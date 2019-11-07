«Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2). Голами в составе «бьянконери» отметились хавбек Аарон Рэмси и нападающий Дуглас Коста, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук.

Агрессивный «Локо» и обновленный «Юве»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд, изменившиеся по сравнению с первым матчем.

«Вся банда бьянконери, от главного тренера Маурицио Сарри до КриРо, тогда были недовольны "автобусной" тактикой железнодорожников. И по прибытию в российскую столицу наставник "Юве" на предматчевой пресс-конференции отдельно подчеркнул, что у себя на поле "Локомотив" уж точно будет играть более агрессивно и с большим акцентом на атаку.

Стартовая расстановка красно-зеленых вроде бы действительно намекала на это. Никаких трех центральных защитников, никакого Мурило в опорной зоне с готовностью в любой момент "стать третьим" в компании Ведрана Чорлуки и Бенедикта Хеведеса. Но при этом — активный правый фланг в лице вернувшегося в строй Рифата Жемалетдинова и креативный левый, где уже по-настоящему обжился Жоау Мариу. И вдобавок ко всему Алексей Миранчук в роли то ли свободного художника, то ли напарника Эдера по линии нападения.

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Сама же "Старая синьора" решила удивить российскую столицу слегка измененной внешностью. Отчасти это была вынужденная смена имиджа (травмированного и не прилетевшего в Москву голландского вундеркинда Маттейса де Лигта заменил в центре обороны Даниэле Ругани, а дисквалифицированного Хуана Куадрадо — Данило справа в защите), отчасти Сарри просто продолжил только ему ведомую ротацию стартового состава.

По этой причине в средней линии вместо Блеза Матюиди появился Адриен Рабьо, на позиции под нападающими — Аарон Рэмси, а не Родриго Бентанкур (как в поединке двухнедельной давности), а в дуэте с Криштиану в атаке вышел Гонсало Игуаин. Герой туринского триллера Дибала остался до поры до времени смаковать свой дубль в ворота "Локо" на скамейке запасных».

Роковая ошибка Гильерме

Автор Rusfootball.info Иван Долинин сетует на неудачное начало матча в исполнении российского клуба, закончившееся нелепым голом.

«Сегодняшняя встреча началась так, что вполне себе подумалось — без Мурило рискуют "железнодорожники" вновь уступить (как жаль, что эти мысли в итоге материализовались). Правда, из полевых в неудаче на старте упрекнуть некого. Разве что Жемалетдинова, который сфолил на Рабьо, после чего был назначен опасный штрафной.

Но ведь, если бы не Гильерме, не бывать бы никакой неприятности после этого стандартного положения. Вратарь "Локомотива" на ровном месте (пусть и в дождливую погоду) подарил гол "Ювентусу", выпустив мяч из рук. И вина здесь, пожалуй, на 99 процентов его, а не Рифата и не кого бы то ни было еще.

Роковая ошибка Гильерме uefa.com

Отрадно, что партнеры не стали сильно переживать по поводу неудачного дебюта и поддержали Гильерме бодрой игрой. Особо активен на чужой половине поля был Жоао Мариу. Португалец несколько раз достаточно опасно бил по воротам Буффона. Хотя важнее в итоге оказались его действия в подыгрыше. В частности, именно Мариу увел за собой соперника и освободил бровку для Рыбуся в эпизоде, когда "Локо" сравнял счет».

Миранчук — черная метка «Юве»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Илья Андреев радуется активной атакующей игре, показанной московской командой в матче с топ-соперником.

«Красно-зеленые в Турине играли в исключительно оборонительный футбол. Поставили даже не автобус, а большегрузный самосвал. Не помогло — потерпели поражение 1:2. В Москве "Локо" показал себя совсем другой команды. Красно-зеленые играли в атаку!

На 5-й минуте полумомент был у Жоау Мариу — он пробил немного выше ворот. А на 11-й "Локомотив" сравнял счет. Рыбус подал с левого фланга, Миранчук ударом головой попал в штангу, но потом поспел на добивание. Алексей в двух матчах забил "Ювентусу" два гола, наверняка повысив свою трансферную стоимость.

"Локо" не сбавил темп, и на 20-й минуте Миранчук мог сделать дубль. Хеведес аккуратно навесил справа (немец находился в штрафной), Алексею никто не мешал, он пробил головой, но — над перекладиной. Очень сильный отрезок команды Юрия Семина! Парни в красно-зеленом вышли играть в футбол, а не мучиться!

Где-то после 25-й минуты боевая игра успокоилась, "Ювентус" стал чаще владеть мячом. Голевой момент был у Игуаина: Хедира с правого фланга сделал прекрасный пас в штрафную "Локомотива", аргентинский нападающий пробил в касание в нижний угол — сложный мяч для вратаря, но Гильерме сумел сложиться и парировал удар. Когда молодец, тогда молодец».

Удерживать структуру

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, что во втором тайме «Локомотив» больше играл на удержание счета, чем рассчитывал на победу.

«Начало второго тайма и классический сценарий: Роналду исполняет штрафной. На этот раз Гилерме справился, хотя мяч неприятно нырнул и отскочил от влажного газона. Через 10 минут Гиля снова тащил — на этот раз после дальнего удара португальца.

Работать по своим игрокам и держать структуру — наверное, такую установку Семин давал в перерыве. И "Локо" ее исполнял. Только на этот раз при контратаках команда давила на левый фланг Алекса Сандро. Оттуда прорывался продавивший Пьянича Эдер, Жемалетдинов и Миранчук, который нанес очередной удар. Но, справедливости ради, по-настоящему опасных ударов "Локомотив" долгое время не наносил.

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К 70-й минуте Сарри выпустил на поле Бентанкура и Косту, убрав с поля Рэмзи и Хедиру. При этом схема с ромбом сохранилась, а Коста начал играть под форвардами на его острие. Странно, что Маурицио приберег Дибалу, для которого это была бы идеальная позиция».

Решающий выстрел Косты

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает несправедливым исход матча, в котором «Локомотив» вполне наиграл на ничью.

«А "Ювенус" даже после замен при ничейном счёте сохранял свою изначальную тактическую схему. Фавориту не хватало ширины в атаке, хавбеки играли достаточно близко друг к другу. Кажется, Сарри готов даже на каком-то этапе жертвовать результатом ради того, чтобы приучить футболистов играть в свой футбол.

"Саррибол" должен решать исходы больших матчей во второй части сезона. Впрочем, всё это не умаляет достоинств "железнодорожников", продолжавших создавать моменты: как же не повезло на 78-й минуте, когда Бонуччи вынес мяч с линии ворот!

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"Локомотив" заслужил ничью, а не поражение. Выиграл второй тайм по ударам — 10:8 (в створ — 4:5). Сёмин раскусил "Ювентус", чемпион Италии в свою очередь не предложил насколько интенсивный футбол, как "Атлетико" или "РБ Лейпциг" накануне. Более того, Сарри неожиданно снял с игры Роналду, пробившего по воротам восемь раз, и надеялся в концовке, что опять выстрелит Пауло Дибала. А выстрелил Дуглас Коста…»

Все решило индивидуальное мастерство

Автор Soccer.ru Синклейр считает, что в конечном счете исход определил более высокий уровень исполнителей в туринском клубе.

«Были сделаны уроки из предыдущей игры, "Локомотив" более грамотно распределял физические силы, чтобы не утомиться излишне в конце, но при этом регулярно атаковал и напрягал защиту "Ювентуса", был упущен шикарный момент в концовке, когда Леонардо Бонуччи вынес мяч с ленточки.

"Локомотив" не подсел. Но сыграл фактор индивидуального мастерства. Пожалуй, единственный фактор, который в этом матче мог быть на стороне "Ювентуса". И Дуглас Коста за счет дриблинга буквально облапошил оборону "Локомотива", Гонсало Игуаин блестяще подыграл ему пяткой, и туринцы оформили эффектный гол за полторы минуты до конца времени матча. Это очень обидно.

Коста делает разницу uefa.com

Можно гадать теперь, что обиднее: пропустить два в конце за пару минут в Турине или вот таким образом. И после обоих матчей с "Ювентусом" "Локомотив" оставил приятнейшее впечатление, показав, что туринцы при Маурицио Сарри уже не выглядят непоколебимыми колоссами, что у них можно отыскивать слабые зоны и пространство внутри штрафной, где вроде как вообще ничего "Ювентус" не позволял противникам».

📹 Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

Уважение вместо очков

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли видит в поражение «Локомотива» лишнее подтверждение того, что разница в классе мешает российским клубам играть на равных в Европе.

«Все могло завершиться и по-другому, не вытащи Леонардо Бонуччи на 78 минуте мяч с ленточки, преподнеся урок вратарского мастерства Гильерме.

Российская классика: решающий гол, пропущенный нашим клубом за мгновения до финального свистка. Потеря концентрации? Индивидуальное мастерство свежего Дугласа Косты? Интуиция Сарри, угадавшего с заменой? Все вместе взятое, наверное.

Не хотим публиковать гол Дугласа Косты. Посмотри лучше этот момент. Когда "Локо" и второй гол разделила нога Бонуччи 😢 https://t.co/nTLF6Z2G3u#ЛокоЮве pic.twitter.com/azTIzazviy — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

Ну конечно же, "Локомотив" заслуживал ничью. Говорят, и в Турине тоже. Табло неумолимо, и есть в этом некая высшая закономерность. Вы уверены, что "Ювентус" 90 минут играл на пределе своих возможностей? Есть подозрение, совсем даже наоборот.

Вот и второй раунд противостояния с этим суперклубом показал, что российские команды пока далеки от этого уровня. Очков "Локомотив" не заработал, но вот глубочайшее уважение болельщиков всей страны, — бесспорно. Тоже дорогого стоит».

Самый яркий матч сезона

Обозреватель Sportbox.ru Николай Никифоров нахваливает игру железнодорожников, хотя и признает, что ее недостаточно для победы над европейским грандом.

«А "Локомотив" провел, пожалуй, самый яркий и эмоциональный для себя матч сезона. На острие восхитительно цеплялся за мяч Эдер, обыгрывал оппонентов один в один, находил острые продолжения атак. Вновь забивший "Юве" Миранчук вполне мог оформить дубль, был главным дирижером и мотором быстрых атак хозяев, не выпал из игры после перерыва, как две недели назад.

Бесстрашно и неустанно бился за мяч Баринов. Гилерме, допустивший голевую ошибку, не раскис, а спас "Локомотив" от двух верных голов после выхода на ворота Игуаина и пушечного выстрела Роналду. Уверенные действия защитников, к слову, оставили португальца на голодном пайке. Он даже не доиграл матч до конца, хотя терпеть не может досрочно уходить с поля. Маурицио Сарри объяснил решение заменить Криштиану болезненными ощущениями игрока

Роналду недоволен заменой uefa.com

Поражение, каким бы ни был контекст, — не повод для гордости. Но вдохновенная игра, боевой дух и мастерство, явленные вечером среды железнодорожниками, вселяют надежду на лучшее. Особенно на контрасте с состоявшимся накануне матчем "Зенит" — "Лейпциг". Российские клубы могут давать бой европейским грандам, но вот зарабатывать очки и побеждать еще предстоит научиться».

Миранчук показал себя Европе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин особо отмечает полузащитника «Локомотива», проведшего отличный матч.

«Классный матч провел Алексей Миранчук. И дело не только в забитом голе — кстати, втором в двух матчах против "Ювентуса" в этой Лиге чемпионов. Полузащитник "Локо" был душой и мозгом атак команды. Не стеснялся, когда нужно, опускаться назад к своим центральным защитником и помогать Крыховяку и Баринову с выходом из обороны.

Много говорилось о том, что эта Лига чемпионов может стать важной для братьев Миранчуков в плане дальнейшего развития карьеры. Антону пока мешают травмы, но вот Алексей точно набрал себе вистов.

Равно как этим выступлением в Лиге чемпионов, несмотря на обидный результат в Черкизово, набирает вистов "Локомотив". По крайней мере, это было не уныло. На выход в плей-офф шансов нет, впрочем, в это не особенно верилось изначально. Теперь через три недели нужно удачно сыграть с "Байером" и обеспечить себе евровесну, пусть и в Лиге Европы».

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