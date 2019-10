Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар

В конечном итоге «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал, победив в серии пенальти, в которой было забито меньше мячей, чем в основное время.

И хотя игру за игрой было весело наблюдать, она вышла не совсем идеальной, ведь обе команды продемонстрировали свои сильные и слабые стороны.

Позитив

Давайте начнем с позитивных моментов, которых было немало.

Габриэл Мартинелли

Унаи Эмери в четвертый раз в сезоне доверил Габриэлу Мартинелли место в стартовом составе, притом во всех случаях он играл со старта в кубковых турнирах. В трех предыдущих появлениях на поле бразильский талант забил пять голов. На «Энфилде» он продолжил голевую серию, несмотря на сопротивление «Ливерпуля».

7 — Gabriel Martinelli is the top scoring teenager for a top-five European league club this season, netting seven goals in just seven appearances in all competitions. Advanced. pic.twitter.com/xmC8P36Aoi — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2019

Его первый гол на 26-й минуте позволил «Арсеналу» выйти вперед 2:1. Мартинелли удачно сыграл на добивании на ближней штанге, отправив мяч точно под перекладину. Десять минут спустя он забил свой второй гол, когда с десяти метров в касание замкнул прострельную передачу.

И хотя ему не пришлось прилагать сверхусилий, бразилец продемонстрировал хорошее видение поля, доказав, что в клубе все будет хорошо, даже если из него уйдут Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.

Месут Озил

В плане хорошей игры к Мартинелли присоединился Месут Озил, который лишь в третий раз вышел в стартовом составе команды. Так уж вышло, что Унаи Эмери в этом сезоне редко доверяет немецкому футболисту, к большому разочарованию фанатов «Арсенала».

Mesut Özil has provided an assist at Anfield for the first time in his career.

And what a cheeky assist it was. 〽️ pic.twitter.com/l6NyRxcniz — Squawka Football (@Squawka) October 30, 2019

Но он напомнил им, на что способен, когда выполнил аккуратный ассист на Эйнсли Мэйтленда-Найлса, догнав мяч у самой линии поля. Это был один из двух опасных моментов, созданных 31-летним игроком на «Энфилде».

Чудесные голы

И даже после яркого старта мы продолжали наблюдать за точными ударами. Трудно найти еще одну игру с таким количеством претендентов на звание «Гол сезона». Начнем с выстрела Алекса Окслейда-Чемберлена, который с яростью вколотил мяч в ворота Дамиана Мартинеса ударом с 25 метров.

Alex Oxlade-Chamberlain has scored in back-to-back games for the first time since March 2011.

All three have been from outside the box. 🚀 pic.twitter.com/C4ZESIlUqx — Squawka Football (@Squawka) October 30, 2019

Дивок Ориги почерпнул вдохновение у своего партнера по команде, когда нанес силовой удар с пределов чужой штрафной площади после того, как с помощью разворота Кройфа ушел от Шкодрана Мустафи.

Казалось, Джо Уиллок своим шикарным выстрелом в верхний угол принес победу «Арсеналу», но в компенсированное время Ориги акробатическим ударом сравнял счет.

Негатив

Несмотря на то, что игра понравилась любителям острых ощущений, те, кто анализирует действия футболистов, увидели много негативных моментов.

Глубина состава «Ливерпуля»

Скорее всего, «Ливерпуль» сам должен винить себя за пропуск пяти мячей. Под руководством Юргена Клоппа эта команда стала практически неостановимой в Премьер-лиге, где она одержала девять побед в десяти матчах и оторвалась от ближайшего преследователя сразу на шесть баллов.

Liverpool have conceded 5+ goals at Anfield for the first time since January 2007.

Arsenal responsible for both. 😱 pic.twitter.com/K0BAdUAfvL — Squawka Football (@Squawka) October 30, 2019

Но самое главное беспокойство у «красных» должна вызывать глубина состава и нехватка качественных футболистов в резерве. В полной мере проблемы проявились как раз накануне вечером, когда Клопп сделал 11 изменений в стартовом составе по сравнению с тем коллективом, который победил «Тоттенхэм» на выходных.

В четырех из пяти пропущенных голов на «Энфилде» хозяева сами допускали ошибки, делая неаккуратные передачи в центральной зоне. Главными виновниками можно назвать Харви Эллиота и Джеймса Милнера, которые буквально подарили игрокам «Арсенала» игровой снаряд в моментах с третьим и четвертым пропущенными мячами.

Наби Кейта

Одним из изменений Клоппа в стартовом составе стало возвращение Наби Кейта в центр поля. Гвинейскому игроку предоставили шанс набирать форму после травмы в кубковой встрече.

Впрочем, минувший вечер Кейта хотел бы поскорее забыть, поскольку он страдал на поле, прежде чем его не заменили чуть менее через час после стартового свистка. Порой мы даже забывали, что 24-летний футболист все еще играет, ведь более молодые игроки в составе обеих команд затмевали его своей игрой.

Замены Эмери

Однако негативные моменты просматривались не только в «Ливерпуле». Доверившись Озилу, Эмери наблюдал за тем, как полузащитник внес весомый вклад в игру, ассистировав Мэйтленду-Найлсу.

Впрочем, когда счет был 4:4 в середине второго тайма, Эмери решил, что футболист сборной Германии уже наигрался, и выпустил вместо него Маттео Гендузи. Да, Гендузи — отличный игрок, готовый на все ради успеха «Арсенала». Однако, если «канониры» действительно были настроены на выход в четвертьфинал, то не лучше ли было оставить в игре Озила?

Кошмар

В игре были позитивные и негативные моменты, но случался и настоящий кошмар, которому отводится собственная категория.

Оборона

Кошмар начался довольно рано, когда Шкодран Мустафи срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать передачу Окслейда-Чемберлена. Для немца этот матч стал пятым в этом сезоне, и нетрудно понять, почему он играл исключительно в кубковых встречах.

К счастью для Мустафи, в ошибках он был не одинок. К нему присоединились все защитники «Ливерпуля» и «Арсенала», забывшие, как нужно обороняться.

И хотя Кивин Келлехер стал героем серии пенальти, отразив удар Дани Себальоса, ни он, ни вратарь «Арсенала» Мартинес не проявили себя в лучшем свете на «Энфилде».

