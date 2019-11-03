Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым

«Ростов» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Уже в первом тайме ростовчане дважды поразили ворота Матвея Сафонова — в течение семи минут дубль оформил полузащитник Алексей Ионов. В оставшееся время игры «Краснодар» долго пытался распечатать ворота Егора Бабурина, но смог сделать это лишь в добавленное время, когда сначала отличился Иван Игнатьев на 93-й минуте, а затем забил Урош Спайич на 95-й.

С Бергом но без Норманна

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин изучает стартовые составы команд, отмечая вынужденные изменения.

«Стартовый состав "Ростова" максимально стабилен, а перемены в нем почти всегда вынужденные — из-за травм или дисквалификаций. Поэтому желание сберечь силы понятно. Так что из тех, кто играл в четверг со "Спартаком", на поле в Краснодаре вышли Хаджикадунич, Чистяков, Попов и Глебов. Да и то последнего наверняка бы не было в основе, если бы не заболел Норманн.

"Краснодар" из Кубка вылетел еще на стадии 1/16 финала, поэтому впервые с июля имел недельный цикл для подготовки к игре. В итоге Мурад Мусаев немного удивил схемой — 4-4-2 в этом сезоне "быки" еще не играли.

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На флангах располагались Мануэл Фернандеш (слева) и Сулейманов (справа), но действовали они совсем не как классические старорежимные крайние хавбеки — никаких "проход-навес". Оба постоянно смещались в центр, а их места занимали поднимавшиеся вперед Рамирес и Петров, обеспечивавшие ширину атаки».

Ионов и Шапи обменялись моментами

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов фиксирует активное начало матча с голевыми моментами в исполнении обеих команд.

«На старте матча "Краснодар" едва не придумал гол сам себе. В центре поля Ольссон отдал пас сопернику, чуть позже Шомуродов вывел передачей Ионова один на один, а Алексей, к радости местных болельщиков, свой момент не реализовал.

Спустя примерно 10 минут ростовчане снова были близки к голу. В контратаке Ионов грамотно покатил мяч под удар Ерёменко, который хлёстко пробил издали. Мяч полетел точно в левый угол, но голкипер хозяев к удару был готов.

Эти моменты возникли у "Ростова" благодаря отличному прессингу в начале игры. Молниеносно оказывая давление после потери мяча, жёлто-синие заставляли соперника ошибаться.

Команды активно начали встречу «Ростов»

Лишь к середине тайма, после того как гости перестали прессинговать столь активно, хозяева смогли серьёзно обосноваться на чужой половине поля. Первому по-настоящему опасному моменту у ворот Бабурина предшествовал красивый удар через себя в исполнении Фернандеша. Вскоре "Краснодар" действительно едва не забил. После передачи Берга в центр штрафной площади Шапи наносил удар в опасной близости от ворот, но в ближний угол не попал».

Дубль от Ионова

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко восхищается игрой, показанной командами в первом тайме и двумя мячами в исполнении полузащитника «Ростова».

«Игра смотрелась на одном дыхании — в отличие от сыгранного накануне матча "Зенит" — ЦСКА, не оставившего цельного впечатления. А голы Ионова, забитые в заключительные четверть часа первого тайма, только добавили "казачьему дерби" огня и шарма.

Сначала правый вингер гостей точным ударом с правой ноги завершил молниеносную трехходовку, в которой мяч ему достался после мимолетного и изящного паса Шомуродова. Оказывается, форвард сборной Узбекистана еще и классный распасовщик, а не только добротный бомбардир!

А затем миниатюрный Хорен Байрамян после навеса справа сумел в районе 11-метровой отметки чуть ли не столкнуть лбами обоих центральных защитников "быков", и на подборе вовремя оказался Ионов, теперь забивший ударом с левой.

Естественно, такое развитие событий не могло устраивать тренерский штаб "Краснодара", и после перерыва слишком много ошибавшегося Кристоффера Олссона заменил Даниил Уткин. Очевидно, что "быкам" необходимо было хотя бы устранить доминирование соперника в середине поля.

Кроме того, резерв усиления игры хозяев виделся и в более активных действиях фланговых защитников: до перерыва ни Сергей Петров, ни Кристиан Рамирес оборону желто-синих почти не напрягали».

⚽ Алексей Ионов воспользовался отскоком в штрафной «Краснодара» и оформил дубль в матче.

📺 #КраснодарРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 Приложение «МАТЧ!»

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/26foVTSpOT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 3, 2019

Ари не забивает раз, Ари не забивает два...

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что «Краснодару» удалось прибавить во втором тайме, но из-за невезения «быков» «Ростов» был очень близок к победе.

«На второй тайм не вышел Ольссон, у которого плохо получалось справляться с давлением в центре поля, из-за чего шли потери, а на его месте оказался Уткин. Сходу хозяева выкатили отличный момент. Берг тонко сыграл в чужой штрафной, покатил на Сулейманова, перед которым был открытый угол. Нападающий не попал — он вообще проводил очень слабую игру и был более заметен в разборках на поле, а не игровых эпизодах основную часть встречи.

Ари всё-таки забил через несколько минут, но взятие ворот засчитано не было. Арбитр показал, что мяч ушёл за лицевую при подаче. "Краснодар" был намного интереснее во втором тайме: больше не было чудовищных потерь в центре, команда атаковала ответственнее и опаснее, но в решающий момент не везло.

"Ростов" ещё убегал в контратаки, иногда задерживался и катал в позиционных, но с каждой минут гости всё чаще оглядывались назад. Стали понемногу потягивать время, старались не выходить большими силами в средние моменты. От солидного превосходства дончан в первом тайме не осталось и следа, хотя ситуацию (долгое время витала такая иллюзия) команда Карпина контролировала.

Двух голов Ионова не хватило для победы «Ростов»

На границе основного и компенсированного времени Рамирес и Игнатьев сделали такой момент, что не забить его было невозможно. Оказывается, нет. Ари, боровшийся с чудодейственным Черновым, не попал по мячу. После этого казалось, что всё — времени больше не будет».

«Ростов» поплыл в компенсированное время

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли пытается понять, как «Ростов» умудрился упустить верную победу в компенсированное время.

«Что произошло в компенсированное время? Гости уверовали в победу и недопустимо, непрофессионально утратили концентрацию. Достаточно сказать, что и Иван Игнатьев, и Урош Спайич забивали, когда им никто не мешал! Игнатьеву, наоборот, помогли.

Сигурдссон, разряжая обстановку, намеревался вынести мяч, ему зачем-то помешал Дмитрий Чистяков и молодой форвард неожиданно для себя самого оказался в убойной позиции, не замандражировав, к его чести. Тут "Ростов" откровенно поплыл, хотя играть-то оставалось пару минут.

Валерий Карпин после матча держался по-пацански, неубедительно изображая хорошую мину при плохой игре. С его слов, небольшая случайность, а вообще-то все отлично. И дважды повторил "домашнюю заготовку", отметив, что "Краснодар" радуется ничьей с "Ростовом" на своем поле, что в свою очередь, очень радует его, Карпина. Думаю, что разговор в раздевалке будет иным».

🔥 Точный удар Уроша Спайича на последних секундах позволяет хозяевам уйти от поражения.#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарРостовhttps://t.co/AMTprY2gze — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 3, 2019

«Ростов» и «Краснодар» — красавцы!

Автор Soccer.ru Станислав Горин хвалит обе команды за результаты, показанные в первом круге.

«С "быками" все понятно. Им нужна прямая путевка в Лигу чемпионов. Выполнят задачу — молодцы, нет — сами виноваты, ведь все для того, чтобы занять как минимум второе место, имеется. Но и "Ростов" не спешите линчевать после упущенной победы — посмотрите в таблицу.

Они на втором месте после первого круга! Если Карпин выйдет в ЛЧ с "Ростовом", играя даже веселее, чем "Ростов" Бердыева — а та команда не была вторым "Рубином", работали иначе, то Валерий Георгиевич станет одним из героев сезона, подарив верным ростовским болельщикам шанс снова услышать гимн Лиги чемпионов.

Если ростовчане зайдут в группу Лиги Европы — тоже замечательно, ведь это снова дополнительные игры, интерес для фанатов. У "Ростова", хотя не стоит списывать Тедеско со счетов, в середине сезона неплохие позиции. Имеют зуб на "Зенит", с которым дома попробуют поговорить не так, как в гостях, обыграли "Локомотив" и ЦСКА, расписали ничьи 2:2 со "Спартаком" и "Краснодаром" в РПЛ.

Торжество Алексея Ионова «Ростов»

Причем "Ростов" — не просто гроза фаворитов. Карпина должно пугать, что некем реально усиливать игру, но в целом по сумме всех пятнадцати матчей южный коллектив нужно хвалить. Причем и команды новой у "Ростова" пока нет. Мусаев летом получил Кабелью, Вильену, Кайо, Намли, Камболова, Берга и Фернандеша. Первого потеряли из-за травмы, но шесть других футболистов могут играть». 0