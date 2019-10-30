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    Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда

    Американцу понадобится много времени и терпения, чтобы громко заявить о себе в Премьер-лиге

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    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич
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    На выходных, когда англичане перешли на поясное время, Кристиан Пулишич забил первые голы за «Челси», оформив хет-трик в матче с «Бернли» (4:2), и дал надежду на то, что лондонский клуб ждет светлое будущее, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    До выезда на «Терф Мур» американский вингер, перешедший летом из дортмундской «Боруссии» за 58 миллионов фунтов, переживал в «Челси» сложные времена. Мало того, что он не забивал за команду Френка Лэмпарда в течение первых двух месяцев сезона, так он еще и выглядел переоцененным неудачником, а его новый наставник больше доверял местным воспитанникам Мейсону Маунту и Каллуму Хадсону-Одои.

    Пулишич пожаловался на нехватку игрового времени, заявив после победы над «Брайтоном» на «Стэмфорд Бридж» в конце сентября, что ему было «очень обидно», что его постоянно упускают из виду.

    Лэмпард ответил дипломатично, разъяснив, что свой выбор основывает на том, как игроки проявляют себя в матчах и на тренировках, и что Пулишич и все остальные будут оцениваться по одинаковым параметрам.

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    • Наставник «Челси» также поспешил указать на то, что у Пулишича были сокращенные летние каникулы в связи с «Золотым кубком КОНКАКАФ», поэтому юноше понадобится дополнительное время на то, чтобы адаптироваться к новому окружению на «Стэмфорд Бридж» и привыкнуть к Премьер-лиге.

    Но в «Челси», безусловно, не было никакой паники, когда на старте сезона у Пулишича мало что получалось на футбольном поле. Эден Азар начал свою карьеру в Лондоне так же скромно, как и 21-летний американец. Перейдя в состав «синих» летом 2012 года из «Лилля», на его плечи тоже взвалилась огромная ответственность, ведь за бельгийца заплатили большие деньги. Азар забил всего два гола в АПЛ за первые два с половиной месяца в клубе, после чего отметился победным мячом во встрече Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (5:4) 31 октября.

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    Этот гол вдохнул в бельгийца новую жизнь, а остальное уже стало историей, поэтому, когда «Манчестер Юнайтед» снова посетит «Стэмфорд Бридж», чтобы сыграть в Кубке лиги, Пулишича тоже может ждать переломный момент в карьере. А, может, его хет-трик во встрече с «Бернли» следует воспринимать спокойно, добавляя здоровую долю реализма?

    Нет ничего плохого в том, что игрок становится чрезвычайно раскрученным. Пулишич, будучи самой большой звездой американского «соккера», в целом способен достичь небывалой популярности у себя на родине. Преуспеть в Европе — огромный вызов, но Премьер-лига в любом случае — шаг вперед по сравнению с Бундеслигой. Пока что Пулишич находится в поиске своей лучшей игры в Англии, но в этом нет ничего необычного, если говорить о футболистах, прибывших из Германии.

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    • Один из лучших форвардов мира Роберто Фирмино забил всего один гол в первой половине своего дебютного сезона в «Ливерпуле» после перехода из «Хоффенхайма» за 29 миллионов фунтов летом 2015 года, а его подписание изначально казалось дорогостоящей ошибкой.

    Пеп Гвардиола редко использовал Лероя Сане, и футболисту пришлось ждать своего дебютного гола до декабря, хотя он перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2016 года из «Шальке» за 37 миллионов фунтов. В итоге же немец стал ключевым винтиком в команде. В том же «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян не смогли полностью адаптироваться к английскому футболу, приехав из Дортмунда.

    Проблемы Кагавы на «Олд Траффорд» вызывали определенную долю скептицизма внутри клуба после прихода Мхитаряна в 2016 году. В «Манчестер Юнайтед» были убеждены, что немецкий футбол не способен подготовить игрока к Премьер-лиге. Один источник в манкунианском клубе даже заявил, что более техничная игра в Германии привела к «игре без сопротивления», за которой последовал своеобразный культурный шок для Кагавы и Мхитаряна.

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    • С физической точки зрения Пулишич продолжает демонстрировать признаки того, что ему нужно время, чтобы наверстать упущенное, прежде чем он сможет справиться с суматохой в Премьер-лиге. Не стоит забывать, что в Англии нагрузка на футболистов более тяжелая, и это хорошая причина, по которой американец должен быть благодарен Лэмпарду за постепенный ввод в состав команды.

    В прошлом сезоне «Боруссия» сыграла всего 45 матчей во всех турнирах, причем в 30 из них появился Пулишич, а в 17 он выходил на поле в стартовом составе. «Челси» только в этом сезоне отыграл 15 поединков, а ведь прошло немногим более двух месяцев со старта кампании. Пулишич появился на поле в десяти случаях.

    К концу сезона «Челси» может отыграть больше 50 матчей, и это все равно кажется небольшой нагрузкой на фоне 63 встреч в прошлом сезоне.

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    • У Пулишича еще будут шансы проявить себя, в этом нет сомнений. Но, несмотря на то, что его игра улучшилась по сравнению с тем, что было месяц назад, было бы глупо предполагать, что сейчас он на пути к тому, чтобы стать твердым игроком основного состава под руководством Лэмпарда.

    Его хет-трик на «Терф Мур» и впечатляющая игра против «Аякса» на прошлой неделе являются положительными признаками прогресса, но, как показали Фирмино, Сане, Кагава, Мхитарян и другие, для достижения успеха в Премьер-лиге требуются время и терпение. Некоторые достигают цели, но многие не делают этого. 0

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