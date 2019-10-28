«Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи

Накануне в 10-м туре английской Премьер-лиге «Ливерпуль» со счетом 2:1 победил «Тоттенхэм». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» провел один из лучших матчей в сезоне

«Некоторые вещи слишком ценны, чтобы их отпустить: непревзойденное начало "Ливерпуля" в текущем сезоне Премьер-лиги продолжается, а их невероятный домашний рекорд продолжается. "Шпоры" выигрывали после гола Харри Кейна, но, как и в финале Лиги чемпионов, они должны были уйти ни с чем. Лондонцы, должно быть, уже устали от вида этих красных футболок», — рассуждает в материале Goal.com Нил Джонс.

«Это было одно из лучших выступлений мерсисайдцев в этом сезоне. У них был 21 удар, 15 из них в пределах штрафной, тринадцать из них пришлись в створ ворот. "Ливерпуль" со своей задачей справился профессионально, Фабиньо был великолепен в полузащите, а Алиссон — самым спокойным человеком на стадионе в течение четырех мучительных минут добавленного времени».

Клопп создал менталитет победителей

«Преимущество "Тоттенхэма" быстро испарилось, когда Хендерсон ворвался в штрафную и пробил в ворота соперника, которые долгое время были неприступны благодаря Гассаниге. Тем самым именно капитан "Ливерпуля" проявил себя в тот момент, когда в нем больше всего нуждалась команда. Полузащитник был превосходен, особенно во второй половине, когда решительно принимал борьбу со стороны гостей и при этом демонстрировал настоящее качество игры, когда это действительно имело значение», — пишет на страницах Liverpool Echo Пол Горст.

«То, что Клопп создал в этом клубе, является чем-то особенным, ведь помимо чисто футбольных способностей, немец привил менталитет, который гарантирует, что его игроки отвечают на вызов каждый раз, когда им ставится сложный вопрос. Если сейчас в мировом футболе есть более устойчивая команда, она хорошо скрывается. Мерсисайдцы продолжают свой марш, одержав девять побед из 10, что выражается в шестиочковом отрыве — поймай их, если сможешь, "Манчестер Сити"».

«Ливерпуль» не оставлял сомнений в своей победе

«Самым впечатляющим было то, что никто даже не проявлял никаких сомнений. Даже при счете 1:0 и по мере продолжения матча никто даже и не подумал, что "Ливерпуль" не вернется и не победит. В толпе фанатов нет и шума недовольства, а игроки не останавливаются, пока Юрген Клопп рычит на подопечных, чтобы они шли вперед, и вы чуть ли не ждете неизбежного», — анализирует в материале The Mirror ситуацию на поле Джон Кросс.

«Они были великолепны и должны были выйти победителями из игры такого высокого качества. Конечно, "Ливерпуль" собирался победить, потому что это то, что они делают — даже когда все против них, даже когда игроки устали после поездки в Лиге чемпионов посреди недели и даже когда некоторые явно в ссоре. Это суммирует их отношение, их непоколебимую веру в успех гонки за титул, поскольку они одержали 12 побед подряд на "Анфилде", где не теряют очки с тех пор, как это удалось "Лестеру" в январе прошлого года».

Хендерсон проявил себя, как настоящий капитан

«С учетом доминирования в большинстве матчей по всем статистическим показателям, будет сложно заявить, что хозяева не заслужили свои три очка. Но в футболе вы не всегда получаете то, что заслуживаете», — пишет Дэвид Линч на страницах Evening Standard.

«Мерсисайдцы постарались избежать осечки благодаря своим невероятным запасам ментальной силы. Ключевой частью в этой победе был Хендерсон. То, что именно он сравнял счет, стало воплощением главной цели капитана, при том, что он дополнил все это неутомимой игрой, в ходе которой попросту грыз землю». 0