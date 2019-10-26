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    «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезон

    Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер»

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    В стартовом матче 10-го тура «Лестер» со счетом 9:0 разгромил на выезде «Саутгемптон». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Лестер» переписал историю

    «Это может не соответствовать масштабу 2016 года, но "Лестер" снова в учебниках истории. На этот раз, когда команда добилась самой большой выездной победы в истории элитного английского дивизиона — рекорд, который учитывает 19-й век. В этот вечер были два хет-трика — от Айосе Переса и Джейми Варди после удаления Райана Бертрана из "Саутгемптона" спустя всего 10 минут после начала игры», — пишет на страницах The Telegraph Том Прентки.

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    • «В то же время, это наверняка один из самых мрачных дней в новейшей истории "Святых", чей ранее популярный менеджер Ральф Хазенхюттль сейчас находится под настоящим давлением. Даже до этого бедствия они не выигрывали дома с апреля, и болельщики клуба начинают мириться с третьим кряду сезоном в борьбе за выживание. Многие фанаты ушли задолго до перерыва, и в этот момент счет был 0:5, а те, кто остался, с удивлением наблюдали, как их команда пропустила еще четыре — в этот Хэллоуин вместо угощения они испугались».

    «Саутгемптон» рискует морально сломаться

    «В начале вечера "Саутгемптон" сосредоточился исключительно на том, чтобы прекратить бесплодную серию из семи игр без домашней победы, начиная с апреля. Но к перерыву его менеджер значительно изменил тактику, просто пытаясь избежать дальнейшего позора. Австриец, который иногда казался раздраженным и провел большую часть 15-минутки, сидя в своей технической зоне, выпустил Кевина Дансо и Джека Стивенса вместо Янника Вестергора и Дэнни Ингза, но было слишком поздно», — отмечает Стив Сатклифф в отчете BBC о матче.

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    «Теперь, после такого поражения, Хазенхюттль должен надеяться, что масштаб такой неудачи не слишком подорвал уверенность его игроков. Хотя "Святые" набрали на пару очков больше, чем в это же время сезоном ранее, они, похоже, рискуют быть втянутыми в очередную битву за выживание. И их путь к спасению вряд ли будет лёгким, так как следующие два матча они проведут против "Манчестер Сити" на выезде в Кубке Лиги и Премьер-лиге».

    «Лестер» идет по чемпионскому графику

    «К тому времени, как Джейми Варди подошел к 11-метровой отметке, чтобы забить девятый мяч "Лис" и тем самым вбить последний гвоздь в крышку гроба соперника, сектор с фанатами гостей, наслаждаясь головокружительной рекордной победой, саркастично призывал пробить пенальти вратаря Каспера Шмейхеля. Единственный раз, когда команда выиграла с такой же разницей мячей в Премьер-лиге 24 года назад, в ее составе, "Манчестер Юнайтед", был другой Шмейхель», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

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  • 21/10/2019

    • «Фанаты "Лестера" отметили хет-трик Варди, лихорадочно размахивая белыми шарфами, носящими имя покойного владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, чья смерть была год назад в воскресенье, но "Святые" уже задолго до этого подняли белый флаг в сей отрезвляющий вечер. "Лисы" отметились рекордом в виде крупнейшей гостевой победы на выезде за 131-летнюю историю высшего дивизиона Англии, а также поднялись на второе место. Эта победа принесла им 20 очков в 10-ти матчах — на одно больше, чем на том же этапе сезона 2015/2016 годов, в котором они стали чемпионом».

    «Лестер» сделал еще одну заявку на попадание топ-4

    «Мы всегда можем сосредоточиться на оборонительных действиях, и здесь местами у гостей были проблемы, но также было действительно высокое качество игры от "Лестера". Он был эффективен в реализации своих моментов. Часто можно увидеть, как команды выигрывают 3:0 против соперника, оставшегося вдесятером, после чего расслабляются и просто доигрывают матч — здесь они жестоко наказали "Саутгемптон" и не остановились», — заявил в эфире Sky Sports Гари Невилл.

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  • 23/10/2019

    • «Это была команда, пытающаяся что-то доказать, и мы говорили перед матчем, что они могут сделать в этом сезоне. Болельщики, казалось, поверили в шансы попасть в топ-6, и в этом контексте они получили уверенность от данной победы — действительно хорошее выступление команды. И это дорогого стоит». 0

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