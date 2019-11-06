Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе

Питерский «Зенит» уступил «Лейпцигу» (0:2) в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Голами в составе немецкого клуба отметились хавбек Диего Демме и полузащитник Марсель Забитцер.

Автор хет-трика — на скамейке

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, отмечая оборонительные тактические изыски Сергея Семака.

«Если российский чемпион натужно и при неоднозначном судействе вырвал домашнюю ничью у ЦСКА, то "быки" в очередном туре бундеслиги подняли на рога "Майнц", отгрузив ему восемь (!) безответных мячей.

Поэтому вполне логично, что на игру в Петербурге наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсманн выставил практически тот же состав, что и против "Майнца". Исключение было лишь одно, но зато какое: на скамейке остался ведущий форвард команды Тимо Вернер, отметившийся в минувшую субботу хет-триком. Его место в паре форвардов с Юссуфом Поульсеном занял Эмиль Форсберг.

А вот состав петербуржцев Сергей Семак основательно перекроил. Не оказалось в основном составе допустившего результативную ошибку в поединке с армейцами Вячеслава Караваева, а также Себастьяна Дриусси и Юрия Жиркова, а с появлением в "старте" Йордана Осорио, Игоря Смольникова и Александра Ерохина поменялась и тактическая схема хозяев.

Как и в самом первом матче этого группового турнира в Лионе, "Зенит" начал встречу с тремя центральными защитниками, единственным ярко выраженным опорником — Вильмаром Барриосом, двумя атакующими полузащитниками и привычным дуэтом форвардов».

Азмуну не хватило сантиметров

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что питерцам не удалось полностью воплотить в жизнь планы своего тренера, хотя шансы забить у них и были.

«Фанаты петербургской команды снова подготовили яркий перфоманс. Надпись на потрясающем баннере с медведем, волком и балалайкой гласила: "В душе 'Зенит', в сердце Русь". Всего встреча Лиги чемпионов собрала 50 452 зрителя.

План Семака был простым, но, скорее всего, единственно возможным для матча с соперником, играющим с такой интенсивностью и мощью в атаке. "Зенит" оборонялся крупными силами, рассчитывая на то, что Артём Дзюба с Сердаром Азмуном будут принимать длинные передачи и организовывать контрвыпады.

Перформанс болельщиков «Зенита» globallookpress.com

Быстрые центральные защитники "РБ Лейпциг" выиграли много мячей у нападающих "Зенита", однако пару "стопроцентных" моментов хозяева в первом тайме всё-таки создали. В одном эпизоде Дзюба просто не выкатил мяч Азмуну на пустые ворота, а в другом, когда это Артём всё сделал как требовалось, Сердара отделили от гола какие-то сантиметры».

Два гола забито, один засчитан

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров отмечает, что первый тайм оказался насыщен событиями.

«Гол в ворота "Зенита" пришел после удара из-за предела штрафной. Но VAR "сыграл" за Кержакова и Ко: бездушный компьютер тысячей эпизодов ранее разглядел руку у Нкунку. Гости, похоже, даже не расстроились, продолжив планомерное давление на ворота Кержакова.

Но как это уже случалось с "РБ Лейпциг" в нынешнем сезоне, увлекшись атакой, команда пропустила опаснейшую контратаку. Казалось, что Дзюба уже все сделал для удара, находясь в чужой вратарской, но зачем-то стал улучшать эпизод, так и не пробив. Зато наорал на Оздоева. Что-то у Артема нервишки шалят.

В середине первого тайма VAR уже сработал против "Зенита". Хозяева просили пенальти за фол на Дугласе Сантосе, но получили лишь штрафной. Хотя клубный фотограф успел поймать момент, который, как кажется, говорит об ошибочности решения португальца Пинейро, отвечавшего за VAR.

Арбитр оставил «Зенит» без пенальти globallookpress.com

Первый тайм был настолько событиен, что уже в компенсированное к нему время сначала Азмун заставил взорваться "Газпром Арену", пробив в сантиметрах от дальнего угла ворот Гулачи, а затем на 45+5 капитан "РБ Лейпциг" Демме показал, как надо точно бить».

⚽ Диего Демме оказался самым расторопным и точным на добивании после штрафного гостей.

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Логичное поражение

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов с огорчением признает закономерность поражения «Зенита» в домашнем матче.

«Стадион пел традиционно громко, хотя Нагельсманн, кажется, был не тише. Когда "Газпром Арена" зарядила традиционное "Вперед, за Питер!" мне послышалось "Вперед, Забитцер" — и это больше напоминало правду, чем оригинальную версию кричалки.

Австриец, как и весь "Лейпциг", был активнее соперника и забил логичный гол. "Зенит" больше не могли прощать за систематические просчеты в центре обороны и опорной зоне. Насыщенная защита должна была спасать петербургскую команду хотя бы от части атак мощного противника, но не делала этого.

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Семак в перерыве даже не поменял расстановку — и это странно. Ограничился лишь заменой по позиции: Смольникова заменил более атакующий игрок Караваев. Идея игры не изменилась — и при 0:1 "Зенит" не стремился владеть мячом, что выглядело неоправданно. "Лейпциг" продолжал давить по центру, а затем вышел Вернер, забил Забитцер — и все окончательно стало ясно».

Дзюба пободался с «быками»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой разочарован игрой в исполнении сине-бело-голубых, которые не смогли даже «размочить» счет.

«Пропущенный гол явно разозлил хозяев. Дзюба, у которого игра совершенно не получалась, на ровном месте спровоцировал конфликт с опекавшим его Упамекано. Форварду "Зенита" не понравилось, что соперник придерживал того во время борьбы. А следом Семак провёл вполне показательную и очень нетипичную замену. Ивановича заменил Дриусси.

Все попытки оживить игру толком ни к чему не привели. У "Зенита" был неплохой шанс после углового с ударом головой под перекладину. А в концовке Дзюба получил мяч почти у линии вратарской, но его удар заблокировали. Больше хозяева не создали ровным счетом ничего. "Зенит" не наиграл даже на гол и вполне заслуженно уступил "РБ Лейпциг" уже во второй раз подряд.

«Зенит» пытался навязать борьбу в концовке globallookpress.com

Несмотря на два поражения подряд, "Зенит" сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. Да, "РБ Лейпциг" уже не догнать, но теперь всё решится в матчах с "Лионом" и "Бенфикой". Две победы, безусловно, гарантируют питерцам выход в следующий раунд. Главный вопрос — как изменится игра "Зенита"? В матчах с "РБ Лейпциг" подопечные Семака совершенно не убедили, что они достойны места в следующем раунде».

Дзюба провалил матч с «Лейпцигом»

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов критикует бомбардира «Зенита», проведшего неудачный еврокубоквый матч.

«Игра в Петербурге с "Лейпцигом" у капитана сборной России не задалась как-то сразу. Мог ассистировать Магомеду Оздоеву, но момент игроки не реализовали, а двухметровый форвард агрессивно бросился к партнеру объяснять тактические нюансы. Несколькими минутами позднее Дзюба оказался на бровке с мячом в руках — должен был вбрасывать аут, чтобы продолжить быструю атаку. Хорошего варианта не нашлось, и 31-летний нападающий швырнул мяч оземь.

Вспылил Дзюба еще паре моментов, а в середине второго тайма и вовсе сцепился с защитником соперника. Дайо Упамекано придержал Артема, а затем ударил рукой со спины. Дзюба развернулся и устроил бодания с французским защитником. Повезло, что арбитр ограничился желтой карточкой.

Не только эмоциями Дзюба запомнился в игре с "Лейпцигом". Было несколько потенциально голевых передач — тот же Сердар Азмун два хороших момента точно не реализовал. Мог забить и сам Артем — хорошо против него сыграл защитник. Если же оставить хорошие действия с мячом, то Дзюбе очень не хватало движения.

Дзюба отличился только карточкой globallookpress.com

Артем в игре с "Лейпцигом" мог отдать пас в штрафную, а затем остановиться и наблюдать за развитием эпизода. Мог вернуть мяч назад, но не бежал после этого открываться, а оставался спиной к чужим воротам и смотрел за игрой партнеров. Вся энергия Дзюбы словно ушла в эмоции, а на беговую работу сил не осталось».

Разница в классе

Автор Soccer.ru Синклейр считает, что «Зенит» выглядел на фоне соперников беспомощно и слабо.

«Но насколько же разными выглядели команды в этой игре. "Лейпциг" по всем параметрам превзошел петербуржцев. "Зенит" просто не успевал за перемещениями игроков немецкой команды. Петербуржцы банально были медленнее во всем, в каждом действии. Словно играли соперники из разных по масштабу лиг.

Настолько беспомощно "Зенит" при Семаке еще не выглядел. Даже при более крупных по счету неприятностях у "Зенита" в игре не было такой безнадеги, как здесь, где "Лейпциг" просто укатывал противника, не ощущая, что вообще-то играет на чужом поле.

Ни в одной линии "Зенита" не было игрока, достойного оказать сопротивление. Боевитость Артема Дзюбы оказалась бесполезной, шустрость Сердара Азмуна позволяла ему обострить несколько раз, но вмешалось другое известное свойство иранца — склонность губить отличные моменты.

И если в России партнеры позволяют компенсировать эти осечки, то в Лиге чемпионов совсем иной спрос — за упущенные моменты тут бьют. У "Лейпцига" их тоже хватало, но "быки" смогли отыграть так, что на один упущенный создавали пару новых, играючи, легко, без скрипа, с которым передвигались зенитовцы».

«Лейпциг» был сильнее во всем

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев также вынужден признать разницу в уровне игроков двух команд, которая оказалась не в пользу россиян.

«В эпизоде же с пропущенным голом тоже все на тоненького: судья добавил три минуты, а штрафной "Лейпциг" бил уже через четыре. И после отскока от "стенки" рефери с чистым сердцем мог тут же давать свисток, но он дождался добивания. Как оказалось — результативного.

Примерно в том же духе прошла и вторая половина, хотя в ней хозяева чуть чаще владели территориальным преимуществом. "Зенит" по-прежнему не выглядел мальчиком для битья, но игровая идея, то, за счет чего россияне хотят превзойти соперника, не просматривалось. А немцы всюду оказывались лучше — на секунду, на сантиметры, но лучше. Агрессивнее в прессинге, быстрее в перемещениях, точнее в передачах, увереннее в завершении. Это и вылилось в итоговый счет.

Дзюба — один из редких игроков уровня «Лейпцига» globallookpress.com

Наверное, питерцы могли бы победить — в более удачный день. Скажем, как "Ференцварош" у ЦСКА — уступив по игре, но повернув удачу к себе лицом. Но это вряд ли было бы справедливо. Уровня "Лейпцига" в "Зените", пожалуй — Дзюба, Барриос и Азмун, где-то неподалеку Оздоев, Ракицкий и Дуглас. Остальным сложно.

Так что главные соперники в этой Лиге чемпионов для питерцев не немцы, а "Лион" с "Бенфикой". А Нагельсманн опять на коне и может вновь философствовать. Имеет право».

Победа на классе

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли признает класс и уровень «Лейпцига», но верит в возможность «Зенита» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«Самое яркое, пусть и безрадостное впечатление от матча: как же по-хозяйски, уверенно и агрессивно играл "Лейпциг" в Санкт-Петербурге. Причем без двух основных центральных защитников, а целый час еще и без Тимо Вернера. Совершенно при этом не сомневаясь в успехе, но без вальяжности и шапкозакидательства, все по делу, на классе, в первую очередь, на командном классе.

Владел мячом и инициативой. Команда Юлиана Нагельсмана не зря громила соперников в Германии, она заметно прибавила за эти 2 недели, миновавшие с первой встречи, еще больше напоминая немецкую футбольную машину, о которой так много говорили во времена тотального превосходства клубов бундеслиги и сборной тогда еще ФРГ.

Это поражение от очень классной команды, способной очень далеко пойти в Лиге чемпионов, еще не конец мечтам "Зенита" о плей-офф этого турнира. "Лион", с которым петербуржцам играть матч 5-го тура на "Газпром Арене" через три недели, после смены Силвиньо на Руди Гарсию заметно изменился и сыграл с "Бенфикой" дома в выраженно атакующей манере. Сыграл мощно, но неуязвимым не выглядел.

Баланс в игре тренеру еще предстоит искать. Очень сильно выглядит Мусса Дембеле, при Силвиньо нередко остававшийся в запасе. За четверть часа до конца встречи португальцы возродили интригу, сделав счет 2:1. Но французы организовали третий гол.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь у них 7 очков, а у "Зенита" — 4. И 27 ноября в Петербурге хозяев устроит только победа, тем более, что в последнем туре французы принимают дома "Лейпциг", которому к этому времени практически наверняка уже ничего будет не надо».

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