Пять решений, которые Эмери нужно принять в «Арсенале»

На данный момент «Арсенал» отстает от идущего четвертым «Челси» на 4 очка. При этом «канониры» не смогли выиграть в двух последних матчах АПЛ. После поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). Между этими результатами была победа в Лиге Европы над «Виторией», но в этом матче «Арсенал» дважды проигрывал и спасся лишь благодаря двум штрафным от Николя Пепе.

Назначение Унаи Эмери в 2018 году должно было ознаменовать начало новой эры «Арсенала» — возвращение команды к борьбе за верхние позиции в таблице АПЛ. Однако пока мы увидели слишком мало признаков того, что это произойдет. И, согласно имеющейся информации, через восемь месяцев в «Арсенале» может произойти смена тренера.

Если в первом сезоне у Эмери была некоторая свобода, пока он разбирался с командой, доставшейся в наследство после Арсена Венгера, то теперь фанаты «Арсенала» начинают терять терпение.

Уже есть некоторые болельщики, которые призывают руководство клуба уволить Эмери. Так что же может сделать испанский тренер, чтобы остановить это и вернуть поддержку фанов?

1. Забрать у Джаки капитанскую повязку

Нужно убрать Гранита Джаку с линии огня.

Ничья против «Кристал Пэлас» показала насколько плохими стали отношения между фанатами и некоторыми игроками «Арсенала». Одним из важных моментов матча стал инцидент с Гранитом Джакой.

Капитан «Арсенала» был заменен во втором тайме при счете 2:2. И когда фанаты хотели, чтобы Джака поторопился и быстрее уступил место на поле Бакайо Саке, швейцарец продолжал медленно покидать поле.

В итоге фанаты «Арсенала» освистали капитана, а его реакция была далека от дружелюбной. Выругавшись в адрес болельщиков, Джака закрыл уши, снял футболку и направился сразу в подтрибунное помещение.

Гранит Джака globallookpress.com

После матча Эмери подчеркнул, что Джака повел себя неправильно и заявил, что клуб разберется с этой ситуацией. Итак, что же произойдет?

Болельщики «Арсенала» и экс-игроки клуба уже призывают лишить Джаку капитанской повязки. А если футболист не будет наказан, или же этот инцидент и вовсе останется без внимания, болельщики на «Эмирейтс» обеспечат, чтобы Эмери не забыл об этом.

Экс-защитник «Арсенала» Найджел Уинтерборн сказал TalkSport: «Если Эмери встанет на сторону Джаки, он поймет, что такое болельщики "Арсенала". Потому что если фаны не согласны с тренером — а они явно в данный момент не согласны с тем, что Джака является капитаном — на тренера будет оказываться большое давление».

Это может показаться суровым для Джаки, но недовольство фанатов возникло почти сразу же после того, как он получил повязку. У «Арсенала» есть несколько подходящих альтернатив для роли капитана, которых обычно критикуют меньше. Например, первый вице-капитан — Пьер-Эмерик Обамеянг. Его голы весь сезон приносят «Арсеналу» жизненно важные очки.

2. Уладить это с игроками команды

Это будет непросто, если Эмери поддастся давлению и освободит Джаку от обязанностей капитана. Давайте не будем забывать, кто и каким образом отдал швейцарцу капитанскую повязку.

Несмотря на то, что Эмери сделал объявление, Джака получил капитанскую повязку только после того, как тренер поговорил с членами команды. А Роб Холдинг сообщил, что проходило голосование.

«Ему нравятся его пять капитанов. На прошлой неделе мы все проголосовали, так что посмотрим, что произойдет и чье имя будет объявлено. Это было просто — написать имена и передать их тренеру. Очевидно, что он взглянет на них со своей стороны», — сказал Холдинг.

Игроки «Арсенала» globallookpress.com

Джака также получил поддержку некоторых товарищей по команде, включая Эктора Бельерина, после инцидента с болельщиками. Бельерин напомнил всем, что Джака, как и остальные — человек, и отреагировал так, как отреагировали бы многие. Также появились фото того, насколько сильно свист фанатов в адрес Джаки расстроил Лукаса Торрейру.

Но каким бы ни было решение Эмери в отношении Джаки, испанцу нужно объединить игроков. Если есть определенное недопонимание — а по некоторым данным, Эмери боится негативной реакции, которая может последовать, если Джака лишится капитанства — игроки не будут выкладываться по максимуму.

3. Вернуть в состав Месута Озила

Возможно, это было демонстрацией протеста против Эмери, но в воскресенье вечером на «Эмирейтс» болельщики пели имя Месута Озила. Экс-игрок сборной Германии вновь пропал из состава «Арсенала».

В текущем сезоне Озил провел всего 142 минуты во всех турнирах — 71 в АПЛ и 71 в Кубке лиги. В АПЛ немец выходил на поле только в одном матче и лишь трижды попадал в заявку на игру. А сыграно уже 10 туров.

Месут Озил globallookpress.com

Можно понять, что некоторое количество игр на старте сезона Озил пропустил в связи с тем, что на него и Сеада Колашинаца было совершено нападение. Но дальнейшее его отсутствие выглядит более странным.

Хотя Озил уже не тот игрок, которым был когда-то, все же 31-летний футболист остается лучшим созидателем «Арсенала». По крайней мере, статистически.

С тех пор, как Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года, только Джака (47) создал больше голевых шансов, чем Озил (46) в АПЛ. Но швейцарец провел на 1400 с лишним минут больше, чем его партнер по команде. 46 шансов, созданных Озилом — это в среднем 2,28 за 90 минут матча. Это лучший показатель среди всех игроков «Арсенала» во времена Эмери.

Даже если у Озила будет эпизодическая роль, то ему все равно лучше быть в составе, чем наблюдать за играми своей команды по телевизору.

4. Использовать Торрейру на его привычной позиции

Еще одно решение Эмери, которое вызывает недоумение у фанов «Арсенала» — то, как он использует в некоторых обстоятельствах или вообще не использует Лукаса Торрейру.

Прибытие Торрейры прошлым летом вызвало у многих восторг, и после того, как он влился в команду, то быстро завоевал сердца болельщиков своим отношением к делу и высоким качеством игры в центре поля.

Лукас Торрейра globallookpress.com

Но в этом сезоне Торрейра вышел в старте только в двух матчах АПЛ, а всего провел на поле лишь 202 минуты. Плюс он выходил с первых минут в четырех поединках в кубковых соревнованиях. В кубковых матчах Торрейра выполнял свою привычную оборонительную роль в центре поля, располагаясь сразу перед защитой.

Однако в АПЛ Эмери хочет от Торрейры нечто иное. Вместо того, чтобы быть разрушительной силой в полузащите, Торрейру просят быть в общем-то Озилом и создавать моменты. Но, несмотря на его в целом высокий уровень, креатив не является сильной стороной Торрейры.

По словам Эмери, у Торрейры есть уверенность в том, чтобы играть в непривычной роли, но эта уверенность не отражается на выступлении уругвайца. К сожалению, хавбек очень далек от того, чтобы выглядеть той звездой, которую «Арсенал» подписал в прошлом году — он временами неэффективен и бессилен справиться с трудностями, которые возникают у команды.

5. Определиться со схемой игры

Возможно, постоянная ротация состава связана с тем, что Эмери просто не знает, какое сочетание игроков и какая схема игры являются наиболее подходящими. В 72 матчах после своего назначения Эмери испробовал восемь разных схем, и так и не остановился полноценно на какой-то одной.

Хотя адаптация к различной тактике может быть признаком высокого уровня специалиста, у тренеров, которые работают на топ-уровне, как правило, все же есть любимая схема, которой они придерживаются в большинстве матчей, меняя ее лишь в крайней необходимости.

Унаи Эмери globallookpress.com

За долгие годы Эмери и схема 4-2-3-1 стали синонимами. Испанец практически не отходил от нее в период с 2008 по 2016 годы, пока работал в «Валенсии», «Спартаке» и «Севилье». Но в «Арсенале» Эмери использовал схему 4-2-3-1 менее чем в половине игр.

В последних шести матчах испанский тренер использовал 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1 и 4-3-3. «Арсенал» в этих поединках одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Но две победы пришлись на матчи Лиги Европы, где от «канониров» не ждали ничего, кроме победы.

Вряд ли столь частая смена схемы может идти на пользу игрокам «Арсенала», ведь каждая схема требует от игроков определенных тактических навыков и понимания роли в атаке и защите. Тактическая путаница — это то, о чем ранее говорил экс-форвард «Арсенала» Алан Смит.

В сентябре Смит сказал: «Ходили слухи, что некоторые игроки "Арсенала" не понимают тактических требований тренера, они на самом деле не знают, чего он от них хочет. Если так, то это не сулит ничего хорошего, ведь четкость цели очень важна для игроков». 0