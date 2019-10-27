Магия от Корреа, провал Уильямса и возвращение «Атлетико» в чемпионскую гонку

Победители

Анхель Корреа

Этим летом «Атлетико» заменил Антуана Гризманна на Жоау Феликса. Или, по крайней мере, «матрасники» потратили на португальца ту же сумму, которую выручили за француза. Феликс сильно отличается от Гризманна и больше нацелен на завершение атак. Так кто же станет новым плеймейкером «Атлетико» на трети поля соперника?

Этот матч дал нам ответ — Анхель Корреа. Аргентинец, которому сейчас 24 года, присоединился к «Атлетико» в 2015 году. По правде говоря, его карьера до сих пор не впечатляла, за исключением пары моментов магии. Но отсутствие Гризманна, а в этом матче и Феликса, похоже, стало катализатором для того, чтобы Корреа наконец-то нашел свой ритм.

В этой встрече Корреа играл на позиции «десятки» и записал себе в актив два ассиста. Его первая голевая передача была настоящим фокусом. Он дважды в штрафной «Атлетика» уничтожил Унаи Нуньеса, а затем посмеялся еще и над Андре Капой и Дани Гарсией, убрав мяч и от них. Затем Корреа отпасовал на Сауля, который нанес точный удар. Великолепный гол, который случился благодаря магии аргентинца.

Анхель Корреа globallookpress.com

Второй ассист Корреа сделал после великолепного разворота в штрафной и идеального прострела на дальнюю штангу на Альваро Морату, которому оставалось только подставить ногу.

Корреа покидал поле под восторженные аплодисменты болельщиков. Готов ли этот аргентинец наконец-то справиться со своим огромным талантом? «Атлетико» будет надеяться на это. Потому что если Корреа продолжит так играть, то у соперников будут проблемы.

Томас Парти

Когда летом «Атлетико» подписал Маркоса Льоренте и Эктора Эрреру, то казалось, что дни Томаса Парти в мадридском клубе сочтены. Но этот сезон ганский футболист проводит на невероятно высоком уровне. Его игра в мадридском дерби была просто высшим классом. А против «Атлетико» он вновь был крут, он был спокоен и он держал ситуацию под контролем.

Томас Парти globallookpress.com

Навыки Томаса в центре полузащиты настолько высоки, что если бы Диего Симеоне захотел перейти к проактивному стилю игры с доминированием во владении, то Парти легко переключился бы. Ганец предлагает «матрасникам» тот уровень контроля на этой позиции, которого у них не было с тех пор, как в 2014 году в клубе был Тиаго Мендеш.

Льоренте не повезло, но форма Томаса невероятно хороша. И это хорошо как для самого Томаса, так и для «Атлетико».

Коке

Коке — уже легенда «Атлетико». Он «матрасник» до мозга костей и выступает за команду все то время, что ей руководит Симеоне. Он располагался на поле широко, он играл высоко и даже глубоко. Коке всегда был Мистером Универсалом — человеком, который играл везде, где нужно сыграть, чтобы заполнить пробел в полузащите. И он всегда усердно работает, чтобы заполнить пробелы, покрывая больше пространства, чем любой другой игрок.

Коке globallookpress.com

В последнее время он переживает непростой период, и некоторые поклонники «Атлетико» выражали свое недовольство игрой Коке. Когда его заменили в матче ЛЧ, то с трибун был слышен неодобрительный гул. Но в матче против «Атлетика» Коке показал, насколько важна его работоспособность. Он помог «матрасникам» не уступить дисциплинированной полузащите соперника.

Коке совершил больше отборов (4), чем любой другой игрок, а также выполнил восхитительный пас на Анхеля Корреа перед тем, как тот отдал свой второй голевой пас. Болельщики поддержали его. И, похоже, что большинство фанатов «Атлетико» все же на его стороне.

Проигравшие

Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс — игрок, который вызывает разочарование. И его выступление в матче против «Атлетика» стало ярким примером того, почему это так. Баскский форвард невероятно талантлив но слишком часто растворяется на поле. Или как минимум становится слишком легкой добычей для защитников, несмотря на свой огненный темп и технику работы с мячом.

Иньяки Уильямс globallookpress.com

В этом матче Уильямс отчасти испытывал трудности, потому что «Атлетико» не предоставлял ему даже малейшего свободного пространства для рывка, но также он должен принять и на самого себя. По ходу встречи Уильямс создал два момента, и это здорово. Но он был ведущим нападающим «Атлетика» и не нанес ни одного удара. Ни одного. В итоге он был заменен на 66-й минуте.

«Атлетик» в выездных матчах

Несмотря на восхитительные выездные лазурно-голубые футболки, «Атлетик» не чувствует себя в порядке вдали от дома. Можно даже сказать, что в гостях баски выглядят ужасно. В пяти выездных матчах Ла Лиги в этом сезоне «Атлетик» трижды сыграл вничью и два раза проиграл. Они пропустили не так много — пять голов, но и забили всего дважды.

«Атлетико» — «Атлетик» twitter.com/athleticclub

На «Сан-Мамесе» «Атлетик» выглядит грозно. Рев басксих фанатов создает пугающую атмосферу для каждого футболиста, который приезжает в гости. Но без преимущества своего поля недостаток качества в атакующей линии сильно бьет по «Атлетику» — соперникам слишком просто сдерживать их.

«Барселона» и «Реал»

Из-за отмены «Эль-Классико» на этих выходных «Барселона» и «Реал» не смогли пополнить свой очковый запас. Так что «Атлетико» получил отличный шанс обойти их. Все, что нужно было сделать — это обыграть «Атлетик».

Что ж, они победили «Атлетик». Теперь они вторые в Примере, уступая «Барселоне» по разнице мячей и на 1 очко опережая «Реал». Любые потерянные очки «Барселоны» и «Реала» будут означать, что «Атлетико» в выигрышном положении, чтобы, возможно, даже возглавить таблицу.

«Барселоне» и «Реалу» придется играть с давлением, понимая, что любая ошибка обойдется им очень дорого. Испанские суперклубы надеялись, что у «Атлетика» продолжатся трудности, что облегчит им жизнь в чемпионской гонке. Однако этого не произошло. И, учитывая то, как уверенно «Атлетико» разобрался с «Атлетиком», отделаться от «матрасников» у «Барсы» и «Реала», похоже, не получится. 0