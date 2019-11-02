Негостеприимная Уфа. «Локо» споткнулся на искусственном газоне

«Локо» выстрелил в нужный момент
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин отметил, что «Локомотив» неудачно начал матч в Уфе, но все же, выдержав натиск хозяев, сумел открыть счет.
«На 9-й минуте хозяева создали первый момент — подача на Тилля, который пробил в противоход Гильерме. Голкипер точно не спас бы команду, однако мяч прошел рядом со штангой. "Уфа" уверенно держала мяч под контролем, периодически создавая моменты. Пара Чорлука — Хеведес также не отличалась надежностью. Пару раз они ошиблись с созданием искусственного офсайда, один раз помог боковой судья.
Единственный отрезок в первом тайме, когда "Локо" немного отодвинул мяч от своих ворот — с 30-й по 35-ю минуты. Тогда Крыховяк напомнил о себе как о лидере команды, Баринов хорошо пробил издали, а Миранчук показал то, за что его так ценят — нестандартную обводку и острые передачи. Но атакующий порыв пропал быстро.
Однако начало второго тайма вновь показало: "Локо" умеет собираться в нужный момент. Москвичи задавили соперника на правом фланге, Миранчук проверил Беленова, попав в перекладину. Гол был где-то рядом, и после подачи углового мяч оказался у Эдера — португалец без проблем переиграл вратаря», — отмечает Зимин.
«Уфа» — домашняя гроза авторитетов
Автор rusfootball.info Григорий Каленов похвалил «Уфу» за то, что она нашла в себе силы отыграться, еще раз продемонстрировав свою силу на домашней арене.
«После этого хозяева по-хорошему завелись и провели отличный отрезок. Несколько минут подряд "Локомотив" не выбирался из штрафной и толком не мог соорудить контратаку — на подборе очень агрессивно действовали полузащитники Евсеева. Москвичи приготовились, судя по всему, терпеть в таком режиме до конца матча. Но, несмотря на разницу в классе, своя ошибка (немудрено под давлением) возникла и в действиях "красно-зеленых".
Активный Голубев встретился в штрафной с мячом и моментально рухнул из-за удара по ногам от Крыховяка. Поляк вообще проводил слабый матч и даже мельком не напоминал того харизматичного лидера, которым он считался всего несколько недель назад.
Обычно в такие моменты говорят, что фаворит бросился отыгрываться, но на деле "Уфа", как и по ходу всей встречи, к победному голу была ближе. Защитники москвичей справлялись с регулярными осадами уже не так уверенно. Юрий Павлович пытался завести своих игроков, постоянно выбегая к бровке, оказывая давление на арбитра, но как тут заведешься, когда под боком уже заведенный Евсеевым соперник?
Финальный свисток застал хозяев на возвращении из очередного наступления. В первом круге из лидеров в Уфе победил только "Краснодар", да и то там все сложилось слишком удачно — "быки" уступали по ходу встречи 0:2, но каким-то образом отыгрались. Домашняя гроза авторитетов — подходящий титул для команды Евсеева по итогам первой части чемпионата», — убежден Каленов.
Без замен, но с желтыми карточками
Павел Тихонов в своем блоге на sports.ru обратил внимание на некоторые интересные статистические данные матча.
«На главную особенность обратил внимание Юрий Семин после матча. У "Локо" получили предупреждения Эдер, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховях, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, без желтых с поля ушли только Гильерме, Баринов и Серкейра.
Это особенно примечательно на фоне того, что "Локо" сфолил всего 12 раз. Получается, за каждые три нарушения москвичи получали два предупреждения.
Для сравнения: у "Уфы" 10 фолов и только одна желтая. Интересно, что 12 фолов — это даже меньше среднего показателя "Локомотива" по сезону (14,5). А средний показатель по карточкам — 2,8 за игру. Поездка в Уфу — точно аномалия.
Даже в условиях риска остаться вдесятером Семин продолжил тенденцию этой осени — минимум замен по ходу матча. В этом случае — 0. У тренера нет глобального объяснения тенденции, после "Уфы" тренер объяснил все плохой погодой. Именно из-за этого не вышел Жоау Мариу», — подчеркивает Тихонов.
Закономерный результат
Редакция «Чемпионата» тоже обратила внимание на количество желтых карточек у «Локомотива», а также назвала итоговый результат закономерным.
«Самое странное явление было связано с желтыми карточками. Арбитр Евгений Турбин решил показать восемь желтых карточек игрокам гостей. Восемь! В составе "Уфы" тем временем предупреждение получил лишь один футболист.
Результат этой встречи действительно закономерен. Это подтверждает и количество ударов по воротам. Тут, в отличие от желтых карточек, равенство — 9:9.
А еще в этой игре не было замен — вообще ни одной. Даже учитывая ситуацию с травмированными в "Локо", факт вопиющий. Тем более, у "Уфы" на скамейке явно были те, кто мог появиться на поле», — говорится в материале. 0