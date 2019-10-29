Коке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали?

Автор ESPN Сид Лоу рассматривает ситуацию, которая сложилась вокруг капитана «Атлетико».

Постойте... Они серьезно освистали Коке? Того самого Коке — десятилетнего парня на фото со своим кумиром Фернандо Торресом? Того самого Коке — мальчика, который стал частью «Атлетико» в 6 лет? Коке, который в этом же клубе 21 год спустя? Вот этого Коке?

Коке, который все еще в «Атлетико», потому что отказал «Барселоне»? Коке, который сказал, что «Атлетико» — клуб всей его жизни? Коке, который не сдержал слез, когда подписывал семилетний контракт, означающий, что он проведет в «Атлетико» всю карьеру и почти тридцать лет? Коке, которому осталось обойти только четверых, чтобы стать рекордсменом по количеству матчей в истории «Атлетико»?

Коке globallookpress.com

Коке, который установил флаг в центре «Сантьяго Бернабеу», а затем встал на колени и поцеловал его, когда «Атлетико» наконец-то обыграл своих главных соперников впервые за 14 лет? Коке, который видел, как команду покидали Диего Коста, Габи, Торрес, Родри, Антуан Гризманн, Диего Годин и другие — но остался? Капитана Коке? Коке, который известен также, как Хо́рхе Ресурексьо́н Меро́дио? Вот этого Коке?

Да, именно его. За двадцать минут до конца матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» при счете 0:0 Диего Симеоне решил внести изменения — Альваро Мората вышел вместо Коке.

Когда капитан покидал поле, Симеоне похлопал ему. И хотя Симеоне не просто тренер в этом клубе, а и лидер, человек, который задает настроение болельщикам, не все присоединились к аргентинцу. Кто-то все же хлопал, но это было довольно робко. А также был свист — громкий свист. Некоторые комментарии, которые доносились с трибун в адрес Коке, были злобными. Что-то типа — уходи и не возвращайся. И это вежливая версия.

«Это футбол. В эпоху Луиса Арагонеса болельщики освистывали Каминеро, Кико, на всех...», — сказал Симеоне после матча. Это правда. И хотя то, как часто тренеры прибегают к этому объяснению, может быть контрпродуктивно, а также выглядит некой трусостью перед лицом фанатов, освистывание игроков в Испании зачастую не столь важно, и об этом быстро забывают.

Диего Симеоне и Коке globallookpress.com

На следующий день сам Коке сказал, что он «спокоен» по этому поводу. Это футбол, как сказал Симеоне, и правда в том, что, если брать во внимание качество этого футбола, то у болельщиков были определенные причины для свиста.

Когда Коке был заменен, он не сделал практически ничего, кроме того, что получил желтую карточку. А на самом деле он был довольно ужасен. И в целом он не был великолепен в этом сезоне.

До ухода Коке с поля «Атлетико» не мог забить и не выглядел, как команда, способная забить. У них был один удар по воротам. Через семь минут после ухода Коке «матрасники» забили гол, который стал победным. Отличился футболист, который поменял Коке — Мората.

Альваро Мората globallookpress.com

Как гласил один из заголовков, Мората был «аспирином Симеоне». Коке же был одной из составляющих его головной боли. В другой статье говорилось, что Мората выполнил роль миротворца в разгар гражданской войны.

Тот заголовок и послематчевая реакция говорили о том, что в этот раз свист с трибун был серьезной историей и чем-то большим, чем просто недовольство болельщиков. Это было действительно «прощай» от некоторых болельщиков. И это немного печально, особенно когда речь идет о таком клубе.

Когда мяч оказался в сетке, Мората развернулся и побежал к скамейке запасных. Он направился прямо к Коке, чтобы обнять его. Вскоре то же самое сделали и другие игроки. Они бросились защищать его.

«Коке не ставится под сомнение», — писал AS. Marca же писала «captain» («капитан») через букву К. Коке всегда был тем парнем, который делает работу за всех — выносит мусор в дождь, гуляет с собакой, моет посуду. И, будто поразившись тем, что они сделали, внезапно осознав, насколько это может быть важно, в субботу вечером во время матча против «Атлетика» фанаты на «Ванда Метрополитано» решили поддержать Коке громче, чем когда-либо прежде.

«Атлетико» — «Атлетик» globallookpress.com

В этом сезоне Коке надел капитанскую повязку. Летом в интервью он сказал, что, хоть это и не его стиль, если ему придется кричать на кого-то или хватать за воротник, он это сделает. Он также говорил, что с нетерпением ждет сезона, особенно учитывая трансферы, которые осуществил «Атлетико».

В том интервью однако он также сказал, что команде будет «непросто». И так все и получилось. Это не должно было быть сюрпризом — какой бы хорошей ни была перестройка, «Атлетико» все же потерял пятерых игроков основы. В последних шести турах Примеры мадридцы одержали лишь одну победу.

«Это практически новая команда, и ожидания были высоки», — говорил Коке. Возможно, слишком высоки. Против «Байера» «Атлетико» смотрелся вяло, команде не хватало креатива. И это было уже не впервые.

Все не должно было быть так. Ожидания не совпали с реальностью. В последние пару недель Симеоне пытался напомнить всем об этой реальности, поскольку результаты ускользают. Он намекал, что некоторые игроки не так преданы делу, как следовало бы. Несколько дней назад он настаивал на том, что не хочет, чтобы люди искали оправдания.

Коке говорил о команде, которая хотела бы больше играть с мячом, которая могла бы быть более креативной, которая могла бы играть 4-3-3 и быть более атакующей. Это то, во что он верит, хотя и осторожен в своих высказываниях. Но этого не произошло.

Должен ли «Атлетико» быть другим? Может ли их стиль игры совершенствоваться? И верят ли игроки и Симеоне в это? В какой-то момент, казалось, что да, но все замедлилось и привело к разочарованию фанатов. И Коке, как капитан, возможно, стал центром этого разочарования.

Возможно, Коке так и не оправдал все те авансы, которые были ему выданы. Даже Хави предполагал, что Коке может стать его преемником. Это вызывало сомнения еще в ранние годы Коке.

Коке globallookpress.com

Он не очень хорошо играет в этом сезоне. Но он не единственный. И если вы ищете игрока, которого можно освистать, то Коке не находится на вершине этого списка.

«Я верю в себя, а клуб верит в меня», — сказал Коке на этой неделе. За последние восемь лет он сыграл больше минут, чем любой другой полевой игрок, кроме Сауля. И он практически не пропускал игр.

В текущем сезоне Коке выходил на поле с первых минут во всех матчах, и статистика показывает, что он пробегает больше, чем кто-либо другой. Он также выполняет больше всех передач.

Когда его спросили, мог бы он играть немного лучше, если бы не так много бегал и контролировал игру своей команды из центра поля, Коке ответил: «Люди говорят мне об этом, но я счастлив в нынешней роли. В первую очередь я смотрю на то, чтобы приносить пользу команде».

Коке играл в центре, слева, справа — причем иногда даже по ходу одного матча. Зачастую он тот, на которого остальным нужно равняться. В прошлый вторник он играл под нападающим — на позиции, которая никогда не была родной для него. Это был странный выбор. Но Симеоне постоянно перемещает Коке. Тренера критиковали за то, что Коке так полностью и не утвердился в роли центрального полузащитника. С другим подходом, со стабильной ролью он мог бы сделать это.

Коке globallookpress.com

Где он мог бы найти себя в другом клубе? Этот вопрос раскрывает другую истину — он нужен «Атлетико». Там, или там, где угодно. Симеоне не держит в составе игроков, которые не могут приносить пользу. И уж тем более не выпускает их на поле каждую неделю.

Спросите, например, Кирана Триппьера о том, насколько важен Коке. Насколько все по-разному, когда Коке рядом и когда его нет. Спросите полузащитников, которые ищут его не поле, или защитников, которые ищут выход из глубины — Коке всегда доступен для паса.

Спросите Морату, который побежал к Коке после забитого гола, не поверив в то, что услышал от трибун. «Коке — самый важный игрок, который у нас есть. Если мы бы все только могли работать так же, как он. Если бы у нас было одиннадцать Коке, мы бы выигрывали каждый матч», — сказал Мората.

По правде говоря, одиннадцать Коке на поле — это вряд ли сработало бы. Но иметь одного — очень неплохая идея. Того самого. 0