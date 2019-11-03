«Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 года

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил на выезде «Астон Виллу» со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» едва не проиграл впервые в сезоне АПЛ

«Если "Ливерпуль" продолжит свое 30-летнюю погоню за чемпионством, ожидайте, что этот матч будет показан в итоговом обзоре сезона. "Астон Вилла" — крепкая и дерзкая — была в трех минутах от того, чтобы нанести первое поражение мерсисайдцам в АПЛ этого сезона, что дало бы "Манчестер Сити" такой же импульс, как и бирмингемцам», — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

«Вместо этого Энди Робертсон сравнял счет на 87-й минуте, прежде чем забрать мяч из сетки, чтобы гости смогли организовать победную атаку, которую завершил Садио Мане на 90+4-й минуте. Финальный свисток заставил игроков хозяев упасть на газон в смятении, пока футболисты "Красных" радостно прыгали по полю. Они были расстроены прекрасными противниками, разочарованы VAR и их собственными неудачами, но именно они в итоге покинул стадион с улыбками».

Клопп исправил проблемы «Ливерпуля» в перерыве

«Мерсисайдцы прибавили после перерыва, став играть с большей интенсивностью, и только прекрасный сэйв в духе Петера Шмейхеля вдохновенным Томом Хитоном помешало Мане сравнять счет. "Красные" полностью доминировали во втором тайме, и их давление, наконец, сказалось, когда "Ливерпуль" нанес двойной удар в концовке, в то время как сенегалец забил гол и отметился ассистом», — отмечает в материале ESPN Том Уилер.

«Гостям не хватало креативности, и они изо всех сил пытались найти ответ на высокий темп прессинга "Виллы" в первом тайме. Несмотря на непрекращающееся давление во второй половине матча, мерсисайдцы испытали проблемы в том, чтобы наладить свою комбинационную игру в течение больших периодов игры, что привело к отсутствию значимых моментов.

Клопп сделал только одну замену в составе в сравнении с поединком против "Тоттенхэма", с Адамом Лалланой, который заменил Фабиньо в полузащите. Его коллектив был бледен до перерыва, но выглядел куда лучше во втором тайме, и выход на поле Ориги и Окслейда-Чемберлена дал положительный эффект».

«Астон Вилла» не заслуживала поражения

«Вернувшись в АПЛ после двухлетнего перерыва, амбиции бирмингемцев в этом сезоне скромны — по правде говоря, их устроит и 17-е место. Они выглядят гораздо более подготовленными, чтобы остаться в элите, нежели в прошлый раз, когда команда Реми Гарда потерпела унизительное поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:6 на пути к вылету. Теперь они стали намного лучше, ободряемые повышением в классе и приобретением превосходных талантов летом, и это выступление было похоже на заявку, что они заслуживают быть в АПЛ», — рассуждает в отчете BBC о матче Фил Доукс.

«Кларетовые заслуживали того, чтобы завоевать ничью, и данное поражение было чрезвычайно суровой наградой за все их усилия. Обыграв "Норвич" и "Брайтон" в первых двух играх в октябре, "Вилле" несколько не повезло в поединке с "Манчестер Сити", а затем с "Ливерпулем" в последующих матчах. В дальнейшем в ноябре они навестят "Вулверхэмптон", а затем — "Ньюкасл" — две игры, в которых они должны чувствовать себя гораздо увереннее».

«Ливерпуль» — самая харАктерная команда АПЛ

«Это не те слова, которые многие захотят услышать на "Олд Траффорд", но этот "Ливерпуль" и его характер заставляют проводить параллели с знаменитой дружиной сэра Алекса Фергюсона образца 1999 года. В текущей кампании "Красные" уже взяли 10 очков в матчах, в которых они уступали по ходу игры — за весь прошлый сезон таковых баллов было 16. Это было отличительной чертой "Манчестер Юнайтед", — сравнивает команды в материале Sky Sports Джеррард Бренд.

"В ситуации с 'МЮ' это было доверие — от болельщиков к игрокам, от менеджера к игрокам, от игроков к игрокам — и ясно, что у мерсисайдцев эти качества в изобилии. Должно быть, чрезвычайно утомительно противостоять такой команде. Следующий шаг для Юргена Клоппа — избежать потери лидерства, ведь хотя такие выступления от его подопечных радуют глаз, но он наверняка предпочел бы, чтобы в дальнейшем они не допускали таких ситуаций". 0