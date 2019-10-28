ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни

Три центральных — столичный тренд?
Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, подмечая привычный тренд на игру с тремя центральными защитниками.
«Даже сейчас, когда в заявке на дерби появились фамилии восстановившихся Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не отказался от облюбованной в последнее время схемы. И против "Динамо" рядом с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном появился 17-летний Вадим Карпов.
Зато в средней линии и атаке после домашнего поражения от "Ференцвароша" в Лиге Европы изменения просто не могли не произойти. Сели на скамейку запасных Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон, в центральной зоне появились Кристиян Бистрович с Якой Бийолом, а Иван Обляков отправился на левую бровку вместо Кучаева, как это случилось по ходу еврокубковой игры в четверг. На передней линии Федор Чалов остался в одиночестве, поскольку Никола Влашич располагался все же глубже, нежели Сигурдссон.
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У динамовцев состав абсолютно не изменился по сравнению с поединком предыдущего тура против "Краснодара". После увольнения Дмитрия Хохлова исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков провел серьезную ревизию состава и, судя по всему, определил основную обойму игроков, на которых будет делать ставку. То же самое можно сказать и о тактической схеме: новое "Динамо" явно намеревается играть в три центральных защитника с двумя высоко расположенными фланговыми игроками, двумя опорниками, парой атакующих инсайдов и выдвинутым вперед нападающим, в роли которого Новиков пока видит Сильвестра Игбуна».
Шунин почти память Яшина
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает высокие технологии на слежбе российского футбола и хвалит голкипера «Динамо», который спас свою команду от необходимости отыгрываться в первом тайме.
«На матче ЦСКА — "Динамо" работала система VAR. Сергею Карасёву потребовалась помощь телевизора уже в середине первого тайма. Столичный судья не увидел, что Владимир Рыков ударил по ноге Фёдора Чалова, когда нападающий красно-синих пытался обыграть защитника бело-голубых в штрафной.
Падение Чалова — не симуляция. Карасёв назначил пенальти, который взялся исполнять Никола Влашич. Ударил хорват плохо, послав мяч мимо ворот. К слову, героем эпизода вполне мог стать Антон Шунин. Вдохновлённый историями про Льва Яшина голкипер "Динамо" прыгнул в нужный угол и готов был отразить удар Влашича.
Первый тайм оказался небогат на острые моменты. Две тактические схемы 3-4-3 наложились друг на друга, команды мешали друг другу развернуться в центре поля и на чужой половине поля. Понятно, что с Бийолом и Бистровичем сложнее развивать атаки качественными передачами, тем не менее первый тайм ЦСКА выиграл по ударам — 8-2. Правда, в створ ни красно-синие, ни бело-голубые не попали ни разу».
ЦСКА поплыл после незабитого пенальти
Автор Sportbox.ru Василий Богданов считает, что нереализованный пенальти выбил почву у армейцев из-под ног.
«После 23-й минуты матч уже совсем не напоминал встречу с венграми. Неудачный удар Влашича как будто дезориентировал ЦСКА и придал сил и уверенности гостям, которые за первый тайм не позволили нанести сопернику ни одного удара в створ.
Опасные моменты у армейцев были, но они не шли ни в какое сравнение с теми возможностями, что дарил им "Ференцварош". Начали возникать сомнения в том, что ЦСКА физически и эмоционально готов к дерби, как об этом говорил Гончаренко перед стартовым свистком. Матч с венграми, а также незабитый пенальти однозначно сказались на функциональном и психологическом состоянии хозяев.
Во второй половине встречи за ЦСКА уже было боязно Как и предполагалось, армейцы после психологической накачки Гончаренко в перерыве и нескольких замен увеличили давление на соперника, но невыполнимых задач перед Шуниным по-прежнему не ставили. Временами "Динамо" даже выглядело поинтереснее, а в концовке инициатива и вовсе была на его стороне».
Снова провал после перерыва
Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин признает очевидный факт — у ЦСКА серьезный кризис и проблема со вторыми таймами.
«Вторые таймы в этом сезоне ЦСКА обычно проводит слабее первых — это тоже признавал Гончаренко. Первые 15 минут после перерыва "Динамо" провело довольно прилично. Но момент создало всего один — Шиманьски здорово пробил издали, но Акинфеев в броске мяч достал.
Постепенно ЦСКА забрал мяч и преимущество. Той самой конкретики у армейцев точно было больше. Здорово вошел в игру Сигурдссон, заменивший Ахметова. В какой-то момент стало казаться, что все свелось к простой интриге — додавят красно-синие или нет.
Однако сил на концовку у ЦСКА не хватило. Сначала Акинфеев вынужден был вылавливать мяч после сольного прохода и удара Рауша, а через несколько минут оказался бессилен и он — вышедий на замену Нжи откликнулся на диагональный заброс и в касание пробил в угол.
ЦСКА не побеждает уже пять матчей подряд, забив в этих играх всего один мяч, и теперь уже смело можно говорить о полноценном и серьезном кризисе. "Динамо" же эта победа позволила уйти из зоны вылета».
Психологический кризис
Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что все проблемы армейской команды кроются в психологии и сеанс коллективной работы с терапевтом поможет ЦСКА.
«Сергей Карасев на редкость долго объяснял, как себя вести при пробитии пенальти. Рассказал игрокам за линией, что не нужно раньше времени вбегать в штрафную. Подошел к Антону Шунину и попросил не покидать ворота до удара. Затем еще раз показал всем, что внимательно следит за нарушениями.
Все это время рядом с мячом стоял и бледнел Никола Влашич. Полузащитник ЦСКА в итоге махнул с пенальти мимо ворот. Крайне показательный эпизод не только в рамках матча против "Динамо", но и в игре армейцев в последнее время вообще.
Во-первых, вот так ЦСКА теперь реализует собственные моменты. Игра с "Ференцварошем" (0:1) уже стала легендарной. Недаром даже венгр Шандор Варга сказал, что армейцы наиграли на 8:1, хоть и уступили. В РПЛ дела у армейцев не лучше. Только пенальти в последних пяти турах не реализовано уже три.
Во-вторых, во многом такая реализация — следствие психологических проблем. У Гончаренко есть выстроенная модель игры и несколько заготовок для внесения изменений по ходу матча. (В загашнике даже трюк с записками.) Футболисты настолько хорошо друг друга изучили, что могут уже на рефлексе забрасывать во фланг на Марио Фернандеса или отыгрываться в стеночке с Влашичем. Однако где-то дернется лишний нерв, и передача не совсем точна, удар пошел мимо или за Клинтоном Н'Жи бегут не нарушившие офсайдную ловушку защитники, а Иван Обляков.
Обычно в таких случаях говорят, что команде нужна работа с психологом. Тем более что локальные неудачные пасы и удары уже привели к катастрофе в группе Лиги Европы и потере первого места в РПЛ. Это дополнительно давит».
Когда прервется черная серия?
Автор Sport24 Александр Муйжнек гадает, когда ЦСКА сумеет остановить падение и сумеет ли сделать это вообще.
«Регресс буквально всех новичков, шаткие вторые таймы и общая усталость от графика (на который год назад скидок почему-то не было) — все это аргументы для чего угодно, но не для такой грустной игры с командой из зоны вылета. Ни на что, кроме пенальти, ЦСКА, по сути, уповать не мог.
5 матчей подряд во всех турнирах не побеждает ЦСКА. Весной ЦСКА надломили домашние 2:2 с "Уфой" и 2:3 с "Оренбургом" (ожить после такой оплеухи оказалось невыносимо) — теперь все в ЦСКА опровергают, что угодили в психологическую яму. Значит, проблемы глубже.
Гончаренко регулярно их признает, но также часто твердит: ЦСКА набирается опыта, учится, ему надо пройти через то, что проходит. Через такие серии ЦСКА уже проходил, при Слуцком они были даже длиннее — но что ее наконец прервет, в чем надежда, когда уже взлет?».
📹 Дебютный гол Клинтона Нжи в сезоне РПЛ стал решающим в матче #ЦСКАДинамо!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yLLlUXM3Yj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
«Динамо» развернуло удачу в свою сторону
Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев анализирует игру бело-голубых при новом тренере и оптимистично смотрит на перспективы команды.
«Что ж, "Динамо" разворачивает в свою сторону фортуну. Она любит жажду и страсть, а с этим у подопечных Кирилла Новикова все в порядке. За счет старания бело-голубые компенсируют остающиеся игровые проблемы. Нельзя сказать, что армейцы не заслуживали хотя бы ничью. Однако "Динамо" с новым тренером учится выгрызать победы даже там, где они не вытекают из логики игры.
Впрочем, голевой момент с Нжи был далеко не единственным, чтобы считать выигрыш "Динамо" каким-то случайным. И Игбун выскакивал один на один, и из опасных положений били Панченко, Шиманьски и Рауш, и у автора гола был еще один супершанс.
Самое главное, что в "Динамо" заметно поменялось настроение. А уж состав у команды явно не соответствует занимаемому месту. И тот же Нойштедтер, которого Станислав Черчесов не видит в опорной зоне, все увереннее чувствует себя в центре поля. Так что Новиков меняет по ходу матча не россиянина, а Каборе. Нойштедтер же выдает в концовке шикарную голевую передачу.
Более цельно на флангах стали смотреться Рауш и Морозов, Ордец показывает, за что его брали в "Динамо". Да и вообще ни один футболист не выпал из игры, а под мяч порой бросалось сразу по три динамовца. На этом Новикову можно строить новую команду. Такую, которая будет ставить более высокие задачи, чем борьба за выживание».
Не затягивает ли ЦСКА с решением тренерского вопроса?
Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что армейцам пора задуматься о смене тренера.
«Футболисты ЦСКА избыточной уверенностью в себе точно не упиваются, ей и взяться неоткуда. Скорее, наоборот, команда уже в психологической яме, потому и пенальти который раз реализовать не может. Безумно любопытно было бы выяснить у Виктора Гончаренко, зачем он попросту опустошил опорную зону, точно зная, что Кирилл Новиков построит игру через центр?
Но Виктор Михайлович не позволил задать себе эти вопросы во флеш-интервью. Что ж, проигрывать тоже надо уметь — пример Семина перед глазами. Главный вопрос: причина деградации футболистов и команды в целом. Почему Хердур Магнуссон грубо ошибается в каждом матче, ведь не было этого в прошлом сезоне, когда исландец только адаптировался к ЦСКА. Что происходит с Иваном Обляковым и Ильзатом Ахметовым и обязательно ли заставлять их играть не на своих позициях?
ЦСКА, с виду (если по таблице) относительно благополучный, но весьма уже далекий от вожделенной Лиги чемпионов, напоминает недавние "Спартак" и "Динамо": Гончаренко не управляет командой и своими невнятными ответами вызывает все больше ассоциаций с Олегом Кононовым, а руководство клуба опасно затягивает вопрос»