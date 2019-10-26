Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись

Вратари выполняют сэйвы, защитники блокируют удары, полузащитники раздают передачи, а нападающие забивают голы. Как же все это скучно!

Как бы то ни было, футбол медленно, но уверенно движется к позиционной гибкости, которую мы можем наблюдать в других видах спорта. Ну или в крайнем случае возвращается к текучей системе, которая так важна для «тотального» футбола.

Тем не менее, каждый игрок на поле занимают какую-то позицию, на которой он должен выполнять определенные действия. Если он все делает хорошо, то получает похвалу. Достаточно взглянуть на номинантов на «Золотой мяч»: очередной список, заполненный результативными нападающими, а также доминирующими защитниками и полузащитниками, берущими игру под свой контроль.

Наша статья, однако, призвана собрать в одну команду тех парней, которые привыкли действовать нешаблонно. Мы взглянули на чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, чтобы выделить защитников, которые чувствуют себя нападающими, нападающих, которые любят сидеть в обороне, и полузащитников, которые считают, что рождены быть вингерами, пишет обозреватель ESPN Райан О'Хэнлон.

Вратарь: Батист Рейне, «Тулуза»

Батист Рейне globallookpress.com

К сожалению, на данный момент в Европе не осталось таких вратарей, как Рожерио Сени и Хосе Луис Чилаверт, которые всегда стремились забивать голы. Я считаю, что здоровье футбола напрямую зависит от того, как часто штрафные или пенальти бьет парень в мешковатой флуоресцентной футболке с длинным рукавом и в огромных белых перчатках.

В ведущих Европейских чемпионатах ни один вратарь с начала прошлого сезона не забил ни одного гола, и только шесть голкиперов нанесли хотя бы один удар по чужим воротам. Судя по этой статистике, футбол неизлечимо болен. И все же, мы нашли того, кого можно включить в список.

28-летний француз Рейне достоин похвалы за свою креативность. Только Бен Фостер (6) из «Уотфорда» создал больше опасных моментов, и только Михаэль Эссер из «Ганновера» сделал больше ожидаемых ассистов (0,43), чем Рейне со своими пятью опасными моментами и 0,42 ожидаемыми ассистами.

Вдобавок ко всему, Рейне лидирует среди вратарей по попыткам на дриблинге уйти от соперника, которых было четыре, то есть в восемь раз больше, чем средний показатель по континенту. Теперь осталось лишь убедить «Тулузу» в том, что Рейне должен еще и выполнять штрафные удары.

Левый защитник: Маркос Алонсо, «Челси»

Маркос Алонсо globallookpress.com

Среди всех левых защитников Алонсо — единственный, кто входит в топ-5 как по количеству касаний в чужой штрафной, так и по ударам. Если вы смотрели матчи «Челси», то замечали, как испанец магическим образом может оказаться ближе всех к чужим владениям. Просто не просите его возвращаться назад, и он будет искать свой шанс забить гол.

С начала прошлого сезона он забил сразу два мяча, что является лучшим показателем в среднем поминутном рейтинге для игроков его позиции, сыгравших не менее 1500 минут.

Центральный защитник: Давид Луис, «Арсенал»

Давид Луис globallookpress.com

Это самый очевидный выбор в нашем списке. Он настолько явный, что мы даже назовем бразильского Сайдшоу Боба капитаном нашей символической команды.

С начала прошлого сезона Луис выполнил 47 сквозных передач в атаку. Это в два раза больше, чем следующие семь имен в списке вместе взятые! Ни один другой центральный защитник с августа 2018 года даже не пытался сделать больше восьми подобных сквозных передач.

Нам даже не нужно ограничиваться сравнениями с центральными защитниками, чтобы показать, насколько бразилец особенный. Среди всех игроков только Лионель Месси (74) сделал больше сквозных передач в атаку. На третьем месте расположился Неймар.

Центральный защитник: Давиде Бираски, «Дженоа»

Давиде Бираски globallookpress.com

Предположу, что вы даже не слышали о Бираски. Своей игрой он заслуживает на полноценную страницу в Википедии, но реальный интерес к нему настолько минимален, что вся его биография гласит: «Давиде Бираски (родился 2 июля 1994 года) — итальянский профессиональный футболист, который играет в "Дженоа" на позиции защитника». Вот и все! Все!

Что ж, пришло время исправить ситуацию. Несмотря на то, что с августа 2018 года он сыграл только в 27 матчах Серии А, он попытался совершить больше дриблингов, чем любой другой центральный защитник в Европе. На его счету 57 попыток дриблинга, тогда как у его ближайшего преследователя нет и 40.

Если наш первый центральный защитник взламывает чужую оборону передачами, то второй берется за дело самостоятельно и идет напролом. Давиде и Давид — что-то есть в этих именах.

Правый защитник: Теодор Гебре Селассие, «Вердер»

Теодор Гебре Селассие globallookpress.com

Если и есть что-то более редкое и более странное, чем фланговый защитник, выполняющий удары по чужим воротам с пределов вратарской, то это фланговый защитник, который доминирует в верховой борьбе.

Современные требования к фланговым защитникам очень высоки: покрыть весь фланг, играть с мячом на ограниченном пространстве, быть де-факто вингером. Исходя из этого, не слишком много тех, кто выделяется на фоне общей массы. Несколько лет назад мы бы выделили Бранислава Ивановича, но сейчас он в России, поэтому в список попал Гебре Селассие, который выступил с Чехией на Евро-2012, после чего подписал контракт с «Вердером», за который играет до сих пор.

С начала прошлого сезона он нанес 14 ударов головой по воротам соперника, тогда как ни один другой правый защитник не пробил головой больше девяти раз. Кроме того, он забил три гола головой и лидирует в xG в данном компоненте с показателем 2.78.

Опорный полузащитник: Абдулай Дукуре, «Уотфорд»

Абдулай Дукуре globallookpress.com

Если для роли опорного полузащитника есть платонический идеал, то это миниатюрный Клод Макелеле. Когда он перешел из «Реала» в «Челси» в 2003 году на фоне прибытия Дэвида Бекхэма в столицу Испании, Зинедин Зидан сказал: «Зачем наносить еще один слой золотой краски на "Бентли", если вы теряете двигатель?»

Чтобы найти диаметральную противоположность Макелеле, нужно посмотреть на тех, кто забивает голы. Из всех игроков, которых принято называть опорными полузащитниками, никто не нанес больше ударов, не забил больше голов и не получил больший показатель xG, чем Дукуре.

При этом среди футболистов, отыгравших не менее 2000 минут на этой позиции, только четыре игрока имеют меньший процент успешных отборов мяча. Дукуре — абсолютная противоположность Макелеле.

Центральный полузащитник: Тежи Саванье, «Монпелье»

Тежи Саванье globallookpress.com

Для начала представьте Хави и Хаби Алонсо в расцвете сил, которые изящно двигают мяч вверх и вниз, назад и вперед, оценивая при этом все риски и не пытаясь лишний раз обострять ситуацию. Теперь представьте полную противоположность, парня, который лезет напролом через соперников, выполняет длинные кроссы, постоянно теряет мяч. Представили? Это Саванье.

Среди игроков его позиции, которые сделали хотя бы 1000 передач, у него самый низкий процент точности — 72 процента. Для справки, Тони Кроос занимает первое место с показателем 93,4 процента.

Зато Саванье на втором месте по количеству дриблингов и на четвертом по выполненным кроссам. И самое интересное — это работает. Только четыре других центральных полузащитника создали больше моментов, чем он, и ни один другой не записал на свой счет более 14 результативных передач, которые сделал француз с начала прошлого сезона.

Атакующий полузащитник: Жан-Поль Боэтьюс, «Майнц»

Если два других наших полузащитника создают моменты и забивают голы, то наша «десятка» понадобится для… укрепления обороны, не так ли? О, я уже люблю эту команду.

Среди всех атакующих полузащитников 25-летний голландец лидирует по среднему количеству перехватов (1,43) за 90 минут игры. Боэтьюс также занимает шестое место по отборам за 90 минут (2.04), что делает его, безусловно, самой оборонительной «десяткой» в Европе. Обратите внимание, господин Месут Озил!

Левый вингер: Иван Перишич, «Бавария»

Иван Перишич globallookpress.com

Если бы мы составляли список лет 10-15 назад, Перишича в нем точно не было бы. Но игра изменилась. Большинство левых вингеров теперь являются правоногими футболистами, которые с фланга смещаются в центр, чтобы пробить по воротам или разрушить плотность обороны противника. Прошли те времена, когда бутсы вингеров перекрашивались в белый цвет из-за постоянных навесов от боковой линии. Ну, почти прошли.

Среди всех левых вингеров никто не может сравниться с Перишичем по количеству забросов мяча в штрафную: он сделал 212, а второй в списке Макс Градель из «Тулузы» — 155. Кроме того, Перишич лидирует по количеству ударов с левой ноги (44) среди всех футболистов, играющих на левом фланге.

Кто еще из звезд играет на левом фланге? Микель Ойарсабаль из «Реал Сосьедада», Леон Бейли из «Байера» и Лерой Сане из «Манчестер Сити», но каждый из них нанес с левой лишь около 30 ударов.

Центральный нападающий: Марио Гетце, «Боруссия» Дортмунд

Марио Гетце globallookpress.com

Кто еще так идеально впишется в нашу команду, если не нападающий, который даже не пытается забивать голы. Среди 216 центральных нападающих, отыгравших с прошлого лета хотя бы 900 минут, только шестеро нанесли меньше ударов в среднем за 90 минут, чем Гетце (1,47). В то же время, только семеро, создали больше шансов для своих партнеров, чем немец (2.17).

Чтобы понять, насколько это странно, добавим, что каждый форвард в топ-75 по шансам, созданным за 90 минут, также в среднем наносил хотя бы 1.80 удара. Но послушайте, зачем нашей команде голы от центрального нападающего? Для этого у нас есть два защитника и опорник.

Правый вингер: Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд

Джейдон Санчо globallookpress.com

Результативный правый вингер стал одним из определяющих архетипов современной игры: вспомните Месси, Арьена Роббена и Мохамеда Салаха. Конечно, у всех этих футболистов рабочей является левая нога. Однако в дортмундской «Боруссии» есть правый вингер, который с начала прошлого сезона забил правой 11 голов.

Основываясь на данных Opta, Санчо довел свой уровень ожидаемого гола после удара с правой ноги до 4.19. Ни одни другой игрок правого фланга не может его превзойти по этому показателю. 0