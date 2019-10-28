ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни

ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата России. Единственный гол на 85-й минуте встречи в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» забил нападающий Клинтон Нжи. На 22-й минуте матча хавбек красно-синих Никола Влашич не смог реализовать пенальти. В последний раз «Динамо» побеждало в РПЛ 24 августа в матче 7-го тура с «Тамбовом» (2:0).

Три центральных — столичный тренд?

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, подмечая привычный тренд на игру с тремя центральными защитниками.

«Даже сейчас, когда в заявке на дерби появились фамилии восстановившихся Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не отказался от облюбованной в последнее время схемы. И против "Динамо" рядом с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном появился 17-летний Вадим Карпов.

Зато в средней линии и атаке после домашнего поражения от "Ференцвароша" в Лиге Европы изменения просто не могли не произойти. Сели на скамейку запасных Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон, в центральной зоне появились Кристиян Бистрович с Якой Бийолом, а Иван Обляков отправился на левую бровку вместо Кучаева, как это случилось по ходу еврокубковой игры в четверг. На передней линии Федор Чалов остался в одиночестве, поскольку Никола Влашич располагался все же глубже, нежели Сигурдссон.

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У динамовцев состав абсолютно не изменился по сравнению с поединком предыдущего тура против "Краснодара". После увольнения Дмитрия Хохлова исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков провел серьезную ревизию состава и, судя по всему, определил основную обойму игроков, на которых будет делать ставку. То же самое можно сказать и о тактической схеме: новое "Динамо" явно намеревается играть в три центральных защитника с двумя высоко расположенными фланговыми игроками, двумя опорниками, парой атакующих инсайдов и выдвинутым вперед нападающим, в роли которого Новиков пока видит Сильвестра Игбуна».

Виктор Гончаренко Главный тренер московского ЦСКА В дерби с «Динамо» у нас всегда не самые приятные матчи. Надо было забивать первыми, чтобы развернуть игру, но пенальти мы не реализовали. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, плохо контролировали мяч, ждали, что предложит соперник и пропустили. Игра шла до гола. Нам надо делать какую-то ротацию, не можем одним составом выходить дважды в неделю. Зная, что у соперника опасные стандарты, выпустили Бийола и Бистровича. Иногда прессинг очень выхолащивает команду. Когда забираем мяч, не всегда хорошо им распоряжаемся. Отдаем много сил, а на выходе — ноль. Но мы будем продолжать верить в то, что делаем. Влашич? Если у команды черная полоса, то она у всех игроков, во всех эпизодах. При прочих равных и Чалов, и Влашич лучше бы распоряжались мячом. Карпова я заменил только из-за усталости. Три игры в неделю — это очень сложно. При таком графике есть риск травмы, но мы были вынуждены рисковать и выпускать его в этом матче.

Шунин почти память Яшина

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает высокие технологии на слежбе российского футбола и хвалит голкипера «Динамо», который спас свою команду от необходимости отыгрываться в первом тайме.

«На матче ЦСКА — "Динамо" работала система VAR. Сергею Карасёву потребовалась помощь телевизора уже в середине первого тайма. Столичный судья не увидел, что Владимир Рыков ударил по ноге Фёдора Чалова, когда нападающий красно-синих пытался обыграть защитника бело-голубых в штрафной.

Падение Чалова — не симуляция. Карасёв назначил пенальти, который взялся исполнять Никола Влашич. Ударил хорват плохо, послав мяч мимо ворот. К слову, героем эпизода вполне мог стать Антон Шунин. Вдохновлённый историями про Льва Яшина голкипер "Динамо" прыгнул в нужный угол и готов был отразить удар Влашича.

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Первый тайм оказался небогат на острые моменты. Две тактические схемы 3-4-3 наложились друг на друга, команды мешали друг другу развернуться в центре поля и на чужой половине поля. Понятно, что с Бийолом и Бистровичем сложнее развивать атаки качественными передачами, тем не менее первый тайм ЦСКА выиграл по ударам — 8-2. Правда, в створ ни красно-синие, ни бело-голубые не попали ни разу».

Кирилл Новиков Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Тяжелейшая игра, очень рад, что выиграли. Считаю, что победу мы заслужили. Для нас не стали неожиданностью перестановки в составе ЦСКА. Взаимодействия между нашими игроками улучшаются. Но всегда хочется большего. С учетом потенциала наших игроков мы можем играть значительно лучше. Если выбирать в данный момент между игрой и результатом, мы выбираем результат. Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территориальное преимущество. Иницатива переходили от одной команды к другой. И мы, и ЦСКА были близки к голу. Но забили именно мы

ЦСКА поплыл после незабитого пенальти

Автор Sportbox.ru Василий Богданов считает, что нереализованный пенальти выбил почву у армейцев из-под ног.

«После 23-й минуты матч уже совсем не напоминал встречу с венграми. Неудачный удар Влашича как будто дезориентировал ЦСКА и придал сил и уверенности гостям, которые за первый тайм не позволили нанести сопернику ни одного удара в створ.

Влашич не реализовал пенальти ЦСКА

Опасные моменты у армейцев были, но они не шли ни в какое сравнение с теми возможностями, что дарил им "Ференцварош". Начали возникать сомнения в том, что ЦСКА физически и эмоционально готов к дерби, как об этом говорил Гончаренко перед стартовым свистком. Матч с венграми, а также незабитый пенальти однозначно сказались на функциональном и психологическом состоянии хозяев.

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Во второй половине встречи за ЦСКА уже было боязно Как и предполагалось, армейцы после психологической накачки Гончаренко в перерыве и нескольких замен увеличили давление на соперника, но невыполнимых задач перед Шуниным по-прежнему не ставили. Временами "Динамо" даже выглядело поинтереснее, а в концовке инициатива и вовсе была на его стороне».

Антон Шунин Капитан «Динамо» В первую очередь, мы досконально изучили соперника. Понимали, что ЦСКА, который проводит по три матча в неделю, может провести второй тайм хуже первого. Кроме того, до перерыва армейцы активно прессинговали, создали много моментов, хотя и не всегда попадали в створ. Мы этот шквал выдержали и после перерыва выдали свою игру. Мне лично казалось, что последние 15-20 минут у нас многое получалось, следствием чего стал забитый мяч. Любая победа важна, тем более мы находимся в нижней части таблицы. Повторюсь: мы очень тщательно разбираем соперников, и это нам помогает. Правильно расставились, правильно исполнили установку. Мне кажется, уже вторую игру кряду видно, что в нашей игре появилась мысль. Будем работать дальше, и, надеюсь, что с каждым матчем качество футбола и результаты будут улучшаться. Понимаем, что нужно вылезать из этой ситуации.

Снова провал после перерыва

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин признает очевидный факт — у ЦСКА серьезный кризис и проблема со вторыми таймами.

«Вторые таймы в этом сезоне ЦСКА обычно проводит слабее первых — это тоже признавал Гончаренко. Первые 15 минут после перерыва "Динамо" провело довольно прилично. Но момент создало всего один — Шиманьски здорово пробил издали, но Акинфеев в броске мяч достал.

Постепенно ЦСКА забрал мяч и преимущество. Той самой конкретики у армейцев точно было больше. Здорово вошел в игру Сигурдссон, заменивший Ахметова. В какой-то момент стало казаться, что все свелось к простой интриге — додавят красно-синие или нет.

Однако сил на концовку у ЦСКА не хватило. Сначала Акинфеев вынужден был вылавливать мяч после сольного прохода и удара Рауша, а через несколько минут оказался бессилен и он — вышедий на замену Нжи откликнулся на диагональный заброс и в касание пробил в угол.

Акинфеев не уберег свои ворота ЦСКА

ЦСКА не побеждает уже пять матчей подряд, забив в этих играх всего один мяч, и теперь уже смело можно говорить о полноценном и серьезном кризисе. "Динамо" же эта победа позволила уйти из зоны вылета».

Кирилл Панченко Нападающий «Динамо» Мы хорошо готовы физически и тактически. Благодаря этому удалось в концовке прибавить и вырвать победу. Да, ЦСКА много контролировал мяч, но очки за это не дают. Знали, что придется и атаковать, и обороняться. В этом плане у нас в игре наблюдался баланс, провели хороший матч. В игре «Динамо» стала проглядываться мысль? Это действительно так. Стало появляться больше моментов, изменилась игровая схема. Надо еще будет довести все до автоматизма, понимаем, как с пользой провести время в недельном цикле. Много внимания уделяем тактике, поэтому с каждым матчем будем прибавлять.

Психологический кризис

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что все проблемы армейской команды кроются в психологии и сеанс коллективной работы с терапевтом поможет ЦСКА.

«Сергей Карасев на редкость долго объяснял, как себя вести при пробитии пенальти. Рассказал игрокам за линией, что не нужно раньше времени вбегать в штрафную. Подошел к Антону Шунину и попросил не покидать ворота до удара. Затем еще раз показал всем, что внимательно следит за нарушениями.

Все это время рядом с мячом стоял и бледнел Никола Влашич. Полузащитник ЦСКА в итоге махнул с пенальти мимо ворот. Крайне показательный эпизод не только в рамках матча против "Динамо", но и в игре армейцев в последнее время вообще.

Во-первых, вот так ЦСКА теперь реализует собственные моменты. Игра с "Ференцварошем" (0:1) уже стала легендарной. Недаром даже венгр Шандор Варга сказал, что армейцы наиграли на 8:1, хоть и уступили. В РПЛ дела у армейцев не лучше. Только пенальти в последних пяти турах не реализовано уже три.

Во-вторых, во многом такая реализация — следствие психологических проблем. У Гончаренко есть выстроенная модель игры и несколько заготовок для внесения изменений по ходу матча. (В загашнике даже трюк с записками.) Футболисты настолько хорошо друг друга изучили, что могут уже на рефлексе забрасывать во фланг на Марио Фернандеса или отыгрываться в стеночке с Влашичем. Однако где-то дернется лишний нерв, и передача не совсем точна, удар пошел мимо или за Клинтоном Н'Жи бегут не нарушившие офсайдную ловушку защитники, а Иван Обляков.

У Чалов давно проблемы с реализацией ЦСКА

Обычно в таких случаях говорят, что команде нужна работа с психологом. Тем более что локальные неудачные пасы и удары уже привели к катастрофе в группе Лиги Европы и потере первого места в РПЛ. Это дополнительно давит».

Владимир Рыков Защитник «Динамо» Впечатления от победы исключительно положительные. А как иначе, если обыграли одного из лидеров чемпионата? Раз даем результат, значит. надо продолжать гнуть свою линию. Безусловно, есть нюансы, в которых нужно прибавлять. Это лишь вторая игра в таком сочетании, но думаю, будем улучшать нашу игру. Мы поймали ЦСКА на контратаке. Нойштедтер отдал отличную передачу, а Н’Жие хорошо открылся и реализовал момент. А мог еще и второй забить. Если получилось — делаем все правильно. Что изменил Новиков? Эмоционально поднял нас, встряхнул. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер. Плюс изменили схему, которая пока дает результат. Посмотрим, как будет дальше.

Когда прервется черная серия?

Автор Sport24 Александр Муйжнек гадает, когда ЦСКА сумеет остановить падение и сумеет ли сделать это вообще.

«Регресс буквально всех новичков, шаткие вторые таймы и общая усталость от графика (на который год назад скидок почему-то не было) — все это аргументы для чего угодно, но не для такой грустной игры с командой из зоны вылета. Ни на что, кроме пенальти, ЦСКА, по сути, уповать не мог.

5 матчей подряд во всех турнирах не побеждает ЦСКА. Весной ЦСКА надломили домашние 2:2 с "Уфой" и 2:3 с "Оренбургом" (ожить после такой оплеухи оказалось невыносимо) — теперь все в ЦСКА опровергают, что угодили в психологическую яму. Значит, проблемы глубже.

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Гончаренко регулярно их признает, но также часто твердит: ЦСКА набирается опыта, учится, ему надо пройти через то, что проходит. Через такие серии ЦСКА уже проходил, при Слуцком они были даже длиннее — но что ее наконец прервет, в чем надежда, когда уже взлет?».

📹 Дебютный гол Клинтона Нжи в сезоне РПЛ стал решающим в матче #ЦСКАДинамо!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yLLlUXM3Yj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019

«Динамо» развернуло удачу в свою сторону

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев анализирует игру бело-голубых при новом тренере и оптимистично смотрит на перспективы команды.

«Что ж, "Динамо" разворачивает в свою сторону фортуну. Она любит жажду и страсть, а с этим у подопечных Кирилла Новикова все в порядке. За счет старания бело-голубые компенсируют остающиеся игровые проблемы. Нельзя сказать, что армейцы не заслуживали хотя бы ничью. Однако "Динамо" с новым тренером учится выгрызать победы даже там, где они не вытекают из логики игры.

Впрочем, голевой момент с Нжи был далеко не единственным, чтобы считать выигрыш "Динамо" каким-то случайным. И Игбун выскакивал один на один, и из опасных положений били Панченко, Шиманьски и Рауш, и у автора гола был еще один супершанс.

Самое главное, что в "Динамо" заметно поменялось настроение. А уж состав у команды явно не соответствует занимаемому месту. И тот же Нойштедтер, которого Станислав Черчесов не видит в опорной зоне, все увереннее чувствует себя в центре поля. Так что Новиков меняет по ходу матча не россиянина, а Каборе. Нойштедтер же выдает в концовке шикарную голевую передачу.

«Динамо» приходит в себя ЦСКА

Более цельно на флангах стали смотреться Рауш и Морозов, Ордец показывает, за что его брали в "Динамо". Да и вообще ни один футболист не выпал из игры, а под мяч порой бросалось сразу по три динамовца. На этом Новикову можно строить новую команду. Такую, которая будет ставить более высокие задачи, чем борьба за выживание».

Не затягивает ли ЦСКА с решением тренерского вопроса?

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что армейцам пора задуматься о смене тренера.

«Футболисты ЦСКА избыточной уверенностью в себе точно не упиваются, ей и взяться неоткуда. Скорее, наоборот, команда уже в психологической яме, потому и пенальти который раз реализовать не может. Безумно любопытно было бы выяснить у Виктора Гончаренко, зачем он попросту опустошил опорную зону, точно зная, что Кирилл Новиков построит игру через центр?

Но Виктор Михайлович не позволил задать себе эти вопросы во флеш-интервью. Что ж, проигрывать тоже надо уметь — пример Семина перед глазами. Главный вопрос: причина деградации футболистов и команды в целом. Почему Хердур Магнуссон грубо ошибается в каждом матче, ведь не было этого в прошлом сезоне, когда исландец только адаптировался к ЦСКА. Что происходит с Иваном Обляковым и Ильзатом Ахметовым и обязательно ли заставлять их играть не на своих позициях?

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ЦСКА, с виду (если по таблице) относительно благополучный, но весьма уже далекий от вожделенной Лиги чемпионов, напоминает недавние "Спартак" и "Динамо": Гончаренко не управляет командой и своими невнятными ответами вызывает все больше ассоциаций с Олегом Кононовым, а руководство клуба опасно затягивает вопрос»

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