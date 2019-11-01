ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой

    От Кевина Де Брейне и Давида Сильвы до Джона Макгинна и Джека Грилиша

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Сити Ливерпуль Челси Лестер Сити Арсенал Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Джон МакгиннЛучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой «Спартак»Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова» «Калгари»НХЛ. «Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла», «Монреаль» обыграл «Вегас»
  • 17:31
    • Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ
  • 16:34
    • УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров
  • 16:16
    • Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
  • 13:34
    • Стали известны гонорары Ковалева и Альвареса за бой
  • 13:20
    • Сятери, Яруллин, Шипачев и Галимов признаны лучшими игроками октября в КХЛ
  • 13:09
    • Чалов вызван в молодежную сборную России
  • 08:34
    • «Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» нанес поражение «Денверу»
    Все новости спорта
    Джон Макгинн
    Джон Макгинн
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Если недавние тактические задумки Пепа Гвардиолы нас чему-то научили, так это тому, что полузащитник — самый важный игрок на поле.
    Наставник «Манчестер Сити» в матчах против «Кристал Пэлас» и «Аталанты» решил сыграть с пятью полузащитниками, разместив Родри и Фернандиньо в опорной зоне, тогда как Кевин Де Брейне и Давид Сильва буйствовали чуть выше.

    Линию полузащиты часто называют сердцем команды, но роль каждого хавбека варьируется от опорника до плеймейкера.

  • Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова»
  • Реакция спортивных СМИ на выход «Спартака» в четвертьфинал Кубка России
  • Сегодня

    • Так какие же полузащитники проявили себя лучше всего в нынешнем сезоне Премьер-лиги? В этом вопросе разбирался обозреватель Squawka Бен Грин.

    Джон Макгинн («Астон Вилла»)

    Динамичный уроженец Глазго был точкой опоры «Астон Виллы» в прошлом сезоне, когда команда вышла в элитный дивизион. В текущей компании он доказал, что чрезвычайно быстро адаптировался к условиям Премьер-лиги. Его плавный перевод игры из обороны в атаку вдохновил «вилланов» на уверенные победы над «Норвичем», «Эвертоном» и «Брайтоном». Настолько его игра была хорошей, что им заинтересовался даже «Манчестер Юнайтед».

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Безусловно, он подчищает все в центре поля, но, имея в активе 14 созданных моментов и голы в матчах против «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Бернли», он обладает гораздо большим набором навыков, чем простой двигатель команды.

    Ключевой показатель: Джон Макгинн выиграл больше дуэлей, чем любой другой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне (84).

    Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

    Кевин Де Брейне

    Кевин Де Брейне — не только один из лучших полузащитников нынешнего сезона, но и один из лучших игроков в целом. Последние несколько месяцев он играет на каком-то запредельном уровне, демонстрируя просто невероятный результат мыслительных и игровых процессов. Мы, простые смертные, вряд ли смогли бы просчитать те ходы, которые возникают у бельгийца в голове, даже если бы могли останавливать время.

  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
  • «Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти
  • Вчера

    • Его попадание в основной состав «Манчестер Сити» будет иметь первостепенное значение, когда действующие чемпионы попытаются сократить нынешнее отставание в шесть очков от «Ливерпуля». Как мы увидели в матче против «Вулверхэмптона», его отсутствие может оказаться вредным.

    Ключевой показатель: Кевин Де Брейне создал больше моментов в Премьер-лиге в этом сезоне, чем любой другой полузащитник (36).

    Фабиньо («Ливерпуль»)

    Фабиньо

    Ужасающее атакующее трио Юргена Клоппа, естественно, привлекает к себе наибольшее внимание, как и Алиссон с Вирджилом ван Дейком. Но где-то между этими противоположными полюсами располагается элегантный «маяк», заставляющий план команды работать, а зовут его Фабиньо.

    Бразильский полузащитник взял на себя сразу две роли — опорника и метронома. Ломая игру противника, он также устанавливает темп во владении мячом. Иметь Фабиньо на поле — все равно, что получить дополнительного игрока.

    Возможно, именно он был лучшим игроком «Ливерпуля» в этом сезоне, и теперь трудно представить «красных» без него.

    Ключевой показатель: Ни один игрок «Ливерпуля» не заблокировал больше передач (10), чем Фабиньо в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Жоржиньо («Челси»)

    Жоржиньо

    В прошлом сезоне итальянский полузащитник услышал в свой адрес добротную порцию критики из-за нехватки креативности и медленной доставки мяча в атаку, но при Фрэнке Лэмпарде он вновь обзавелся той искрой, которая была у него в «Наполи» и сыграл важную роль в последних семи матчах, в которых «Челси» одержал победы.

  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Зенита» в Кубке России
  • Вчера

    • Жоржиньо не только стал играть быстрее, но и перестал бояться запачкать свои шорты, выполняя грязную работу. Он стал гораздо более упорным и трудолюбивым, чем в сезоне 2018/19. Его дуэт с Матео Ковачичем доминировал в центральной зоне в последних встречах.

    Ключевой показатель: Жоржиньо сделал больше подборов мяча (96), больше касаний мяча (868) и больше точных передач (648), чем любой другой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Юри Тилеманс («Лестер»)

    Юри Тилеманс

    Ходили слухи о том, что Тилеманс собирался в клуб «Большой шестерки» летом после впечатляющей полугодичной аренды в «Лестере» в прошлом сезоне. Впрочем, «лисы», оценив ситуацию, решили выкупить контракт бельгийца.

    Да, он обошелся клубу в 40 миллионов фунтов, но его покупка полностью оправдала себя, ведь 22-летний парень здорово играет на позиции атакующего полузащитника под руководством Брендана Роджерса. Он имеет практически телепатическую связь с партнерами, успевая при этом забивать голы, которых уже три на его счету.

    Ключевой показатель: Юри Тилеманс занимает четвертое место в списке самых часто бьющих по чужим воротам полузащитников в Премьер-лиге (23).

    Маттео Гендузи («Арсенал»)

    Маттео Гендузи

    Гендузи понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к уровню Премьер-лиги после переезда из клуба второго французского дивизиона. Однако в этом сезоне он доказал, что полностью акклиматизировался и теперь действительно стал важным игроком центра поля для «канониров».

  • Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительность
  • Первая победа ЦСКА за месяц — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Под руководством Унаи Эмери он закрепил за собой место игрока основного состава, и в 20 лет продемонстрировал ту зрелость, которая когда-то была синонимом великих полузащитников «Арсенала». Молодой француз, несомненно, надолго прижился на «Эмирейтс».

    Ключевой показатель: Маттео Гендузи занимает пятое место среди полузащитников Премьер-лиги по количеству точных передач (545).

    Мейсон Маунт («Челси»)

    Мейсон Маунт

    Многие убеждали Маунта, что его ждет успех в составе «Челси», особенно после впечатляющих аренд в «Витесс» и «Дерби», но мало кто мог ожидать, что игрок сборной Англии вольется в команду настолько быстро.

    Конечно, его быстрому развитию поспособствовала политика Лэмпарда, который делает ставку на молодых футболистов, но Маунт действительно воспользовался своим шансом и теперь демонстрирует тот же уровень креатива, что и его нынешний наставник в начале 2000-х. Ему всего 20 лет, а он уже провел четыре матча за сборную Англии и выходил в стартовом составе «синих» во всех встречах АПЛ текущего сезона.

  • Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда
  • Американцу понадобится много времени и терпения, чтобы громко заявить о себе в Премьер-лиге
  • 30/10/2019

    • Ключевой показатель: Мейсон Маунт делит с несколькими другими игроками первое место по результативности среди полузащитников в Премьер-лиге (4).

    Давид Сильва («Манчестер Сити»)

    Давид Сильва

    Возможно, в свои 33 года он входит в сумеречную эпоху. Возможно, он проводит последний сезон в футболке «Сити». Однако пока что Сильва выглядит так, словно перед нами 23-летний плеймейкер из «Валенсии» десятилетней давности.

    Миниатюрный гений играет, как футболист, который на десять лет младше его, и не демонстрирует никаких признаков старения. Гвардиола, без сомнения, попытается убедить его остаться еще на один сезон.

    Капитан «Сити» в этом сезоне наряду с Де Брейне был главным созидателем у чужих ворот. Когда этот дуэт не играл со стартовых минут вместе, «горожане» потеряли очки во встречах против «Норвича», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».

    Ключевой показатель: только Кевин Де Брейне (11) был вовлечен в большее количество результативных действий, чем Сильва (7), среди всех полузащитников Премьер-лиги.

    Джеймс Мэддисон («Лестер»)

    Джеймс Мэддисон

    Мэддисон, как и Тилеманс, был неотъемлемой частью стремительного восхождения «Лестера» вверх по турнирной таблице АПЛ. В связи с этим нам еще сложнее понять, почему он до сих пор не заигран за Англию на международном уровне.

    Хавбек зарекомендовал себя в качестве одного из ведущих созидателей чемпионата Англии, из-за чего появились предположения о его возможном переходе в один из клубов «Большой шестерки», где, опять же, основным пунктом назначения считается «Олд Траффорд».

  • Пять решений, которые Эмери нужно принять в «Арсенале»
  • Как испанскому тренеру вернуть поддержку болельщиков?
  • 30/10/2019

    • Этих слухов не было бы, если бы не его нынешняя форма. Но если «Лестер» сохранит всех лучших игроков и продолжит двигаться по заданной траектории, то он точно вклинится между традиционной шестеркой грандов в этом сезоне.

    Ключевой показатель: Джеймс Мэддисон занимает второе место в списке самых часто бьющих по чужим воротам полузащитников в Премьер-лиге (28).

    Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»)

    Скотт Мактоминей

    «Манчестер Юнайтед» пережил трудное начало сезона. Серьезные травмы и нестабильные результаты препятствовали прогрессу команды Уле Гуннара Сульшера, но среди всего хаоса нашлась и яркая искорка — Скотт Мактоминей.

    Рослый шотландец во всех матчах «Юнайтед» в этом сезоне выходил в стартовом составе и был одним из лучших, а, возможно, даже лучшим. Он застолбил за собой позицию в центре поля и действительно стал демонстрировать зрелую игру, оказывая все большее влияние на ход матчей.

    Ключевой показатель: Скотт Мактоминей занимает третье место среди полузащитников Премьер-лиги по количеству выигранных дуэлей (78).

    Джек Грилиш («Астон Вилла»)

    Джек Грилиш

    Несмотря на весь его потенциал, было время, когда многие думали, что Грилиш исчезнет и скатится вниз по футбольной лестнице. Тем не менее, 24-летний бирмингемец не сдался и приступил к реализации своего таланта. Теперь он является капитаном своей родной команды, находясь на грани вызова в сборную Англии.

  • Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17
  • Судьбы главных звезд последних десяти юношеских чемпионатов мира
  • 30/10/2019

    • Его игровая форма была столь внушительной, что Гвардиола с восхищением отзывался о нем: «Он невероятен. Игрок высочайшего уровня. Я рад, что он помог своему клубу подняться из Чемпионшипа. Он талантливый игрок, который всегда что-то создает у чужих ворот. Исключительный футболист. Стоит ли говорить о нем больше?».

    Ключевой показатель: Джек Грилиш занимает третье место по количеству созданных моментов (25), он также сделал наибольшее количество блоков (9) среди полузащитников Премьер-лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
  • 29/10/2019 в 21:43
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.63
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джордан Ларссон оформил дубль
  • Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»
    • 01:22 28/10/2019     «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ
  • «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезон
    • 15:47 26/10/2019     «Гранада»
  • Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
    • 21:43 29/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:120
  • 07:05
    • Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»
  • 17:18
    • Караваев не считает матч против ЦСКА чем-то мегаважным для себя
  • 17:02
    • Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России Вчера в 23:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 16:47
    • «Удинезе» остался без главного тренера
  • 11:56
    • Пиоли: Приближаются сложные матчи, но «Милан» должен подойти к ним без страха
  • 11:40
    • Видаль отказал китайскому клубу, чтобы вернуться в Италию
    Дивок Ориги Футбол Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар«Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти Вчера в 15:020
  • 10:41
    • ЦСКА может арендовать игрока «Монако»
  • 07:51
    • Объявлена дата боя Поветкина с Хантером
  • 00:58
    • Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие