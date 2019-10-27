Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»

«Локомотив» на своем поле разгромно проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России. В первом тайме команды не смогли забить в ворота друг друга. Нападающий красно-белых Эсекьель Понсе отличился на 57-й минуте, забив первый гол в РПЛ, а также первый мяч «Спартака» при новом тренере Доменико Тедеско. Дубль также оформил форвард Джордан Ларссон. Полузащитник гостей Зелимхан Бакаев сделал три голевые передачи.

Десять защитников на двоих

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, делая вывод, что оба наставника сделали упор на надежность обороны.

«Оба наставника выпустили с первых минут по три центральных защитника — Тедеско насытил центр обороны Самюэлем Жиго, Георгием Джикией и Ильей Кутеповым, а Семин вернул из опорной зоны Мурило. На левом фланге обороны, где во втором тайме против "Юве" очень неудачно действовал Брайн Идову, вышел Рифат Жемалетдинов, а выздоровевший Мацей Рыбус остался в запасе.

Куда более структурные изменения претерпели красно-белые, вышедшие играть по схеме 3-5-2. Центральную тройку составили Наиль Умяров — Алекс Крал — Зелимхан Бакаев (Тедеско очень ценит его умение сохранить и протащить мяч на узком пространстве), Айртон и Лоренсо Мельгарехо закрывали фланги, а переднюю линию составила пара Эсекьель Понсе — Андре Шюррле».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» В первом и втором тайме понравилось, как команда играла в обороне, старались не допустить контратак «Локомотива», а мы реализовали свои контратаки. В дерби без эмоций никуда, в таких матчей без них никуда, мы победили благодаря им и рассудку, здравой игре. Моя желтая карточка? Я поступаю так, как чувствую. Бакаев? В первом тайме ему было непросто, но он сыграл прекрасно.

Гибкая схема Тедеско

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает тренерский почерк Доменико Тедеско преимущество «Спартака» в первом тайме.

«Однако когда футболисты только появились на поле, стало понятно: как и в "Шальке", Тедеско не использует какую-то определенную схему в конкретно взятом матче. "Спартак" с первых минут оборонялся в пять защитников, а атаковал, оставляя в обороне четверых. Примерно как ЦСКА, где Мариу Фернандес успевает закрывать две позиции — правых защитника и нападающего. У красно-белых вперед поочередно выдвигались либо Мельгарехо (справа), либо Айртон (слева).

В такой конфигурации "Спартак" чувствовал себя вполне комфортно. Хозяева в первом тайме атаковали чаще, но лучший момент все равно создали гости: Шюррле пробил в перекладину после блестящей комбинации и паса слева Умярова. Попади чемпион мира в створ, шансов у Гильерме не было бы. Голевых эпизодов у спартаковцев могло стать и больше, но в простых ситуациях ошибки допускали Бакаев и Крал».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Пропустили три контратаки, которые «Спартак» хорошо использовал, и потеряли концентрацию. После потери мяча мы не могли прессинговать. «Спартак» был более настроен, они молодцы, у них было все, чего не было у нас. Нам не хватило свежести? Кого это интересует? «Спартак» победил закономерно.

«Спартак» вышел биться и бороться

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев отмечает небывалый настрой красно-белых и то, как они отчаянно вели борьбу на поле.

«Главное, на что обращал внимание Доменико Тедеско на этой неделе — это уровень борьбы. Сразу видно, что нынешний главный тренер "Спартака" — это полная противоположность Олегу Кононову. Тот обещал "стеночки и забегания". Тедеско требует от своей команды в первую очередь неравнодушие и борьбу. И даже на тренировках футболисты "Спартака" бьются так, словно бы каждое занятие — это московское дерби.

Этим "Спартак" и отличался в игре с "Локомотивом" от самого себя недельной давности. Чувствовалось, что красно-белые не просто хорошо готовы физически, но еще и планируют бороться с соперником на каждом участке поля на протяжении всей игры.

В первом тайме "Спартак" взял верх именно в плане борьбы: 36 против 21 по выигранным единоборствам, 9 против 6 по выигранным верховым единоборствам. Особенно ярко себя проявили Умяров и Крал, которые выиграли на двоих 8 из 9 единоборств. А вот Дмитрий Баринов, наоборот, провалил встречу, победив лишь в одном из девяти единоборств.

Матч прошел в борьбе «Спартак»

Команда Доменико Тедеско явно вышла биться и бороться. Арбитр Алексей Еськов показал четыре желтые карточки в первом тайме (по две каждой команде) и даже выдал предупреждение самому Тедеско, который был недоволен некоторыми решениями судьи.

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Любопытно, что ближе к перерыву, а потом и во втором тайме игроки "Локомотива" стали отвечать сопернику на умеренную, но все-таки грубость. В итоге за всю игру "железнодорожники" совершили 19 фолов, красно-белые — 13. Чаще всех нарушали правила Жемалетдинов (5) и Баринов (4). Иными словами, чувствовалось, что "Локомотив" не в своей тарелке».

Зелимхан Бакаев Полузащитник «Спартака» Что поменялось в перерыве? Нам тренер сказал добавить, вот мы и побежали, победив за счет характера. Во втором тайме вышли как на последний бой и показали результат. Что поменялось при Тедеско? Пока не знаю, всего две недели прошло, нужно работать

Понсе! Ларссон! Бакаев!

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров называет главных героев матча в составе «Спартака», проявивших себя после перерыва.

«Вторая половина началась с давления "Локомотива" и замены Шюррле на Ларссона. От немца опять было многовато брака, а едва его заменили, красно-белые сразу же забили. Главным героем эпизода стал Понсе, разогнавший быструю атаку, отдавший своевременную передачу в центральную зону на Бакаева и резко ускорившийся в свободную зону.

"Локо" пытался изобразить "вне игры", но сел в лужу: аргентинец выскочил на ворота и элегантно перевесил Гильерме, побежавшего сокращать расстояние. Это первый действительно большой гол Понсе за "Спартак". И вообще в этом матче он доказал, что умеет играть в футбол и способен приносить пользу сегодняшнему "Спартаку".

Но выстрел аргентинца напрочь затмил Ларссон. Шведский футболист тоже выдал свою лучшую игру в "Спартаке", сразу же усилил атакующий футбол, а в концовке разорвал при помощи партнёров "Локомотив" на быстрых атаках. Два его гола получились очень породистыми, а передачи в обоих случаях отдавал Бакаев, насобиравший в итоге ассистентский хет-трик.

Однако, рассуждая об итогах этого матча, не стоит сбиваться на отдельные персоналии. Похвалить нужно обязательно всю команду и тренерский штаб. За непредсказуемость в тактике, за дисциплинированную работу на протяжении всех 90 минут, за компактность, за скорость, понимание своих сильных сторон и разящие удары в нужные минуты. План "Спартака" сработал на все сто. "Локомотив" разгромлен».

«Спартак» должен был пережить пенальти?

Автор Soccer.ru Станислав Горин находит промашки в работе арбитров на столичном дерби, которые лишили «Локомотив» одиннадцатиметрового.

«Был штрафной на 12-й минуте, когда судья поверил симуляции Крыховяка вдали от ворот, но "Локомотив" тогда не забил, скандал не состоялся — по правилам могли проверить фол с помощью VAR и отменить мяч даже постфактум. А вот когда Жиго потянулся рукой к Эдеру в штрафной площади ближе к концу первого тайма, то "Спартак" рисковал получить пенальти.

Указывали ли российские арбитры на "точки" после аналогичных поползновений? Да, было дело. Жиго проиграл позицию и помог себе рукой. С другой стороны, Эдер не столько бежал к мячу, как реагировал на касание от Самуэля. Есть пограничные ситуации "на усмотрение арбитра". Формально повод с натяжкой был — соперника задерживать нельзя, даже легонько. Но только Эдер знает, помешал ему именно Жиго, или португалец сам решил, что выгоднее упасть».

⚽ Джордан Ларссон ударом в касание отправляет второй мяч в ворота железнодорожников.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоСпартакhttps://t.co/oWI33uZxvX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019

Шюррле разочаровывает, Умяров радует

Колумнист Sport24 Максим Алланазаров проходится по персоналиям в составе «Спартака», выражая разочарование игрой именитого немца.

«В очередной раз разочаровал Андре Шюррле. Чемпион мира снова часто принимал самые простые решения, которые легко читали защитники соперника, не забил из выгодной позиции и в итоге был заменен — на автора дубля Джордана Ларссона. Если в ближайшее время немец не наберет форму, то рискует отправиться в запас, вслед за Гусом Тилем. Конкуренция в центре поля в нынешнем "Спартаке" серьезная.

Насколько в матче против "Локо" разочаровал Шюррле, настолько вновь порадовал молодой Наиль Умяров. Молодой полузащитник успевал везде, уже привычно руководил старшими партнерами и вносил в игру команды баланс, которого так не хватало при прошлом тренере. Чех Алекс Крал также начинает осваиваться и уже не выглядит в "Спартаке" явным пассажиром, за которого переплатили».

Тедеско сделал ставку на контратаки

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов оценивает атакующую игру «Спартака» и задается вопросом, сумеет ли команда показывать ее в следующих матчах.

«От прочного и вдобавок креативного фундамента спартаковцы и отталкивались на начальной стадии атак. Сжатая пружина после отбора мяча стремительно распрямлялась, и как правило, наступавшие крупными силами железнодорожники попросту не успевали откатываться к оставленным рубежам. Резкие, продуманные, отменно исполненные контратаки, собственно, и обеспечили гостям крупный результат.

Именно на них, двух мнений быть не может, сделал ставку Тедеско, сумев добиться от подопечных как строжайшей дисциплины в обороне, так и слаженных, нестандартных действий на передовой. И хотя во многом этому поспособствовала безответственная игра защитников и вратаря хозяев, умалять заслуги тренера спартаковцев, выработавшего верную тактику на матч, было бы несправедливо.

У Максименко хватало работы «Спартак»

Проявит ли он себя дальновидным стратегом в дальнейшем — вот вопрос: ведь сколько уже раз его коллеги, начинавшие в "Спартаке" за здравие, заканчивали за упокой. Но первые шаги немца показали, что роет он в правильном направлении. Глядишь, и поможет измученной тренерской чехардой команде избежать "Дня сурка", опостылевшего ее многочисленным болельщикам».

Джордан Ларссон Форвард «Спартака» Многие говорят: «Зачем они купили Джордана»? Я им ответил. Но меня это не особо заботит. Всегда сложно приходить в новую команду, и, конечно, все будут говорить о «Спартаке» — это ведь большой клуб! А сейчас вы мне сказали про эту реакцию, и я счастлив, что показал, зачем меня купили,

Автограф Тедеско

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает победу «Спартака» над «Локомотивом» очень авторской.

«Было интересно наблюдать за тем, как Доменико вел себя на бровке. Все говорят о желтой карточке тренеру, но и без этого эпизода поведение Тедеско в технической зоне — отдельная пьеса. Для кого-то показуха. Но как по мне — управление командой во время игры и полное погружение в то, что происходит на поле.

Все голы "Спартака" — фирменный автограф Тедеско времен "Шальке". Опасная атака "Локо" всякий раз превращалась в стремительный контрвыпад красно-белых. В первом случае Понсе великолепно обыгрался с Бакаевым, который отдал роскошную передачу из глубины. Во втором — многоходовка Понсе-Зобнин-Бакаев-Ларссон. И в третьем — еще один блестящий пас Бакаева. И снова четко в завершении действовал Ларссон.

Так что, не такие уж и провальные трансферы? Не так уж не прав Тедеско, ставящий Бакаева в центр? Не так уж ошибался Цорн, доверившись молодому тренеру?

Тедеско успел получить карточку «Спартак»

Болельщики "Спартака" достаточно натерпелись и сейчас имеют право не сдерживаться — такую победу не стыдно праздновать. Но не надо забывать, что самое интересное и сложное — впереди. Теперь к Тедеско будут готовиться так же, как готовится он. Никто уже не послушает тех, кто решил, что в Россию приехал мальчик, ничего не понимающий в футболе. Сезон в разгаре. "Спартак" — в борьбе».

Самюэль Жиго Защитник «Спартака» Давление «Локо» в первом тайме? Да, соперник был сильнее, а мы привыкали к новой системе. На это было нужно время. По игре ли счёт? Возможно, «Локомотив» в первом тайме был лучше. Но во втором дал нам много пространства и мы забили три. Говорить о долгосрочной перспективе пока не стоит. Прошел только один матч, «Спартак» движется поступательно

«Локо» оказался не готов к игре со «Спартаком»

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли пытается понять причину провала «Локомотива» в матче со «Спартаком».

«Таков уж нынешний "Спартак", что "Локомотив" числился однозначным фаворитом. Первый тайм лишь укрепил в этом убеждении. Алексей Миранчук и Жоао Мариу могли забить и вывести "железнодорожников" вперед. Что произошло после перерыва? Великолепно державшийся после такого панча Юрий Семин толком не ответил на этот вопрос, причем, похоже, не потому что не хотел, а просто сам еще не разобрался.

Возможно, дело в том, что тяжелое переключение с Лиги чемпионов на РПЛ извечная беда российских клубов. Как и предполагал "Спорт День за Днем", поражение от "Ювентуса" при той игре, которая сложилась в Турине, могло не только не расстроить футболистов "Локо", а напротив, повысить их самооценку. После такого матча им бы "Зенит" в соперники, а нынешний "Спартак"…

"Спартак" Доменико Тедеско перестраивает игру тактически и бьется столь эмоционально, что тренер, ведущий себя на бровке под стать, уже схватил первую желтую карточку. К голу Эсекьеля Понсе, к необходимости спасать (!!!) игру, переламывать ее, "Локо" отказался не готов сугубо психологически. Отсюда и те потери концентрации, которые констатировал Семин. Команда, выдавшая эффектную победную серию из 5-и матчей в чемпионате, обыгравшая в Леверкузене "Байер" и… записавшая поражение в Турине себе в актив, надломилась.

Семин справится и "Локомотив" прибавит. "Спартак"? Говорить о возрождении, бесспорно, преждевременно. Но эта та победа, которая окрыляет, лучше, ярче и не выдумаешь».

Георгий Джикия Капитан «Спартака» Впечатления очень хорошие, рады, что смогли одержать победу, еще и такую. Все бились, сражались, выполнили то, что было задумано. «Локомотив» развалился? Это ожидалось, потому что они устали после ЛЧ. А мы молодцы, что перетерпели первый тайм. Во втором воспользовались разрывами между их линиями и реализовали свои моменты. Мы кайфуем от полных трибун, от каждого стыка, от каждого момента. Все хотят выиграть. Конечно, нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Потом, повторюсь, это дерби, нам такие игры нравятся, они нам даются. Теперь все счастливы. Поздравляю и тренерский штаб с первой победой

Не спешите радоваться

Колумнист «Советского Спорта» Юрий Цыбанев не слишком впечатлен крупной победой «Спартака» над «Локомотивом».

«Громкая и удалая с виду победа красно-белых над одним из солидеров чемпионата — на самом деле если и сенсация, то с пометкой "дежавю". Ведь в прошлое предзимье прежняя версия "Спартака", и тоже во втором своем матче под началом нового главного, выказала, если вспомнить, практически те же настроения и умения, что и нынешняя, разродившаяся голевым салютом в Черкизове. Обрела компактность и цепкость в обороне. Вспомнила, как проводить голевые атаки с игры.

Шюррле не впечатлил в матче с «Локо» «Спартак»

А коли вспоминать более отдаленное, то с Муратом Якином "Спартак" стартовал с 4:0 в Казани. Ну, когда еще он столько там забивал? А с Унаи Эмери на первых порах даже лидировал.

Словом, веду разговор к тому, что громкие 3:0 в Черкизове способны доверительно нам сообщить только одну новость. Ту, что команда Юрия Семина, похоже, не конкурент в чемпионском походе команде Сергея Семака. "Зенит" вряд ли устроил бы день открытых ворот по случаю свежих спартаковских эмоций. А "Локо" словно платит легковерным любителям перемен на тренерском мостике налог с колоритного образа Юрия Палыча как символа тренерского постоянства…»

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