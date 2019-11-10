Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку Точилина

ЦСКА нанес поражение «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России. В начале встречи Андрей Мостовой вывел вперед свою команду, точно пробив в угол ворот Игоря Акинфеева. Несколько минут спустя Миха Мевля срезал мяч в свои ворота после подачи Арнора Сигурдссона. В конце первой половины матча Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Вадима Карпова. На 52-й минуте Иван Обляков отправил мяч под перекладину ворот хозяев после передачи Николы Влашича. Вскоре Федор Чалов забил третий гол своей команды.

Возвращение Дзагоева

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко изучает стартовые составы команд, выделяя в заявке армейцев вернувшегося после восстановления от травм Алана Дзагоева.

«Относительно игры Лиги Европы в Будапеште Виктор Гончаренко полностью изменил опорную зону. Ахметов остался в запасе, а дисквалифицированный Бийол — на трибуне. Новую пару в центре сформировали Обляков с Бистровичем.

Ещё один условно свежий исполнитель, Кучаев (в Венгрии отбегал полчаса), занял левую бровку. Игра ЦСКА от тренерских манипуляций определённо выиграла. По крайней мере в конструктивном плане. Мяч стал живее двигаться у москвичей, в результате масса так называемых подходов и ударов.

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Главная кадровая новость дня — Дзагоев в заявке. Его там не было год — с дерби против "Динамо" в ноябре 2018-го. "Он готов играть, может во втором тайме выйти на поле", — анонсировал долгожданное возвращение Алана Гончаренко. Оно случилось на 84-й минуте. Сменил Дзагоев Влашича. Под овацию. Алан, мы скучали.

У многочисленных "делегатов" "Зенита" в "Сочи" настрой на ЦСКА по умолчанию был серьёзный. У Заболотного особенно. Однажды он команде своей юности уже забивал, ещё в майке "Тосно". На этот раз Александр Точилин придержал Антона в резерве, чтобы отправить на газон ближе к концу встречи».

Обмен ударами

Автор Sport24 Данила Игнатов доволен активным началом матча, вместившим два гола уже в течение 16 минут.

«С посещаемостью у "Сочи" есть проблемы, зато армейский сектор был заполнен полностью. Ноябрь — идеальный выезд для юга России.

Фанатам, правда, явно не слишком нравилось то, что происходит на поле. Чуть ли не первая контратака на ворота ЦСКА закончилась голом. Вся оборона армейцев убежала на угловой, ближе всех к воротам остался только опорник Бистрович, который обрезался с передачей и побежал закрывать ворота. Набиуллин пробежал по флангу и отдал очень плохую передачу на Мостового, но игроку "Сочи" помог Кучаев — футболист ЦСКА идеально оставил мяч сопернику в штрафной.

"Сочи" забил первом же ударом в матче, но коуч Александр Точилин даже не радовался. Его команда не выигрывала в течение 4 матчей РПЛ подряд (как и ЦСКА, кстати). По информации "Чемпионата", в случае поражения от армейцев тренер может быть уволен.

Очень быстро ЦСКА ответил — Кучаев исправился за первый гол и вырезал шикарную передачу на Сигурдссона. Исландец вешал в штрафную, но его замкнул не армеец, а Миха Мевля. Джанаев, который несколько раз спас и еще спасет "Сочи", уже не успел броситься в угол».

Пенальти назначенный и неназначенный

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев не оставил без внимания работу арбитров в насыщенных событиями концовке первого тайме и начале второго.

«В остальном же в первом тайме армейцы были поострее. Можно вспомнить по паре неплохих ударов Влашича и Облякова, а также попытки Дивеева и Сигурдссона . У противоположных ворот при этом напряжение практически не возникало. Разве что после штрафного Нобоа из выгодной позиции не попал по мячу Миладинович.

Однако на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. Уже в компенсированное время из ничего возник пенальти. 17-летний Карпов сделал детскую ошибку, чуть подтолкнув сзади Мостового в довольно безобидной ситуации. А Полоз легко переиграл Акинфеева с 11-метрового — 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Армейцы, впрочем, вновь быстро отыгрались, а потом и вышли вперед. Их не смутил даже эпизод с неназначенным пенальти, когда мяч в штрафной угодил в руку защитнику сочинцев. На 52-й минуте Облякову удался отличный обводящий удар в ближнюю "девятку" метров с двадцати — 2:2. И здесь уже недовольство арбитром выражали хозяева, посчитавшие, что незадолго до этого мяч ушел за лицевую линию».

ЦСКА обречён? Никак нет!

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов поздравляет ЦСКА, сумевший снять проклятие вторых таймов.

«Гончаренко признавался, что у игроков в головах уже сидит мысль про плохие вторые таймы, что негативно сказывается на их настрое. Казалось, проиграв даже первый тайм, ЦСКА уж точно не сможет победить сегодня, но, похоже, Гончаренко хорошо поговорил не только с судьями.

Гости вышли на игру с великолепным настроем и успели выйти вперёд до того, как у них закончились силы. Влашич наконец предоставил Облякову возможность для удобного удара с рабочей ноги, а затем Иван помог Чалову прервать 10-матчевую безголевую клубную серию.

ЦСКА наконец сделал то, чего мучительно не хватало команде всю осень и ввело её в кризис: в нужный момент оперативно выжал результат и мог теперь традиционно сбавлять. Теперь не нужно было прилагать сверхусилий, достаточно было сдержать аутсайдера. Тем более что Заболотный появился только на 79-й минуте. Гончаренко ответил выходом Ахметова, которого довызвали в сборную прямо по ходу игры, и долгожданным возвращением Дзагоева».

Лицо попроще

Автор «Спорт-Экспрресса» Константин Алексеев изучает нетривиальные методы психологической разгрузки, применяемые наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, включающие нецензурную брань в адрес арбитра в перерыве матча.

«После случая в подтрибунке ЦСКА словно отпустило, команда раскрепостилась, за десять минут перевернув ход матча — прервав серию из четырех игр в РПЛ без побед. В тот момент, когда можно было занервничать, почувствовав дыхание "Спартака" — в субботу после успеха красно-белых против "Крыльев" отрыв армейцев от принципиального соперника сократился до шести очков.

В смешанной зоне нападающий Чалов не остановился, но лицо у него уже стало попроще — Федор красивым голом прервал полуторамесячную безголевую серию. Дальше должно быть легче.

Хавбек Обляков с улыбкой замечал, что раздал уже несколько телеинтервью — пощадите, мол. Конечно, и его лицо стало проще. Еще бы: шикарный обводящий удар левой в ближнюю "девятку", а через три минуты черпачок, после которого Чалов в касание отправил мяч в сетку. 1:2 превратились в 3:2, а Гончаренко назвал Облякова лидером команды в этом матче. После публичной критики, когда тренер замечал, что молодой полузащитник вместе с Ахметовым допускает разрывы в линиях.

Все футбольные трансферы

А у Дзагоева стало лицо попроще после выхода на поле после годичной паузы? Даже не сомневайтесь! Алан не выступал с 3 ноября 2018 года до 10 ноября 2019 года. Он тоже может с оптимизмом смотреть в будущее». 0