Кубок России. «Урал» одолел «Арсенал», ЦСКА играет с «Уфой», «Зенит» принимает «Томь»

30 и 31 октября состоятся поединки 1/8 финала Кубка России.

«Урал» — «Арсенал» 2:2 (5:4)

Екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России обыграл тульский «Арсенал» — — 2:2 (5:4 — в серии пенальти)

Счет на 14-й минуте открыли гости — отличился Георги Костадинов. Николай Димитров на 24-й минуте сравнял счет.

На 34-й минуте Сергей Ткачёв вновь вывел «Арсенал» вперед, но три минуты спустя Отман Эль-Кабир реализовал пенальти, сравняв счет.

Дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Екатеринбурга — 5:4.

Отметим, что «Урал» одержал победу, играя в меньшинстве с 53-й минуте. С поля был удален Петрус Бумаль.

В 1/4 финала «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

Кубок России. 1/8 финала «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:2 д.в. (2:2, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4 Голы: Костадинов, 14 (0:1). Димитров, 24 (1:1). Ткачев, 35 (1:2). Эль-Кабир, 37 — с пенальти (2:2)Серия пенальти: Бауэр — 0:1. Кулаков — 1:1. Альварес — 1:2. Насыров — 1:2 (вратарь). Чаушич — 1:3. Аугустыняк — 2:3. Ткачев — 2:3 (штанга). Меркулов — 3:3. Лесовой — 3:4. Бавин — 4:4. Кангва — 4:4 (вратарь). Ароян — 5:4«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Меркулов, Поляков, Аугустыняк, Бумаль, Кулаков, Димитров (Ильин, 64), Эль-Кабир (Бавин, 109), Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84)«Арсенал» (Тула): Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Горбатенко (Бауэр, 93), Ткачев, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Лесовой, ЛуценкоПредупреждения: Эль-Кабир, 30. Хагуш, 36. Погребняк, 39. Ломовицкий, 65. Бауэр, 97. Лесовой, 109. Кулаков, 120Удаление: Бумаль, 54

«Ахмат» — «Луч» 5:1

Грозненский «Ахмат» обыграл владивостокский «Луч» (5:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

В составе победителей отличились Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков, который сделал дубль.

Единственный гол «Луча» записал на свой счет Никита Саламатов.

В 1/4 финала «Ахмат» сыграет с победителем матча «Зенит» — «Томь».

Кубок России 1/8 финала «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток) — 5:1 (2:0) Голы: Мбенг, 11 (1:0). Анхель, 21 — с пенальти (2:0). Саламатов, 54 (2:1). Михаляк, 64 (3:1). Глушаков, 67 (4:1). Глушаков, 78 (5:1)«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Глушаков, 55), Гащенков, Швец, Бериша (Митришев, 56), Харин, Мбенг, Михаляк (А.Кадыров, 74)«Луч»: Ребров, Степанец, Марущак, Ботака-Иобома, С.Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 60), Абазов, Кротов, Кутьин (Катрич, 46), Гордиенко (Алиев, 46)Предупреждения: Ботака-Иобома, 22. Саламатов, 25. Швец, 29. С.Пономаренко, 45. Анхель, 53. Абазов, 58. Гащенков, 74

«Нижний Новгород» — «Шинник»

ЦСКА — «Уфа»

«Зенит» — «Томь»

«Оренбург» — «Химки»

31 октября, 16:00 мск

«Торпедо Москва» — «Балтика»

31 октября, 19:30 мск

«Спартак» М — «Ростов»

31 октября, 19:30 мск