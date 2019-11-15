Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20

Как показала прошлогодняя гонка за «Золотой бутсой», в АПЛ так много великих нападающих, что выделить кого-то одного просто невозможно.

И уже в этом сезоне лучшие форварды и вингеры Европы радуют нас выдающейся атакующей игрой. Но кто является лучшим нападающим в Английской премьер-лиге на данный момент?

Автор Squawka Стив Дженнингс выбрал игроков, которые, по его мнению, входят в дюжину лучших на своей позиции прямо сейчас.

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

Серхио Агуэро забивает голы в Премьер-лиге. Забивает много. Начиная с сезона 2014/15, аргентинец забивал не менее 20 голов в каждом сезоне, и в этот раз он идет по тому же графику с девятью голами в первых 11 матчах.

В последнее время он чередовался в стартовом составе с Габриэлом Жезусом и забил только один раз в последних пяти матчах АПЛ.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Но Агуэро, вне всякого сомнения, будет в конце сезона, как и всегда, одним из лучших бомбардиров, и он будет играть ключевую роль в надеждах «Манчестер Сити» на сохранение титула.

Ключевой показатель: Агуэро стал только третьим игроком Премьер-лиги, забившим 100+ голов на одном стадионе, когда он достиг показателя в сто голов на «Этихаде» в сентябре.

Рахим Стерлинг

«Манчестер Сити»

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Рахима Стерлинга невозможно остановить (если вы, конечно, не Гарет Саутгейт) — с тех пор, как Пеп Гвардиола превратил его в одного из лучших нападающих в мире.

С семью голами в чемпионате уже в этом сезоне он стал настоящим кошмаром для защитников, как на «Этихаде», так и на других аренах.

Неоспоримо, что Стерлинг входит в разряд игроков, которых просто невозможно остановить, когда они словили кураж. Более того, 24-летний футболист не просто забивает голы, он создает много моментов для своих товарищей по команде, что идет на пользу «Сити».

Ключевой показатель: у Рахима Стерлинга как минимум на 44 удара больше (138) из штрафной противника, чем у любого другого игрока Премьер-лиги в этом сезоне.

Рияд Марез

«Манчестер Сити»

Рияд Марез globallookpress.com

С тех пор, как Марез перебрался в «Ман Сити», он вел борьбу за то, чтобы стать игроком стартовом составе команды с такой глубиной состава, которой обладают чемпионы.

Но, пока что, он доказал свой хирургически точной игрой в этом сезоне, насколько полезно иметь такого высококлассного игрока в запасе.

С двумя голами и тремя передачами, Марез был продуктивным и креативным ключевым игроком «Сити» в этом сезоне. Похоже, победа на Кубке африканских наций с Алжиром летом добавила ему уверенности в себе, и «Сити» пожинает плоды этого.

Ключевой показатель: только Садио Мане (23) и Рахим Стерлинг (22) создали больше моментов, чем Рияд Марез (20) среди форвардов Премьер-лиги в этом сезоне.

Тэмми Абрахам

«Челси»

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Одним из самых приятных сюрпризов, особенно для болельщиков «Челси», в этом сезоне стала блистательная игра Тэмми Абрахама.

Поговаривали о переходе нападающего в «Астон Виллу» этим летом, но Фрэнк Лэмпард решил оставить его на «Стэмфорд Бридж».

И он не прогадал. После фальстарта Абрахам набрал обороты в Премьер-лиге, забив 10 раз, включая превосходный хет-трик в матче против «Вулверхэмптона». Он с легкостью вытеснил Оливье Жиру из стартового состава «Челси».

Ключевой показатель: Абрахам нанес больше ударов в створ (20), чем любой другой игрок Премьер-лиги в этом сезоне.

Гарри Кейн

«Тоттенхэм»

Гарри Кейн globallookpress.com

Давненько не было другого нападающего, который превосходил бы Гарри Кейна по забитым мячам, но Абрахам дал бы Гарету Саутгейту пищу для размышлений, если бы не капитанство Кейна в сборной.

Хотя нельзя сказать, что Кейн, как обычно, не был в числе лучших нападающих в этом сезоне.

Кажется, что форвард еще не набрал лучших кондиций, в то время как «Шпоры» слегка лихорадит, но он по-прежнему демонстрирует свой «инстинкт убийцы» с блестяще забитыми голами в матчах против «Лестера» и «Ливерпуля». Когда он наберет форму, его голевой счет будет расти.

Ключевой показатель: в этом сезоне коэффициент конверсии «голевых моментов» в голы у Кейна составляет 83,3% в Премьер-лиге.

Джейми Варди

«Лестер»

Джейми Варди globallookpress.com

Еще один пункт в списке, еще один англичанин. К сожалению для Саутгейта, этот уже завершил карьеру в сборной. Обидно, потому что нынешняя форма Джейми Варди позволила бы ему попасть в состав любой сборной прямо сейчас, настолько хороша его результативность.

Варди можно назвать уникальным игроком в этом списке, поскольку в качестве топ-форварда АПЛ он раскрылся уже в относительно поздний период своей карьеры.

Тем не менее, свой статус он в очередной раз подтвердил хет-триком в потрясающем разгроме «Саутгемптона» со счетом 9: 0, и нет никаких признаков, говорящих о том, что 32-летний футболист собирается сбавить темп.

Ключевой показатель:

Варди в настоящее время возглавляет бомбардирскую гонку с 11 голами.

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Арсенал»

Как и у Кейна в «шпорах», игра Пьера-Эмерика Обамеянга сильно отличается от игры его команды, которой придется сильно постараться, чтобы финишировать в четверке лучших в этом сезоне.

Тем не менее, голы Обамеяга идут «канонирам» на пользу, так же, как шли бы всем остальным.

Не стоит недооценивать голевую статистику габонца с момента его перехода в «Арсенал», и, похоже, он не собирается прекращать забивать в ближайшее время. Страшно представить, сколько голов он забил бы уже, если бы играл за «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

Ключевой показатель: В сентябре Обамеянг был признан лучшим игроком месяца АПЛ, став пятым игроком «Арсенала», получившим эту награду несколько раз.

Теэму Пукки

«Норвич»

Теэму Пукки globallookpress.com

Теэму Пукки начал свою карьеру в Премьер-лиге замечательно, иначе и не скажешь. После пяти игр он забил шесть голов, включая хет-трик против «Ньюкасла» на «Кэрроу-роуд», что дало «канарейкам» надежду на то, что этот в этом сезоне они смогут избежать вылета.

С тех пор он немного выпал из гонки, не сумев забить в последних семи матчах, но его стартовый рывок не стоит забывать.

Возможно, это лишь вопрос времени, прежде чем он вернется с забитыми мячами, чтобы помочь своей команде удержаться подальше от зоны вылета.

Ключевой показатель: только Тэмми Абрахам (20) и Мохамед Салах (19) нанесли больше ударов в створ, чем Пукки (18) в Премьер-лиге в этом сезоне.

Маркус Рашфорд

«Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Вот еще один игрок, который мог бы забивать еще больше голов, если играл в команде получше и поуверенней.

Тем не менее, его шесть голов в 12 играх достойны восхищения, учитывая всю ту, возможно несправедливую, критику, которую он получает с тех пор, как возглавил атаку «Манчестер Юнайтед».

С тех пор, как Антони Марсьяль вернулся в центральную зону, Рашфорд поглядывает на свою зону комфорта на левом фланге, и играя как нечто среднее между центрфорвардом и нападающим в оттяжке.

У Рашфорда на счету также есть три передачи, и он, кажется, полон решимости снова одурачить своих критиков.

Ключевой показатель: Маркус Рашфорд записал на свой счет большее количество ударов (9) и голов (2) после контратак в Премьер-лиге в этом сезоне.

Мохаммед Салах

«Ливерпуль»

Мохаммед Салах globallookpress.com

С шестью головами и тремя передачами в девяти матчах Мохамед Салах снова выглядит как один из самых результативных игроков Премьер-лиги в этом сезоне, хотя ему нужно немного повысить свой голевой счет, если он хочет выиграть «Золотую бутсу».

Личное соперничество с Садио Мане снова на повестке дня, но Юрген Клопп будет просто счастлив, что у него есть гармоничная (в основном) атакующая тройка, двое из которых — настоящие голевые машины. Действительно, Салах выглядит готовым к очередному звездному сезону.

Ключевой показатель: только Стерлинг (138) имел больше касаний в штрафной соперника, чем Салах (94) в Премьер-лиге в этом сезоне.

Садио Мане

«Ливерпуль»

Садио Мане globallookpress.com

Не отстать от Салаха по голам в прошлом сезоне (не будучи при этом штатным пенальтистом) — было довольно большим достижением, но Мане под руководством Клоппа настолько улучшил свою игру перед чужой штрафной, что никого не удивит, если сенегалец превзойдет своего товарища по команде к концу текущего сезона Премьер-лиги.

Похоже, что дуэт на какое-то время разругался из-за голевого момента в матче с «Бернли», но это было лишь доказательством того менталитета, который выработал Мане, когда дело доходит до забитых мячей. Добавьте к нему креативность, дриблинг и умение защищаться, и вы получите совершенного современного форварда.

Ключевой показатель: ни один игрок Премьер-лиги не выиграл владение в последней трети больше, чем Садио Мане (13) в этом сезоне.

Роберто Фирмино

«Ливерпуль»

Роберто Фирмино globallookpress.com

Ни один список лучших форвардов Премьер-лиги не был бы полным без всех трех членов наводящей страх атакующей тройки «Ливерпуля».

Неудивительно, что Салах, Мане и Роберто Фирмино все хорошо начали сезон, а «красные» возглавляют таблицу с заметным преимуществом.

Фирмино, возможно, забил только три гола, но, как обычно, он сыграл важную роль в том, чтобы позволить Мане и Салаху показать себя с лучшей стороны.

Он записал на свой счет три голевых передачи и выиграл целых 58 единоборств, оправдывая похвалы, которые он получает, несмотря на то, что забил меньше партнеров по атакующему трезубцу.

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Ключевой показатель: Фирмино успешно завершил 23 из 36 обводки в Премьер-лиге в этом сезоне. 0