Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительность

Московский ЦСКА победил «Уфу» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. Единственный гол забил хавбек Яка Бийол на 90+3-й минуте. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Ростов» — «Спартак».

Вынужденная ротация

Корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк оценивает стартовые составы команд, отмечая, что оба наставника заметно перетряхнули составы по сравнению с предыдущим матчем.

«ЦСКА выходил на матч с "Уфой", имея за плечами длинную безвыигрышную серию. В октябре "армейцы" не побеждали ни разу.

У Виктора Гончаренко много травмированных и короткая скамейка, ротация ему просто необходима. По сравнению с прошлым матчем в основе оказались Дивеев, Обляков, Ахметов и Бистрович.

Вернулись в старт начинавшие матч с "Динамо" Сигурдссон и Кучаев, после травм восстановились Набабкин и Щенников, Сантос не получил шанса в основе даже сейчас, Фернандес, Влашич, Магнуссон и Чалов остались на скамейке. Акинфеева не было в заявке.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вадим Евсеев, кстати, после поражения 0:3 в Тамбове также обновил состав примерно наполовину. Но вряд ли из-за соображений ротации».

Обрезы Дивеева и промахи «Уфы»

Редакция Sport24 отмечает полное преимущество «Уфы» в первом тайме и удивляется инертности ЦСКА.

«Вадим Евсеев снова выпустил почти основу, за исключением Азера Алиева. Впервые с сентября сыграл Данила Емельянов — он активно создавал динамику в атаке и много помогал Вячеславу Кротову.

Алиев — азербайджанец родом из Грузии, воспитывавшийся в Красноярске — получил верный момент (но слишком далеко отпустил на снегу мяч, и его накрыл Помазун). Через пять минут парашют не удался Кротову. Оба момента подарила защита ЦСКА — сперва Шарлия, потом Дивеев, а Игорь вскоре обрезался еще раз. Его могут извинить жесткий график (даже Магнуссон сегодня был в запасе, а Дивеев безальтернативен) и украденные накануне бутсы.

Календарь и таблица РПЛ

Атака же ЦСКА нагоняла воспоминания о прошлом Кубке — только тогда в Тюмени мучались совсем юнцы, а тут из откровенных дублеров один Помазун. Свежестью радовал один Нисимура (Чалов давно не показывал такой настырности в борьбе), мастерством — Сигурдссон, а кроме этого любоваться можно было разве что снегопадом

Разогнать такую же атаку, как десять дней назад на "Нефтянике", было некому — а с тех пор ЦСКА и не забивал».

«Уфа» была лучше и во втором тайме

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко фиксирует, что и во втором тайме уфимская команда превосходила армейцев по игре.

«Если в первой половине гости превзошли фаворита только по количеству ударов (четыре против двух), а мяч все же в полтора раза дольше контролировали армейцы, то после перерыва "Уфа" более явственно обозначила претензии отказаться от действий вторым номером. И вскоре создала еще один голевой момент. Снова мяч в центре штрафной нашел Алиева, на чей удар Помазун успел среагировать.

В середине второго тайма Гончаренко первым сделал попытку усилить игру заменами. Окончательного замерзший Нисимура уступил место на поле Чалову, а Яка Бийол по традиции вышел добавлять роста и мощи армейской атаке вместо хитрости и изобретательности Ахметова. Однако почти сразу Чалов в верховом единоборстве болезненно столкнулся головами с Йонуцем Неделчару и какое-то время приходил в себе под присмотром врачей, приложив к виску пакет со льдом.

Все футбольные трансферы

Тем не менее, на 80-й минуте Федор стал центральной фигурой в эпизоде, который мог закончиться голом. Удар нападающего уфимцы накрыть успели, зато Бийол имел возможность с угла вратарской дослать мяч в ворота, но Беленов был хорош».

Замена Гончаренко сработала

Автор Rusfootball.info Иван Долинин удивляется нелогичной победе армейского клуба, вырванной в компенсированное время.

«После этого, как и в конце первого тайма, убойные моменты стали создавать уже гости. Они упустили еще один выход 1 на 1 — Помазун в блестящем стиле не дал забить Бизяку. Затем "уфимский" словенец бил уже с менее выгодной позиции и совсем немного промахнулся мимо ворот.

Казалось, что "Уфа" не воспользовалась отличными шансами закончить все в основное время. Но оказалось, что она лишила себя надежды на успех, ведь спустя несколько мгновений закончил все в основное время другой словенец — "армейский".

Яка Бийол воспользовался шикарным разрезающим пасом Влашича (хорват вышел на поле минут за 5 до этого), использовал что-то похожее на финт Зидана при обработке мяча и уверенно пробил в угол. Очень породистый гол. Евсеев сразу после него отправился в раздевалку — а что ему еще было делать?

Его команда к 93-й минуте могла вести в счете и 1:0, и 2:0, а то и больше. Но вместо этого она пропускает за секунды до конца и вылетает из кубка. Надо извлекать урок. А игру ЦСКА лучше всего характеризуют слова Гончаренко — "кроме победы и того, что многие игроки получили практику, сегодня тяжело что-то отметить".».

Бийол заменил Вернблума

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что победу армейскому клубу удалось добыть только благодаря везению.

«Опорник, спасающий отечество — в армейской истории такое уже случалось. Понтус Вернблум забил несколько очень важных мячей, когда переходил в нападение. Старый трюк сработал.

Но опять же — все это кажется чудом, особенно после того, как "Уфа" запорола несколько выходов один на один. То есть, это не просто хорошие моменты — футболисты гостей натурально расстреливали Помазуна. Тот молодец. Впрочем, вряд ли его действия станут оправданием для гостей в глазах их главного тренера Вадима Евсеева. От переизбытка эмоций тот покинул скамейку сразу после гола москвичей. Будто бы понял: сегодня не везет.

Всё о футболе России

Зато повезло Виктору Гончаренко — впервые за долгое время. Морально ему и его команде теперь станет проще. Все-таки вылет из Кубка это серьезнее, чем просто поражение в чемпионате. Его не исправить. А так — борьба продолжается, в четвертьфинале возможен "Спартак", болельщикам интересно».

Гончаренко рассчитывает на Кубок

Автор Sport24 Данила Игнатов считает, что армейский клуб постарается заработать место в еврокубках победой в Кубке России.

«Судя по заменам, Гончаренко действительно рассчитывает на Кубок. И Чалов, и Бийол, и Влашич должны были усилить атаку, и при них команда действительно заиграла ярче. Коуч ЦСКА отрицает, что раньше он на этот турнир забивал, но сейчас позволить себе разбрасываться трофеями, которые могут подстраховать в случае провала в чемпионате и дать путевку в Европу, он точно не может.

Тем более, в четвертьфинале — скорее всего, "Спартак". Команда Тедеско здорово себя чувствует после разгрома "Локо" и завтра принимает дома "Ростов". Бийол признался: тоже хочет дерби и притопит за красно-белых.

Такой настрой нужно сохранить до финала. Если ЦСКА пройдет дальше, то в 1/2 наверняка будет ждать "Зенит", в финале — по классике команда из ФНЛ/второй половины таблицы РПЛ. И железное место в Лиге Европы в случае победы, не говоря уже о трофее. С такими проблемами выиграть что-нибудь будет серьезным достижением Гончаренко.

Хотя и в чемпионате предостаточно шансов, чтобы забраться в тройку и камбэкнуться в ЛЧ». 0