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    ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни

    Реакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба

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    ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата России. Единственный гол на 85-й минуте встречи в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» забил нападающий Клинтон Нжи. На 22-й минуте матча хавбек красно-синих Никола Влашич не смог реализовать пенальти. В последний раз «Динамо» побеждало в РПЛ 24 августа в матче 7-го тура с «Тамбовом» (2:0).

    Три центральных — столичный тренд?

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, подмечая привычный тренд на игру с тремя центральными защитниками.

    «Даже сейчас, когда в заявке на дерби появились фамилии восстановившихся Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не отказался от облюбованной в последнее время схемы. И против "Динамо" рядом с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном появился 17-летний Вадим Карпов.

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    • Зато в средней линии и атаке после домашнего поражения от "Ференцвароша" в Лиге Европы изменения просто не могли не произойти. Сели на скамейку запасных Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон, в центральной зоне появились Кристиян Бистрович с Якой Бийолом, а Иван Обляков отправился на левую бровку вместо Кучаева, как это случилось по ходу еврокубковой игры в четверг. На передней линии Федор Чалов остался в одиночестве, поскольку Никола Влашич располагался все же глубже, нежели Сигурдссон.

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    У динамовцев состав абсолютно не изменился по сравнению с поединком предыдущего тура против "Краснодара". После увольнения Дмитрия Хохлова исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков провел серьезную ревизию состава и, судя по всему, определил основную обойму игроков, на которых будет делать ставку. То же самое можно сказать и о тактической схеме: новое "Динамо" явно намеревается играть в три центральных защитника с двумя высоко расположенными фланговыми игроками, двумя опорниками, парой атакующих инсайдов и выдвинутым вперед нападающим, в роли которого Новиков пока видит Сильвестра Игбуна».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер московского ЦСКА
  • В дерби с «Динамо» у нас всегда не самые приятные матчи. Надо было забивать первыми, чтобы развернуть игру, но пенальти мы не реализовали. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, плохо контролировали мяч, ждали, что предложит соперник и пропустили. Игра шла до гола. Нам надо делать какую-то ротацию, не можем одним составом выходить дважды в неделю. Зная, что у соперника опасные стандарты, выпустили Бийола и Бистровича. Иногда прессинг очень выхолащивает команду. Когда забираем мяч, не всегда хорошо им распоряжаемся. Отдаем много сил, а на выходе — ноль. Но мы будем продолжать верить в то, что делаем. Влашич? Если у команды черная полоса, то она у всех игроков, во всех эпизодах. При прочих равных и Чалов, и Влашич лучше бы распоряжались мячом. Карпова я заменил только из-за усталости. Три игры в неделю — это очень сложно. При таком графике есть риск травмы, но мы были вынуждены рисковать и выпускать его в этом матче.

    • Шунин почти память Яшина

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает высокие технологии на слежбе российского футбола и хвалит голкипера «Динамо», который спас свою команду от необходимости отыгрываться в первом тайме.

    «На матче ЦСКА — "Динамо" работала система VAR. Сергею Карасёву потребовалась помощь телевизора уже в середине первого тайма. Столичный судья не увидел, что Владимир Рыков ударил по ноге Фёдора Чалова, когда нападающий красно-синих пытался обыграть защитника бело-голубых в штрафной.

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    • Падение Чалова — не симуляция. Карасёв назначил пенальти, который взялся исполнять Никола Влашич. Ударил хорват плохо, послав мяч мимо ворот. К слову, героем эпизода вполне мог стать Антон Шунин. Вдохновлённый историями про Льва Яшина голкипер "Динамо" прыгнул в нужный угол и готов был отразить удар Влашича.

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    Первый тайм оказался небогат на острые моменты. Две тактические схемы 3-4-3 наложились друг на друга, команды мешали друг другу развернуться в центре поля и на чужой половине поля. Понятно, что с Бийолом и Бистровичем сложнее развивать атаки качественными передачами, тем не менее первый тайм ЦСКА выиграл по ударам — 8-2. Правда, в створ ни красно-синие, ни бело-голубые не попали ни разу».

  • Кирилл Новиков
  • Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо»
  • Тяжелейшая игра, очень рад, что выиграли. Считаю, что победу мы заслужили. Для нас не стали неожиданностью перестановки в составе ЦСКА. Взаимодействия между нашими игроками улучшаются. Но всегда хочется большего. С учетом потенциала наших игроков мы можем играть значительно лучше. Если выбирать в данный момент между игрой и результатом, мы выбираем результат. Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территориальное преимущество. Иницатива переходили от одной команды к другой. И мы, и ЦСКА были близки к голу. Но забили именно мы

    • ЦСКА поплыл после незабитого пенальти

    Автор Sportbox.ru Василий Богданов считает, что нереализованный пенальти выбил почву у армейцев из-под ног.

    «После 23-й минуты матч уже совсем не напоминал встречу с венграми. Неудачный удар Влашича как будто дезориентировал ЦСКА и придал сил и уверенности гостям, которые за первый тайм не позволили нанести сопернику ни одного удара в створ.

    Влашич не реализовал пенальти

    Опасные моменты у армейцев были, но они не шли ни в какое сравнение с теми возможностями, что дарил им "Ференцварош". Начали возникать сомнения в том, что ЦСКА физически и эмоционально готов к дерби, как об этом говорил Гончаренко перед стартовым свистком. Матч с венграми, а также незабитый пенальти однозначно сказались на функциональном и психологическом состоянии хозяев.

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    Во второй половине встречи за ЦСКА уже было боязно Как и предполагалось, армейцы после психологической накачки Гончаренко в перерыве и нескольких замен увеличили давление на соперника, но невыполнимых задач перед Шуниным по-прежнему не ставили. Временами "Динамо" даже выглядело поинтереснее, а в концовке инициатива и вовсе была на его стороне».

  • Антон Шунин
  • Капитан «Динамо»
  • В первую очередь, мы досконально изучили соперника. Понимали, что ЦСКА, который проводит по три матча в неделю, может провести второй тайм хуже первого. Кроме того, до перерыва армейцы активно прессинговали, создали много моментов, хотя и не всегда попадали в створ. Мы этот шквал выдержали и после перерыва выдали свою игру. Мне лично казалось, что последние 15-20 минут у нас многое получалось, следствием чего стал забитый мяч. Любая победа важна, тем более мы находимся в нижней части таблицы. Повторюсь: мы очень тщательно разбираем соперников, и это нам помогает. Правильно расставились, правильно исполнили установку. Мне кажется, уже вторую игру кряду видно, что в нашей игре появилась мысль. Будем работать дальше, и, надеюсь, что с каждым матчем качество футбола и результаты будут улучшаться. Понимаем, что нужно вылезать из этой ситуации.

    • Снова провал после перерыва

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин признает очевидный факт — у ЦСКА серьезный кризис и проблема со вторыми таймами.

    «Вторые таймы в этом сезоне ЦСКА обычно проводит слабее первых — это тоже признавал Гончаренко. Первые 15 минут после перерыва "Динамо" провело довольно прилично. Но момент создало всего один — Шиманьски здорово пробил издали, но Акинфеев в броске мяч достал.

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  • Вчера

    • Постепенно ЦСКА забрал мяч и преимущество. Той самой конкретики у армейцев точно было больше. Здорово вошел в игру Сигурдссон, заменивший Ахметова. В какой-то момент стало казаться, что все свелось к простой интриге — додавят красно-синие или нет.

    Однако сил на концовку у ЦСКА не хватило. Сначала Акинфеев вынужден был вылавливать мяч после сольного прохода и удара Рауша, а через несколько минут оказался бессилен и он — вышедий на замену Нжи откликнулся на диагональный заброс и в касание пробил в угол.

    Акинфеев не уберег свои ворота

    ЦСКА не побеждает уже пять матчей подряд, забив в этих играх всего один мяч, и теперь уже смело можно говорить о полноценном и серьезном кризисе. "Динамо" же эта победа позволила уйти из зоны вылета».

  • Кирилл Панченко
  • Нападающий «Динамо»
  • Мы хорошо готовы физически и тактически. Благодаря этому удалось в концовке прибавить и вырвать победу. Да, ЦСКА много контролировал мяч, но очки за это не дают. Знали, что придется и атаковать, и обороняться. В этом плане у нас в игре наблюдался баланс, провели хороший матч. В игре «Динамо» стала проглядываться мысль? Это действительно так. Стало появляться больше моментов, изменилась игровая схема. Надо еще будет довести все до автоматизма, понимаем, как с пользой провести время в недельном цикле. Много внимания уделяем тактике, поэтому с каждым матчем будем прибавлять.

    • Психологический кризис

    Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что все проблемы армейской команды кроются в психологии и сеанс коллективной работы с терапевтом поможет ЦСКА.

    «Сергей Карасев на редкость долго объяснял, как себя вести при пробитии пенальти. Рассказал игрокам за линией, что не нужно раньше времени вбегать в штрафную. Подошел к Антону Шунину и попросил не покидать ворота до удара. Затем еще раз показал всем, что внимательно следит за нарушениями.

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    • Все это время рядом с мячом стоял и бледнел Никола Влашич. Полузащитник ЦСКА в итоге махнул с пенальти мимо ворот. Крайне показательный эпизод не только в рамках матча против "Динамо", но и в игре армейцев в последнее время вообще.

    Во-первых, вот так ЦСКА теперь реализует собственные моменты. Игра с "Ференцварошем" (0:1) уже стала легендарной. Недаром даже венгр Шандор Варга сказал, что армейцы наиграли на 8:1, хоть и уступили. В РПЛ дела у армейцев не лучше. Только пенальти в последних пяти турах не реализовано уже три.

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    Во-вторых, во многом такая реализация — следствие психологических проблем. У Гончаренко есть выстроенная модель игры и несколько заготовок для внесения изменений по ходу матча. (В загашнике даже трюк с записками.) Футболисты настолько хорошо друг друга изучили, что могут уже на рефлексе забрасывать во фланг на Марио Фернандеса или отыгрываться в стеночке с Влашичем. Однако где-то дернется лишний нерв, и передача не совсем точна, удар пошел мимо или за Клинтоном Н'Жи бегут не нарушившие офсайдную ловушку защитники, а Иван Обляков.

    У Чалов давно проблемы с реализацией

    Обычно в таких случаях говорят, что команде нужна работа с психологом. Тем более что локальные неудачные пасы и удары уже привели к катастрофе в группе Лиги Европы и потере первого места в РПЛ. Это дополнительно давит».

  • Владимир Рыков
  • Защитник «Динамо»
  • Впечатления от победы исключительно положительные. А как иначе, если обыграли одного из лидеров чемпионата? Раз даем результат, значит. надо продолжать гнуть свою линию. Безусловно, есть нюансы, в которых нужно прибавлять. Это лишь вторая игра в таком сочетании, но думаю, будем улучшать нашу игру. Мы поймали ЦСКА на контратаке. Нойштедтер отдал отличную передачу, а Н’Жие хорошо открылся и реализовал момент. А мог еще и второй забить. Если получилось — делаем все правильно. Что изменил Новиков? Эмоционально поднял нас, встряхнул. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер. Плюс изменили схему, которая пока дает результат. Посмотрим, как будет дальше.

    • Когда прервется черная серия?

    Автор Sport24 Александр Муйжнек гадает, когда ЦСКА сумеет остановить падение и сумеет ли сделать это вообще.

    «Регресс буквально всех новичков, шаткие вторые таймы и общая усталость от графика (на который год назад скидок почему-то не было) — все это аргументы для чего угодно, но не для такой грустной игры с командой из зоны вылета. Ни на что, кроме пенальти, ЦСКА, по сути, уповать не мог.

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  • Вчера

    • 5 матчей подряд во всех турнирах не побеждает ЦСКА. Весной ЦСКА надломили домашние 2:2 с "Уфой" и 2:3 с "Оренбургом" (ожить после такой оплеухи оказалось невыносимо) — теперь все в ЦСКА опровергают, что угодили в психологическую яму. Значит, проблемы глубже.

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    Гончаренко регулярно их признает, но также часто твердит: ЦСКА набирается опыта, учится, ему надо пройти через то, что проходит. Через такие серии ЦСКА уже проходил, при Слуцком они были даже длиннее — но что ее наконец прервет, в чем надежда, когда уже взлет?».

    «Динамо» развернуло удачу в свою сторону

    Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев анализирует игру бело-голубых при новом тренере и оптимистично смотрит на перспективы команды.

    «Что ж, "Динамо" разворачивает в свою сторону фортуну. Она любит жажду и страсть, а с этим у подопечных Кирилла Новикова все в порядке. За счет старания бело-голубые компенсируют остающиеся игровые проблемы. Нельзя сказать, что армейцы не заслуживали хотя бы ничью. Однако "Динамо" с новым тренером учится выгрызать победы даже там, где они не вытекают из логики игры.

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    • Впрочем, голевой момент с Нжи был далеко не единственным, чтобы считать выигрыш "Динамо" каким-то случайным. И Игбун выскакивал один на один, и из опасных положений били Панченко, Шиманьски и Рауш, и у автора гола был еще один супершанс.

    Самое главное, что в "Динамо" заметно поменялось настроение. А уж состав у команды явно не соответствует занимаемому месту. И тот же Нойштедтер, которого Станислав Черчесов не видит в опорной зоне, все увереннее чувствует себя в центре поля. Так что Новиков меняет по ходу матча не россиянина, а Каборе. Нойштедтер же выдает в концовке шикарную голевую передачу.

    «Динамо» приходит в себя

    Более цельно на флангах стали смотреться Рауш и Морозов, Ордец показывает, за что его брали в "Динамо". Да и вообще ни один футболист не выпал из игры, а под мяч порой бросалось сразу по три динамовца. На этом Новикову можно строить новую команду. Такую, которая будет ставить более высокие задачи, чем борьба за выживание».

    Не затягивает ли ЦСКА с решением тренерского вопроса?

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что армейцам пора задуматься о смене тренера.

    «Футболисты ЦСКА избыточной уверенностью в себе точно не упиваются, ей и взяться неоткуда. Скорее, наоборот, команда уже в психологической яме, потому и пенальти который раз реализовать не может. Безумно любопытно было бы выяснить у Виктора Гончаренко, зачем он попросту опустошил опорную зону, точно зная, что Кирилл Новиков построит игру через центр?

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    • Но Виктор Михайлович не позволил задать себе эти вопросы во флеш-интервью. Что ж, проигрывать тоже надо уметь — пример Семина перед глазами. Главный вопрос: причина деградации футболистов и команды в целом. Почему Хердур Магнуссон грубо ошибается в каждом матче, ведь не было этого в прошлом сезоне, когда исландец только адаптировался к ЦСКА. Что происходит с Иваном Обляковым и Ильзатом Ахметовым и обязательно ли заставлять их играть не на своих позициях?

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    ЦСКА, с виду (если по таблице) относительно благополучный, но весьма уже далекий от вожделенной Лиги чемпионов, напоминает недавние "Спартак" и "Динамо": Гончаренко не управляет командой и своими невнятными ответами вызывает все больше ассоциаций с Олегом Кононовым, а руководство клуба опасно затягивает вопрос»

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