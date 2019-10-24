Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей

Питерский «Зенит» в гостевом матче 3-го тура Лиги чемпионов уступил «Лейпцигу» (1:2). На гол Ярослава Ракицкого хозяева ответили точными ударами Конрада Ляймера и Марселя Забитцера. Немецкая команда возглавляет группу G c 6 очками, у российской — 4 очка.

Стабильность Семака

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд на первый из спаренных матчей Лиги чемпионов.

«Спаренные матчи с "Лейпцигом" станут во многом определяющими в борьбе "Зенита" за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы приехали в Германию в статусе лидера группы G и в отличном настроении после разгромной победы над "Ростовом" (6:1) в чемпионате России.

По сравнению с субботней встречей Сергей Семак не стал делать изменений в стартовом составе. Место в воротах сохранил Михаил Кержаков, справа в обороне вышел Вячеслав Караваев, а на том же фланге в средней линии — Олег Шатов. Остальной состав сине-бело-голубых болельщики могут назвать с закрытыми глазами.

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Самый молодой тренер бундеслиги Юлиан Нагельсманн по сравнению с матчем с "Вольфсбургом" (1:1) сделал три изменения — в каждой из игровых линий. В обороне вместо Марсело Сараччи появился Норди Мукиэле, в полузащите Эмиль Форсберг заменил Кристофера Нкунку, а в нападении Адемола Лукман занял место Юссуфа Поульсена. Из-за травм не смогли принять участия Тайлер Адамс, Ханнес Вольф, Патрик Шик, Ибраима Конате и Итан Ампаду».

Кержаков не мандражил

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча в исполнении хозяев, но хвалит российского голкипера.

«За несколько минут до начала матча на стадионе "Ред Булл Арена" врубили… гимн "Зенита"! Болельщики сине-бело-голубых (сообщалось о приезде в Лейпциг 1500 человек) с удовольствием подхватили: "Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою….". Правда, до слов "Гамбург и 'Рапид' — всех он победит" организаторы не дотянули. Выключили гимн раньше, видимо, чтобы не обижать соотечественников.

Кержаков-младший уже на первой минуте показал, что мандраж в Лиге чемпионов — это не про него. Михаил вытащил сложнейший мяч из-под перекладины после удара Конрада Лаймера. Когда голкипер сразу же показывает, что готов ко всему, это вселяет уверенность в полевых игроков при обороне.

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"РБ Лейпциг" стремился насыщать группой из нескольких игроков центральную зону перед штрафной "Зенита". Это было очень опасно, вдобавок рано сел на "горчичник" Вильмар Барриос. В РПЛ колумбийца никто не обыгрывает один в один, но Лига чемпионов — совсем другой уровень. Это доказал Эмиль Форсберг, и Барриосу оставалось только фолить. Тем не менее постепенно "Зенит" перестроился, стал выгонять соперника на фланги».

Ракицкий — пушка страшная

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров хвалит украинского легионера «Зенита», открывшего счет, но остается недоволен игрой «Зенита» в первом тайме матча с «Лейпцигом».

«Уже на второй минуте опорная зона "Зенита" проспала выстрел Лаймера, но Кержаков сумел перевести мяч в перекладину. Причем накрыть австрийца пытался не Барриос или Оздоев, а Дриусси. "Подержите мое пиво", — сказал на 25-й минуте Ракицкий и показал Лаймеру, как надо пользоваться такими моментами.

Пока Кампль просто для галочки прыгал у линии штрафной, украинский центрдеф "Зенита" принял мяч на грудь и жахнул с левой в дальний от Гулачи угол. Гол пришелся на тот же временной отрезок, что и три недели назад с "Бенфикой". Четыре тысячи болельщиков "Зенита", добравшихся до Лейпцига, начали радостно потирать руки.

Ярослав Ракицкий globallookpress.com

Гости вели в счете, но не покидало ощущение, что происходит это лишь благодаря безалаберности самих немцев. Они регулярно доходили до штрафной Кержакова, из которой шесть раз угрожали воротам теперь уже не сменщика Лунева, а "первого номера" сине-бело-голубых. Постоянно ошибался Дриусси, теряя мяч. Барриос с Оздоевым закрывали не те зоны. У Дзюбы и Азмуна не получалось воспользоваться высокой линией обороны соперника».

Перевернутый второй тайм

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает успехи «Лейпцига», в виде двух голов во втором тайме, вполне заслуженными и вытекающими из логики игры.

«Но уже после перерыва немцы забили — и, надо признать, гол заслужили. "Зенит" оборонялся узко и глубоко, на левом фланге у Дугласа Сантоса образовалось пустое место. Забитцер с Ляймером этим и воспользовались — один австриец ассистировал другому.

Семак на пропущенный мяч никак не отреагировал, а "Лейпциг" продолжал давить — и вскоре забил второй. Вновь дыра на левом фланге, только на этот раз ее с удовольствием закрыл уже сам Забитцер. Неотразимый и очень красивый удар в "девятку" — 2:1.

Конрад Лаймер сравнивает счет

Теперь уже Семак сделал перестановку — Осорио вышел вместо Шатова, а "Зенит" перестроился на 3-5-2. Замена едва не сыграла — венесуэлец после "стандарта" не попал в ворота с левой.

В конце защита гостей играла высоко, так что "Лейпциг" несколько раз мог забить третий мяч. Но и двух немцам хватило для победы. С таким же счетом "Зенит" уступил в Германии и полтора года назад. В ответном матче отыграться не удалось. Может, получится в ЛЧ. Встреча в Петербурге пройдет 5 ноября».

Семак не сумел перестроить игру «Зенита»

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что тренер «Зенита», в отличие от своего оппонента, не сумел перестроить команду в перерыве, что привело к провалу во втором тайме.

«Вот что прикажете делать, когда и так защищался полматча, но при этом ведешь в счете? Конечно, глупо бежать с шашками наголо и раскрываться, но тонкие изменения необходимы: поменять систему прессинга, чтобы оппонент потратил время на подстройку, добавить подстраховку к ненадежным узлам.

Все футбольные трансферы

Семак ничего этого не сделал, "Зенит" потратил перерыв только на то, чтобы отдышаться, в то время как "Лейпциг" вышел из раздевалки другой командой. Очень мощный и неожиданный ход — замена Вернера. Просто браво Нагельсманну, если он решил убрать с поля лидера атак по тактическим соображениям. Атака "быков" как будто сразу сбросила оковы предсказуемости, появился размах и воображение.

Марсель Забитцер

Кроме того, нажим резко был переведен с левого фланга на правый, где Дуглас Сантос защищался не лучшим образом. Именно из зоны бразильца забили свои голы Лаймер и Забитцер, к исходу часа игры хозяева уже вели в счете и продолжали создавать моменты. "Зенит" безвозвратно утратил контроль над игрой.

Увидели мы яркую, пусть и безрезультатную попытку Сергея Семака перестроить свою команду. Вместо Олега Шатова вдруг вышел центральный защитник Осорио, "Зенит" перестроился на схему с тремя центрбеками и Дзюбой на острие атаки. Поймал себя на мысли, что задумка любопытная, но запоздалая: вот если бы при счете 1:0 перейти на схему 3-4-3, глядишь, это кардинально затруднило бы жизнь "РБ Лейпцигу" во втором тайме, а так не сказать, что атака получила какой-то кардинальный профит, тем более "Зенит" вскоре сбился на простецкую игру в навал».

Индивидуальный момент против командных усилий

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что «Лейпциг» сумел превзойти «Зенит», в первую очередь, в командной игре.

«Гол Ракицкого был великолепен — на 25-й минуте Ярослав с оттягом приложился по мячу. Именно этого от него и ждали, когда он только приехал в Петербург. Писали же — у Ракицкого шикарный удар. Так и есть. Важно, что это умение нашло свое применение в нужный момент.

В первом тайме "Зенит" вообще выглядел целостно и солидно. Но в перерыве речь Юлиана Нагельсманна, вероятно, оказалась сильнее аргументов Сергея Семака. Немец заменил главную звезду своего клуба Тимо Вернера на бразильца Матеуса Кунью, и характер игры резко поменялся. Не только из-за этой замены. Резко прибавили и остальные. Впрочем, у Куньи момент возник сразу. Были возможности и позже.

Главное — другое. "Лейпциг" как будто включил дополнительные ресурсы — скорость, изобретательность, интенсивность. И все вместе заставило "Зенит" капитулировать.

Два мяча немецкого клуба оказались еще краше, чем выстрел Ракицкого. Потому что тот — творение одного Ярослава, а эти — плод командных усилий».

Скованный установкой Оздоев

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов отмечает, что полузащитник «Зенита» отыграл гостевой матч против «Лейпцига» в несвойственной ему манере, проведя большую часть времени в обороне.

«Исход матчей на выезде далеко не в последнюю очередь зависит от игровой дисциплины гостей. Именно скрупулезное выполнение тренерской установки обычно позволяет команде срывать атаки подгоняемых болельщиками хозяев, после чего организовывать свои.

И питерцы весь первый тайм с поддержанием порядка в своих рядах не испытывали особых проблем. Не выпадал из общего ряда и Оздоев, действовавший в опорной зоне. Хав крайне редко проваливался, располагался за спинами футболистов наступательного звена и старательно выметал за ними технико-тактический мусор, выполняя функции чистильщика.

Юссуф Поульсен и Магомед Оздоев

А при редких, но довольно опасных оборотках выдвигался вперед, чтобы участвовать в командных комбинациях. В глаза его однообразные действия, естественно, не бросались. Но на команду работали.

И стоило Магомеду сместить акцент с оборонительной работы на атакующую (произошло это после второго пропущенного гола), как в центральной зоне перед штрафной образовалась гигантская дыра. И только по счастливой случайности его команде удалось избежать разгрома».

Дзюба и Азмун были незаметны

«Атаковать "Лейпциг" начал неистово прямо со стартового свистка и почуял близость гола уже на 50-й секунде. В первом тайме хозяева намного превзошли 'Зенит' во владении мячом, но в завершающей стадии действовали неуклюже. А гости, хоть и оборонялись большую часть времени, проводили опасные контратаки, так как "Лейпциг" оставлял слишком много свободного пространства.

Во второй половине немецкая команда смотрелась более заряженной и нацеленной на ворота. Поэтому быстро вышла вперед и до самого конца контролировала игру. А форварды "Зенита" Дзюба и Азмун были почти незаметны», — пишет немецкое издание Kicker. 0