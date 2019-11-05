Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают

В «Ливерпуле» поверили в судьбу

Гол Садио Мане в добавленное время матча с «Астон Виллой» (2:1) стал очередным подтверждением, что «Ливерпуль» борется до последнего. Совсем недавно также были матчи с «Арсеналом» (гол Ориги на 90+4, который перевел игру в серию пенальти) и «Тоттенхэмом» (волевая победа 2:1).

Клопп нашел подходящую команду, чтобы основать личный бренд «ментальные монстры», потому что болельщики команды обожают такие камбэки.

Болельщики после таких поединков все сильнее верят в судьбу и прочие виды волшебной энергии, которым не осталось места в жестоком современном футболе. Репутация «красных» в плане добывания результатов только растет, но при этом появляется желание объяснить все логикой.

«Ментальные монстры» — звучит особенно. Эту фразу сложно отнести к чему-то другому помимо «Ливерпуля». Клопп начал возрождение «Ливерпуля» и однозначно заслужил эти слова и максимальное признание. Тренер сначала привил свою тактику, затем добавил в эту формулу мастерство игроков и все вместе сработало. Еще одной частью фундамента клуба стала его репутация.

Клопп создал команде правильную репутацию

Мане — автор очередного камбэка globallookpress.com

Декабрь 2015 года стал для Клоппа, вероятно, дном, от которого он потом оттолкнулся. Тогда команда сыграла вничью с «Вест Бромвичем» на «Энфилде» (2:2), сумев спастись. Тренер радовался такому результату, за что был засмеян болельщиками «красных».

Тем не менее, позже Клоп вспоминал, что понимал абсурдность радости по поводу ничьи с таким соперником, но делал это специально, чтобы обратить внимание фанатов — «Ливерпуль» всегда показывает характер и делает все, чтобы не проиграть. Тогда начала формироваться новая психология клуба и болельщиков, которая принесла феерический камбэк против «Барселоны» в Лиге чемпионов и многие другие победы.

Клопп, как Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола, случайно никогда ничего не говорит. Это не совпадение, что он регулярно отмечает характер своих подопечных. Это настоящее ментальное упражнение, чтобы все понимали в будущем — «Ливерпуль» действительно умеет бороться до последней секунды.

«Случайные» камбэки — не случайны

Соперники верят в «магию» мерсисайдцев globallookpress.com

У команд есть личности, привычки и тенденции. Способность совершать камбэки сложно описать как навык, но это является продолжением футбола «Ливерпуля» в плане психологии. Если команда неожиданно может уйти от поражения, то любой ее соперник на подсознании все время думает об этом. Итог — оппоненты «Ливерпуля», зная о такой способности, сами становятся ее жертвами.

Чем ярче сверкает «Ливерпуль» Клоппа, тем больше растет в соперниках «красных» осознание неминуемого поражения. Это огромное преимущество, а мерсисайдцы ловко им пользуются. Они все время сохраняют давление на ворота оппонентов и ждут своего шанса. Более того, футболисты Клоппа уже по-настоящему верят, что их к успеху ведет судьба.

Очень странная тенденция, но она есть. Как бы ни были заслужены последние достижения «Ливерпуля» в целом, не может быть совпадением то, что многие из них зависели от странной игры соперника в защите, ужасной недооценки или системных провалов. Ярких ошибок от оппонентов было много — неуклюжие действия Сержа Орье, провалы Андреаса Перрейры и Марка Олбрайтона — все это приводило к спасению «красных».

Можно посмотреть еще дальше и вспомнить, как единственный раз решил ошибиться Джордан Пикфорд именно в декабре прошлого года против «Ливерпуля». Или как начудили Тоби Алдервейрелд и Уго Льорис, позволив мерсисайдцам продолжить борьбу за титул АПЛ в прошлом сезоне.

Это случается слишком регулярно, чтобы быть случайностью. «Ливерпуль» спасается так поздно и так часто, что единственное объяснение — вес их репутации в глазах оппонента. Чем чаще случаются камбэки у дружины Юргена Клоппа, тем больше шансов их повторения в будущем. В этом сила мерсисайдцев. 0