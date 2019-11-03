«Барселона» все еще сражается с призраками «Энфилда»

В 12-м туре испанской Примеры «Барселона» со счетом 1:3 проиграла на выезде «Леванте». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Гризманн провел очередной бледный матч

«Каталонцы начали набирать обороты во время их победной серии из семи матчей, но теперь едва отстали от соперников из Мадрида. Они потерпели три поражения в Примере только в шести выездных играх этого сезона и наверняка надеются, что травма Суареса не сделает данный провал еще более дорогостоящим для их надежд на титул», — рассуждает в отчете ESPN о матче Крис Майсон.

«Великолепно у хозяев сыграв Кампанья, сравняв счет и снабдив передачей Майораля, а также создав еще три момента для партнеров по команде. Повреждение Суареса дало Гризманну возможность играть более централизованно, но у него возникли проблемы в том, чтобы оказать влияние на игру — смешанное начало его выступлений в "Барселоне" продолжается. У него был один момент в первом тайме, при том, что француз не создал ни единого шанса для своих товарищей по команде».

Победа «Леванте» не случайна

«Чемпион Испании выиграл перед этим семь матчей кряду, но все равно выглядел неубедительно: ему повезло против "Славии", и он показал свои слабости, несмотря на победу над "Хетафе" и "Эйбаром". Эти изъяны были использованы "Леванте", который забил три мяча и мог бы добавить больше — эта победа не была случайностью. Каталонцы проиграли три из шести выездных матчей в лиге — ранее их также одолели "Атлетик" и Гранада», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Впервые за некоторое время команды искренне вступают в борьбу, искренне веря, что могут победить. Давление усиливается на Вальверде после этого поражения, хотя казалось, что ситуация стабилизировалась в последние недели после неудачного начала кампании, но игра его коллектива все еще вызывали критику. На этот раз ни выступления Барселоны, ни результат его не порадовали».

«Барселона» делает одни и те же ошибки

«У каталонцев есть тенденция выключаться до завершения игры, и они могут полностью развалиться даже с минимальным преимуществом. В последнее время коллектив играл на ноль, но проблемы в обороне очевидны — Жерар Пике был особенно плох в Валенсии. Странно при этом, что Вальверде настаивает на использовании Семеду в обороне слева вместо Фирпо. Сама команда играет не так, как раньше, а Бускетс — не тот, кем был прежде, и в результате возникают проблемы», — пишет на страницах Marca Рамиро Альдунате.

«Очевидно, что Гризманн — фантастический игрок, но в Барселоне он пока чувствует себя не в своей тарелке. Проблемой может быть также то, что во время пауз между матчами игроки клуба слишком далеко ездят — Вальверде не видит в этом проблем, но результаты говорят сами за себя. Мучают Барселону и травмы — больше всего от них страдает Умтити, но также часто ломается Суарес.

Тем временем, Артур признавался, хотел бы выступить на лучшем физическом уровне в текущей кампании, но после хорошего старта он сделал шаг назад. Наконец, Усман Дембеле все еще не извлек выгоду из тех шансов, которые ему давали. Он больше включен в игру, чем в другие сезоны, но в целом от него нет никакого ответа».

«Барса» все еще переживает из-за фиаско на «Энфилде»

«В клубе раздаются тревожные звонки с явными моментами отсутствия концентрации во время матчей, особенно в гостях, что вызывает явную обеспокоенность в клубе. Некоторые руководителя видят связь с падением интенсивности и внимания, которое случилось в печально известном полуфинале Лиги чемпионов на Энфилде, когда Ливерпуль отыгрался в ситуации, которую мало кто мог предугадать. В тот вечер Барселона позволила себе пропустить три гола за 25 минут с 54-й до 79-ю», — анализирует проблемы каталонцев в материале AS Санти Хименес.

«Целыми периодами в матче Лиги чемпионов в Праге Славия были близка к тому, чтобы нокаутировать Барселону, и только вдохновенная игра тер Штегена в воротах спасла гостей. Боль Энфилда все еще сохраняется, перед Вальверде стоит большая задача в том, чтобы гарантировать, что после матчей в Памплоне, Праге, Лос-Карменесе и теперь в Валенсии этот приступ посттравматического стресса больше не повторится для его подопечных». 0