Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине

Туринский «Ювентус» обыграл «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Дублем в составе «бьянконери» отметился форвард Пауло Дибала, у красно-зеленых отличился полузащитник Алексей Миранчук. «Ювентус» с 7 очками лидирует в группе D. «Локомотив» располагается на 3-й строчке, имея в активе 3 балла.

Семин ничем не удивил Сарри

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает стартовые составы команд и не находит в них сюрпризов.

«В общем, появлению в воротах Войцеха Щенсны в игре против "Локо" никто особо не удивился. Так же, как давно не является сюрпризом позиция правого защитника для Хуана Куадрадо. В тройке полузащитников тоже особых сюрпризов не наблюдалось, а из двух французов на позиции ближе к левой бровке — Адриана Рабьо и Блеза Матюиди — Сарри предпочел последнего.

Единственной неожиданностью в стартовом составе, пожалуй, стало появление на позиции под нападающими Родриго Бентанкура. Пару форвардов Криштиану Роналду — Пауло Дибала чаще из глубины поддерживает Федерико Бернардески, однако на сей раз тренерский штаб туринцев сделал выбор в пользу уругвайца.

Что касается "Локомотива", с учетом травм Мацея Рыбуса, Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Федора Смолова угадать 11 игроков "основы" не составляло особого труда. И действительно, Рыбуса на левом краю обороны подменил Брайан Идову, Жемалетдинова — Алексей Миранчук, Смолова в атаке — Эдер.

Кстати, любопытная вырисовывалась дуэль — португальская. Два чемпиона Европы 2016 года со стороны "Локомотива" (Эдер и Жоау Мариу) против Криштиану. И ведь в финале на "Стад де Франс" против хозяев Роналду толком не сыграл, уйдя с поля из-за травмы еще в первом тайме. А Эдер… Ну, все и так помнят, чем знаменит Эдер».

Рекордный выезд «Локо»

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин рассказывает о многочисленном российском десанте болельщиков «Локомотива», прибывших на матч с «Ювентусом».

«Фанаты "Локо" пробили рекордную посещаемость в истории евровыездов. И дело не только в цифрах (порядка двух тысяч кз), она была РЕАЛЬНО ощутима. Редко услышишь, чтобы на выезде против топ-клуба наши болельщики регулярно бывали громче местных. Ну и где вы, горячие тиффози? Стадион в Пьемонте даже не был заполнен до отказа. Вместимость — 41 тыс. человек.

"Локомотив" ездит в ЛЧ по следам Хёведеса. Но если в том году фаны "Шальке" с обожанием встречали его и Фарфана, в Италии Беню уже мало кто вспоминает. Какие там предматчевые церемонии. Перед игрой разговорился с парой итальянцев (отец и сын), начали вспоминать немца. В какой-то момент спрашивают: "Кстати, а где он сейчас играет". Ответу удивились.

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— ладно, фанов "Юве" можно было понять. Когда они включались по-настоящему, становились могучей стихией, сметающей на своём пути даже "Катюшу". Просто сюжет игры поначалу не нравился. Дибала мазал с двух метров в пустые ворота, Роналду впервые включился в игру аж 20 минут спустя. "Локо" немножко ошалел и опустил Мурило в центр защиты. Полыхать стало чуть меньше».

Миранчук лучше Роналду

Автор Sport24 Данила Игнатов заслуженно хвалит российского полузащитника, который в первом тайме превзошел в результативности португальскую мега-звезду.

«Криш, естественно, самый опасный игрок "Ювентуса". Особенно дома: в этом сезоне Роналду забил уже 5 голов, и все на "Альянц Арене". Ни один домашний матч в Турине не обходился без его мяча, в последней игре против "Болоньи" португалец оформил 701-й гол в карьере.о

Лучшие моменты первого тайма были именно у Роналду: в первый раз он не попал из вратарской по пустым воротам. Во второй опасно сыграл против Гилерме, высоко выбросив ногу, и мяч оказался в сетке "Локо" уже после свистка.

Но это случилось уже после того, как команда Семина счет открыла. Алексей Миранчук обыграл трех защитников "Ювентуса", выкатил на пустые ворота Жоау Мариу, а потом сам успел на добивании, вонзив мяч под перекладину почти без сопротивления.

Трибуны "Альянц Арены" зарядили имя Миранчука. Не фанаты "Юве" показали, что знают русского полузащитника — просто две тысячи российских болельщиков перекрикивали весь стадион в течение почти всего матча. Кажется, после этого гола к Алексею Миранчуку снова присмотрятся в Европе — вместе с братом Антоном он давно говорит, что хочет попробовать себя за пределами РПЛ».

Роналду не заслужил «Золотой мяч»

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов вспоминает о скором вручении престижной награды и считает, что лидер «Ювентуса» не заслужил ее своей игрой.

«Криштиану Роналду на пресс-конференции перед "Локомотивом" больше спрашивали про "Золотой мяч", нежели про игру с москвичами. Так уж совпало, что в день пресс-конференции объявили лист претендентов на награду. Роналду даже пришлось тактично заявить, что на данный момент игра с "Локо" для него важнее "Золотого мяча".

Признаться честно, после такого матча КриРо пора еще меньше думать о возможной награде. Роналду был не просто блеклым, даже среди португальцев он был не лучшим на поле. Эдер классно цеплялся за мячи и отыгрывался в пас с Алексеем Миранчуком. Жоао Мариу тоже охотно демонстрировал техничность и обученность. Роналду пару раз пальнул в стенку со штрафного и раза три махнул мимо мяча, пытаясь замкнуть навес с фланга.

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Игравший на правом фланге Хуан Куадрадо — вот кто был лучшим у "Юве" в матче с "Локомотивом". Колумбиец крутил финты и раз за разом успешно грузил мяч в штрафную на Роналду. Брайан Идову на чемпионате мира-2018 сдержал Лионеля Месси, но с Куадрадо ему явно было сложнее».

Упущенные моменты «Локо»

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев считает, что и во втором тайме у «Локомотива» были возможности упрочить свое преимущество, которыми москвичи не воспользовались.

«Вторая 45-минутка началась с подачи Жоау Мариу со штрафного и ошибки Щенсны на выходе. Показалось, что мяч направляется в ворота, но нет — он летел далеко в сторону.

На 48-й минуте (странно, что не в перерыве) Маурицио Сарри выпустил Игуаина вместо Хедиры. Аргентинец отправился на острие атаки, а Бентанкур опустился в глубину. Давление на ворота "Локомотива" усилилось. Но при этом "Ювентус" еще сильнее раскрылся, и гостям удалось провести несколько перспективных контратак.

Неожиданно на позиции центрфорварда оказался Идову, подхвативший мяч после потери Матюиди. Нигериец так испугался собственной удаче, что не нашел ничего лучше, как закинуть мяч вперед — т. е. в никуда. Именно закинуть, на удар это нелепое движение ногой не было похоже.

Через несколько минут момент был у Жоау Мариу (он был лучшим у москвичей в этот вечер!), который обыгрался с Миранчуком. Португалец пробил низом в касание — точно в руки Щенсны».

Бенефис Дибалы

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сокрушенно признает, что туринский клуб решил исход матча всего за две минуты в концовке встречи.

«Пока москвичи выключали Роналду, на первый план вышел Дибала. На 77-й минуте аргентинец получил свободу перед штрафной "Локо", Баринов не успел помешать сопернику пробить, а тот так ухнул в дальний угол, что у Гилерме не было ни единого шанса.

Пока москвичи приходили в себя, Дибала снова оказался в центре событий. Уже через две минуты гости снова позволили "Юве" пробить из опасной зоны, Идову проспал рывок Дибалы, а аргентинец хлёстко пробил на добивании. В течение двух минут игра была сделана.

В концовке "Локо" уже удерживал приличный счёт. Москвичи так и не сумели сподобиться на финальный штурм, а "Юве" спокойно контролировал мяч. Чуда не произошло, хотя "Локомотив" стал настоящей занозой для "Старой синьоры".

После такого туринцы ещё не скоро забудут приезд гостей из России. Теперь нужно постараться добиться большего в ответной встрече, борьба за продолжение борьбы, как минимум, в Лиге Европы только начинается».

«Локомотив» выдохся

Блогер Soccer.ru Синклейр считает в поражение «Локомотива» виновата нехватка физических кондиций у его игроков.

«У футбола, которым пытался выиграть "Локомотив", есть несколько существенных недостатков. Первый — он очень требователен к физическому состоянию. Уже в середине второго тайма стало очевидно, что железнодорожники просто не вытягивают физически такой игры. Они стали чаще не успевать, в некоторых моментах фланговые футболисты просто вывешивали языки на плечи.

Собственно, гол Пауло Дибалы на добивании случился при рывке аргентинца из-за Брайана Идову. А тот же Владислав Игнатьев немало ошибался и в первом тайме. Но везло, что "Ювентус" не слишком грамотно распоряжался подходами к штрафной, а у "Локомотива" очень грамотно работала подстраховка. Что тоже нужно отметить. Поскольку не раз возникала ситуация, что на место отыгранного железнодорожника приносился его партнер с другой позиции.

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Тот же Дмитрий Баринов, например, или Марио, или Гжегож Крыховяк. Эта подстраховка — часть той подвижной стены, описанной выше. И это движение в том числе утомило команду. Потому что второй недостаток — это требовательность к концентрации. Когда вся игра проходит только у твоих ворот, постепенно начинает закипать мозг от напряжения. На кураже или на характере ты можешь выдержать длинный отрезок с такой отдачей психологической и эмоциональной энергии, но выдержать так все 90 минут — это крайне тяжело».

«Локомотиву» повезло с Жоао Марио

Автор Sport24

Марк Бессонов

после поражения «Локомотива» в Турине отдает должное легионерам московского клуба и их профессиональному подходу к делу.

«И еще важная деталь: из игроков атаки Миранчук потерял мяч 10 мяч, Эдер — 12, Мариу — 3. Хотя чаще них встречался с мячом. Невозможно подсчитать, сколько раз Жоау за счет роскошной техники цеплялся за сложнейшие передачи и подборы, зато оценить их важность куда проще. Если бы не Мариу, "Локомотив" был бы просто впечатан в свои ворота.

Игнатьев, Идову, Баринов и другие старались, но было видно, что в отдельных эпизодах им все же не хватает мастерства. Отсюда — неочевидные потери и ошибки в простых эпизодах. Крыховяк и Мариу совмещали желание с высоким исполнительным мастерством, что позволяло им на равных вступать в дуэли с туринскими звездами.

Всё о футболе России

"Локомотив" не выстоял и обидно проиграл "Ювентусу". В этом матче важно подметить, как здорово Семин выстроил позиционную оборону (переход Мурило из опорки в центр обороны — образцовый), как круто показал себя Алексей Миранчук, про которого с братом за день до этого выкатила материал Gazzetta dello Sport.

Но самое важное для "Локо" — то, что в его составе есть такие игроки, как Мариу и Крыховяк. Они приехали в Россию не зарабатывать деньги и валяться на диване, а пахать и показывать максимум того, на что способны. И пока в команде есть такие профессионалы — обидные поражения от "Юве" и регулярный набор очков в еврокубках будет для клуба нормальным явлением». 0