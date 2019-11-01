Если Моуринью возглавит «Арсенал». Победители и проигравшие

Стало все сложнее находить доказательства того, что Унаи Эмери улучшил «Арсенал» после Арсена Венгера. То, что Эмери пока не удалось поднять «канониров» на более высокий уровень, привело к слухам о возможной смене тренера.

Из тех, кто упоминается в качестве потенциальной замены для Эмери, кто-то больше достоин упоминания, кто-то — меньше. Но один стоит особняком — Жозе Моуринью.

Конечно, сама идея о том, что Моуринью возглавит «Арсенал» (команду из того же города, что и «Челси», с которым он выиграл три титула АПЛ), выглядит довольно странно. Хотя португалец уже несколько затуманил свою историю с «Челси», когда возглавил «Манчестер Юнайтед», представить Моуринью у руля «Арсенала» довольно сложно.

И все же, по данным ESPN, Моуринью был бы заинтересован в работе с «Арсеналом», если бы руководство «канониров» уволило Эмери. Пока что сообщается, что руководство «Арсенала» не планирует проводить немедленные изменения, однако давление на тренера усиливается.

Имея это ввиду, Squawkа представила сценарий, при котором Моуринью становится тренером «Арсенала». Кто выиграет от его назначения? И кто пострадает?

Победители

Месут Озил

Можно с уверенностью говорить о том, что у Моуринью и Озила были непростые отношения во время их совместной работы в «Реале». В своей книге «Магия игры» полузащитник рассказывал о разногласиях с тренером. В частности, о том, что Моуринью раскритиковал Озила перед другими игроками команды, назвав его трусом.

Mesut Özil in LaLiga under Jose Mourinho:

103 games

313 chances created

138 successful crosses

115 take-ons

100 shots

47 assists

19 goals pic.twitter.com/MLmmvRL0V3 — Squawka Football (@Squawka) 20 октября 2017 г.

Но, независимо от того инцидента, под руководством Моуринью Озил демонстрировал свой лучший футбол. И есть ощущение, что, если они воссоединятся, то смогут добиться друг от друга еще большего. Моуринью знает, что Озил обладает талантом, которым могут похвастаться не многие. И также он знаком со слабостями экс-игрока сборной Германии.

Если Моуринью возглавит «Арсенал», мы увидим, как 31-летний футболист вернет себе свою лучшую форму.

Лукас Торрейра и Маттео Гендузи

Одна из самых больших проблем Эмери, особенно в этом сезоне — необходимость найти баланс в центре поля. У капитана Гранита Джаки возникли трудности. Как и Эмери, он столкнулся неопределенным будущим после конфликта с болельщиками во время матча против «Кристал Пэлас».

Лукаса Торрейру летом слухи связывали с возвращением в Италию. Однако он продемонстрировал признаки того, что в этом сезоне должен быть регулярным игроком основы. В то же время Маттео Гендузи — один из потрясающих игроков «Арсенала». Было бы очень легко представить, как Моуринью использует Торрейру и Гендузи и превращает их в грозный дуэт перед защитой.

Маттео Гендузи globallookpress.com

Тактика Моуринью требует сильных полузащитников, которые также обладают определенными техническими навыками. 20-летний Гендузи и 23-летний Торрейра могли бы стать идеальными кандидатами на эту роль при португальском тренере.

Пьер-Эмерик Обамеянг

В эфире Sky Sports после поражения «Арсенала» от «Ливерпуля» в начале этого сезона Моуринью предположил, что Обамеянг стал бы идеальным вариантом для мерсисайдцев слева в атаке. Или, по крайней мере, в «Ливерпуле» он был бы более эффективен на этой позиции, чем в «Арсенале».

«Думаю, Обамеянг, вероятно, любит играть в центре, потому что чувствует, что может забить на этой позиции больше голов. Но, возможно, он может забивать столько же, играя слева», — сказал Моуринью.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

«В "Ливерпуле" Фирмино отходит назад и действует между линиями. Затем он освобождает пространство для Мохамеда Салаха и Садио Мане, чтобы использовать диагональные передачи. Я вижу, как Обамеянг мог бы играть за "Ливерпуль" на левом фланге и забивать много мячей. В "Арсенале" у Ляказетта нет тех же качеств», — добавил португалец.

Читая это, мы не должны обязательно делать вывод, что Моуринью в «Арсенале» использовал бы Обамеянга на левом фланге. Но это, безусловно, звучит так, как будто приоритетом для Моуринью было бы извлечь максимум из Обамеянга — зарекомендовавшего себя голеадора. Таковыми могла похвастаться каждая из команд Моура.

Проигравшие

Давид Луис

Давид Луис — еще один футболист, у которого были непростые отношения с Моуринью. Португальский тренер летом 2014 года санкционировал продажу защитника в ПСЖ. После ухода Луиса, Моуринью сказал, что ему не будет не хватать защитника. Луис ответил: «Если он будет и дальше говорить, что не скучает по мне, то просто будет сам себе противоречить».

Если бы Моур возглавил «Арсенал», то, возможно, ему бы вновь пришлось противоречить самому себе. Луис был ключевым подписанием «Арсенала» прошлым летом и сейчас гарантированно является игроком основы. И учитывая, что у Моуринью было бы не так много опций, ему бы пришлось задействовать бразильца, несмотря на их прошлые разногласия.

Давид Луис globallookpress.com

Конечно, сейчас они могут быть в более выгодных условиях, чем тогда. Но Моуринью в прошлом без колебаний критиковал Луиса, и все могло бы легко накалиться вновь.

Арсен Венгер

Моуринью не очень-то ладил с Венгером, когда они находились по разные стороны баррикад. Топор войны был вроде как зарыт, когда Моуринью вручал Венгеру памятную награду во время последней поездки француза на «Олд Траффорд». Однако многолетняя война не могла пройти бесследно.

Арсен Венгер globallookpress.com

Если бы Венгер сам участвовал в выборе своего преемника в «Арсенале» в 2018 году, то вряд ли имя Моуринью упоминалось бы. Так что, если бы португалец возглавил «Арсенал» всего лишь через полтора года после ухода Венгера, то для легенды клуба это стало бы оскорблением.

Унаи Эмери

Если бы Эмери заменили на Моуринью, то для испанца это стало бы ударом по репутации. Испанец создал себе солидное резюме в «Севилье», три раза подряд выиграв Лигу Европы, что позволило ему сделать карьерный шаг и возглавить ПСЖ. Но в Париже он потерпел относительную неудачу. И если он столкнется с увольнением в «Арсенале», то что будет дальше?

Унаи Эмери globallookpress.com

Если Моуринью получит эту работу, то в некоторой степени это будет означать то, что Эмери не считается тренером того же уровня, что и португалец. И это может привести к тому, что испанцу придется устроиться на работу в клуб ниже уровнем, чем «Арсенал». Ему придется практически начинать с нуля, несмотря на всю ту тяжелую работу, которую он проделал.

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