Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение

«Спартак» проиграл «Арсеналу» в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил форвард Евгений Луценко с передачи Кирилла Комбарова. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско получил предупреждение в матче. Немецкий специалист активно протестовал против решения судей и эмоционально выражал недовольство их работой. Для него это предупреждение уже второе в чемпионате России.

С Тилем, но без Бакаева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд, отмечая экспериментальный выбор наставника красно-белых.

«Новый наставник москвичей Доменико Тедеско успел приучить всех к тому, что угадать его выбор стартового состава практически нереально, и в этот раз он вновь потрудился на славу. С первых минут против туляков вышли просидевший два победных матча Гус Тил, ни разу не игравший при немецком тренере Джано Ананидзе и выходивший при нем только на замену Резиуан Мирзов.

Алекс Крал, Наиль Умяров и Эсекьель Понсе остались на скамейке запасных, а тренировавшийся по индивидуальной программе Андре Шюррле вообще не попал в заявку. Зелимхан Бакаев пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

У "канониров" также хватало изменений, но они носили вынужденный характер. Виктор Альварес пропускал матч из-за дисквалификации, Александр Ломовицкий — по условиям арендного договора с красно-белыми, а Игорь Горбатенко имел проблемы с задней поверхностью бедра. Он просидел на скамейке запасных 80 минут и появился только в концовке. В отсутствие ключевых игроков Игорь Черевченко с первых минут выстроил мощную оборонительную линию из пяти защитников».

Проблемы «Спартака» с позиционным футболом — прежние

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров критикует игру красно-белых в первом тайме.

«Красно-белые владели территорией (в стартовом отрезке — 72 на 28 процентов по владению мячом, далее — чуть меньший разрыв, но тоже солидный), а "Арсенал" оборонялся очень спокойно, без надрыва.За стартовые 45 минут "Спартак" создал лишь один момент после традиционной диагональной передачи Джикии с левого полуфланга и скидки Ларссона головой. Айртон пробил в упор, но Шамов, которому в этом матче будет суждено ещё не раз проявить себя, выручил.

Ещё в первом тайме начали появляться вопросы: а не перемудрил ли Тедеско с составом? Реформы и нестандартные методы — это круто, но слишком много футболистов играло на неродных для себя позициях: Ларссон с его рабочей левой играл ближе к левой бровке, а не правой, Мирзов — наоборот, Зобнин старательно, но малоэффективно бегал в роли инсайда, Тиль в таком же амплуа толком не касался мяча, а Джано отчаянно пытался справиться с функциями нижнего опорника-глубинного диспетчера, однако двигал мяч плохо, да и в отборе не преуспевал.

В какой-то момент Тедеско вообще чуть не погрузил команду в хаос, затяев массовые перестроения прямо по ходу встречи. Мирзов вдруг превратился в правого латераля, Мельгарехо — из линейного в правого нападающего.

В первом тайме игра «Спартака» не ладилась «Спартак»

Кажется, Доменико привык, что в Германии футболисты способны перестраиваться по щелчку хоть с позиции вратаря на позицию нападающего, но у российских игроков банально может не хватить уровня образования. И играть лучше "Спартак" после постоянных блужданий не стал».

Луценко хватило одного момента

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев хвалит реализацию гостей, которым хватило одного момента, чтобы повести.

«Главным распасовщиком в "Спартаке" по такой игре стал Джикия, а не Тил, Зобнин или Ананидзе. Дважды центральный защитник находил в штрафной Ларссона. В первом случае швед не успел пробить, во втором — скинул мяч на Айртона. Бразилец должен был открывать счет, но не хватило хладнокровия.

А вот форварду "Арсенала" Луценко хватило одного момента, чтобы наказать "Спартак" за расточительность. Джано не стал отрабатывать за Мельгарехо, оставив форварда без присмотра, и Комбаров с легкостью навесил в нужную точку. Луценко оказался точен, исполнив удар головой. Он и в прошлом году забил победный мяч спартаковцам еще в составе за "Динамо".

⚽ Евгений Луценко откликнулся на навес Комбарова и открыл счёт в матче.

📺 #СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение "МАТЧ!"https://t.co/rLAu28Vvp8 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2019

Впрочем, очень скоро Луценко мог покинуть поле — туляк так воткнулся в ноги Айртону, что арбитр имел основания показать ему красную карточку. Возможно, искреннее раскаяние Евгения помогло: Алексей Сухой ограничился желтой, поэтому футболист пропустит уже следующий тур из-за перебора предупреждений».

Непробиваемый Шамов

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев считает залогом успеха тульского клуба игру голкипера.

«Впрочем, ключевым решением Черевченко стал выход третьего вратаря Егора Шамова. В этом сезоне так же поступал Дмитрий Парфенов — вратарь Олег Баклов дебютировал за "Урал" против "Спартака". На кураже голкипер отстоял здорово, а "Урал" даже победил (2:1).

25-летний Шамов провел против "Спартака" второй матч за "Арсенал". На скамейке запасных остались куда более опытные Артур Нигматуллин и Михаил Левашов. Но в итоге именно Шамов выполнил три суперсейва, сыграв "сухой" матч. Его достижение тем более ценно, учитывая, что после забитого мяча туляки сели к своим воротам и только и делали, что отбивались от навала красно-белых.

Кутепов получил травму «Спартак»

Травма защитника Ильи Кутепова добавила головной боли Тедеско. Казалось, он даже не сразу придумал, кем его заменить. Причем немец едва не совершил роковую ошибку. Тедеско уже начал готовить к выходу чеха Алекса Крала, но замена Кутепова на иностранца нарушила бы лимит на легионеров. К счастью, тренеру вовремя подсказали. Тогда Тедеско выпустил Наиля Умярова, изменив схему на 4-5-1».

Карточка для Тедеско

Автор Sport24 Ярослав Кулемин оценивает то, как «Спартак» прибавил во втором тайме, что, впрочем, не помогло красно-белым забить.

«В начале второго тайма "Спартак" едва не потерял Джикию, отчаянно бросившегося вдогонку за Лесовым (тот выходил один на один с Максименко). Вскоре после этого спартаковцы наконец разыграли интересную комбинацию, но удар в упор от Мельгарехо вратарь "Арсенала" Егор Шамов вытащил. С голами у парагвайца в последнее время не клеится. Но в любом случае в эти минуты "Спартак" выглядел заведенным.

Тут же с близкого расстояния не забил Ларссон, который мог скопировать свой гол 'Локомотиву'. И вот, уже Мирзов лупит мимо! В тот момент Шамов, тренировавшийся с Мирзовым в 'Арсенале' и регулярно получавший от него в ближний, понял, что это не день 'Спартака'. Зато Резиуан первым подбежал к Комбарову, когда тот показывал, что не может продолжить игру.

Календарь и таблица РПЛ

На последние 20 минут Тедеско убрал Тиля и выпустил Понсе — не то чтобы бомбардира, но иногда забивающего. Перед заменой Гус едва не был затоптан соперниками. В Голландии он к такому не привык. Оценивая его игру, Тедеско был сдержан.

'Падай, Черевченко!' — кричали с трибун тренеру 'Арсенала', когда очередной игрок гостей оказывался на газоне. Но, как и в случае с Комбаровым, все было по-настоящему: Чаушич, хромая, ушел с поля.

Судейские решения злили Тедеско — резервному судье доставалось с самого начала. В конце концов, Тедеско допрыгался до желтой — второй в четырех матчах в России. Потом он скажет, что постарается брать эмоции под контроль».

Полезное поражение

Автор Soccer.ru Станислав Горин старается найти светлую сторону даже в домашнем проигрыше красно-белых.

«Но подобные поражения бывают полезными. Тедеско не ставил такую задачу, но может пойти к Цорну и показать пальцем — вот это и вот этот не тянут, это не игроки для „Спартака“. Конечно, если бы Шюррле и Бакаев могли играть, если бы Умяров и Понсе были готовы на целый матч, то ни один тренер мира не оставил их вне основы. Тедеско работал с самыми готовыми исполнителями, а те оказались скучными и потухшими. В отличие от багажа Аленичева, багаж Кононова тянет на дно, поскольку на весь „Спартак“ темп выдержал один Айртон.

Пока команда способна сыграть суммарно 10 минут на высокой скорости, не стоит искать персонально виноватых. „Арсенал“ сыграл закрыто, „Спартак“ не разбил стену, а виноваты в поражении все понемногу, кроме Максименко, который просто был зрителем, не считая последних секунд и похода к чужим воротам. „Спартаку“ нужно время и физическая подготовка, чтобы футболисты — Шюррле, Тиль, Ларссон, Умяров и Мельгарехо, набрали кондиции, что позволят включать скорость и успешно играть в трех сложных матчах за короткое время.

Максименко не сберег ворота «Спартак»

Пока „Спартак“ слишком медленный и хилый, чтобы не заплатить за непростые победы над „Локомотивом“ и „Ростовом“. Поэтому „Арсенал“ в третий раз подряд обыграл москвичей — удачно подвернулись. Гости идеально разыграли единственную свою классную атаку за матч».

Полезный опыт

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов также считает, что матч с «Арсеналом» поможет немцу быстрее обжиться в российском чемпионате.

«Однако для того, чтобы поставить стабильную игру, которая дает результат на долгой дистанции, нужно время, терпение и вот такие открытия — как с "Арсеналом".

Немец пошел на ротацию — выпустил в стартовом составе Джано, Мирзова, а также Тила, который давно не выходил на поле. Да, Бакаев не мог появиться из-за дисквалификации, но даже с учетом этой проблемы эксперименты масштабные. Расчет, очевидно, был на то, что Джано с его способностями распасовщика заменит Бакаева, Мирзов станет жечь на фланге, а Тил поможет Ларссону.

Из всех троих заметнее выглядел Мирзов. Но заметнее не значит эффективнее. Несколько заработанных штрафных и неплохих прострелов, но сколько же вместе с тем предсказуемых решений, которые кому как не футболистам "Арсенала" читать? Все-таки вместе выступали.

Туляки вышли терпеть, что и делали это 90 с лишним минут, поймав свой шанс в контратаке. Никаких претензий — в нашем чемпионате выживать можно только так. "Арсенал" выиграл первый тайм, а во втором действовал грамотно и по счету. И даже некоторые решения арбитра не позволяют назвать результат несправедливым.

Все футбольные трансферы

"Спартак" виноват сам. Эксперименты на этот раз не сработали. Джано, которому давали миллион шансов в разное время, не проявил себя лидером. Мирзов не удивил. Тил не показал, за что клуб заплатил такие деньги. Выводы сделает Тедеско. Еще раз — это полезный опыт».

0