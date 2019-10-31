Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»

«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. За сине-бело-голубых дебютировали вратарь Александр Васютин, проведший на поле весь матч, и защитник Данила Прохин, заменивший на 72-й минуте Ярослава Ракицкого.

Семак выставил дублеров

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает стартовые составы команды и вынужденные замены, которые пришлось сделать наставнику «Зенита».

«У "Зенита" три матча за шесть дней — сегодня с "Томью" в Кубке России, в субботу с ЦСКА в РПЛ и в следующий вторник с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов, поэтому Сергей Семак не мог обойтись без ротации состава, даже если бы хотел во всех встречах сыграть основной.

Из твёрдых игроков стартового состава против "Томи" с первых минут вышел только Ярослав Ракицкий. В запасе остались Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, а Артём Дзюба вообще не попал в заявку. В воротах Михаила Кержакова заменил номинально третий голкипер Александр Васютин, для которого кубковый матч стал дебютным за "Зенит". Андрей Лунёв, как и Дзюба не был включён в заявку. По словам Семака, сейчас голкипер сборной России не может нормально тренироваться из-за хронической травмы.

Известно, что Семак против участия во встречах с "Зенитом" отданных в аренду игроков. Тем не менее в Петербурге в основу "Томи" попали защитники Даниил Пенчиков, Никита Каккоев и полузащитник Дмитрий Плетнёв. Видимо, на сей раз к этой истории отнеслись спокойно из-за статуса соперника. Вообще за Томск выступают шесть экс-зенитовцев. Но Василий Запрягаев и Иван Андреев — запасные в команде ФНЛ, а Павел Киреенко травмирован».

Смольников выгрызает себе место в составе

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев наблюдал за игрой 31-летнего защитника, из-за травмы потерявшего место в составе «Зенита», и сделавшего серьезную заявку на возвращение в матче с «Томью».

«В отсутствие основного правого защитника Караваев отметился одним голом и двумя голевыми передачами, одной из них — в матче с "Бенфикой" (3:1), где и получил повреждение Смольников. Три недели — этого вполне достаточно, чтобы выпасть из состава. Особенно если конкуренция высока, как в "Зените".

Однако Смольников явно не собирается так легко отдавать свое место в составе. Первый шанс он получил только в 1/8 финала Олимп Кубок России. И воспользовался им сполна. На фоне остальных игроков "Зенита" Смольников казался наиболее неравнодушным футболистом. Он активно продвигал мяч вперед, был напорист в атаке.

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Именно Смольников отметился первым (и победным) мячом. После розыгрыша аута защитник быстро сыграл в "стенку" с Робертом Маком, а потом пробил вратаря сильным ударом. В дальнейшем Смольников имел еще три хорошие возможности отличиться, но в одном эпизоде он не смог опередить голкипера "Томи", а в другом слишком расточительно повел себя с мячом Александр Ерохин.

Когда красивый мяч забивал Алексей Сутормин, Смольников тоже активно предлагал себя для передачи. Перед голом Ерохина защитник очередным подключением в атаку заработал угловой для команды. Иными словами, Смольников делал на поле все, чтобы его заметили. Конечно, за победу над "Томью" новый контракт не предлагают. Но этот матч Смольников может записать себе в актив, особенно учитывая, что после замены Ракицкого он доигрывал встречу с капитанской повязкой — 9 лет в клубе говорят о многом».

Лунёв может присесть надолго

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит голкипера «Зенита», успешно дебютировавшего за главную команду и сумевшего продемонстрировать эффектное спасение.

«Дебют Александра Васютина получился ярким. Голкипер "Зенита" не так часто вступал в игру, но всё равно сорвал овации "Газпром Арены". Вратарь питерцев в концовке первого тайма стал настоящим героем, отразив удар в упор игрока "Томи".

После непонятного провала в штрафной Ислам Тлупов оказался во вратарской и пытался протолкнуть мяч в ворота. В итоге нападающий угодил в лоб Васютину. Конечно, стоит говорить и о везении, но всё равно вратарь занял правильную позицию, максимально расширив занимаемую площадь.

Да, пока говорить о перспективах Васютина рано, но уже очевидно, что у Андрея Лунёва появился ещё один конкурент. Учитывая невнятную игру Лунёва, за него немного боязно. Как бы он надолго не выпал из стартового состава команды.

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После убойного момента Тлупова "Томь" словно затормозила. После этого сибиряки атаковали инерционно, не слишком упорствуя в атаке. Были угловые и стандарты, но, в целом, гости не наиграли даже на один мяч».

Избиение во втором тайме

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что во втором тайме игра шла в одни ворота — ворота томского клуба, куда влетело три мяча.

«В перерыве Семак решил ничего не менять, как и Василий Баскаков. Поэтому и рисунок игры не изменился — чемпион продолжал давить на участника ФНЛ, а "Томи" еле-еле отбивалась по мере возможностей.

Или не отбивалась. На 56-й минуте Сутормин поразил ворота Сиукаева — и все стало окончательно ясно.

Последние полчаса превратились в аттракцион "Когда же будет гол Шатова?" Хавбек имел уйму моментов, был необычайно активен, но никак не мог забить. Зато забил Ерохин и сделал счет 3:0.

Но после выхода на замену Азмуна все-таки свершилось — иранец с Шатовым выбежали два в одного, и Олег установил окончательный счет. 4:0 — "Зенит" и без Дзюбы раздавил соперника. Дальше по сетке — Ахмат».

Заслуженный разгром

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает результат матча вполне закономерным и заслуженным.

«Порадовал настрой и общекомандное взаимодействие — несколько забеганий, стенок и передач на третьего были исполнены на самом высоком уровне. Уровень сопротивления? "Томь" показала себя вполне дееспособным коллективом — с такой игрой сибиряки не затерялись бы и в премьер-лиге.

Да, гостям не хватило сил и концентрации в середине второго тайма, зато в концовке встречи, не выручи в очередной раз Васютин, возникло бы подобие интриги. "Томь" не заслуживала 0:4, но вот парадокс, "Зенит" 4:0 полностью заслужил.

Гол Шатова — выход на бис, нежели продолжение спектакля: эстетично, мягко, я бы сказал, интеллигентно. Этот мяч Шатову жизненно необходим — уверенность и ощущение собственной значимости для команды приходит именно после таких эпизодов.

Отмечу надежную игру Александра Васютина, дебют Прохина, очередную голевую передачу Азмуна, классическое замыкание передачи с углового Ерохина и ассистентский дубль Мака».

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