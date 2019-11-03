Эмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга

«Зенит» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1. В концовке первого тайма Никола Влашич вывел «армейцев» вперед. Вскоре после перерыва судья Михаил Вилков удалил Яку Бийола, чем петербуржцы воспользовались на 73-й минуте, когда отличился Александр Ерохин. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Слабый первый тайм

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко раскритиковал команды за слабую и незрелищную игру в первом тайме.

«В целом же игра, по большому счету, не оправдывала ожиданий. Два гранда РПЛ на поле феерического футбола не демонстрировали, и нулевая ничья по итогам первой половины выглядела бы вполне закономерным итогом. Однако москвичи на второй компенсированной минуте сумели-таки открыть счет. Ярослав Ракицкий и Караваев не разобрались с верховым мячом, крайний защитник неловким движением вывел Николу Влашича на ударную позицию, и хорват с левой ноги точно пробил в дальний угол.

Вот так "Зенит" на самом финише первого круга чемпионата впервые пропустил в первом тайме. Хотя формально сине-бело-голубые 45 минут и на сей раз отыграли всухую, а гол в раздевалку получили на добавленной минуте.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Достаточно напряженная игра, хорошая в нашем исполнении и до, и после удаления. И даже играя в меньшинстве, мы не пробовали отсидеться в обороне, мы искали варианты для быстрых атак. Они у нас получались. Может, не удалось довести до конца моменты, которые были у Кучаева и Чалова, но когда есть Дзюба, Азмун, подключения Ерохина из глубины, напряжение у наших ворот было очень серьезное.

Можно было представить, какое испытание ждет красно-синих сразу после перерыва, тем более что по статистике они чаще всех в нынешнем чемпионате пропускают в стартовые четверть часа второго тайма. Но эта цифирь сама по себе — полбеды, поскольку вскоре осадное положение гостей стало близким к катастрофическому: в течение трех минут две желтые карточки заработал Бийол. Остаться в меньшинстве против разъяренного пропущенным мячом лидера РПЛ, да еще на его поле, да еще при собственных игровых проблемах — врагу такого не пожелаешь!», — отмечает Мощенко.

Логичная и нервная ничья

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заявил, что ничья в матче стала закономерной, подчеркнув, что обе команды действовали нервно.

«Победить в первом тайме для ЦСКА — мало. И это не просто аксиома, ведь армейцы в этом сезоне ужасно проводят вторые таймы. До этого тура статистика была такой: четыре мяча в чемпионате армейцы попустили до перерыва, девять — после. Теперь статистика еще сильнее накренилась в сторону второго тайма.

Зенит» тоже гораздо чаще забивает во второй половине — и сейчас тоже явно прибавил. Из раздевалки хозяева подали два подряд опасных «стандарта», но ЦСКА повезло. Впрочем, давление на гостей ощутимо росло, а еще хуже армейцам стало на 54-й минуте, когда Бийол получил вторую подряд желтую карточку. ЦСКА остался в меньшинстве.

«Зенит» тут же усилил мощь, Семак бросил в бой Шатова с Ерохиным — и перестановки сыграли. Олег сделал много полезной работы в центре поля, а Александр — забил. После забитого мяча «Зениту» стало значительно легче, а ЦСКА продолжал вжиматься в штрафную — больше было нечего делать. Правда, «Зенит» оборонялся высоко, так что периодические контратаки гостей были опасными. Но ни к чему не привели. Отличный момент после одной из таких упустил Чалов — долго подбирал ногу под удар.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Тяжелая игра, сегодня владели большим территориальным преимуществом что в первом, что во втором тайме. Но, к сожалению, в обороне сыграли не так хорошо, как хотелось бы, сами себе на ровном месте привезли первый мяч. И, конечно, отыгрываться всегда сложнее. Тем не менее, нашли в себе силы, отыгрались и могли еще забить. Нам не хватило второго мяча для победы. Конечно, хотели сегодня победить. Это был важный матч, но, к сожалению, немножко не получилось. Будем работать и готовиться к следующему матчу. Ребята молодцы, сегодня играли хорошо, так, как позволял соперник. Конечно, вскрывать команду, которая обороняется большими силами, не так просто. Тем не менее, несколько прекрасных моментов создали. Жалко, что не забили.

В конце основного времени на поле вспыхнула потасовка, в которой главными героями стали Обляков и Дзюба. Но удалять никого Вилков не стал, а команды так и доиграли до ничьей. Логичной, но нервной, — считает Чернов.

Скандалы — карма Вилкова

У журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова осталось много вопросов к главному арбитру Михаилу Вилкову, который, по его мнению, отработал далеко не идеально.

«Вот что было в последнем матче Вилкова? Мяч в штрафной ЦСКА, но Барриос какого-то дьявола наступает на ногу Чалову в центральном круге. Судья вот, правда, мог видеть этот эпизод только глазами на заднице, но у него их, слава богу, нет. Пропустили эпизод — это видимо, какая-то повторяющаяся аномалия Крестовского — и операторы "Матч ТВ", показав какой-то странный повтор из космоса. То есть, вроде ещё ничего не произошло — может, там и нарушения-то не было — а одна команда и все её фанаты уже выпадают в осадок.

Дальше — этот детский фол Азмуна, когда он шипами сзади вошёл в икру Облякова и не получил вообще ничего. Ну, тоже бывает, не усмотрел Вилков своим глазами. Да и футболист ЦСКА сам виноват — вскочил так беззаботно, будто случился самый обычный фол. Опять же, совпало, но где же был VAR с Сергеем Карасёвым и его пятьюдесятью камерами?! Может, сломался?

Зато как всё хорошо сработало в моменте с Бийолом. Открытое пространство, задранная нога, игра на опережение головой от Барриоса, а дальше — идеальная имитация приступа боли. Конечно, это вторая жёлтая и красная, а счёт по спорным моментам 3:0. Но разве главный судья виноват, что Обляков двадцать минут назад выступил полным профаном, а Барриос — как маэстро и профи?

Сергей Хусаинов Экс-арбитр Первая желтая карточка Бийолу не вызывает сомнений. Футбол, как знает весь мир, в переводе с английского — «нога» и «мяч», то есть игра в мяч. Вторая желтая карточка: Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча дает понять всем, мол, нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной, Фернандес, прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!» Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее.

Наверное, нет, но создавать скандал — карма Вилкова. "Зениту" с ним не повезло. ЦСКА, "Спартаку" и остальным — тем более. Да и судейскому корпусу тоже. Ведь кончится VAR, руководство чего угодно ещё много раз сменится, но суперзвезда продолжит зажигать, двигая нас по пути то хайпа, то хейта. И оставляя нас с мыслью, что это всё это кому-нибудь нужно», — пишет Егоров.

Недоработали и те, и другие

Станислав Горин в своем блоге для soccer.ru отметил, что обе команды могут быть недовольны своей игрой.

«Игровое преимущество чемпионов над ЦСКА в этом матче очевидное. 6:3 по точным ударам, 27:11 всего, с середины первого тайма игру вел "Зенит". Но стоит отдать должное желанию "армейцев" не проиграть — не так много явных моментов было у ворот Акинфеева, даже после того, как Бийол сглупил, имея желтую карточку.

ЦСКА могло везти еще сильнее, однако и в первом тайме Жирков мог забить до Влашича, и моментов у ворот Кержакова было катастрофически мало, и лучший создали сами хозяева усилиями Караваева. С другой стороны, "армейцы" так глубоко сели на свои ворота — еще до удаления, что "Зениту" было сложно создавать хорошие шансы — пространства не хватало, как и сил его находить.

В сухом остатке получаем наказание для ЦСКА за то, что вышли за ничьей — не играли на победу. И "Зенит" недобрал до трех пунктов, так что счет 1:1 в целом отражает то, что увидели — "армейцы" ведь по делу отбились, Акинфеев, Магнуссон или Влашич поражение не заслужили. Как Дриусси, Азмун или Караваев не заслужили победу. Так что результат нормальный, но путь "Зенита" к ничьей вызывает вопросы из-за того, как работал арбитр.

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» Честно говоря, стараюсь не обращать внимания на работу арбитров. Что касается удаления, в эпизоде с первым предупреждением фол был стопроцентный — меня держали секунд десять. В эпизоде со второй желтой карточкой Бийол играл с высоко поднятой ногой, был риск нанесения травмы, так что все справедливо. Не знаю, я не судья, может быть, в ЦСКА недовольны, но вопрос судейства не в моей компетенции.

Крайне противоречивая игра, уж точно не яркая, четка и талантливая. Недоработали и те, и другие, и судьи — тоже. ЦСКА в созидании провалился, "Зенит" — недобрал, хотя после перерыва перестроились. Но поскольку удаление всегда прямо влияет, то никто уже не сможет доказать, что не судья Вилков стал главным героем матча, высмотрев эпизод Бийола. Решение не показывать карточку Азмуну до перерыва — ошибка, а по цвету можно спорить», — убежден Горин.

Недооценка соперника

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков в ироничной манере намекнул, что «Зенит» недооценил ЦСКА, за что и поплатился недобором очков.

«Обычно "Зенит" дома матчи против конкурентов играет хорошо — мы уже это отмечали. Вспоминали дуэли против "Ростова", того же ЦСКА в прошлом сезоне. Вот если бы "Спартак" Доменико Тедеско сейчас в Петербург приехал! О нем сейчас столько говорят. Даже больше, чем о "Зените". Вот тут питерцам захотелось бы о себе напомнить, тут бы они "загорелись". Икры из-под ног летели бы, трава горела бы на "Газпром Арене". Не ходили бы по полю пешком, как делали в первом тайме против ЦСКА. Как там Валерий Газзаев говорил: академики с тросточками?

Ну ничего, во вторник у "Зенита" появится возможность сыграть с полной выкладкой. "Она сейчас шутить перестанет", — как говорил старшина Васков бойцу Камельковой, которая много веселилась, перед переходом болота не с тросточкой, а со слегой. В Питер приедет в "Лейпциг". Этой команде "Зенит" проиграл 1:2 в гостях. Значит, захочется взять реванш. К тому же "Лейпциг" обыграл в субботу "Майнц" со счетом 8:0. То есть, эта команда куда опаснее ЦСКА, надо сделать такой вывод. Зенитовцы это поймут и "напрягутся" во вторник с первых минут матча, вот увидите. Все-таки Лига чемпионов.

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» Ничья — неудовлетворительный для нас результат. Мы хотели победить и играли лучше с первых минут. Создали много моментов, к сожалению, забили только один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками и настраиваться на следующий матч.

Так-то ничего странного ни в этом матче, ни в его результате нет. Играли лидеры нашего футбола. Всякое случается. Вот "Барселона" проиграла в субботу "Леванте" 1:3 в гостях. А "Бавария" — "Айнтрахту" со счетом 1:5 (хоть и вдесятером). Тоже конфуз. Кто такое мог предположить? Почти никто», — считает Легков. 0