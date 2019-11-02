РПЛ. Ничья «Локомотива», «Зенит» примет ЦСКА

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1
В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Локомотив».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Локомотив» мог открыть счет в матче на 47-й минуте, но после удара Алексея Миранчука хозяев спасла перекладина.
Выйти вперед «Локо» удалось через 12 минут — после подачи с углового и серии рикошетов Эдер отправил мяч в сетку с линии вратарской.
На 71-й минуте «Уфа» заработала пенальти — Гжегож Крыховяк сбил Артема Голубева. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ловро Бизяк и тем самым принес «Уфе» ничью.
«Локомотив» набрал 30 очков и после своего матча занимает в РПЛ второе место. У «Уфы» — 17 очков и восьмая позиция.
«Динамо» — «Ахмат» — 1:1
«Динамо» на «ВТБ Арене» в 15-м туре Российской Премьер-лиги принимало «Ахмат».
Матч завершился вничью — 1:1.
Хозяева упустили шанс выйти вперед на 31-й минуте матча — Кирилл Панченко не смог реализовать пенальти. На удар с «точки» среагировал Евгений Городов.
В то же время «Ахмат» свою возможность во втором тайме реализовал — с пенальти отличился Андрес Понсе, который на силу пробил под перекладину.
На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Шарль Каборе.
Несмотря на это, «Динамо» удалось отыграться. В компенсированное ко второму тайму время гол ударом головой после подачи углового забил Иван Ордец.
«Сочи» — «Тамбов»
2 ноября, 16:30 мск
«Зенит» — ЦСКА2 ноября
2 ноября 19:00 мск
«Краснодар» — «Ростов»
3 ноября, 16:30 мск
«Урал» — «Оренбург»
4 ноября, 14:00 мск
«Крылья Советов» — «Рубин»
4 ноября, 16:30 мск