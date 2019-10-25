Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной

ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, однако гости также создали несколько моментов и остро контратаковали. Победу гостям во втором тайме принес гол Роланда Варга на 86-й минуте. Армейцы потерпели третье поражение подряд в турнире.

Предсказуемый ЦСКА

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовый состав армейцев, в котором Виктор Гончаренко не стал делать изменений.

«Стартовый состав ЦСКА был предсказуем донельзя. В средней линии и нападении у Гончаренко нет особых вариантов, а в обороне выбор невелик из-за травм самых опытных защитников Виктора Васина, Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова. К тому же не оправдывают ожиданий летние новички Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа. Как следствие, в старте вновь появился 17-летний Вадим Карпов.

Фамилии футболистов гостей российским болельщикам вообще ничего не скажут, поэтому с ними мы знакомились по ходу матча. До стартового свистка можно было отметить лишь доверие украинского тренера Сергея Реброва троим своим соотечественникам — полузащитникам Данилу Игнатенко, Александру Зубкову и Игорю Харатину.

Добродушие Влашича и Сигурдссона

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Стабильность состава и игровой модели армейцев становится их недостатком. Соперники приноровились к динамичному футболу молодой команды и научились ему противостоять. Не испугались футболистов ЦСКА и гости из Венгрии, чей полный состав, согласно оценкам трансфермаркт, в полтора раза дешевле одного только Марио Фернандеса».

Нервный Карпов

Корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк оценивает игру 17-летнего защитника ЦСКА, дебютировавшего в еврокубках.

«Виктор Гончаренко выставил тот же состав, который несколькими днями ранее сыграл с "Уфой" вничью — 1:1. Снова в основе вышел Вадим Карпов, а на скамейке остались Гогуа и Шарлия. То есть, на левой бровке играл Кучаев.

Молодой защитник в первом тайме играл нервно и не всегда успевал страховать уходившего вперёд Фернандеса. От Карпова легко убежал Нгуен, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону.

Это был голевой момент, но были и другие ситуации, в которых игрок выглядел неуверенно. Возможно, в этом и была задумка Реброва — давить на неопытного игрока. С другой стороны, рядом играл Дивеев, у которого опыта не сильно больше.

Во втором тайме защита ЦСКА, в том числе и Карпов, играла поувереннее, но ошибки у молодого защитника были всё равно. И достаточно грубые».

Ударов много, толку мало

Редакция Sport24 отмечает высокую активность ЦСКА в первом тайме, которая, впрочем, не привела к забитым мячам.

«ЦСКА привычно навалился в первом тайме и на первый взгляд колоссально превзошел "Ференцварош" по ударам — 14:3. Но из этого изобилия только две попытки дошли до створа, а девять раз ЦСКА угрожал из-за штрафной.

Главным дальнобойным оружием выступил Иван Обляков, а когда выстрел Ахметова в штангу пересматривал в буфете Рахимич, то растерянно качал головой. Куда обиднее, впрочем, было за упущенные шансы, созданные после скоростных атак Сигурдссоном с Влашичем — сперва исландец вывел хорвата на удар, потом наоборот, оба раза мимо.

У ворот Акинфеева, впрочем, было даже тревожнее. Реброву не нужно было углубляться, чтобы изучить слабости ЦСКА — соперники раз за разом ловят на ошибках Карпова. Вадиму не давал отдышаться норвежец Нгуен (родом из Кении и с корнями в Южном Судане) — ничего хитрее скорости и напора он не предлагал, но и это приводило к нервам. Не слишком помогала Карпову и подстраховка Ахметова, да и Марио отлучался вперед — пусть сегодня и без толку».

Весны не будет?

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин огорчается тому, что Виктор Гончаренко не сумел перенастроить игру команды в перерыве, чтобы конвертировать преимущество в забитые мячи.

«Но в целом на поле происходило то, что вполне подпадает под определение "доминирование одной из команд". Но часто бывает, что такой вот ход игры негативно сказывается на команде, владеющей преимуществом. Особенно если команда эта продолжает действовать по накатанной, не предлагая сопернику каких-то новых ходов.

Скажем, отличный пример такого матч-менеджмента показали во вторник во встрече с "Локомотивом" "Ювентус" и его тренер Маурицио Сарри, передвинувший во втором тайме Дибалу с позиции нападающего на место "десятки", где у него стало куда больше пространства. Чем аргентинец в итоге блестяще и воспользовался.

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К сожалению, Виктор Гончаренко и ЦСКА каких-то свежих решений "Ференцварошу" не предъявили. И вот уже оказалось, что венгры могут вполне себе умело контролировать мяч, а игра незаметно отодвинулась от ворот гостей, и Акинфеев пару раз вынужден был отбивать летящие в створ мячи, пусть это было не так уж и трудно. А главное — ощущение, что если не сейчас, то через пару минут армейцы забьют, как-то сошло на нет».

ЦСКА снова не вышел после перерыва

Обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает привычный уже провал армейцев во втором тайме.

«Как-то не верилось, что ЦСКА просто возьмёт и на этот раз — после всех претензий и разговоров на эту тему — не вернётся из раздевалки. Но против венгров произошло точно так же, как и в ряде прежних матчей в исполнении красно-синих.

Хозяйской команды на поле не было около пятнадцати минут. Не сказать, что дерзкий соперник с труднопроизносимым названием обложил москвичей, но существенный отрезок матча ЦСКА стоял на своей половине и ждал. Чего именно — нужно, наверное, спрашивать у самих футболистов.

Реанимировал партнёров вечно неравнодушный (слезы после "Ростова", пламенная речь когда вручали приз по итогам "Уфы") Никола Влашич. Он изящно закинул на Сигурдссона, после чего ЦСКА как-то задвигался, а потом дважды пробил сам. К сожалению, потащил венгерский вратарь Дибус.

Подвиги Влашича воодушевили и Облякова, который поутих после зверского начала. Иван, сместившийся налево послу ухода Кучаева, сделал роскошный пас на Фёдора Чалова, но форвард промахнулся, а ЦСКА упустил очередную возможность».

ЦСКА — не боец

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев огорчен тем, что армейский клуб провалил второй тайм, в то время как соперник российской команды бился до конца.

«Во втором тайме Виктор Гончаренко бросил в бой Кристиана Бистровича, Лукаса Сантоса и даже Яку Бийола, нацеленного на шанс после подачи в штрафную соперника. Однако вместо того, чтобы дожать соперника огромным количеством моментов, армейцы умудрились пропустить сами.

Стараясь идти вперед большим числом игроков, они упустили контратаку "Ференцвароша". Сначала в упор расстреливал Акинфеева экс-полузащитник "Краснодара" и бывший партнер Андрея Аршавина в "Кайрате" Исаэл, но вратарь отразил мощный удар соперника. На добивании уверенно сыграли украинец Александр Зубков и Роланд Варга, выписав ЦСКА третье поражение в Лиге Европы подряд.

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После матча боец Конор Макгрегор наверняка пойдет в раздевалку к главному тренеру "Ференцвароша" украинцу Сергею Реброву. Он явно оценил, как венгры до последних минут боя держались под "панчами" ЦСКА, а потом одним точным "ударом в голову" выиграли, взяв не пояс, но три очка».

Цифры

Блогер Soccer.ru Синклейр изучает статистику встречи, которая оказалась не в пользу ЦСКА.

« Удары по воротам (в створ): 20 (4) — 11 (5).

Можно обратить внимание на то, с какой степенью бережливости к своим подходам и моментам относились ЦСКА и "Ференцварош". Армейцы почти в два раза чаще били по воротам, но точных ударов у них оказалось меньше, чем у венгров. Так что можно сколько угодно кивать на невезение и на то, что все хорошо, лишь реализация подвела. Все плохо, если из 20 ударов только четыре приходятся в створ. Можно доводить мяч хоть до вратарской, но не забивать — за это очки не дают.

Владение мячом (точность передач): 54% (80%) — 46% (76%)

Тут можно было ожидать большего превосходства ЦСКА, но венгры неплохо держали структуру игры. Армейцы на правах вроде как более мастеровитой команды и хозяев чуть больше владели мячом, но не критично. Да и точность более высокая набивалась пасами, которые не обостряли. "Ференцварош", играя от соперника, тоже показал хорошие результаты в контроле мяча. Обычно откровенно контратакующие гости демонстрируют более слабые цифры».

ЦСКА не хватает яиц

Автор Sport24 Данила Игнатов критикует армейский клуб за нехватку характера.

«Вернблум реально мог взбодрить любого в команде. Именно он, например, отправлял Тикнизяна работать в супермаркете, а однажды чуть не убил Витиньо за неточный удар издали. Кстати, после того, как Гончаренко перевел Понтуса в центр нападения, и раскрылся Чалов — Федору обязательно нужна конкуренция, иначе безголевая серия (сейчас — уже больше 500 минут) продлится еще долго.

Роль такого дядьки мог бы выполнять Дзагоев, но самый опытный игрок армейской атаки все еще борется с травмами. Других лидеров не видно: Влашичу, на которого фанаты возлагали большие надежды, всего 22 года. К тому же, ему мешает раздолбайский балканский характер: не реализовав 200-процентный момент в начале тайма, хорват совсем расклеился и потерялся на поле.

Последние сезоны ЦСКА всегда был командой с большими яйцами, способной перевернуть любой матч. Сейчас этого нет совсем: даже подавляющее преимущество — как над "Эспаньолом", над "Ференцварошем", над "Уфой", да и над "Сочи" и "Спартаком" в начале сезона.

Если ЦСКА не может найти эмоции на поле, возможно, сможет получить их с трибун. Матч против "Динамо" в таком контексте — отличный вариант реабилитироваться. Пора прервать жуткую серию в дерби (особенно когда соперник в такой форме), доказать всем, что провалы в Европе — временно. И что у команды действительно большие перспективы». 0