РПЛ. «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Ростов» уступил «Тамбову»

«Ахмат» — «Урал» 0:0
В матче 16-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга.
Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.
Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырех матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трех встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.
«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ахмат» (15) — 14-е.
«Рубин» — «Динамо» М 0:1
В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Динамо».
В первой половине стартового тайма преимущество имели казанцы, но не сумели конвертировать его в забитые мячи, хотя шанс имел Зуев.
На исходе первой трети часа игры счет едва не открыли москвичи, однако Нжи упустил момент из отличной позиции метров с 10-ти.
Тем не менее, на 23-й минуте «Динамо» удалось-таки выйти вперед. После передачи Рауша Шиманьски вышел один на один с Дюпиным и, обыграв его, забил с острого угла.
Задача удержать выигрышный счет для гостей упростилась перед самым перерывом, когда с поля был удален Зуев. <Москвичи создали еще ряд моментов, но успешно в воротах действовал Дюпин. А на 66-й минуте составы уравнялись, когда красную карточку получил Ордец.
«Рубин» попытался спастись, но не сумел найти свой момент для взятия ворот — 0:1.
«Ростов» — «Тамбов» 1:2
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт хозяевами уже на 7-й минуте. Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Бьорн Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу.
На 53-й минуте Мелкадзе на фланге обокрал Козлова, после чего Георгий ворвался в штрафную «Ростова», сблизился с вратарём и пробил точно в дальний угол ворот, сравняв счет.
А на 70-й минуте последовал заброс к штрафной «Ростова», Мелкадзе из-под Козлова головой сделал скидку к лицевой, Килин догнал мяч и вырезал передачу в центр, откуда Обухов беспрепятственно головой пробил точно в цель.
После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».
«Спартак» М — «Крылья Советов» 2:0
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Спартаковцы разыграли по центру, Бакаев мягко забросил мяч между трёх защитников, Понсе ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил мимо Рыжикова.
На 71-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Срджн Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Мешков после видеопросмотра удалил серба.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
На 82-й минуте «Крылья» остались вдевятером и заработали пенальти в свои ворота.
Зобнин вырезал подачу в штрафную самарцев, Рыжиков ошибся на выходе, Понсе бил по пустым воротам, а защитник Максим Карпов по-волейбольному вынес мяч руками из пустых ворот, за что получил красную карточку.
Зелимхан Бакаев с «точки» на исполнение пробил в угол — Рыжиков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.
«Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.
«Оренбург» — «Уфа»
10 ноября, 11:30 мск
«Арсенал» — «Зенит»
10 ноября, 14:00 мск
«Сочи» — ЦСКА
10 ноября, 16:30 мск