В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге

«Барселона» одержала победу над пражской «Славией» со счетом 2:1 в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Лионель Месси вывел «сине-гранатовых» вперед на 3-й минуте. Гости отыгрались на 50-й минуте усилиями Яна Борила. И все же автогол Петера Олайинки на 57-й минуте позволил каталонцам набрать три очка. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Барселона» против стаи волков

Корреспондент газеты AS Санти Хименес считает, что «Барселоне» во многом улыбнулась удача в пражском матче.

«Футболисты "Барселоны" покинули Прагу, обыграв "Славию" со счетом 2:1. Каталонцы набрали три очка и стали лидерами группы благодаря удаче, отличной игре тер Штегена и настырности Месси.

После предыдущей игры наставник пражан Йиндржих Трпишовски заявил, что уже настраивает своих подопечных на бой против "Барсы", говоря, что тот, кто остановит Месси, станет "бессмертным". Впрочем, уже через три минуты после стартового свистка Лео дал понять, что бессмертных на поле нет. Аргентинец перехватил мяч, отдал его Артуру, последовала ответная передача, после которой форвард в касание поразил цель.

Если "сине-гранатовые" подумали, что с этого момента игра перейдет под их контроль, то они глубоко ошиблись. Играть против "Славии" — то же самое, что стоять перед стаей волков. Пражане никогда не сдаются и постоянно прессингуют. Хищнику все равно, что происходит вокруг него, он продолжает охотиться, нападать и огрызаться. Именно это хозяева и делали, но сначала наткнулись на стену, имя которой Марк-Андре тер Штеген.

Немецкий вратарь "Барселоны" в первом тайме спас команду от трех верных голов: на 20-й минуте отразил удар ногой Ярослава Зелены, на 36-й — от Лукаша Масопуста, а еще через минуту — от Петера Олайинки.

Благодаря отменной игре голкипера, который исправил неточности Пике, промахи Семеду и потери Бускетса, "Барсе" удалось уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором тайме наставник "Славии" обострил игру, а гости заперлись около своей штрафной площади. Пражане почувствовали запах крови, и Ян Борил все-таки пробил тер Штегена, не позволив немцу сотворить четвертое чудо подряд.

Эрнесто Вальверде Главный тренер «Барселоны» Тер Стеген — наш ключевой игрок во всех трех стартовых матчах. «Славия» провела ровно такой матч, как мы и ожидали. Как только мы теряли мяч, они сразу бросались в атаку. В конце они настолько рисковали, что это было похоже на защиту от целой лавины атак. В таких матчах мы должны учиться лучше управлять игрой. У нас были куда более очевидные моменты, но нам не хватало хладнокровия и спокойствия на чужой половине поля, что могло бы принести желаемый результат.

К счастью, совсем скоро "сине-гранатовым" улыбнулась удача, когда Суарес на дальней штанге замкнул передачу от Месси. Это был первый случай во втором тайме, когда "Барселона" подобралась к чужим владениям», — подчеркивает Хименес.

Психологические проблемы

Обозреватель Mundo Deportivo Санти Нолла остался доволен набранными очками, но заявил, что «Барселоне» нужно поработать над психологией.

«Каталонцы одержали очень важную победу в Праге, прервав серию неудачных выездных поединков в Лиге чемпионов. Таков положительный итог игры, которую "Барселона" умудрилась усложнить.

Превосходство "сине-гранатовых" стало очевидным с первых минут, и Месси вывел команду вперед очень быстро, после чего гости остановились. Это явно психологический момент, когда в умах игроков случается так, что они расслабляются, видя преимущество на табло.

Они снижают скорости, играют без особого напряжения, за счет чего противник начинает обретать уверенность, захватывать пространство и больше атаковать. Тер Штеген сделал пару важных сэйвов, а после того, как и он не помог, каталонцы все же нажали на педаль газа и вновь оказались впереди.

На последних минутах "Славия" действовала отчаянно, а "Барселона" терпела больше, чем ожидалось. Она не была способна удержать мяч, зато имела шансы в контратаках, которыми не воспользовалась.

Игру однозначно надо улучшать. Прежде всего в психологическом плане. Не нужно позволять сопернику чувствовать себя комфортно. Важно поддерживать давление на протяжении всей встречи и не опускаться так глубоко.

Серхио Бускетс Полузащитник «Барселоны» Победа была очень важна. Всегда приятно побеждать в гостях, особенно в такой непростой группе. Теперь мы лидируем, пусть и наше преимущество пока небольшое. Нам предстоит сыграть со «Славией» дома, надеюсь, мы сможем победить. Матч получился тяжёлым, у победы была высокая цена. Мы знали, что соперник умеет хорошо распоряжаться мячом. Хоть у нас и было преимущество по владению мячом, нам пришлось страдать и бороться до самого конца. В концовке было очень сложно, они решили играть более смело, отправили вперёд больше игроков. «Славия» постоянно направляла мяч в штрафную, использовала навесы.

Вчерашний матч в целом показал все преимущества и недостатки "Барселоны", подтвердив при этом аксиому: Месси забивает в Лиге чемпионов в течение 15 лет. Гений!», — пишет Нолла.

Главное — победа

Журналист Sport.es Луис Маскаро уверен, что «Барселона» на данном этапе сезона должна быть довольна абсолютно любой победе.

«Победная серия "Барселоны" продолжает расти. Она уже насчитывает шесть матчей. Четыре из них пришлись на Примеру, два — на Лигу чемпионов. Некоторые успехи при этом дались непросто, как, например, триумф в Праге. Но для строящейся команды, которая месяц назад оказалась в тяжелом футбольном и психологическом кризисе, любая победа сейчас важна, даже если она добыта через страдание.

Подопечные Вальверде, которые на минувшей неделе вышли в лидеры чемпионата Испании, действительно с трудом обыграли "Славию", хотя Месси открыл счет уже на первых минутах. Дело в том, что чехам удалось лишить "Барселону" мяча и заставить ее прижаться к воротам.

"Славия" даже отыгралась в начале второго тайма, но, к счастью, Луис Суарес в грациозном эпизоде вернул каталонцам минимальный перевес. Точнее, он может записать себе в актив только половинку гола, потому что УЕФА записал его на счет Олайинки.

Томаш Соучек Полузащитник «Славии» Мы хорошо играли и доказали себе, что можем держаться на равных с таким соперником. Но очками мы не разжились, и это печально. Так же было и против «Боруссии». Создали много моментов, но не реализовали их.

"Барсе" еще предстоит пройти долгий путь, и до тех пор, пока на этом пути команда будет побеждать, ей будет легче с психологической точки зрения. Проблема в том, что времени на отдых у футболистов практически нет, поэтому любой соперник, делающий ставку на интенсивную работу, способен доставить "сине-гранатовым" немало хлопот», — убежден Маскаро.

Тер Штеген ждет перемен

Автор Marca Уго Серезо похвалил Марка-Андре тер Штегена за то, что он раскритиковал команду после победной игры.

«Марк-Андре тер Штеген проявил себя не только как лидер-футболист, но и как лидер-оратор. Немецкий вратарь, проводящий шестой сезон в "Барселоне", уже считается ветераном, хотя ему всего 27 лет. При этом он способен повысить голос не только в раздевалке, но и за ее пределами.

Его интервью после матча против "Славии" будут обсуждать еще несколько дней. "Есть вещи, над которыми нам надо работать. Но обсудим их во время тренировочного процесса, не здесь", — заявил немец.

Когда тер Штеген только прибыл в клуб, там уже были такие игроки, как Хави, Иньеста, Маскерано, Алвес. 22-летний Марк скромно выделялся на их фоне. Но пять лет спустя, выиграв Лигу чемпионов, четыре титула Примеры другие трофеи, он набрался опыта и уже в состоянии сказать то, что сказал накануне вечером.

Винить тер Штегена за его слова никто не будет, потому что в них чувствовался общий гнев, с которым "Барселона" покинула столицу Чехии, ведь в памяти до сих пор живы воспоминания о Риме и Ливерпуле.

"Барса" вновь была не в состоянии завладеть мячом. Она прижималась к воротам, словно какой-то середняк, не имевший возможности хоть как-то повлиять на ход встречи. "Мы не вернулись из раздевалки на 100 процентов после перерыва. Так больше не может продолжаться", — добавил тер Штеген.

Разобщенность, абсурдные ошибки в рискованных зонах… В Праге команда состояла из скопления ошибок, которые лишь чудом не отобрали победу. И там, где Вальверде своим обычным теплым тоном пытался сгладить все шероховатости, тер Штеген заявил свое "хватит". И пусть его слова могли задеть тренера, они должны были прозвучать», — считает Серезо. 0