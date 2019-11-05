Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают

В «Ливерпуле» поверили в судьбу
Гол Садио Мане в добавленное время матча с «Астон Виллой» (2:1) стал очередным подтверждением, что «Ливерпуль» борется до последнего. Совсем недавно также были матчи с «Арсеналом» (гол Ориги на 90+4, который перевел игру в серию пенальти) и «Тоттенхэмом» (волевая победа 2:1).
Клопп нашел подходящую команду, чтобы основать личный бренд «ментальные монстры», потому что болельщики команды обожают такие камбэки.
Болельщики после таких поединков все сильнее верят в судьбу и прочие виды волшебной энергии, которым не осталось места в жестоком современном футболе. Репутация «красных» в плане добывания результатов только растет, но при этом появляется желание объяснить все логикой.
«Ментальные монстры» — звучит особенно. Эту фразу сложно отнести к чему-то другому помимо «Ливерпуля». Клопп начал возрождение «Ливерпуля» и однозначно заслужил эти слова и максимальное признание. Тренер сначала привил свою тактику, затем добавил в эту формулу мастерство игроков и все вместе сработало. Еще одной частью фундамента клуба стала его репутация.
Клопп создал команде правильную репутацию
Декабрь 2015 года стал для Клоппа, вероятно, дном, от которого он потом оттолкнулся. Тогда команда сыграла вничью с «Вест Бромвичем» на «Энфилде» (2:2), сумев спастись. Тренер радовался такому результату, за что был засмеян болельщиками «красных».
Тем не менее, позже Клоп вспоминал, что понимал абсурдность радости по поводу ничьи с таким соперником, но делал это специально, чтобы обратить внимание фанатов — «Ливерпуль» всегда показывает характер и делает все, чтобы не проиграть. Тогда начала формироваться новая психология клуба и болельщиков, которая принесла феерический камбэк против «Барселоны» в Лиге чемпионов и многие другие победы.
Клопп, как Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола, случайно никогда ничего не говорит. Это не совпадение, что он регулярно отмечает характер своих подопечных. Это настоящее ментальное упражнение, чтобы все понимали в будущем — «Ливерпуль» действительно умеет бороться до последней секунды.
«Случайные» камбэки — не случайны
У команд есть личности, привычки и тенденции. Способность совершать камбэки сложно описать как навык, но это является продолжением футбола «Ливерпуля» в плане психологии. Если команда неожиданно может уйти от поражения, то любой ее соперник на подсознании все время думает об этом. Итог — оппоненты «Ливерпуля», зная о такой способности, сами становятся ее жертвами.
Чем ярче сверкает «Ливерпуль» Клоппа, тем больше растет в соперниках «красных» осознание неминуемого поражения. Это огромное преимущество, а мерсисайдцы ловко им пользуются. Они все время сохраняют давление на ворота оппонентов и ждут своего шанса. Более того, футболисты Клоппа уже по-настоящему верят, что их к успеху ведет судьба.
Очень странная тенденция, но она есть. Как бы ни были заслужены последние достижения «Ливерпуля» в целом, не может быть совпадением то, что многие из них зависели от странной игры соперника в защите, ужасной недооценки или системных провалов. Ярких ошибок от оппонентов было много — неуклюжие действия Сержа Орье, провалы Андреаса Перрейры и Марка Олбрайтона — все это приводило к спасению «красных».
Можно посмотреть еще дальше и вспомнить, как единственный раз решил ошибиться Джордан Пикфорд именно в декабре прошлого года против «Ливерпуля». Или как начудили Тоби Алдервейрелд и Уго Льорис, позволив мерсисайдцам продолжить борьбу за титул АПЛ в прошлом сезоне.
Это случается слишком регулярно, чтобы быть случайностью. «Ливерпуль» спасается так поздно и так часто, что единственное объяснение — вес их репутации в глазах оппонента. Чем чаще случаются камбэки у дружины Юргена Клоппа, тем больше шансов их повторения в будущем. В этом сила мерсисайдцев. 0