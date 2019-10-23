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    «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд

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    Гарри Кейн
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    Автор ESPN Марк Огден считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн мог бы помочь «Манчестер Юнайтед» вернуть былую славу, однако нынешний «МЮ» может не быть привлекательным проектом для нападающего.
    Это был типичный Рой Кин — прямой и требующий, возможно, нереального и только самого лучшего, независимо от того, что нужно для того, чтобы это получить. Выступая в роли эксперта Sky Sports после ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» (1:1) на «Олд Траффорд», экс-капитан манкунианцев предположил, что решением нынешней проблемы команды с плохой реализацией стало бы подписание форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    «Просто пойдите и возьмите Кейна из "Тоттенхэма". Все просто. У "шпор" сейчас творится беспорядок. Так что просто заполучите его», — сказал Кин.

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    Коллеги Кина по студии Гари Невилл, Грэм Сунесс и Жозе Моуринью в ответ молча смотрели на него. «На что вы все уставились? Он забьет двадцать голов за сезон с закрытыми глазами. Просто подпишите его», — отреагировал Кин.

    Рой Кин
    Sky Sports

    Кин был серьезен, но в его словах также был некий намек на озорство. Возможно, ирландец понимает, что нынешний «МЮ» уже не способен просто забирать себе самые громкие имена. Но он все равно говорил это.

    Если вернуться в те дни, когда Кин заправлял в «МЮ», то тогда клуб мог регулярно подписывать всех лучших игроков в стране. Возможно, «Ман Юнайтед» дважды не удалось заполучить Алана Ширера в 1990-х, но они били британский трансферный рекорд, подписав в 1995 году Энди Коула из «Ньюкасла», в 2002 году Рио Фердинанда из «Лидса», а двумя годами позже Уэйна Руни из «Эвертона».

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    • Во времена правления сэра Алекса Фергюсона «МЮ» также в 2012 году подписал Робина ван Перси из «Арсенала» и был готов к длительным переговорам с Дэниелем Леве, прежде чем заполучить Майкла Каррика и Димитара Бербатова. Все это помогло команде выиграть большое количество трофеев.

    Если бы это был тот, старый «МЮ», то мировой трансферный рекорд за Кейна был бы довольно очевидным следующим шагом клуба, который отчаянно нуждается в лидере и бомбардире, способном вдохнуть в команду новую жизнь.

    С начала нынешнего сезона «МЮ» лишь раз забил больше гола за игру — в матче первого тура АПЛ против «Челси» манкунианцы отличились четыре раза. На счету Кейна в текущем сезоне уже 5 голов в девяти матчах АПЛ и еще 2 гола в Лиге чемпионов.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Даже в команде, которая, как и «МЮ», испытывает серьезные трудности, 26-летний Кейн по-прежнему может найти путь к воротам соперника. За пять последних полных сезонов АПЛ форвард забил 122 гола — это на 10 мячей больше, чем звезда «Ман Сити» Серхио Агуэро. Это делает Кейна самым стабильным бомбардиром своего поколения.

    Капитан сборной Англии мог бы стать преобразующим трансфером для «МЮ», если они действительно смогут его заполучить. Он принес бы не только голы и лидерские качества. Его присутствие на поле позволило бы Маркусу Рэшфорду играть на своей любимой позиции на левом фланге атаки. Плюс подписание Кейна помогло бы раскрыть Поля Погба. У французского полузащитника появился бы столь же высококлассный партнер по команде, который мог бы воплощать его креатив в забитые мячи.

    Гарри Кейн и Маркус Рэшфорд
    globallookpress.com

    Даже с полузащитой, которая отчаянно нуждается в усилении, подписание Кейна мгновенно выведет «Ман Юнайтед» на другой уровень и сделает команду способной вновь забивать больше одного гола за матч.

    Но здесь вступает суровая реальность, как для Кина, так и для тех, кто считает, что Кейн может стать спасителем «МЮ». «Манчестер Юнайтед», несмотря на всю свою историю и свое богатство, больше не является тем привлекательным местом, которым был когда-то для лучших игроков.

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    • Возможно, Кейн дойдет до той стадии в карьере, когда ему придется решать — получит ли он реальный шанс завоевать трофеи в составе «шпор» или же это будет выглядеть более вероятным где-то в другом месте. Но даже если он решит двигаться дальше, сомнительно, что «Олд Траффорд» окажется хотя бы в топ-5 предпочтительных вариантов.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Вокруг «Юнайтед» сейчас слишком много неопределенности. Так что Кейн может даже не рассматривать переход в самый успешный клуб АПЛ. Самые большие вопросы касательно «МЮ» — это будущее Погба, а также главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера, который несмотря на публичную поддержку Эда Вудворда, будет испытывать все большее давление, если «МЮ» будет оставаться в нижней части таблицы.

    Для прежнего «МЮ» Кейн был бы целью №1. 200 миллионов евро за форварда стали бы фактором, который помог бы клубу вернуться на вершину.

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    • «МЮ» уже не та сила, которой клуб был раньше. Но если они всерьез хотят вернуть былую славу, то, возможно, им стоит прислушаться к советам Кина и осмелиться сделать предложения «Тоттенхэму» и Кейну, от которых ни клуб, ни игрок отказаться не смогут. 0

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