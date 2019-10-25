РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»

С 25 по 27 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 14-го тура.

«Рубин» — «Урал» 0:0

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 0:0.

Казанцы владели небольшим игровым преимуществом, но своими немногочисленными моментами не воспользовались.

У гостей был шикарный шанс выйти вперед на 67-й минуте, когда Эрик Бикфалви пробил головой по воротам с близкого расстояния, но Юрий Дюпин выполнил шикарный сэйв.

РПЛ. 14-й тур «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0 «Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Поляков, 90+1. Кварацхелия, 90+3

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает девятое место (16 очков), а «Урал» — шестое (18 очков).

«Тамбов» — «Уфа»

26 октября, 14:00 мск

«Ахмат» — «Арсенал»

26 октября, 16:30 мск

«Ростов» — «Сочи»

26 октября, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Зенит»

27 октября, 13:00 мск

«Локомотив» — «Спартак»

27 октября, 15:30 мск

ЦСКА — «Динамо»

27 октября, 15:30 мск

«Краснодар» — «Оренбург»

27 октября, 18:00 мск