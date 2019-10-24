«Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» проиграла «Челси» на своем поле со счетом 0:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Аякс» проиграл из-за недостатка с креативом

«Недостаток креативности — причина неудачи "Аякса", — убеждена нидерландская De Volkskrant.

"Это был матч с бесчисленными ошибками, причем у игроков, которые обычно их не совершают, вроде ван де Бека, Тадича и Зиеша. Кроме того, наличие Альвареса и Мартинеса в полузащите ограничивает возможности команды вскрывать зоны и быстро продвигать мяч вперед".

Молодые игроки "Челси" продолжают оправдывать доверие

"Это было первоклассное выступление и, безусловно, лучшее выступление команды с тех пор, как Фрэнк Лэмпард ее возглавил. Из-за того, что ты находишься в клубе и рядом с ним, все кажется хорошим: игроки, которые, возможно, чувствовали себя недооцененными или неуверенными в своем будущем, теперь создают большие моменты для клуба, и это заслуга Фрэнка и его тренерского штаба", — заявил в эфире BT Sport экс-полузащитник "Синих" Джо Коул.

"Все в 'Челси' действительно выглядит хорошо, и кажется, что в каждом матче они становится все лучше и лучше. Против такой команды, как 'Аякс', немногие соперники наносят ему визит, контролируют владение мячом и держат его так же хорошо, как 'Челси'. В этот вечер они были превосходны".

Лэмпард сделал умелые замены

"Гости крепко держались и выглядели более уверенно по мере продолжения матча, в котором они доминировали на протяжении всей игры. Команда Фрэнка Лэмпарда продемонстрировала отличную организацию в обороне и усердно работала, чтобы нарушить ритм действий 'Аякса', поскольку хозяевам было трудно наладить свою быструю комбинационную игру, которая обычно, кажется, удается им без особых усилий", — отмечает в материале ESPN Лиам Уилер.

"Это был очередной поединок, в котором от молодых футболистов лондонцев попросили сделать еще один большой шаг, и они сделали это великолепно. Пулишич и Батшуайи отлично проявили себя после выхода на замену — дуэт блестяще комбинировал в эпизоде с голом, который принес 'Челси' победу.

Из негативного — гостям способствовал фарт с самоно начала, ведь им было тяжело захватить инициативу против опасного соперника со всей его энергичностью и креативом. 'Синие' были склонны к периодической потере концентрации, тогда как только VAR спас их после гола Промеса.

Пулишич доказал, что методы Лэмпарда работают

'До конца основного времени было четыре минуты, когда Кристиан Пулишич решил, что пришло время прекратить весь тот шум о его проблемах в новом клубе с тех пор, как он был подписан за 58 млн фунтов. Американец создал угрозу сопернику после выхода на замену вместо Виллиана и вовсе не не выглядел как игрок, изо всех сил пытающийся справиться с незавидным весом ожиданий, когда ему представилась возможность доставить разящую передачу, который не хватало от всех остальных креативных исполнителей гостей на поле', — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

'Пулишич работает за менеджера, который хочет, чтобы каждый член его команды чувствовал себя ценным, чувствовал, что они являются частью семьи, даже если они наблюдают со стороны. Это был чемпионский вечер для Лэмпарда, который пока что не ошибается. И ему было очень приятно видеть, как два его менее заметных футболиста приносят победу, что приближает Челси к 1/8 финала Лиги чемпионов'. 0