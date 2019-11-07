ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»

    Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Манчестер Сити»

    Футбол Лига чемпионов Аталанта Футбол Италии Манчестер Сити Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне«Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем» «Локомотив» — «Ювентус»«Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матчаСверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
  • 22:46
    • «Краснодар» дома переиграл «Трабзонспор»
  • 21:52
    • ЦСКА и «Ференцварош» назвали составы
  • 22:54
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
  • 22:26
    • Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура
  • 21:04
    • Ал. Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
  • 20:54
    • Гильерме: Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают
  • 15:56
    • Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, на него обратят внимание топ-клубы
    Все новости спорта
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Аталанта» сохраняет шансы на плей-офф

    «Богиня, ты прекрасна», — хвалит историческую ничью для «Аталанты» итальянская Tuttosport — команда из Бергамо впервые в истории набрала один балл в Лиге чемпионов.

    «Богиня верит», — ее соотечественники из La Gazzetta dello Sport отмечают, что тем самым итальянский клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после того, как «Динамо» Загреб и «Шахтер» разошлись миром — 3:3.

    «Аталанта» выбрала эффективную тактику против «Сити»

    «Подход к персональной опеке от "Аталанты" во второй половине их ничейного матча против "Манчестер Сити" осложнил жизнь английской команде», — пишет в материале портала Forza Italia Конор Клэнси.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Тем не менее, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне считает, что чемпион Англии должен был сделать больше в первой половине, чтобы завершить игру, когда вел со счетом 1:0».

    «Сити» понес серьезную потерю перед битвой с «Ливерпулем»

    «В невероятный вечер вратарского хаоса Кайл Уокер завершил матч в воротах», — пишет британская The Telegraph, имея в виду то, как гости потеряли сразу двоих голкиперов — сперва Эдерсона после травмы, а затем Браво — после удаления.

    «Клаудио Браво никогда сильно не внушал болельщикам "Сити" чувство уверенности, а после его удаления всего через 36 минут после выхода на замену у фанов должны начать бегать мурашки в преддверии воскресной встречи с "Ливерпулем".

  • Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
  • От Кевина Де Брейне и Давида Сильвы до Джона Макгинна и Джека Грилиша
  • 01/11/2019

    • "Сити" показал свои слабости "Ливерпулю"

    "Браво — первый вратарь, получивший красную карточку в Лиге чемпионов после выхода на замену", — отмечают их соотечественники из The Guardian.

    "После такого тренеру точно не захочется оказываться без Эдерсона под рукой. [Менеджер 'Ливерпуля'] Юрген Клопп точно смотрел этот матч и должен был отметить, как легко соперник вскрывал защиту 'Манчестер Сити'.

  • Трудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»
  • Пеп Гвардиола нервничал, но все же дождался победного гола
  • 03/11/2019

    • Уокер выручил 'Сити', когда сыграл в воротах

    'Визит в Милан принес Гвардиоле лишь чувство неудовлетворения, но были и плюсы', — убеждена британская Daily Mail.

    'Например, Уокер, ставший первым английским вратарем с 2016 года (Бен Хамер сыграл тогда за Лестер против Порту). После игры номинальный защитник даже повторил для одноклубников свои сэйвы на поле', — не без юмора описывает ситуацию издание.

  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • Команда Юргена Клоппа умеет выходить из самых сложных ситуаций в самый последний момент
  • 05/11/2019

    • 'Сити' рискует проиграть 'Ливерпулю' с Браво

    'Гвардиола встает на защиту Клаудио Браво, когда его компетентность оказывается под вопросом', - пишут еще одни их соотечественники из The Times.

    'Пеп справедливо отмечает, что команда не выиграла бы без Браво Кубок лиги 2018 года. Тот трофей стал первым для Сити при Гвардиоле, но всякий раз когда Браво появляется на поле, не покидает чувство, что он снова может начудить. Гвардиола не может позволить себе повторения такого на Энфилде. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
  • 02:47
    •
  • Прогноз
  • «Ференцварош» — ЦСКА
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Лейпциг»
  • Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе
    • Вчера в 02:31     Унаи Эмери
  • Ноябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?
    • 19:18 02/11/2019     «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер
  • «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 года
    • 04:37 03/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина и Бучневича, шестая подряд победа «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября 07:510
  • 18:27
    • Гвардиола: После перерыва играли очень плохо, но такое порой случается
  • 15:22
    • InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ
  • 15:10
    • Джорджевичу сделали операцию на колене
    «Зенит» — «Лейпциг» Футбол Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» в Лиге чемпионов Вчера в 02:310
  • Экспресс дня

  • «Ахмат» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.35
    •
  • 23:04
    • «Селтик» вырвал победу у «Лацио», «ЧФР» одолел «Ренн»
  • 22:33
    • «Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
  • 22:11
    • Черчесов: Гильерме идеально отреагировал на свой недочет в матче с «Ювентусом»
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. «Монреаль» прервал 6-матчевую серию побед «Бостона», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 09:040
  • 14:47
    • Кевин Фолланд: Нам хотелось оказать давление на «Локомотив», и у нас это получилось
  • 14:17
    • Рыбус: В декабре мне предстоит операция
  • 13:24
    • Влашич: нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие