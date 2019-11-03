Трудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»

Победу действующим чемпионам принес голна 87-й минуте. При этом вплоть до 70-й минуты они проигрывали в матче против коллектива с южного побережья. В тот момент результат был настоящим шоком, ведь в предыдущем туре этот же «Саутгемптон» потерпел сокрушительное поражение от «Лестера» со счетом 0:9.

Удар Джеймса Уорда-Прауса на 13-й минуте позволил гостям наказать Эдерсон за ошибку. В течение часа «святые» успешно сохраняли преимущество, отражая все атаки «горожан». Но затем после прострела с фланга от Уокера свой 13-й мяч в сезоне забил Серхио Агуэро, после чего уже сам защитник принес своей команде очередные три очка.

Пеп Гвардиола остался доволен упорством своей команды в матче против соперника, которого в середине недели «Манчестер Сити» обыграл 3:1 в рамках Кубка лиги: «Мы были терпеливы, но агрессивны во всех действиях — при угловых и вбрасываниях. Ритм был высоким с первой минуты. Большой комплимент команде. Было нелегко, но мы сделали это».

Гвардиоле напомнили о том, что подопечные Ральфа Хазенхюттля были унижены «Лестером» в десятом туре.

«Они явно не хотели переживать те же негативные эмоции снова. Наша работа — просто действовать активно. Я понимал это, когда мы играли в рамках Кубка лиги. Наша большая проблема в предыдущих двух играх — пришлось играть против команды, страдающей от собственной гордости. Соперник ни при каких обстоятельствах не хотел принимать то, что произошло во встрече с "Лестером". После пропущенного гола нам было особенно сложно», — заявил Гвардиола.

Для «Сити» минувший вечер начался просто замечательно. Рахим Стерлинг не только контролировал мяч, но и врывался в открытые зоны. Агуэро пробивал головой. Илкай Гюндоган выискивал Давида Сильву слева. Кевин де Брейне пробивал по воротам, но попал в Джека Стивенса.

Однако вскоре забили гости, притом в абсолютно простой ситуации. Нейтан Редмонд сделал пас на Стюарта Армстронга, тот прицелился и пробил с двадцати метров. Эдерсон допустил редкую ошибку, не удержав мяч в руках, чем и воспользовался Уорд-Праус.

Гвардиола дал понять, что его команда должна делать в ответ: «Сити» продолжал искать свободные зоны между линиями и на подступах к чужой штрафной. Особенно активными были Давид Сильва и Бернарду Силва. Казалось, что неумолимая голубая волна поглотит «Саутгемптон».

Но нет. Гвардиоле даже пришлось отчитывать Анхелиньо за то, что защитник садился слишком глубоко, и ругать Гюндогана, который слишком колебался при принятии решений. «Манчестер Сити» к перерыву уперся в черно-желтую стену, которую оказалось невозможно взломать. Наставнику «горожан» пришлось думать, кто должен усилить игру.

Когда начался второй тайм, на поле вышел Габриэл Жезус вместо травмированного Давида Сильвы. Однако проблема оставалась прежней: «Сити» владел мячом, но не мог сравнять счет. Жезус действовал на одной линии с Агуэро в так называемом атакующем квартете, который дополняли Бернарду Силва и Стерлинг.

Было видно, что «горожане» стараются, но удача им не сопутствовала. Когда Гвардиола поспешно начал подавать мячи игрокам «Саутгемптона» для вбрасывания из-за боковой линии, не прошел еще и час игры, поэтому его безумство казалось преждевременным. Настроение тренера вылилось в то, что он со злости пнул бутылку с водой. Через некоторое время ему пришлось хвататься за голову, когда навес от Силвы пришелся точно на голову Агуэро, вот только нападающий промахнулся.

Зато 10-й номер не промахнулся на 70-й минуте. Уокер сделал прострел на аргентинца, который пробил точно в цель, направив мяч между ног вратарю гостей Алексу Маккарти. Для «Сити» наступили триумфальные последние минуты, кульминацией которых стал гол Уокера, который забил ударом метров с восьми после того, как Маккарти не справился с навесом Анхелиньо.

Уокер проявил хладнокровие, учитывая стадию матча и то, что было поставлено на карту. А ведь результат мог быть еще лучшим, если бы не позднее шоу «Ливерпуля», который тоже на последних минутах вырвал победу у «Астон Виллы». «Когда мы выигрываем, "Ливерпуль" тоже выигрывает», — сказал Гвардиола.

«Им удается вырывать победы на последних минутах благодаря особому характеру. В первом сезоне, когда мы завоевали требл, нам удалось выиграть четыре или пять встреч на последних минутах», — добавил специалист.

Завершалась игра на фоне бешенства Гвардиолы от судейства. Его визави на пресс-конференции даже сделал интересное умозаключение. «Ранее он был более элегантным, чем сегодня. Причина в перевоплощении заключается в том, что он нервничал, потому что мог проиграть», — считает Хазенхюттль. 0