ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Ростов» уступил «Тамбову»

    Результаты матчей 16-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Ростов Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Эйбар», «Барселона» примет «Сельту» «Челси»АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» уступил «Лестеру» «Спартак»РПЛ. «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Ростов» уступил «Тамбову»
  • 00:21
    • Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
  • 23:57
    • СМИ: «Арсенал» уволит Эмери во время международной паузы
  • 22:48
    • «Бавария» крупно обыграла «Боруссию» из Дортмунда
  • 22:35
    • «Реал» разгромил «Эйбар» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:27
    • «Арсенал» на выезде проиграл «Лестеру»
  • 21:56
    • «Интер» одолел «Верону» и возглавил таблицу Серии А
  • 21:26
    • ПСЖ вырвал победу у «Бреста»
    Все новости спорта
    «Спартак»
    «Спартак»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    С 8 по 10 ноября проходят матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги

    «Ахмат» — «Урал» 0:0

    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

    Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

    Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырех матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трех встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

    «Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ахмат» (15) — 14-е.

    РПЛ. 16-й тур
    «Ахмат» — «Урал» — 0:0
    «Ахмат»: Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70)Предупреждения: Гиголаев, Швец

    «Рубин» — «Динамо» М 0:1

    В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Динамо».

    В первой половине стартового тайма преимущество имели казанцы, но не сумели конвертировать его в забитые мячи, хотя шанс имел Зуев.

    На исходе первой трети часа игры счет едва не открыли москвичи, однако Нжи упустил момент из отличной позиции метров с 10-ти.

    Тем не менее, на 23-й минуте «Динамо» удалось-таки выйти вперед. После передачи Рауша Шиманьски вышел один на один с Дюпиным и, обыграв его, забил с острого угла.

    Задача удержать выигрышный счет для гостей упростилась перед самым перерывом, когда с поля был удален Зуев. <Москвичи создали еще ряд моментов, но успешно в воротах действовал Дюпин. А на 66-й минуте составы уравнялись, когда красную карточку получил Ордец.

    «Рубин» попытался спастись, но не сумел найти свой момент для взятия ворот — 0:1.

    РПЛ. 16-й тур
    «Рубин» — «Динамо» — 0:1
    Гол: Шиманьски, 23 (0:1)«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон«Динамо»: Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н`Жи (Евгеньев, 69).Предупреждения: Зуев (26), Н`Жи (30), Ордец (34), Ташаев (51), Давиташвили (72), Паршивлюк (90)Удаления: Зуев (45), Ордец (66).

    «Ростов» — «Тамбов» 1:2

    В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

    Счет в матче был открыт хозяевами уже на 7-й минуте. Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Бьорн Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу.

    На 53-й минуте Мелкадзе на фланге обокрал Козлова, после чего Георгий ворвался в штрафную «Ростова», сблизился с вратарём и пробил точно в дальний угол ворот, сравняв счет.

    А на 70-й минуте последовал заброс к штрафной «Ростова», Мелкадзе из-под Козлова головой сделал скидку к лицевой, Килин догнал мяч и вырезал передачу в центр, откуда Обухов беспрепятственно головой пробил точно в цель.

    После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

    «Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.

    В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».

    РПЛ. 16-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 1:2 (1:0)
    Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0). Мелкадзе, 52 (1:1). Обухов, 71 (1:2)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Глебов, Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 86), Килин, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78)Предупреждения: Осипенко, 33. Костюков, 41. Сигурдарсон, 56. Хаджикадунич, 60. Мелкадзе, 64. Ойеволе, 82

    «Спартак» М — «Крылья Советов» 2:0

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Спартаковцы разыграли по центру, Бакаев мягко забросил мяч между трёх защитников, Понсе ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил мимо Рыжикова.

    На 71-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Срджн Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Мешков после видеопросмотра удалил серба.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На 82-й минуте «Крылья» остались вдевятером и заработали пенальти в свои ворота.

    Зобнин вырезал подачу в штрафную самарцев, Рыжиков ошибся на выходе, Понсе бил по пустым воротам, а защитник Максим Карпов по-волейбольному вынес мяч руками из пустых ворот, за что получил красную карточку.

    Зелимхан Бакаев с «точки» на исполнение пробил в угол — Рыжиков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.

    В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.

    РПЛ. 16-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (1:0)
    Голы: Понсе, 3 (1:0). Бакаев, 83 — с пенальти (2:0)«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Гапонов, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Мирзов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Шюррле, 77)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов (Радонич, 63), Полуяхтов, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский, Соболев (Гынсарь, 74)Предупреждения: Бакаев, 76. Крал, 80Удаления: Мияйлович, 71 (удар соперника ногой). Карпов, 81 (фол последней надежды)

    «Оренбург» — «Уфа»

    10 ноября, 11:30 мск

    «Арсенал» — «Зенит»

    10 ноября, 14:00 мск

    «Сочи» — ЦСКА

    10 ноября, 16:30 мск

    «Локомотив» М — «Краснодар»

    10 ноября, 19:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
  • 05/11/2019 в 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Уфа»
  • 1.77
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Лейпциг»
  • Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе
    • 02:31 06/11/2019     Гарет Бэйл
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    • 23:29 04/11/2019     Юрген Клопп
  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
    • 14:40 05/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» 08/11/2019 в 02:060
  • 20:57
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
  • 19:57
    • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом»
  • 19:35
    • Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Гертой»
    «Краснодар» Футбол Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕУверенная домашняя победа «Краснодара» над «Трабзонспором» — в нашем обзоре прессы 08/11/2019 в 00:380
  • Экспресс дня

  • Сделают ли «мерсисайдцы» серьезную заявку на чемпионство?
  • 3.06
    •
  • 00:57
    • «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик
  • 00:47
    • «Наполи» разошелся миром с «Дженоа»
  • 00:37
    • Тедеско: Если бы в Германии мне давали карточки, я бы пропустил десять матчей за сезон
    Россия — Финляндия Хоккей Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финновСМИ — о поражение России от Финляндии в матче Евротура 08/11/2019 в 12:180
  • 18:33
    • «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»
  • 18:50
    • Сборная России по буллитам обыграла Швецию
  • 18:10
    • «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие