Негостеприимная Уфа. «Локо» споткнулся на искусственном газоне

«Локомотив» в выездном матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. На гол Антонио Эдера башкирская команда ответила точным ударом Ловро Бизяка с пенальти. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

«Локо» выстрелил в нужный момент

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин отметил, что «Локомотив» неудачно начал матч в Уфе, но все же, выдержав натиск хозяев, сумел открыть счет.

«На 9-й минуте хозяева создали первый момент — подача на Тилля, который пробил в противоход Гильерме. Голкипер точно не спас бы команду, однако мяч прошел рядом со штангой. "Уфа" уверенно держала мяч под контролем, периодически создавая моменты. Пара Чорлука — Хеведес также не отличалась надежностью. Пару раз они ошиблись с созданием искусственного офсайда, один раз помог боковой судья.

Единственный отрезок в первом тайме, когда "Локо" немного отодвинул мяч от своих ворот — с 30-й по 35-ю минуты. Тогда Крыховяк напомнил о себе как о лидере команды, Баринов хорошо пробил издали, а Миранчук показал то, за что его так ценят — нестандартную обводку и острые передачи. Но атакующий порыв пропал быстро.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.

Однако начало второго тайма вновь показало: "Локо" умеет собираться в нужный момент. Москвичи задавили соперника на правом фланге, Миранчук проверил Беленова, попав в перекладину. Гол был где-то рядом, и после подачи углового мяч оказался у Эдера — португалец без проблем переиграл вратаря», — отмечает Зимин.

«Уфа» — домашняя гроза авторитетов

Автор rusfootball.info Григорий Каленов похвалил «Уфу» за то, что она нашла в себе силы отыграться, еще раз продемонстрировав свою силу на домашней арене.

«После этого хозяева по-хорошему завелись и провели отличный отрезок. Несколько минут подряд "Локомотив" не выбирался из штрафной и толком не мог соорудить контратаку — на подборе очень агрессивно действовали полузащитники Евсеева. Москвичи приготовились, судя по всему, терпеть в таком режиме до конца матча. Но, несмотря на разницу в классе, своя ошибка (немудрено под давлением) возникла и в действиях "красно-зеленых".

Активный Голубев встретился в штрафной с мячом и моментально рухнул из-за удара по ногам от Крыховяка. Поляк вообще проводил слабый матч и даже мельком не напоминал того харизматичного лидера, которым он считался всего несколько недель назад.

Обычно в такие моменты говорят, что фаворит бросился отыгрываться, но на деле "Уфа", как и по ходу всей встречи, к победному голу была ближе. Защитники москвичей справлялись с регулярными осадами уже не так уверенно. Юрий Павлович пытался завести своих игроков, постоянно выбегая к бровке, оказывая давление на арбитра, но как тут заведешься, когда под боком уже заведенный Евсеевым соперник?

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Самое главное, что команда играет с желанием, самоотдачей. Тренерский штаб сделал правильную, грамотную установку на матч. Мне нравится, что у команда есть своя игра, есть моменты у чужих ворот. Ничья с одним из лидеров первенства — очень хороший результат. Надо сказать большое спасибо ребятам, тренерскому штабу. Ну а самое огромное спасибо нашим болельщикам. Очень непростые погодные условия, холодно, и это главное достижение для нас. В чем секрет успеха игры с фаворитами? Честно, не знаю. Возможно, на лидеров выходим с более серьезным настроем. А вообще важна каждая следующая игра. Будем стараться так же выкладываться и в матчах с ближайшими конкурентами. Жаловался ли кто-то из «Локомотива» на качество поля? Мне кажется, что поле у нас хорошего качества. Да, картинка не радует. Лучше, конечно, спросить игроков, но никто не ропщет.

Финальный свисток застал хозяев на возвращении из очередного наступления. В первом круге из лидеров в Уфе победил только "Краснодар", да и то там все сложилось слишком удачно — "быки" уступали по ходу встречи 0:2, но каким-то образом отыгрались. Домашняя гроза авторитетов — подходящий титул для команды Евсеева по итогам первой части чемпионата», — убежден Каленов.

Без замен, но с желтыми карточками

Павел Тихонов в своем блоге на sports.ru обратил внимание на некоторые интересные статистические данные матча.

«На главную особенность обратил внимание Юрий Семин после матча. У "Локо" получили предупреждения Эдер, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховях, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, без желтых с поля ушли только Гильерме, Баринов и Серкейра.

Это особенно примечательно на фоне того, что "Локо" сфолил всего 12 раз. Получается, за каждые три нарушения москвичи получали два предупреждения.

Для сравнения: у "Уфы" 10 фолов и только одна желтая. Интересно, что 12 фолов — это даже меньше среднего показателя "Локомотива" по сезону (14,5). А средний показатель по карточкам — 2,8 за игру. Поездка в Уфу — точно аномалия.

Гильерме Вратарь «Локомотива» Да, сегодня было холодно. В первом тайме было сложнее, чем во втором, потому что играли против ветра, было хуже. Жалко, что мы сегодня не смогли победить, возможность была так близко. Как вы знаете, здесь очень сложно играть, особенно при таком ужасном, ужасное поле. Я считаю, что ничья тоже неплохой результат. Идем дальше.

Даже в условиях риска остаться вдесятером Семин продолжил тенденцию этой осени — минимум замен по ходу матча. В этом случае — 0. У тренера нет глобального объяснения тенденции, после "Уфы" тренер объяснил все плохой погодой. Именно из-за этого не вышел Жоау Мариу», — подчеркивает Тихонов.

Закономерный результат

Редакция «Чемпионата» тоже обратила внимание на количество желтых карточек у «Локомотива», а также назвала итоговый результат закономерным.

«Самое странное явление было связано с желтыми карточками. Арбитр Евгений Турбин решил показать восемь желтых карточек игрокам гостей. Восемь! В составе "Уфы" тем временем предупреждение получил лишь один футболист.

Результат этой встречи действительно закономерен. Это подтверждает и количество ударов по воротам. Тут, в отличие от желтых карточек, равенство — 9:9.

А еще в этой игре не было замен — вообще ни одной. Даже учитывая ситуацию с травмированными в "Локо", факт вопиющий. Тем более, у "Уфы" на скамейке явно были те, кто мог появиться на поле», — говорится в материале. 0