Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере

«Ростов» одержал победу над «Сочи» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. Оба гола в составе ростовчан забил Роман Еременко. На 41-й минуте Еременко открыл счет. Ближе к концу встречи финский хавбек оформил дубль. Благодаря этой победе «Ростов» набрал 29 очков и догнал лидеров РПЛ «Зенит» и «Локомотив».

Карпин состав не менял

Редакция Sport24 изучает стартовый состав «Ростова», который наставник команды Валерий Карпин не стал менять после конфуза в Санкт-Петербурге.

«Кажется, после громкой оплеухи от "Зенита" (1:6, крупнейшее поражение в тренерской карьере Карпина) тренер даже был доволен. В выездном матче против более сильного оппонента заработано 0 очков — не беда, главное — команда вернулась с небес на землю и немного отрезвела после обилия комплиментов, которыми ее награждали в последние месяцы.

Домашний матч против "Сочи" для "Ростова" был отличным шансом реабилитироваться и поправить положение в турнирной таблице. Карпин не стал наказывать никого из стартового состава и даже оставил в старте пропустившего шесть мячей Егора Бабурина (хотя был доступен Песьяков). Единственное изменение — вместо Вилюша вышел молодой швед Хаджикадунич.

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В составе "Ростова" появилось сразу три игрока, которые раньше играли в "Ростове": Джанаев, Мевля и Нобоа. Плюс в запасе остался Дмитрий Полоз, из-за повреждения матч пропускал Федор Кудряшов. К слову, в старте "Ростова" из бердыевской банды образца двухлетней давности остался только Хорен Байрамян»

Разочаровывающий «Сочи»

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что педагогический прием Карпина положительно сказался на игре «Ростова», а вот сочинцы впечатлили куда меньше.

«Воодушевленный "Ростов" быстренько показал, кто в доме хозяин. Достучался Карпин до своих лидеров, быть может, и поражение в Питере сумел обратить себе в помощь, например, Роман Еременко, сыграл, как в первых турах, после которых заметно сник. Алексей Ионов рвался вперед так, будто это из "Сочи" его некогда изгнали с позорящими статьями в СМИ, а не из "Зенита", в игре с которым не блеснул.

Роман Еременко проверяет Джанаева «Ростов»

Филигранные передачи несколько раз удавались Ивелину Попову. Пожалуй, лишь Эльдора Шомуродова бесконечный разговор в СМИ о его будущем несколько придавил. Форвард ограничился в основном тем, что стягивал на себя защитников гостей.

Вообще-то, сочинцы кроме старательности ничем более себя не проявили и этим разочаровали. Впереди — никакой выдумки, в обороне — удивительные подчас ошибки.

Жаль мне Николая Заболотного, если так продолжать бесхитростно вешать на него в любой ситуации, не оказывая ни малейшей поддержки (а с Дмитрием Полозом в дуэте Александр Точилин их не выпускает), скоро опять начнутся подсчеты, сколько времени форвард не забивает, только нет в том его вины».

Бодрое начало

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко напротив, хвалит «Сочи» за активное начало матча.

«Начало встречи получилось весьма бодрым, причем усилия к тому приложили обе команды. Подкупало желание гостей играть если не первым номером, то с позиции абсолютно равноправного претендента на положительный исход в этом матче. И не случайно, что в первом десятиминутном игровом отрезке запомнился момент именно у ворот хозяев: Никита Бурмистров оказался с мячом прямо по центру метрах в 14 от цели, но удар у него не получился.

"Желто-синие" по-настоящему острый ответ готовили долго, зато в районе тридцатой минуты разразились сразу двумя заходами на гол. В обоих эпизодах центральной фигурой стал Роман Еременко. Сначала его дальний удар после рикошета от спины Хорена Байрамяна едва не поставил в тупик Джанаева, который все-таки успел "переложиться" и перевести мяч на угловой. А затем Ивелин Попов пасом нашел Еременко на углу вратарской, но на сей раз Роман пробил в боковую сетку ворот с внешней стороны.

Календарь и таблица РПЛ

К концовке тайма преимущество хозяев стало более ощутимым. Моменты у ворот Джанаева пошли один за другим. Однажды ростовчане едва не превратили в голевую комбинацию розыгрыш углового, когда после длинной скидки головой Элдора Шомуродова возможность пробить без помех метров с семи получил Байрамян. Джанаев успел по-хоккейному положить "щиток на лед" и не пустил мяч в ворота».

Еременко в порядке

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин нахваливает первый забитый Романом Еременко мяч, ставший победным.

«Повторюсь, за этим приятно было наблюдать — "Ростов" реально хотел играть в футбол, а не что-то вымучивать и доказывать. А гол Еременко вполне может претендовать на звание лучшего в туре — комбинация с участием Норманна, Попова и Ионова была расчерчена как надо, а сам русский финн умело откликнулся на скидку игрока сборной России. И по тому, как радовался хавбек, было видно, что ему самому все это доставило изрядное удовольствие.

После перерыва искристости в действиях "Ростова" поубавилось, но, зато, когда было нужно, выручил Бабурин — спасение после удара Набиуллина было феноменальным. Это тоже важно, особенно когда в предыдущем матче получил шесть, пусть особой вины ни в одном из голов и не было. Внушает должную уверенность и самому вратарю, и его партнерам»

Удачный рикошет

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов отмечает, что в моменте со вторым забитым мячом за ростовчан сыграл рикошет.

«По-настоящему потревожить голкипера "Ростова" Егора Бабурина гости смогли лишь в начале второй половины игры. После перерыва у "Сочи" начал держаться мяч, и команда Точилина даже сподобилась на непродолжительный штурм чужих ворот, результатом которого стал опасный удар Цаллагова. Получив мяч от Заболотного в штрафной площади, Ибрагим с расстрельной позиции пробил по воротам, однако Бабурин смог отбить мяч.

Еременко забивает «Ростов»

Вскоре "Ростов" смог охладить пыл сочинцев и вернуть инициативу себе. А на 79-й минуте вновь обретённое преимущество хозяева преобразовали во второй забитый гол. Получив мяч на правом краю штрафной, Ерёменко сместился в центр и пробил по воротам. От ноги Набиулина мяч угодил в сетку. На этот раз рикошет ещё сильнее помог команде Карпина».

📹 Еременко прострелил в штрафную, мяч рикошетом от ноги Набиуллина залетел в сетку ворот.

📺 #РостовСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 «МАТЧ! КЛУБ»

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/XiZgDCnp0S — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019

Джанаев — уже второй вратарь сборной

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов оценивает голкиперскую дуэль, отдавая должное обоим стражам ворот.

«Кстати, тема голкиперов по матчу заслуживает особого внимания. Несмотря на 2 пропущенных мяча, Сослан Джанаев снова показал обоснованность своего нахождения в сборной. В первом тайме он шикарно отреагировал на рикошет от Байрамяна и его же удар в упор. Учитывая потерю места в основе Лунёвым, Джанаев в ноябре должен стать первым дублёром Гильерме.

Бабурин хоть и играет в более успешной команде, о таких высотах пока не задумывается. После 6 пропущенных в Петербурге Егору было важно отыграть хорошо, поскольку Карпин уже показал готовность поменять вратаря после серии неудачных матчей.

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В итоге на счету Бабурина суперсэйв после удара Цаллагова и парирование удара Мостового, которому вратарь сам подарил мяч. Но, думается, из-за этого Карпин не станет поднимать Песьякова со скамейки, сам сломал — сам починил всё-таки».

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