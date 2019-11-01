Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой

Если недавние тактические задумки Пепа Гвардиолы нас чему-то научили, так это тому, что полузащитник — самый важный игрок на поле.

Наставник «Манчестер Сити» в матчах против «Кристал Пэлас» и «Аталанты» решил сыграть с пятью полузащитниками, разместив Родри и Фернандиньо в опорной зоне, тогда как Кевин Де Брейне и Давид Сильва буйствовали чуть выше.

Линию полузащиты часто называют сердцем команды, но роль каждого хавбека варьируется от опорника до плеймейкера.

Так какие же полузащитники проявили себя лучше всего в нынешнем сезоне Премьер-лиги? В этом вопросе разбирался обозреватель Squawka Бен Грин.

Джон Макгинн («Астон Вилла»)

Динамичный уроженец Глазго был точкой опоры «Астон Виллы» в прошлом сезоне, когда команда вышла в элитный дивизион. В текущей компании он доказал, что чрезвычайно быстро адаптировался к условиям Премьер-лиги. Его плавный перевод игры из обороны в атаку вдохновил «вилланов» на уверенные победы над «Норвичем», «Эвертоном» и «Брайтоном». Настолько его игра была хорошей, что им заинтересовался даже «Манчестер Юнайтед».

Безусловно, он подчищает все в центре поля, но, имея в активе 14 созданных моментов и голы в матчах против «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Бернли», он обладает гораздо большим набором навыков, чем простой двигатель команды.

Ключевой показатель: Джон Макгинн выиграл больше дуэлей, чем любой другой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне (84).

Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Кевин Де Брейне — не только один из лучших полузащитников нынешнего сезона, но и один из лучших игроков в целом. Последние несколько месяцев он играет на каком-то запредельном уровне, демонстрируя просто невероятный результат мыслительных и игровых процессов. Мы, простые смертные, вряд ли смогли бы просчитать те ходы, которые возникают у бельгийца в голове, даже если бы могли останавливать время.

Его попадание в основной состав «Манчестер Сити» будет иметь первостепенное значение, когда действующие чемпионы попытаются сократить нынешнее отставание в шесть очков от «Ливерпуля». Как мы увидели в матче против «Вулверхэмптона», его отсутствие может оказаться вредным.

Ключевой показатель: Кевин Де Брейне создал больше моментов в Премьер-лиге в этом сезоне, чем любой другой полузащитник (36).

Фабиньо («Ливерпуль»)

Ужасающее атакующее трио Юргена Клоппа, естественно, привлекает к себе наибольшее внимание, как и Алиссон с Вирджилом ван Дейком. Но где-то между этими противоположными полюсами располагается элегантный «маяк», заставляющий план команды работать, а зовут его Фабиньо.

Бразильский полузащитник взял на себя сразу две роли — опорника и метронома. Ломая игру противника, он также устанавливает темп во владении мячом. Иметь Фабиньо на поле — все равно, что получить дополнительного игрока.

Возможно, именно он был лучшим игроком «Ливерпуля» в этом сезоне, и теперь трудно представить «красных» без него.

Ключевой показатель: Ни один игрок «Ливерпуля» не заблокировал больше передач (10), чем Фабиньо в Премьер-лиге в этом сезоне.

Жоржиньо («Челси»)

В прошлом сезоне итальянский полузащитник услышал в свой адрес добротную порцию критики из-за нехватки креативности и медленной доставки мяча в атаку, но при Фрэнке Лэмпарде он вновь обзавелся той искрой, которая была у него в «Наполи» и сыграл важную роль в последних семи матчах, в которых «Челси» одержал победы.

Жоржиньо не только стал играть быстрее, но и перестал бояться запачкать свои шорты, выполняя грязную работу. Он стал гораздо более упорным и трудолюбивым, чем в сезоне 2018/19. Его дуэт с Матео Ковачичем доминировал в центральной зоне в последних встречах.

Ключевой показатель: Жоржиньо сделал больше подборов мяча (96), больше касаний мяча (868) и больше точных передач (648), чем любой другой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне.

Юри Тилеманс («Лестер»)

Юри Тилеманс globallookpress.com

Ходили слухи о том, что Тилеманс собирался в клуб «Большой шестерки» летом после впечатляющей полугодичной аренды в «Лестере» в прошлом сезоне. Впрочем, «лисы», оценив ситуацию, решили выкупить контракт бельгийца.

Да, он обошелся клубу в 40 миллионов фунтов, но его покупка полностью оправдала себя, ведь 22-летний парень здорово играет на позиции атакующего полузащитника под руководством Брендана Роджерса. Он имеет практически телепатическую связь с партнерами, успевая при этом забивать голы, которых уже три на его счету.

Ключевой показатель: Юри Тилеманс занимает четвертое место в списке самых часто бьющих по чужим воротам полузащитников в Премьер-лиге (23).

Маттео Гендузи («Арсенал»)

Маттео Гендузи globallookpress.com

Гендузи понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к уровню Премьер-лиги после переезда из клуба второго французского дивизиона. Однако в этом сезоне он доказал, что полностью акклиматизировался и теперь действительно стал важным игроком центра поля для «канониров».

Под руководством Унаи Эмери он закрепил за собой место игрока основного состава, и в 20 лет продемонстрировал ту зрелость, которая когда-то была синонимом великих полузащитников «Арсенала». Молодой француз, несомненно, надолго прижился на «Эмирейтс».

Ключевой показатель: Маттео Гендузи занимает пятое место среди полузащитников Премьер-лиги по количеству точных передач (545).

Мейсон Маунт («Челси»)

Мейсон Маунт globallookpress.com

Многие убеждали Маунта, что его ждет успех в составе «Челси», особенно после впечатляющих аренд в «Витесс» и «Дерби», но мало кто мог ожидать, что игрок сборной Англии вольется в команду настолько быстро.

Конечно, его быстрому развитию поспособствовала политика Лэмпарда, который делает ставку на молодых футболистов, но Маунт действительно воспользовался своим шансом и теперь демонстрирует тот же уровень креатива, что и его нынешний наставник в начале 2000-х. Ему всего 20 лет, а он уже провел четыре матча за сборную Англии и выходил в стартовом составе «синих» во всех встречах АПЛ текущего сезона.

Ключевой показатель: Мейсон Маунт делит с несколькими другими игроками первое место по результативности среди полузащитников в Премьер-лиге (4).

Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Давид Сильва globallookpress.com

Возможно, в свои 33 года он входит в сумеречную эпоху. Возможно, он проводит последний сезон в футболке «Сити». Однако пока что Сильва выглядит так, словно перед нами 23-летний плеймейкер из «Валенсии» десятилетней давности.

Миниатюрный гений играет, как футболист, который на десять лет младше его, и не демонстрирует никаких признаков старения. Гвардиола, без сомнения, попытается убедить его остаться еще на один сезон.

Капитан «Сити» в этом сезоне наряду с Де Брейне был главным созидателем у чужих ворот. Когда этот дуэт не играл со стартовых минут вместе, «горожане» потеряли очки во встречах против «Норвича», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».

Ключевой показатель: только Кевин Де Брейне (11) был вовлечен в большее количество результативных действий, чем Сильва (7), среди всех полузащитников Премьер-лиги.

Джеймс Мэддисон («Лестер»)

Джеймс Мэддисон globallookpress.com

Мэддисон, как и Тилеманс, был неотъемлемой частью стремительного восхождения «Лестера» вверх по турнирной таблице АПЛ. В связи с этим нам еще сложнее понять, почему он до сих пор не заигран за Англию на международном уровне.

Хавбек зарекомендовал себя в качестве одного из ведущих созидателей чемпионата Англии, из-за чего появились предположения о его возможном переходе в один из клубов «Большой шестерки», где, опять же, основным пунктом назначения считается «Олд Траффорд».

Этих слухов не было бы, если бы не его нынешняя форма. Но если «Лестер» сохранит всех лучших игроков и продолжит двигаться по заданной траектории, то он точно вклинится между традиционной шестеркой грандов в этом сезоне.

Ключевой показатель: Джеймс Мэддисон занимает второе место в списке самых часто бьющих по чужим воротам полузащитников в Премьер-лиге (28).

Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»)

Скотт Мактоминей globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» пережил трудное начало сезона. Серьезные травмы и нестабильные результаты препятствовали прогрессу команды Уле Гуннара Сульшера, но среди всего хаоса нашлась и яркая искорка — Скотт Мактоминей.

Рослый шотландец во всех матчах «Юнайтед» в этом сезоне выходил в стартовом составе и был одним из лучших, а, возможно, даже лучшим. Он застолбил за собой позицию в центре поля и действительно стал демонстрировать зрелую игру, оказывая все большее влияние на ход матчей.

Ключевой показатель: Скотт Мактоминей занимает третье место среди полузащитников Премьер-лиги по количеству выигранных дуэлей (78).

Джек Грилиш («Астон Вилла»)

Джек Грилиш globallookpress.com

Несмотря на весь его потенциал, было время, когда многие думали, что Грилиш исчезнет и скатится вниз по футбольной лестнице. Тем не менее, 24-летний бирмингемец не сдался и приступил к реализации своего таланта. Теперь он является капитаном своей родной команды, находясь на грани вызова в сборную Англии.

Его игровая форма была столь внушительной, что Гвардиола с восхищением отзывался о нем: «Он невероятен. Игрок высочайшего уровня. Я рад, что он помог своему клубу подняться из Чемпионшипа. Он талантливый игрок, который всегда что-то создает у чужих ворот. Исключительный футболист. Стоит ли говорить о нем больше?».

Ключевой показатель: Джек Грилиш занимает третье место по количеству созданных моментов (25), он также сделал наибольшее количество блоков (9) среди полузащитников Премьер-лиги. 0