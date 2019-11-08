Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ

«Краснодар» дома обыграл «Трабзонспор» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. «Быки» повели в счете в середине первого тайма благодаря автоголу защитника турецкой команды Серкана Асана. Мануэл Фернандеш удвоил преимущество хозяев, завершив атаку «Краснодара» красивым ударом пяткой. Иван Игнатьев, заменивший Ари во втором тайме, отправил третий гол в ворота гостей. От разгромного поражения в Краснодаре «Трабзонспор» спас Энтони Нвакаеме, который отыграл один мяч в добавленное время.

«Краснодар» обновил группу атаки

Редакция Sport24 изучает изменения в стартовом составе «Быков», которые оказались ключевыми.

«После двух провальных стартовых туров в Лиге Европы (0:5 от "Базеля" и 1:2 от "Хетафе") "Краснодар", наконец, почувствовал вкус крови. Выездная победа над "Трабзонспором" стала триггером — шансы на выход в плей-офф есть, но для этого обязательно нужно обыгрывать турок уже дома.

Мусаев наверняка понимал, что набравший за три тура одно очко "Трабзон", скорее всего, забьет на ЛЕ, потому выставил состав под комбинационный футбол: нацеленные на атаку Вильена, Фернандеш и Олссон в полузащите, техничный Ари в центре атаки.

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Тренер "Трабзонспора" Унал Караман и правда махнул рукой на еврокубки: мало того, что из-за травм матч пропускали опытные Оби Микел, Фармак, Старридж и Соса (последний — и вовсе ключевой игрок команды в центре поля), так коуч выставил в основе запасного вратаря Кардешлера, а в атаку отрядил 17-летнего юношу Мухаммета Акпынара».

Унал Караман Главный тренер «Трабзонспора» Как я говорил перед этой встречей, у нашей команды очень много проблем. Мы использовали в этом матче очень много молодых футболистов, которые до этого не выступали на таком уровне. Мы проиграли эту встречу, но смотрим в будущее с оптимизмом. Это был очень важный для нас матч. Надеемся, что наши молодые игроки, которые вышли на поле, помогут клубу в дальнейшем. До пропущенного гола мы пытались играть в открытый, атакующий футбол. Был момент, когда мы могли забить. Нет смысла говорить больше об этом матче. Мы сражались с очень хорошим соперником, довольны действиями игроков, которым дали шанс в этом противостоянии. Конечно, у них были ошибки. Надеемся, что с каждым матчем их будет у футболистов меньше. Конечно же мы будем дальше играть в Лиге Европы, стараясь побеждать, завоёвывать очки.

Тяжелый старт

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов признает, что российский клуб начал матч не лучшим образом, но быстро сумел переломить ход встречи.

«Молодёжь гостей вовсе не оказалась мальчиками для битья. В начале встречи на удары "Краснодара" игроки "Трабзона" отвечали пусть и не опасными, но неприятными подходами к воротам Крицюка.

Оборонялись турки ещё круче. Раз за разом благодаря интенсивному прессингу они заставляли хозяев ошибаться, а когда команда Матвеева всё-таки пересекала центр поля, футболисты "Краснодара" сталкивались с высоким блоком обороны, который пройти не могли.

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Лишь к середине тайма "быки" стали похожи сами на себя. Первому голу в игре предшествовал фирменный короткий пас краснодарцев у чужой штрафной. Сыграв в стенку с Ольссоном, Фернандеш оказался на ударной позиции и пробил в касание — мяч рикошетом от ноги защитника Асана залетел в ворота».

⚽ Рикошет после удара Ману Фернандеша играет за краснодарцев.

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/UkKbTQRj9C — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019

Сергей Матвеев Главный тренер «Краснодара» Начало матча было не совсем хорошим для нас. Но вторую половину первого тайма мы провели хорошо. Разыграли несколько комбинаций, которые завершились взятием ворот. Во втором тайме больше играли, отталкиваясь от счёта. Имели также моменты, но, наверное, не хватило свежести. Хотя счёт и 3:1, игра для нас выдалась тяжелой. Рады победе, ждём сейчас игр с «Базелем» и «Хетафе». Надеемся на то, что попадём в весеннюю часть еврокубков.

Двигатель атаки «Краснодара»

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев нахваливает португальского полузащитника «Краснодара», организовавшего два мяча до перерыва.

«Двигателем краснодарской атаки стал Мануэл Фернандеш, который еще и продемонстрировал отличную готовность к предстоящей на выходных встрече с "Локомотивом". Для начала португалец подхватил мяч на подступах к штрафной, обыгрался с Олссоном, и пытавшийся остановить удар защитник неловким движением отправил мяч под перекладину собственных ворот.

Затем же пришло время футбольного искусства. Если в будущем у "Краснодара" появится виртуальный музей, вторая голевая атака в игре с "Трабзонспором" непременно украсит экспозицию самых красивых моментов в истории южан. На комбинацию с пасом Ари пяткой, крученой подачей Сулейманова в центр штрафной и завершающим ударом Фернандеша — снова пяткой — можно смотреть бесконечно.

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Поднять голову сопернику не позволил Крицюк, сумевший в броске вытянуть из верхнего угла удар Авдияя. Благодаря этому краснодарцы сохранили к перерыву преимущество в два мяча, и во втором тайме уже спокойно играли по счету. Увеличить его могли Спаич, Уткин и Игнатьев. Последний, не использовав выход один на один, все же отличился при подаче углового».

🔥 Фернандеш после паса Сулейманова пяткой переправляет мяч в ворота гостей. Красота в Краснодаре!

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/QVRtfHy9ZN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019

Не забывая про воскресную битву в Черкизово…

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко считает, что добившись комфортного преимущество, тренерский штаб «Краснодара» начал думать о предстоящем матче РПЛ.

«Здесь вспомнилось, что и турецкие клубы в целом, и "Трабзонспор" в частности крайне неудачно играют в еврокубках в гостях у российских клубов. Из 18 выездных встреч им удалось выиграть лишь две, а клуб из Трабзона в России до визита в Краснодар не мог забить даже один мяч.

Впрочем, это не означало, что "быков" после перерыва ждет легкая прогулка. Тем более что нужно было попытаться сгладить последствия разгрома (0:5) от "Базеля" в первом туре группового раунда и одним-двумя голами улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В параллельном поединке, кстати, швейцарцы второй раз за две недели обыгрывали "Хетафе", и это означало, что за два тура до конца турнира "Краснодар" по очкам сравнялся с испанцами в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

В то же время в головах у тренеров и игроков черно-зеленых наверняка роились мысли о предстоящем в воскресенье выездном поединке с "Локомотивом" в очередном туре РПЛ. Железнодорожники свой еврокубковый матч с "Ювентусом" провели накануне, а значит, получили лишний день для восстановления. Так что у "быков" был резон приберечь прыть и силы к воскресной битве в Черкизово. По этой причине уже в середине второго тайма были заменены герой матча Фернандеш и неплохо потрудившийся Ари».

«Сухаря» не вышло

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин подмечает, как просела игра «Краснодара» с уходом Фернандеша и сетует на пропущенный на последних минутах гол.

«После перерыва Ману продолжил крушить "Трабзонспор" классными отборами в центре поля и обостряющими передачами. Похоже, что португалец запутал все планы тренерского штаба "Краснодара" на матч с "Локомотивом", и Фернандеша срочно убрали на 63-й минуте. А ведь было видно, что он готов и может дальше феерить. С его уходом остроты у ворот "Трабзонспора" стало гораздо меньше.

Вышедший на поле Игнатьев поначалу вообще не мог обработать ни одну передачу. Все прострелы в его сторону заканчивались ничем. Лишь в дополнительное время нападающий показал, что забивать не разучился, когда замкнул навес с углового. Красивая была бы победа — 3:0, с крутыми голами. Но нынешний "Краснодар" почему-то разучился побеждать крупно, вот и пустил в самом конце гол от Нвакаэме.

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Тем не менее, победа над "Трабзонспором" добыта, а это значит, что "быки" остаются в гонке. И теперь решающим для них станет выезд в Мадрид на встречу с "Хетафе". Там решится судьба второй путевки в плей-офф».

«Трабзонспор» был ниже классом

Автор Soccer.ru Синклейр считает, что турецкий клуб заметно уступает «быкам» в уровне, так что победа не стала неожиданностью.

«Отдельно стоит отметить расцветшего Мануэла Фернандеша, которого вроде как списали со счетов. "Краснодар" "подобрал" и терпеливо выходил, дожидаясь, когда португалец наберет нужные кондиции, а с этим у него были проблемы. Теперь Фернандеш расплачивается с клубом за терпение — очень вовремя.

Но за пределом этих голевых комбинаций и еще ряда отрезков было заметно, что "Трабзонспор" представляет собой просто команду, гораздо более низкого качества исполнителей и мастерства. "Краснодар" в какой-то мере использовал свой класс, уверенность, обретенную в результате беспроигрышной серии, а также боевитость, которую "Краснодар" в принципе способен показывать, когда правильным образом настроится.

Это позволяло опережать соперников в пограничных и спорных ситуациях, вырывать мяч, не пускать к воротам. Хотя у гостей возникали порой подходы, особенно во втором тайме, когда "быки" начали рановато матч доигрывать, что называется, снизив уровень концентрации.

С этим еще предстоит поработать, но уже сама способность "Краснодара" действовать на классе в еврокубках может восприниматься позитивно. Главный же итог — это шесть очков в копилке и дележка с "Хетафе" второго места в группе. Относительно недавно казалось, что про шансы "Краснодара" на выход в евровесну можно забыть напрочь».

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