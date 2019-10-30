Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда

До выезда на «Терф Мур» американский вингер, перешедший летом из дортмундской «Боруссии» за 58 миллионов фунтов, переживал в «Челси» сложные времена. Мало того, что он не забивал за командув течение первых двух месяцев сезона, так он еще и выглядел переоцененным неудачником, а его новый наставник больше доверял местным воспитанникам

Пулишич пожаловался на нехватку игрового времени, заявив после победы над «Брайтоном» на «Стэмфорд Бридж» в конце сентября, что ему было «очень обидно», что его постоянно упускают из виду.

Лэмпард ответил дипломатично, разъяснив, что свой выбор основывает на том, как игроки проявляют себя в матчах и на тренировках, и что Пулишич и все остальные будут оцениваться по одинаковым параметрам.

Наставник «Челси» также поспешил указать на то, что у Пулишича были сокращенные летние каникулы в связи с «Золотым кубком КОНКАКАФ», поэтому юноше понадобится дополнительное время на то, чтобы адаптироваться к новому окружению на «Стэмфорд Бридж» и привыкнуть к Премьер-лиге.

Но в «Челси», безусловно, не было никакой паники, когда на старте сезона у Пулишича мало что получалось на футбольном поле. Эден Азар начал свою карьеру в Лондоне так же скромно, как и 21-летний американец. Перейдя в состав «синих» летом 2012 года из «Лилля», на его плечи тоже взвалилась огромная ответственность, ведь за бельгийца заплатили большие деньги. Азар забил всего два гола в АПЛ за первые два с половиной месяца в клубе, после чего отметился победным мячом во встрече Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (5:4) 31 октября.

Этот гол вдохнул в бельгийца новую жизнь, а остальное уже стало историей, поэтому, когда «Манчестер Юнайтед» снова посетит «Стэмфорд Бридж», чтобы сыграть в Кубке лиги, Пулишича тоже может ждать переломный момент в карьере. А, может, его хет-трик во встрече с «Бернли» следует воспринимать спокойно, добавляя здоровую долю реализма?

Нет ничего плохого в том, что игрок становится чрезвычайно раскрученным. Пулишич, будучи самой большой звездой американского «соккера», в целом способен достичь небывалой популярности у себя на родине. Преуспеть в Европе — огромный вызов, но Премьер-лига в любом случае — шаг вперед по сравнению с Бундеслигой. Пока что Пулишич находится в поиске своей лучшей игры в Англии, но в этом нет ничего необычного, если говорить о футболистах, прибывших из Германии.

Один из лучших форвардов мира Роберто Фирмино забил всего один гол в первой половине своего дебютного сезона в «Ливерпуле» после перехода из «Хоффенхайма» за 29 миллионов фунтов летом 2015 года, а его подписание изначально казалось дорогостоящей ошибкой.

Пеп Гвардиола редко использовал Лероя Сане, и футболисту пришлось ждать своего дебютного гола до декабря, хотя он перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2016 года из «Шальке» за 37 миллионов фунтов. В итоге же немец стал ключевым винтиком в команде. В том же «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян не смогли полностью адаптироваться к английскому футболу, приехав из Дортмунда.

Проблемы Кагавы на «Олд Траффорд» вызывали определенную долю скептицизма внутри клуба после прихода Мхитаряна в 2016 году. В «Манчестер Юнайтед» были убеждены, что немецкий футбол не способен подготовить игрока к Премьер-лиге. Один источник в манкунианском клубе даже заявил, что более техничная игра в Германии привела к «игре без сопротивления», за которой последовал своеобразный культурный шок для Кагавы и Мхитаряна.

С физической точки зрения Пулишич продолжает демонстрировать признаки того, что ему нужно время, чтобы наверстать упущенное, прежде чем он сможет справиться с суматохой в Премьер-лиге. Не стоит забывать, что в Англии нагрузка на футболистов более тяжелая, и это хорошая причина, по которой американец должен быть благодарен Лэмпарду за постепенный ввод в состав команды.

В прошлом сезоне «Боруссия» сыграла всего 45 матчей во всех турнирах, причем в 30 из них появился Пулишич, а в 17 он выходил на поле в стартовом составе. «Челси» только в этом сезоне отыграл 15 поединков, а ведь прошло немногим более двух месяцев со старта кампании. Пулишич появился на поле в десяти случаях.

К концу сезона «Челси» может отыграть больше 50 матчей, и это все равно кажется небольшой нагрузкой на фоне 63 встреч в прошлом сезоне.

У Пулишича еще будут шансы проявить себя, в этом нет сомнений. Но, несмотря на то, что его игра улучшилась по сравнению с тем, что было месяц назад, было бы глупо предполагать, что сейчас он на пути к тому, чтобы стать твердым игроком основного состава под руководством Лэмпарда.

Его хет-трик на «Терф Мур» и впечатляющая игра против «Аякса» на прошлой неделе являются положительными признаками прогресса, но, как показали Фирмино, Сане, Кагава, Мхитарян и другие, для достижения успеха в Премьер-лиге требуются время и терпение. Некоторые достигают цели, но многие не делают этого. 0