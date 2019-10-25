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    РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»

    Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу

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    С 25 по 27 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 14-го тура.

    «Рубин» — «Урал» 0:0

    «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 0:0.

    Казанцы владели небольшим игровым преимуществом, но своими немногочисленными моментами не воспользовались.

    У гостей был шикарный шанс выйти вперед на 67-й минуте, когда Эрик Бикфалви пробил головой по воротам с близкого расстояния, но Юрий Дюпин выполнил шикарный сэйв.

    РПЛ. 14-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
    «Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Поляков, 90+1. Кварацхелия, 90+3

    В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает девятое место (16 очков), а «Урал» — шестое (18 очков).

    «Тамбов» — «Уфа»

    26 октября, 14:00 мск

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    «Ахмат» — «Арсенал»

    26 октября, 16:30 мск

    «Ростов» — «Сочи»

    26 октября, 19:00 мск

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    27 октября, 13:00 мск

    «Локомотив» — «Спартак»

    27 октября, 15:30 мск

    ЦСКА — «Динамо»

    27 октября, 15:30 мск

    «Краснодар» — «Оренбург»

    27 октября, 18:00 мск

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