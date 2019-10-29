Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры

После того, как «Барселона» и «Реал» пропустили тур из-за переноса запланированного на субботу «Эль-Класико», еще один лидер начального отрезка сезона воспользовался преимуществом, перепрыгнув через «большую двойку» и заняв первое место в Ла Лиге.

Новый лидер — это команда, которая никогда не была в таком положении в этом сезоне и только что вернулась в высший дивизион: «Гранада».

«Никто не ожидал этого. Это один из самых больших сюрпризов, которые я могу вспомнить в испанском футболе. Все в шоке», — сказал Тони Падилья, эксперт «La Liga TV».

«Гранаду» описывают в испанских СМИ как «новый Лестер Сити». Как такая маленькая команда достигла вершины и как бывший защитник сборной Англии Тони Адамс помог им в этом?

Адамс заложил фундамент успеха

Последний сезон «Гранады» в Ла Лиге завершился в мае 2017 года довольно постыдным образом — они финишировали, набрав всего 20 очков под руководством Адамса, который был их четвертым по счету тренером в том сезоне.

Бывшего капитана «Арсенала» часто воспринимали как довольно курьезную фигуру во время его краткого периода работы с «Гранадой», но этот взгляд на специалиста заслуживает тотальной переоценки, с учетом того, как Адамс запустил ключевой для «Гранады» сдвиг парадигмы перед своим отъездом.

На самом деле, можно даже утверждать, что Адамс заложил фундамент нынешнего успеха команды.

«Адамс не мог сотворить чудо во время своей работы во главе команды, но он дал некоторые важные рекомендации владельцу клуба Джону Цзяну», — объясняет Хит Честерс, английский независимый журналист и фанат «Гранады», который живет в городе с 2006 года.

Тони Адамс globallookpress.com

«Когда Адамс встал у руля "Гранады", там было всего пять испанцев в команде из 28 игроков, представляющих 20 разных национальностей.

Адамс настоял на том, чтобы Цзян реструктурировал клуб с упором на испанцев — в совете директоров, в руководстве клубом, в тренерском штабе и на поле.

Цзян принял этот совет близко к сердцу. Антонио Кордон, бывший спортивный директор "Вильярреала" и "Монако", был привлечен для наблюдения за трансферной политикой с Франом Санчезом в качестве технического директора.

И их стратегия заключалась в том, чтобы подписывать не только испанцев, но и игроков с корнями в Андалусии».

Новая местечковая идентичность «Гранады» — спровоцированная их китайским владельцем по совету его английского советника — быстро обеспечила команде стабильность, которая ранее отсутствовала, и первый сезон «Гранады» в Сегунде закончился относительно удовлетворительным 10-м местом.

Но затем наступил главный момент: назначение молодого и динамичного нового тренера Диего Мартинеса.

Восходящая тренерская звезда начинает свой взлет

Летом 2018 года Мартинес был назначен тренером «Гранады», в возрасте 37 лет.

Он был более или менее неизвестной переменной: не добившись успеха как игрок, он начал свою тренерскую карьеру с серии назначений на низших уровнях и нескольких сезонов с молодежной и резервной командами «Севильи», пока наконец не получил первую самостоятельную работу в «Осасуне», закончив сезон в середине таблицы Сегунды.

«Если у Диего Мартинеса есть одно ключевое качество, так это скромность», — говорит Честер. «Он пробился наверх с самых низов и привил команде сильное чувство солидарности, которое было принято игроками и всеми в клубе. Нет "особенных", все работают на результат вместе».

«Игроки в интервью отказываются принимать индивидуальные похвалы, сосредотачиваясь вместо этого на коллективных усилиях и влиянии их тренера. Я никогда не видел клуб, который настолько сплочен сверху донизу».

Диего Мартинез во время матча с «Реалом» globallookpress.com

Под спокойным, но целеустремленным лидерством Мартинеса, «Гранада» была непоколебима в течение сезона 2018/19, добившись повышения в классе и пропустив только 28 голов в 42 играх.

Это, однако, считалось, пределом их возможностей, и в новый сезон команда вступила под единодушный хор прогнозов, предрекающих, что они проведут сезон, пытаясь не вылететь. Как мы все были неправы.

Безымянные анти-звезды

Начав свой первый сезон в высшем дивизионе с нетипичного для себя матча с «Вильярреалом», закончившегося ничьей 4:4, «Гранада» стала действовать по той же схеме, что привела их к повышению в классе.

Организованный, трудолюбивый футбол с сильной обороной и хладнокровным руководством Мартинеса — самого молодого тренера в Ла Лиге, который заставляет всех тянуть команду в одном направлении.

Самым ярким моментом их сезона на данный момент была заслуженная победа со счетом 2:0 над действующими чемпионами «Барселоной», которая стала одной из четырех последовательных домашних побед, в которых не было пропущено ни одного мяча. Кульминацией стала воскресная победа над проблемным «Бетисом», которая отправила их на вершину таблицу.

Автором победного гола в эти выходные был один из немногих игроков «Гранады», претендующий на высокий статус — вингер Альваро Вадильо, который по иронии судьбы начал свою карьеру в «Бетисе».

«Гранада» после матча с «Бетисом» globallookpress.com

Примерно половина состава «Гранады» никогда не играла в высшем дивизионе до этого сезона, в то время как во время недавнего международного перерыва только три игрока — Рамон Азиз (Нигерия), Дарвин Мачис и Янхель Эррера (оба Венесуэла) были вызваны в сборные, представлять свои страны.

«Их последний сезон в высшем дивизионе был катастрофой. Они накупили много игроков со всего мира, но оказали неспособны выплатить им зарплату в конце сезона», — сказал Падилья.

«На этот раз они выслушали спортивного директора и менеджера и решили работать в другом направлении, привлекая неизвестных игроков.

Владелец не хочет терять деньги, и у "Гранады" третий самый низкий показатель заработной платы в Ла Лиге — только "Вальядолид" и "Мальорка" платят своим игрокам меньше, но у них такой сильный коллективный дух и очень сбалансированная команда».

Календарь и таблица испанской Примеры

Результаты Гранада говорят сами за себя — шесть побед, две ничьи и два поражения в первых 10 играх. И в воскресенье они подарили кому-то, находящемуся почти в 10 000 км от Андалусии, особенный подарок на день рождения.

Человек стоящий за всем этим ... за тысячи миль

Мозгами, стоящими за работой «Гранады», является загадочный владелец клуба и китайский бизнесмен с лицом ребенка, чей консорциум «Надежда» также включает в себя совместное владение итальянским клубом «Парма» и китайской командой «Чунцин Лифань», а также ранее владела долей в клубе НБА «Миннесота Тимбервулвз».

Пережившие неудачный опыт с предыдущим зарубежным владельцем клуба, итальянским предпринимателем Джампаоло Поццо (также владельцем «Уотфорда»), поклонники «Гранады» были обеспокоены намерениями и способностями Цзяна, когда он вступил во владение клубом в 2016 году — особенно после того, как его первый сезон привел к катастрофическому понижению в классе.

Но Цзян излил душу болельщикам, написав эмоциональное открытое письмо, после того, как команда гарантировала себе возвращение в Примеру в июне.

Болельщики «Гранады» отдают дань уважения владельцу клуба globallookpress.com

«Гранада была первым клубом, в который я вложилился», — написал Цзян, который в воскресенье отпраздновал свой 38-й день рождения. «Эмоционально и стратегически, "Гранада" значит для меня больше, чем любой другой клуб.

Мой первый сезон закончился неудачей из-за моего глубокого недостатка знаний в этом виде спорта. Мы пережили понижение в классе, но я не сдался. Я оценил опыт и извлек уроки из произошедшего. Это только начало. Мы продолжим двигаться вперед со спокойствием и смирением».

«Поклонники Гранады полюбили Цзяна, хотя сейчас он больше остается в тени, делегируя ответственность другим», — отмечает Честер.

«Справедливо будет сказать, что он научился на своих ошибках и привел нужных людей. Людей, которые понимают футбол и знают, что делают. Теперь фанаты считают Цзяна довольно занятным и деятельным руководителем».

В то время как испанские СМИ предсказуемо сравнивают взлет «Гранады» с героически завоеванным «Лестером» чемпионством в сезоне 2015/16 годах, Падилья не считает, что можно рассчитывать на повторение такого сценария.

«Я так не думаю!», — смеется он. «На самом деле, я даже не ожидаю, что они пробьются в еврокубки. Пребывание в высшем дивизионе — их приоритет».

Честер, со своей более пристрастной точкой зрения, более оптимистичен: «Гранада, выигравшая титул, будет еще большим достижением, чем "Лестер". В действительности, это никогда не случится, несмотря на такое прекрасное начало.

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Тем не менее, эта "Гранада", на мой взгляд, вполне способна побороться за место в еврокубках. Они выглядят гораздо более цельными и сплоченными, чем многие другие команды».

Останутся ли они на том же победном курсе? Вполне возможно — нет. Но сейчас их фанатам все равно. Все, что имеет значение, — это один простой факт: «Гранада» находится на вершине таблицы. 0