Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября

Фрибет для всех

Гарет Бэйл

«Реал», полузащитник, 30 лет

Продолжается мыльная опера с конфликтом валлийского вингера с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, и как следствие — с уходом игрока из клуба.

Зидан на днях заявил, что тема с уходом Бэйла осталась в прошлом, и тут же появились новости о том, что валлиец настаивает на своем переходе в другой клуб уже в январе.

По информации источника, Бэйл настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения, которые поступят от китайских клубов.

По данным источника, в клубе считают, что Бэйл может больше никогда не выйти на поле в составе «Реала».

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Ранее также стало известно, что мадридский клуб может включить Бэйла в сделку по приобретению полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Впрочем, по тем же данным главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола не заинтересован в приобретении Бэйла.

В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 6 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: «Реал»

Эрлинг Холанд

«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд привлек внимание множества клубов, сообщает The Guardian.

Причиной тому стали бомбардирские подвиги 19-летнего норвежца, который в нынешнем сезоне забил 6 голов в 3 играх Лиги чемпионов, а также 12 мячей в 10 матчах чемпионата Австрии.

Более 20 клубов уже просматривали, в их числе «Реал», «Барселона», «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико». Также к представителям Холанда обращались из «Наполи».

Руководство «Зальцбурга» ожидает, что за трансфер форварда можно будет получить более 60 млн евро.

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Фаворитами в борьбе за игрока являются «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

По информации The Guardian, спортивный директор «Юветуса» Фабио Паратичи хотел купить Холанда у «Мольде» еще летом 2018 за 6 миллионов евро, однако юный игрок не пожелал переходить в клуб, где он будет сидеть на лавке или скитаться по арендам.

Долгое время Холанд находится и на радаре у главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера, у которого он провел два сезона в «Мольде».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, туринцы готовы летом заплатить 35-40 млн евро за норвежца, чтобы перебить предложения конкурентов в лице «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что сделку будет вести агент Мино Райола.

Наш прогноз: «Зальцбург»

Адам Лаллана

«Ливерпуль», полузащитник, 31 год

Адам Лаллана globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, контракт которого истекает летом, может сменить клуб, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что «Ливерпуль» планирует предложить хавбеку новое соглашение, однако на его приобретение нацелены клубы из Китая и МЛС.

Если он решит не продлевать контракт с мерсисайдцами, то может уйти в январе.

Главный тренер команды Юрген Клопп не хочет терять Лаллану, потому что ценит его лидерские качества и способность играть на нескольких позициях.

При этом клубы из Китая и МЛС готовы предложить хавбеку более длительный контракт и регулярную игровую практику, чего ему не хватает в «Ливерпуле».

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Лаллана сыграл за «Ливерпуль» 5 матчей этого сезона АПЛ и забил один гол. Он выступает за клуб с 2014 года.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Крис Смоллинг

«Манчестер Юнайтед», защитник, 29 лет

Крис Смоллинг globallookpress.com

Смоллинг перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах аренды и пришелся ко двору.

Руководство римской команды довольно выступлениями защитника. Смоллинга тоже всё устраивает в «Роме». Более того, игроком заинтересовались «Милан» и «Интер».

«Рома» стремится оформить переход Смоллинга на постоянной основе. «Волки» предложили «МЮ» 10 миллионов евро за игрока, а когда англичане отказали, римляне повысили предложение по трансферу игрока до 15 миллионов евро, сообщает The Guardian.

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Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет за Смоллинга 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А Смоллинг провел 7 матчей и забил 1 гол.

Наш прогноз: «МЮ»

Рейньер Жезус Карвальо

«Фламенго», полузащитник, 17 лет

Мадридский «Атлетико» может подписать полузащитника «Фламенго» Рейньера. Переговоры между 17-летним бразильцем и мадридским клубом сильно продвинулись, сообщает As.

В контракте Рейньера с «Фламенго» прописаны отступные в размере 62 млн евро, но «Атлетико» уверен, что снизит цену.

Рейньер был капитаном сборной Бразилии U-17. Его сравнивают с Кака и Роналдиньо и считают самым талантливым игроком не только в бразильском, но и мировом футболе, родившимся в 2002 году.

В 17 лет его внесли в заявку «Фламенго» на Либертадорес, а пару месяцев назад он дебютировал в основе. Хавбек считается одной из главных звезд наступающего молодежного чемпионата мира.

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Летом бразильский клуб отклонил предложение о трансфере Рейньера за 30 млн евро от «Эвертона».

Наш прогноз: «Фламенго»

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 38 лет

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Возвращение шведского бомбардира в Серию А выглядит все реальнее — но не в «Милан» или «Наполи», а в скромную «Болонью».

Вальтер Сабатини Спортивный директор «Болоньи» Ибрагимович хочет перейти в наш клуб из-за его отношений с Синишей Михайловичем. Это не фантастика, это может случиться. И если это произойдет, то благодаря их тесной связи. Ибра хотел бы помочь Михайловичу, и мы сделаем все, чтобы это безумие свершилось

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский клуб рассчитывает заключить с форвардом контракт на 1,5 года.

Зарплата 38-летнего футболиста за этот период составит 6 млн евро, треть от этой суммы готовы выплатить спонсоры клуба. Сообщается, что первые переговоры сторон прошли успешно.

Впрочем, обольщаться «Болонье» рано. Как рассказал ESPN генеральный директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Деннис те Клозе, американский клуб обсудить с Иброй вопрос продления контракта.

Еще одним претендентом на игрока стал австралийский клуб «Перт Глори», руководство которого уже обращалось к агенту игрока Мино Райоле.

Календарь и таблица Серии А

Австралийцы поинтересовались, доступен ли Ибрагимович для трансфера, а также заинтересован ли сам швед, рассказал Le Figaro исполнительный директор «Перт Глори» Тони Пиньята.

Швед забил 31 гол в 31 матче МЛС. Контракт Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает 31 декабря 2019 года.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси»

Артуро Видаль

«Барселона», полузащита, 32 года

Артуро Видаль globallookpress.com

Миланский «Интер» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланцы хотят арендовать 32-летнего чилийца с опцией выкупа.

При этом каталонский клуб оценивает игрока в 15 млн евро, сообщает FC Inter News.

Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года, однако хавбек недоволен количеством игрового времени, которое он получает из-за высокой конкуренции в полузащите.

Ранее сообщалось, что Видаль не прочь перейти в «Интер» и отказался от 2-летнего контракта с «Шанхай Теллэйс» на 20 млн евро.

Антонио Конте попробует взять чилийца в аренду, чтобы усилить линию полузащиты своей команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Календарь и таблица испанской Примеры

При этом «Барселона» требует взамен приоритетного права на покупку нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса летом 2020 года.

Наш прогноз: «Интер» 0