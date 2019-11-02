РПЛ. Ничья «Локомотива», «Зенит» примет ЦСКА

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Со 2 по 4 ноября проходят матчи 15-го тура Российской Премьер-лиги

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Локомотив».

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Локомотив» мог открыть счет в матче на 47-й минуте, но после удара Алексея Миранчука хозяев спасла перекладина.

Выйти вперед «Локо» удалось через 12 минут — после подачи с углового и серии рикошетов Эдер отправил мяч в сетку с линии вратарской.

На 71-й минуте «Уфа» заработала пенальти — Гжегож Крыховяк сбил Артема Голубева. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ловро Бизяк и тем самым принес «Уфе» ничью.

«Локомотив» набрал 30 очков и после своего матча занимает в РПЛ второе место. У «Уфы» — 17 очков и восьмая позиция.

РПЛ. 15-й тур «Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0) Голы: Эдер, 59 (0:1). Бизяк, 72 — с пенальти (1:1)«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, ЭдерПредупреждения: Эдер, 17. Голубев, 52. Жемалетдинов, 64. Миранчук, 68. Крыховяк, 71. Хеведес, 75. Чорлука, 84. Рыбус, 85

«Динамо» — «Ахмат» — 1:1

«Динамо» на «ВТБ Арене» в 15-м туре Российской Премьер-лиги принимало «Ахмат».

Матч завершился вничью — 1:1.

Хозяева упустили шанс выйти вперед на 31-й минуте матча — Кирилл Панченко не смог реализовать пенальти. На удар с «точки» среагировал Евгений Городов.

В то же время «Ахмат» свою возможность во втором тайме реализовал — с пенальти отличился Андрес Понсе, который на силу пробил под перекладину.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Шарль Каборе.

Несмотря на это, «Динамо» удалось отыграться. В компенсированное ко второму тайму время гол ударом головой после подачи углового забил Иван Ордец.

РПЛ. 15-й тур «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:1) Голы: Понсе, 43 — с пенальти (0:1). Ордец, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Панченко, 31 (вратарь)«Динамо»: Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Нжи, 67), Морозов, Каборе, Нойштедтер (Юсупов, 54), С.Шиманьски, Панченко (Филипп, 54), Рауш, Игбун«Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Анхель, Гиголаев, Михаляк, Швец, Исмаэл, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20. Митришев, 86), ПонсеПредупреждения: Анхель, 5. Понсе, 9. Ордец, 28. Мусалов, 31. Морозов, 43. Глушаков, 56. Каборе, 56. Игбун, 90+2. Семенов, 90+2Удаление: Каборе, 60 (удар соперника ногой, вторая ж.к.)

«Сочи» — «Тамбов»

2 ноября, 16:30 мск

«Зенит» — ЦСКА2 ноября

2 ноября 19:00 мск

«Краснодар» — «Ростов»

3 ноября, 16:30 мск

«Урал» — «Оренбург»

4 ноября, 14:00 мск

«Крылья Советов» — «Рубин»

4 ноября, 16:30 мск

«Спартак» — «Арсенал» Тула

4 ноября, 19:00 мск