Ковач был обречен недолго работать в «Баварии»

«Бавария» объявила об отставке теперь уже экс-наставника команды Нико Ковача. Приводим об этом самые интересные комментарии в медиа.

«Бавария» попыталась сохранить лицо Ковача

«На сайте "Бавария" над новостями размещено фото, на котором Ковач одет в костюм и галстук. Это сохраняло внешнюю приличность, чтобы не создавать впечатление, что тренера выгнали», — пишет немецкий Spiegel.

«Согласно официальному сообщению, отставка произошла по его собственному решению, что позволяет думать, что хорват ушел сам — честь, которой были лишены каждый из его предшественников. Тем не менее, это было не что иное, как выдворение тренера».

Ковач изначально не подходил под философию «Баварии»

«Нико Ковач проиграл конфликт культур. "Бавария" жаждет выиграть Лигу чемпионов, она жаждет искусства, некоей идеи игры. Но она наняла тренера и сделал из него ремесленника», — отмечают их соотечественники из телекомпании n-tv.

«Это не могло закончиться хорошо. И теперь это прошлое. Но на первый взгляд для мюнхенской команды, это только хорошие новости.

"Эксперты сходятся в мысли, что проблемы 'Баварии' являются прямым следствием неправильного кадрового планирования", — убежден немецкий Focus.

Ковач не подстроился под стиль "Баварии" и пострадал

"Ковач всегда был инородным телом в Мюнхене и остается таковым. Вскоре после его назначения различные концепции футбола столкнулись друг с другом. Хорват практиковал дисциплинированный, жесткий, вертикальный быстрый футбол в 'Айнтрахте' Франкфурт", — напоминает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

"Между тем, 'Бавария' все еще сохраняла идеологию владения мячом Пепа Гвардиолы. Они не могли объединиться: может быть, это была верность принципам, может быть, упрямство, но Ковач не хотел адаптировать свой стиль под новую команду. Существует вероятность того, что специалист вернется в Бундеслигу в качестве тренера, и он, скорее всего, будет успешным тренером, как и во Франкфурте".

"Бавария" допустила потерю Ковачем раздевалки

"Учитывая некоторые результаты последних недель, плохое настроение команды, отсутствие развития и потерю поддержки, формы нескольких ведущих игроков Ковачу было трудно выжить на тренерской скамейке. Но также это случилось и из-за отсутствия поддержки на всех уровнях", — пишет в своем материале немецкий Sport 1.

"Ковач работает с осени 2018 года и должен был защищаться все время — слишком часто ему приходилось извиняться. Все это его дискредитировало, вследствие чего хорват боролся за власть и признание. Кроме того, игроки старше 20 или 30 лет всегда были влиятельнее, чем он, используя СМИ для выражения своего недовольства, и на это во многом закрывались глаза". 0