«Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Аталанта» сохраняет шансы на плей-офф

«Богиня, ты прекрасна», — хвалит историческую ничью для «Аталанты» итальянская Tuttosport — команда из Бергамо впервые в истории набрала один балл в Лиге чемпионов.

«Богиня верит», — ее соотечественники из La Gazzetta dello Sport отмечают, что тем самым итальянский клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после того, как «Динамо» Загреб и «Шахтер» разошлись миром — 3:3.

«Аталанта» выбрала эффективную тактику против «Сити»

«Подход к персональной опеке от "Аталанты" во второй половине их ничейного матча против "Манчестер Сити" осложнил жизнь английской команде», — пишет в материале портала Forza Italia Конор Клэнси.

«Тем не менее, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне считает, что чемпион Англии должен был сделать больше в первой половине, чтобы завершить игру, когда вел со счетом 1:0».

«Сити» понес серьезную потерю перед битвой с «Ливерпулем»

«В невероятный вечер вратарского хаоса Кайл Уокер завершил матч в воротах», — пишет британская The Telegraph, имея в виду то, как гости потеряли сразу двоих голкиперов — сперва Эдерсона после травмы, а затем Браво — после удаления.

«Клаудио Браво никогда сильно не внушал болельщикам "Сити" чувство уверенности, а после его удаления всего через 36 минут после выхода на замену у фанов должны начать бегать мурашки в преддверии воскресной встречи с "Ливерпулем".

"Сити" показал свои слабости "Ливерпулю"

"Браво — первый вратарь, получивший красную карточку в Лиге чемпионов после выхода на замену", — отмечают их соотечественники из The Guardian.

"После такого тренеру точно не захочется оказываться без Эдерсона под рукой. [Менеджер 'Ливерпуля'] Юрген Клопп точно смотрел этот матч и должен был отметить, как легко соперник вскрывал защиту 'Манчестер Сити'.

Уокер выручил 'Сити', когда сыграл в воротах

'Визит в Милан принес Гвардиоле лишь чувство неудовлетворения, но были и плюсы', — убеждена британская Daily Mail.

'Например, Уокер, ставший первым английским вратарем с 2016 года (Бен Хамер сыграл тогда за Лестер против Порту). После игры номинальный защитник даже повторил для одноклубников свои сэйвы на поле', — не без юмора описывает ситуацию издание.

'Сити' рискует проиграть 'Ливерпулю' с Браво

'Гвардиола встает на защиту Клаудио Браво, когда его компетентность оказывается под вопросом', - пишут еще одни их соотечественники из The Times.

'Пеп справедливо отмечает, что команда не выиграла бы без Браво Кубок лиги 2018 года. Тот трофей стал первым для Сити при Гвардиоле, но всякий раз когда Браво появляется на поле, не покидает чувство, что он снова может начудить. Гвардиола не может позволить себе повторения такого на Энфилде. 0