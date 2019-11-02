Ноябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?

Наступает пора тренерских отставок. Осень близится к завершению, люди достают из шкафов куртки, а терпение руководителей футбольных клубов в отношении тренеров к этому времени как раз, как правило, подходит к концу.

В АПЛ сыграно десять туров — это чуть больше четверти чемпионата. В прошлые времена могло показаться нелепостью столь рано задумываться об увольнении тренера. Однако в наши дни давление стало больше, а результаты нужны как можно скорее, так что десять туров считаются вполне достаточным отрезком для того, чтобы можно было принимать решение.

Перестановки на тренерском мостике в идеале должны быть такими — руководство видит проблему, убеждается, что ситуация уже не улучшится и не доводит ее до крайней степени, когда хуже уже будет некуда.

Чаще всего увольнение тренера по ходу сезона является подтверждением подозрений, которые возникали еще перед его началом. Из 30 последних тренеров АПЛ, которые покидали свой пост до наступления нового года, 26 возглавляли свои команды и на протяжении как минимум части предыдущего сезона.

Нынешний период выглядит разумным временем для того, чтобы вносить изменения. У нового тренера появляется возможность оценить состояние команды до наступления январского трансферного окна.

Итак, какие тренерские отставки могут произойти в ноябре этого года?

Кто под угрозой?

Падение «Тоттенхэма» в этом сезоне не может не тревожить. За несколько месяцев они прошли путь от финала Лиги чемпионов до полнейшего хаоса. Существуют различные теории касательно того, почему команда настолько плоха сейчас, но почва под ногами у Маурисио Почеттино постепенно размывается.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Может ли он уйти? Есть большая вероятность, что это случится. На данном этапе кажется, что если Почеттино останется, то ему придется перестраивать команду, что может занять годы. Хочет ли этого руководство «шпор»? Хочет ли этого сам Почеттино? Каждое поражение прямо сейчас — это удар по его репутации. И он вполне мог бы хотеть покинуть клуб прямо сейчас.

В «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пока что цепляется за успех прошлого сезона. Можно оправдывать неудачную кампанию, указывая на недостаточно хорошо укомплектованный состав, но Сульшер по-прежнему у руля большого клуба, который играет просто ужасно.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Руководство клуба в конечном счете может признать, что допустило ошибку, подписав с Сульшером полноценный контракт в марте прошлого года. И вряд ли они будут затягивать с этим.

Похоже, что все идет к переменам и в «Арсенале». Фанаты в целом в этом сезоне еще довольно терпеливы по отношению к Унаи Эмери, но некоторые выступления команды в этом сезоне были настолько болезненными, что все больше болельщиков начинает жаждать изменений.

Марку Силва в «Эвертоне» тоже, кажется, в опасности. «Эвертон» — любопытная команда, которая может одну неделю выглядеть потрясающе, но быть безнадежной в следующую. Но главный момент заключается в том, что «ириски» лишь в двух очках и двух позициях от зоны вылета. И это очень далекий от хорошего результат.

В Испании два гранда также потенциально могут хотеть перемен. Средние выступления «Реала», а также проблемы Зинедина Зидана из-за летней трансферной кампании клуба означают, что слухи об уходе тренера будут постоянными.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Тем временем, будущее Эрнесто Вальверде в «Барселоне» с каждым презрительным взглядом Лео Месси выглядит все менее безоблачным. Это означает, что Вальверде может стать первым с 2003 года тренером «Барселоны», который покинет команду посреди сезона.

В Германии претендент на чемпионский титул «Боруссия» сбавила темп в этом сезоне, поэтому позиция Люсьена Фавра может быть под вопросом.

В Италии некоторые клубы уже предприняли шаги, но даже Клаудио Раньери, который пришел в «Сампдорию», и Стефано Пиоли, который возглавил «Милан», не будут чувствовать себя в полной безопасности.

И наконец Франция. Результаты у «Монако» улучшились, но на определенном этапе Леонардо Жардим был под ударом. В то же время «Ницца» проиграла четыре матча из пяти и находится всего в двух очках от зоны вылета. Если результаты не изменятся, будет ли уволен Патрик Виейра?

Кто из тренеров доступен?

Главная тень, которая надвигается над тренерами всех больших клубов — это, конечно, тень Жозе Моуринью. Несмотря на то, что в двух своих последних клубах он был уволен посреди сезона, он все еще пользуется большим уважением.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Возглавляет список заинтересованных в Моуринью президент «Реала» Флорентино Перес. Несмотря на то, что Перес стал свидетелем выжженной земли, которая осталась в «Реале» после ухода Моуринью, номер португальца у президента «сливочных» все еще на кнопке быстрого набора. Если второй срок Зидана подойдет к концу, то большинство людей не будет сомневаться, что португалец будет первым, кому позвонит Перес.

Еще один тренер, который незримо присутствует за спинами коллег — Арсен Венгер, который остался без работы после ухода из «Арсенала» полтора года назад. Француз туманно намекал на различные предложения руководящих должностей, но есть ощущение, что он вновь хочет вернуться к работе тренером. Но где? И к тому же назначение тренера, который с 1996 года работал только в одном клубе, а его лучшие достижения остались далеко в прошлом, на самом деле было бы довольно рискованным делом.

Арсен Венгер globallookpress.com

Почеттино, вероятно, должен был покинуть «Тоттенхэм» после окончания прошлого сезона, понимая, что наступает конец эры и есть возможность уйти, когда акции высоки. Он по-прежнему котируется достаточно высоко. Но это не продлится долго, если результаты останутся такими, как сейчас. И если бы Почеттино покинул «шпор» ради своих карьерных перспектив, это не стало бы большим шоком. Если ему поступит предложение от одного из больших клубов, то ему следует воспользоваться этой возможностью.

Еще один топ-тренер, который сейчас находится без работы — это Массимилиано Аллегри. В настоящее время он выглядит счастливым, получив возможность отдохнуть после пяти лет в «Ювентусе». Но если появится солидное предложение, он, безусловно, не сможет устоять и прервет свой творческий отпуск.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Есть еще ряд тренеров, которые потенциально могли бы получить серьезные предложения: Рафа Бенитес, который пытается выглядеть счастливым в Китае, но, есть подозрение, готов вернуться в Европу при соответствующем предложении. Также Лоран Блан — безработный с 2016 года, а также высоко котирующийся Эрик тен Хаг, у которого может появиться соблазни покинуть «Аякс» ради более интересного вызова.

Наконец всегда есть возможность для продвижения по службе многоообещающих молодых тренеров. Особенно, если появится вакансия в «Арсенале». В таком случае в поле зрения окажутся такие экс-футболисты, как Микель Артета и Фредди Юнберг. 0