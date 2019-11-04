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    «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность

    «Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ

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    В 11-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Тоттенхэм» — «шпоры» вышли вперед на 63-й минуте усилиями Деле Алли, но в самой концовке Дженк Тосун принес хозяевам ничью. Итоги минувшей игры подвел Крис Смит из Squawka.

    Алли ответил критикам

    Деле Алли
    Sky Sports

    В последние пару месяцев Деле Аллии был далек от своей лучшей формы и многие начали сомневаться, что хавбек вовсе достоит места в составе «Тоттенхэма».

    В воскресенье он дал достойный ответ критикам, когда забил такой необходимый гол и вывел свою команду вперед. Cон Хын Мин отдал пас на Алли, который разделался с двумя защитниками и отправил мяч в нижний гол.

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    • Этот эпизод должен стать большим импульсом для дальнейшего прогресса футболиста сборной Англии, который в последнее время переживает сложный период.

    Страх проиграть стоял на первом месте

    Команды не показали качественную игру
    globallookpress.com

    В словаре есть очень мало слов, чтобы описать, насколько неудачным получился матч «Эвертона» и «Тоттенхэма».

    Команды выиграли на двоих всего шесть из 20 матчей в текущем сезоне Премьер-лиги, поэтому тренеры находились под серьезным давлением.

    В первом тайме было показано две желтые карточки и состоялся всего один удар в створ — Ришарлисон слабо отправил мяч прямо в руки вратарю.

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    • Тогда стало ясно, что гол может произойти случайно. Он состоялся через час после стартового свистка, когда Ивоби допустил ошибку и позволил «шпорам» развить атаку. В концовке Тосун спас ничью, а счет 1:1 — крайне лестный для такого поединка, не имевшего какого-либо качества.

    Это предел Марку Силвы?

    Марку Силва
    globallookpress.com

    Наставник «Эвертона» сейчас находится под очень серьезным давлением и может переживать по поводу своего будущего в клубе.

    Эта ничья оставила «ирисок» на 17-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на три очка и имея всего одну победу в последних семи матчах.

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    • Еще более тревожным для фанатов является тот факт, что эта игра стала 25-й при Силве без побед для «Эвертона». 5 ничьих и 20 поражений. Отставка Силвы может состояться уже по ходу сезона, если ситуация не изменится к лучшему в ближайшее время.

    Ничья против «Тоттенхэма» — это хорошо, но будет ли этого достаточно, чтобы спасти работу португальцу? Вопрос остается открытым.

    И снова про VAR

    Нам тоже надоело каждую неделю писать про провалы системы VAR, как и вам про это читать. Но, честно говоря, минувший матч стал очередной записью в «книге жалоб» этой технологии.

    Во время матча арбитр Аткинсон обращался за помощью к системе видеоповторов. В том числе, после падения в штрафной «ирисок» Сона, когда арбир в итоге так и не назначил пенальти. В концовке из-за трех вмешательств VAR все равно было добавлено 12 минут.

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    • Порой казалось, что видеоассистенты вмешиваются в ситуацию не совсем логично. Например, ни к чему было рассматривать повторы фола Мины на Соне. VAR становится все более комичным.

    Ужасная травма Гомеша

    Андре Гомеша ждет операция
    globallookpress.com

    В одном из эпизодов на 77-й минуте страшную травму получил полузащитник хозяев Андре Гомеш.

    Португалец совершал скоростной проход с мячом, но его жестким подкатом остановил Сон Хын Мин, который сразу получил красную карточку.

    Сон не хотел причинить такой вред оппоненту, но Гомеш неудачно приземлился. Форвард «шпор» даже заплакал, когда понял, что натворил.

    «Эвертон» уже сообщил, что у плеймейкера подтвердился перелом правой лодыжки — футболиста ждет операция.

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