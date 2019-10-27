«Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»

В 14-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Юрия Жиркова и Артема Дзюбы.

Усеченная дуэль форвардов

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов — об ожидании дуэли двух нападающих:

«Матч в Самаре должен был стать противостоянием двух из трех лучших бомбардиров чемпионата России. У Соболева перед туром было десять голов, у Дзюбы — восемь. Первого называют будущим сборной России, второй — процветающее настоящее. В Самаре к дуэли подготовились: на кресла стадиона бережно положили картонные маски с лицом снайпера "Крыльев" — хотели задавить Дзюбу и "Зенит" числом.

Но, как выяснилось при объявлении стартовых составов, дополнительные "соболевы" не требовались: нападающий гостей остался в запасе. После матча в Лейпциге у Дзюбы не все было в порядке со здоровьем, да и график на форварда явно давит. С начала августа он без замен отыграл за клуб все матчи, кроме кубкового с "Енисеем", а также выходил в основе во всех четырех играх за сборную. Семак решил поберечь главную ударную силу команды и выпустил его только в середине второго тайма. Из-за этого дуэль форвардов оказалась усеченной».

«Крылья» без Анюкова и Божовича

«Крыльям» пришлось проводить матч без главного тренера и защитника, напоминает Владимир Колос из Sport24.ru:

«Стартовый состав "Зенита" снова удивил. Сергей Семак оставил получившего на неделе повреждение Артема Дзюбу в запасе, а на поле с первых минут вышли Юрий Жирков и Далер Кузяев.

"Крыльям" сразу по двум причинам не мог помочь защитник Александр Анюков. Во-первых, он не мог играть против "Зенита" по условиям арендного соглашения между клубами. Во-вторых, он не мог играть в принципе, из-за дисквалификации. Так же из-за красной карточки не смог присутствовать на скамейке главный тренер самарцев Миодраг Божович».

Две схемы «Зенита»

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов — о тактике «Зенита» без Дзюбы и с ним:

«Без Дзюбы "Зенит" сыграл по схеме 4-5-1. Сергей Семак создал в центре поля треугольник Барриос — Дуглас — Оздоев, при этом в прессинге Магомед поднимался к единственному нападающему Сердару Азмуну, чтобы помогать накрывать центральных защитников. Это эффективно работало. Правда, когда петербуржцы атаковали, остававшийся впереди Оздоев не мог решить ситуации один в один. Всё-таки у центрхава нет дриблинга форварда. Кроме того, робкие попытки самарцев прессинговать, гости спокойно разбивали за счёт того, что Вильмар Барриос становился третьим в обороне при розыгрыше мяча.

«Крылья Советов» — «Зенит» «Зенит»

Несмотря на то, что "Зенит" полностью контролировал ситуацию на поле, Дзюба появился на поле по истечении часа матча. Семак ещё перед этой заменой перешёл на 4-4-2, а с Артёмом команда окончательно перестроилась на привычную схему. Любопытно, что правым хавбеком почему-то стал Жирков. Видимо, для смещений в центр под удар с левой ноги».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно. Создали много голевых моментов, к сожалению, сумели забить только один. Во второй половине смотрелись чуть похуже, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, но назвать голевыми их сложно. Хорошая игра, хорошая победа.

«Зенит» доминировал и закрыл Соболева

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов рассказывает о преимуществе «Зенита»:

«Перевес "Зенита" во владении мячом достигал соотношения 63 на 37 процентов. "Крылья" могли бы рассчитывать на контратаки, но "Зенит" после потерь мяча настолько грамотно включал контрпрессинг, что хозяева не всегда успевали выходить на ударную позицию и бить по воротам. Первый такой удар Максим Канунников нанес лишь в конце первого тайма. Один из двух лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев и вовсе пробил за матч лишь раз — неточно головой за 10 минут до окончания игры. Больше он даже не выходил на ударную позицию и не встречался с мячом в штрафной.

Самым опасным в составе "Крыльев" был Антон Зиньковский, неплохо тащивший мяч на дриблинге. Бывший игрок "Зенита"-2 прицельно бил по воротам из-за штрафной, но с первым его ударом справился Михаил Кержаков, а второму не хватило точности. Последний шанс отличиться, уже с заменой Зиньковского, упустил Александр Гацкан, также промахнувшийся после дальнего удара».

Войо Чалов и.о. главного тренера «Крыльев» Первый тайм нам нужно забыть сразу. В перерыве мы говорили о том, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что «Зенит» выиграл заслуженно.

Красивый гол Жиркова и скучный второй тайм

Артем Зибрак из «Советского спорта» — о голах «Зенита» и втором тайме:

«Юрий Жирков сначала пристрелялся по воротам из-за пределов штрафной, а со второй попытки мастерски пробил слета, поймав мяч на подборе после розыгрыша углового. Сразу вспомнился его роскошный гол "Спартаку". Этот гол получился не менее красивым. Божович на трибунах лишь развел руками.

А за несколько секунд до финального свистка Азмун и Дзюба провели контратаку, которую завершил последний. Тем не менее, в целом, вторая половина встречи получилась довольно скучная. Если до перерыва хотя бы гости часто создавали опасные моменты, то после отдыха они перешли на пассивное положение и спокойно довели матч до победы. "Зенит" набрал три очка и продолжил чемпионскую гонку, а "Крылья Советов" прервали серию из трех побед подряд».

«Крылья Советов» — «Зенит» «Зенит»

Артем Дзюба нападающий «Зенита» Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер.

Жирков — один из лучших игроков матча

Максим Полтавец из Sports.ru отмечает игру Юрия Жиркова:

«У Жиркова уже 2+2 по системе гол+пас в этом сезоне РПЛ. Больше очков он в "Зените" еще не набирал (в прошлом было 4 ассиста), а ведь идет только октябрь.

«Крылья Советов» — «Зенит» «Зенит»

Оба гола Юрия пришли после угловых. До этого Жирков забил победный мяч "Спартаку". У голов есть даже определенное сходство. Полузащитник ждет у границы штрафной, но в нужный момент врывается и классно пробивает.

Ну и Жирков — один из лучших игроков матча против "Крыльев": 5 ударов по воротам — больше только у Азмуна (7), 4 удара из-за штрафной — больше нет ни у кого, 74 касания, больше только у Барриоса. Юрий был задействован почти во всех атаках. На сайте Whoscored.com у Юрия — лучшая оценка за матч в составе обеих команд. Наконец-то в России появился перспективный левый защитник!». 0