Огненный «Лестер» подвел Эмери к отставке

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» со счетом 2:0 победил на своем поле «Арсенал». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Роджерс не называет «Лестер» претендентом на титул

«Рулевой хозяев Брендан Роджерс сказал, что "Лестер" "на самом деле не думает о гонке за чемпионский титул", несмотря на победу над "Арсеналом" со счетом 2:0, в результате чего его подопечные обошли "Манчестер Сити" и вышли на второе место в Премьер-лиге», — констатирует BBC.

«Чемпион-2016 выглядел разочарованным, поскольку упустил несколько шансов в первом тайме, прежде чем Ндиди пробил в перекладину в начале второго тайма. Но Варди, наконец, размочил счет, когда завершил отличное командное движение, забив свой 11-й мяч в сезоне после того, как Барнс и Тилеманс вскрыли оборону лондонцев».

«Лестер» справился с хорошим планом на игру «Арсенала»

«С переходом на схему 3-4-1-2 и глубокой обороной, у "Арсенала" был четкий план на игру, который заключался в том, чтобы сдерживать "Лестер" в атаке и при этом создавать угрозу на другом конце поля, что вселяло оптимизм в Унаи Эмери. Однако гости были биты двумя превосходными атаками соперника, которые обрекли их на поражение», - пишет Evening Standard.

«Теперь они выиграли только два из своих последних десяти матчей в АПЛ. Сейчас они на восемь очков отстали от первой четверки и опустились ниже "Шеффилд Юнайтед" по разнице мячей. Это не была капитуляция, которую некоторые ожидали, но нельзя отрицать, что на Эмери оказывается давление, поскольку ему нужно доказать, что он является тем человеком, с которым "Арсенал" идет вперед».

Варди — гроза «Арсенала»

«Набравший превосходную форму Варди оказал давление на Эмери, поскольку нападающий "Лис" продолжил свою серию против "Канониров". Форвард забил свой девятый гол в девяти стартах против лондонцев, чем вдохновил свою команду на победу со счетом 2:0 и выход на второе место в АПЛ», - отмечает Daily Mirror.

«Александр Ляказетт упустил лучший шанс "Арсенала", а Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол, которые отменили, но гости сыграли слабо. "Канониры", не выигравшие в Премьер-лиге более месяца, отстали на восемь очков от топ-4, потому работа их менеджера под угрозой. "Лестер" же стал вторым в таблице после заслуженной пятой победы подряд».

Эмери уверен, что его пока не уволят

«Джейми Варди и Джеймс Мэддисон сделали все, чтобы это не был "допрый вечер" для Эмери. Говорят, что даже некоторые игроки "Арсенала" теперь высмеивают одержимость их наставника в постоянном вежливом приветствии, когда является на публике», - пишет о проблемах рулевого лондонцев с английским языком The Sun.

«Было бы труднее издеваться, если бы они остановили набравший хорошую форму "Лестер". Но Варди сохранил свой бомбардирский рекорд по забитым голам против "Арсенала" — равно как и против почти всех, с тех пор как Роджерс возглавил команду. Второй гол убил игру и обеспечил давление на Эмери, хотя говорят, что баск уверен — его не уволят, несмотря на данный результат». 0