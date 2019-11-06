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    Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс»

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    Накануне в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» и «Аякс» разыграли феерическую ничью 4:4. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Аякс» не собирается покидать европейскую элиту

    «Это выступление показало, что этот великолепный клуб вернулся в элиту», — пишет убеждена британская BBC.

    «Амстердамцы продолжают оставаться в том же статусе, несмотря на уход таких великолепных игроков, как Френки де Йонг и Маттис де Лигт. Благодаря быстрому темпу и многочисленным мобильным игрокам "Аякс" удерживал "Челси" мертвой хваткой».

    «Челси» и «Аякс» разыграли абсурд

    «Удачи тем, кто хочет найти объяснение очередному зрелищному вечеру Лиги чемпионов», — пишут их соотечественники из The Guardian.

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    «После 55 минут "Челси" был разорван великолепной игрой "Аякса" и блестящим Хакимом Зиешем. "Челси", казалось, был унижен, но вернулся. Это было абсурдно».

    «Челси» проявил сверхсилу

    «То, что произошло в Лондоне, напоминает нам о том, что эти групповые матчи могут по-прежнему приносить такие странные результаты», — констатирует британский таблоид The Sun.

    «"Аякс" неустанно наказывал "Челси" за его многочисленные ошибки, но благодаря некоей сверхсиле, английской команде все же удалось набрать одно очко».

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    • «Челси» и «Аякс» провели незабываемый матч

    «Футбольное небо над Лондоном открылось чудесному зрелищу вечной ценности. "Челси" — "Аякс" 5 ноября 2019 года был таким матчем, о котором вы говорите через 20 лет», — пишет нидерландская Volkskrant.

    «О да, это было тогда, в начале ноября 2019 года, на Фулхэм-роуд в Лондоне. Причудливое безумие в лучшем виде».

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    • «Аякс» должен быть доволен, хотя и выигрывал 4:1

    «Ничья, которая сродни победе после преимущества со счетом 4:1. Как еще мы могли бы подвести итог вечера, который нельзя подытожить?», — вторят им соотечественники из Trouw.

    «Аякс», как это в основном бывало последние годы в еврокубка, казалось, также нанес удар по «Челси», с крупным перевесом, потерял двух игроков из-за удалений, но в итоге получил облегчение, сыграв 4:4«.

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    • "Аякс" не сумел сохранить свой темп первого часа игры

    "Чемпион Нидерландов пережил один из самых безумных вечеров в истории", — отмечает голландская газета AD.

    "Это была дуэль на самой высокой передаче. 'Аякс' кружил над 'Стэмфорд Бридж' более часа, но после странного поворота был доволен и ничьей". 0

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