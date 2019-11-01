Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова»

«Спартак» на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил «Ростов» (2:1). Дублем отметился нападающий Джордан Ларссон. В составе гостей отличился Александр Долгов. В 1/4 финала в начале марта 2020 года «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Дублеры «Ростова» против основы «Спартака»

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров оценивает стартовые составы команд, подмечая желание Валерия Карпина сэкономить силы.

«Главный тренер "Ростова" поразмышлял и понял, что для победы в Кубке России требуется выбить из сетки не только красно-белых, но ещё и ЦСКА (в следующей стадии в случае прохода), а затем и "Зенит" (вероятный соперник по 1/2 финала) — и решил сделать ставку на чемпионат. Уже в воскресенье донскому клубу предстоит важный и сложный матч против "Краснодара" на выезде, поэтому в четверг почти все лидеры (Норманн, Ерёменко, Ионов, Шомуродов) получили паузу.

С первых минут вышли Песьяков (6 игр в сезоне в РПЛ — все в первых турах), Логашов (5), Вилюш (0), Ведерников (1), Глебов (8), Хаджикадунич (4), Зайнутдинов (4), Сигурдарсон (4). Из игроков основы/постоянной ротации здесь были разве что Чистяков, Попов и Саплинов, с натяжкой — Глебов. В этот раз Карпин точно не желал обыграть родной клуб любой ценой, а применил более прагматичный подход.

Тедеско только осваивается в России, для него важна каждая новая победа в любом турнире, и время беречь кадровые ресурсы точно пока не пришло. Поэтому против "Ростова" немец бросил в бой всех сильнейших.

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"Спартак" снова выстроился по системе 3-5-2: Кутепов, Жиго и Джикия в обороне, Крал — нижний опорник, Бакаев и Умяров — рядом с ним, Айртон по всему левому флангу, два героя дерби против "Локо", Понсе и Ларссон, в атаке. Изменения затронули лишь правый фланг. Вместо Мельгарехо работать по всей бровке вышел Зобнин. И это тоже было то самое решение, которое давно хотелось увидеть в действии».

«Спартак» убаюкал соперника

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает заметное преимущество красно-белых во владении на стартовом отрезке матча, которое не превращалось в моменты.

«Как и в матче "Спартака" против "Локомотива", обе команды вышли на поле с тремя центральными защитниками, а красно-белые со стартовым свистком бросились в атаку. Уже в течение первых трех минут они дважды опасно пробили по воротам, но Сергей Песьяков в обоих случаях сыграл уверенно.

Первые минуты у гостей ушли на то, чтобы адаптироваться к старой — новой расстановке. В пять защитников и столь оборонительной манере желто-синие часто играли в прошлом сезоне, но ни разу — в нынешнем, даже в Петербурге против "Зенита".

Москвичи настолько много и высокого владели мячом, что крайние центральные защитники поднимались аж на границу финальной трети поля, а фланговые Айртон и Зобнин — почти к штрафной соперника.

В первом тайме огорчить «Ростов» долго не удавалось «Спартак»

Как нетрудно догадаться из вышесказанного, плотность перед штрафной Песьякова оказалась очень высокой. Спартаковцы расставлялись в позиционных атаках, но движения для того, чтобы раскачать оборону противника, им не хватало. Георгий Джикия в середине тайма стал раздраженное разводить руками — открытым раз за разом оказывался только Илья Кутепов».

Роковая ошибка «Ростова»

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев отмечает оборонительную игру «Ростова», к которой сумели подобрать ключи красно-белые.

«В итоге "Ростов" отзеркалил схему "Спартака", с которой Тедеско вышел против "Локомотива", а сами ростовчане большую часть встречи провели в обороне.

"Спартак" был к этому готов. Спартаковцы часто забрасывали мячи за спину защитникам "Ростова". Большую роль в розыгрышах играли Илья Кутепов и Зелимхан Бакаев. Георгий Джикия привыкал к системе дольше, поэтому довольно часто он не рисковал длинной передачей, когда это было вполне допустимо.

Календарь и таблица РПЛ

До перерыва "Спартак" практически не создал моментов. Единственная ошибка обороны "Ростова" привела к пропущенному мячу. Эсекьель Понсе умным резким движением отвлек на себя Дениса Хаджикадунича, а Вилюш не успел за рванувшим в штрафную Джорданом Ларссоном, который точным ударом с левой забил пятый мяч за "Спартак". Любопытно, что голевую передачу на свой счет записал Джикия, сумевший таки сделать длинную передачу, причем низом».

📹 Джордан Ларссон направил мяч в сетку ворот «Ростова» после проникающей передачи Георгия Джикии.

📺 #СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/56cFRbBimC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2019

Ларссон нацелился на «Золотую бутсу»?

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалит шведского форварда, который во втором матче подряд забивает два мяча.

«Во втором тайме красно-белым было легче — план "Ростова" лежал в руинах. Автобус уже не канал. Карпину срочно требовался "план Б". Но как перестроишь дубль, изначально нацеленный на 0:0? Как сказать парням, что охранять больше ничего не надо — бегите вперед? Карпин пытался, но у "Ростова" получалось слабо. И "Спартак" на 59-й минуте забил второй, фактически решив исход игры.

Ларссон сделал дубль, впрочем, молодец не только он. Хочется отметить и пас Понсе на Бакаева, и выстрел Зелимхана, и даже вратаря Песьякова, который отразил удар. Но Джордан, конечно, красавец. Так и должен играть нападающий — быть первым всегда и везде. Вы все еще верите в Ларссона-вингера? Это же форвард! Который прямо сейчас претендует на "Золотую бутсу" этого сезона.

Ларссон празднует гол «Спартак»

Концовка матча была не самой веселой, хотя болельщики "Спартака", которые в отличие от фанатов ЦСКА не плюнули на Кубок и в будний день пришли на стадион, все равно отрывались. После второго гола песни не умолкали вплоть до финального свистка».

Немножко настоящего «Ростова»

Автор Soccer.ru Александр Чистяков отдает должное ростовчанам, которые не сдавались без боя до самого финального свистка.

«В концовке "Ростов" показал, что приехал не за поражением, а "Спартаку" рано задирать нос. Выход всего двух игроков стартового состава — Байрамяна и Шомуродова, а также переход на привычную по нынешнему сезону схему 4-2-3-1 перевернул ход игры.

"Ростов" уже смело расписывал элегантные комбинации, демонстрировал качественное движение, за которым спартаковцы не всегда успевали и даже забил гол усилиями Долгова. На большее "желто-синих" не хватило, но последние 20 минут показали, что игра была бы совсем другой, выстави Валерий Карпин на "Открытие Арене" всех сильнейших.

Впрочем, тренер объяснил, почему играл именно такой состав, а не иной, и его можно понять. А еще поражение "Ростова" сделало возможным еще одно дерби "Спартак" — ЦСКА в этом сезоне, непримиримые соперники сойдутся в четвертьфинале Кубка России. Но случится это очень нескоро — через четыре месяца. Тогда и поговорим».

Понсе на голодном пайке

Обозреватель Sportbox.ru считает, что хотя «Спартак» и провел кубковый матч против «Ростова» с двумя чистыми форвардами, но количество в качество не перешло.

«К слову, швед в упомянутом эпизоде [с первым голом] сыграл по всем канонам бомбардирского ремесла, что отчасти компенсировало его недееспособность на протяжении предыдущих 43 минут. На отменной скорости выскочил из-за спины защитника и в одно касание пробил.

Да и второй свой гол легионер, можно сказать, подкараулил — оказался в нужный момент в единственно верном месте и добил мяч, отраженный Песьяковым. При этом весьма показательно, что победный удар стал результатом быстрой контратаки, заставшей ростовчан врасплох.

Именно такие размашистые выпады, если вспомнить, принесли красно-белым успех и в матче с "Локомотивом", что порождает вывод: в контратакующей игре спартаковцы чувствуют себя гораздо увереннее, нежели в позиционной.

Понсе проявить себя не удалось «Спартак»

Ну, а что же Понсе? Увы, аргентинец преображением не порадовал. Как начал матч, так и закончил его на 77-й минуте, занеся в свой актив разве что удачный пас пяткой в ходе второй голевой комбинации».

«Спартак» превращается в команду

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин приятно удивлен тому, как изменился «Спартак» после прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера.

«Так что выставив основу, Тедеско абсолютно прав. При этом небольшие изменения в старте по сравнению с "Локомотивом" были — и тоже по делу. Главное — два форварда с самого начала и Ларссон в роли одного из них. Швед сделал дубль в ворота Гильерме в воскресенье, появившись во втором тайме, а теперь проделал то же самое, играя со стартового свистка.

А ведь это человек, который до дерби с красно-зелеными, в 12 официальных встречах в "Спартаке" забил те же 4 гола, что в двух следующих матчах. И это человек, на котором многие из мира российского футбола почти сразу поставили крест. Интересно, что скажут эти люди теперь? Может быть, парню просто внятно объяснили задачу на поле и поработали, как следует, на тренировках?

Все футбольные трансферы

То же самое можно сказать и об остальных спартаковцах — против "Ростова", как и против "Локо", они выглядели небезупречно, но как команда. А не как набор только что познакомившихся друг с другом людей. Рука Тедеско, вновь собравшего футболистов в центре поля в круг после финального свистка, видна все отчетливее.

Они, эти люди во главе с немецким тренером, подарили нам еще одно дерби с ЦСКА. Российский сезон возобновится в начале марта самым сладким блюдом нашего футбола в четвертьфинале Кубка. Будет рубка!»

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