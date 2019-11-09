РПЛ. «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Ростов» уступил «Тамбову»

С 8 по 10 ноября проходят матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги

«Ахмат» — «Урал» 0:0

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырех матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трех встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ахмат» (15) — 14-е.

РПЛ. 16-й тур «Ахмат» — «Урал» — 0:0 «Ахмат»: Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70)Предупреждения: Гиголаев, Швец

«Рубин» — «Динамо» М 0:1

В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Динамо».

В первой половине стартового тайма преимущество имели казанцы, но не сумели конвертировать его в забитые мячи, хотя шанс имел Зуев.

На исходе первой трети часа игры счет едва не открыли москвичи, однако Нжи упустил момент из отличной позиции метров с 10-ти.

Тем не менее, на 23-й минуте «Динамо» удалось-таки выйти вперед. После передачи Рауша Шиманьски вышел один на один с Дюпиным и, обыграв его, забил с острого угла.

Задача удержать выигрышный счет для гостей упростилась перед самым перерывом, когда с поля был удален Зуев. <Москвичи создали еще ряд моментов, но успешно в воротах действовал Дюпин. А на 66-й минуте составы уравнялись, когда красную карточку получил Ордец.

«Рубин» попытался спастись, но не сумел найти свой момент для взятия ворот — 0:1.

РПЛ. 16-й тур «Рубин» — «Динамо» — 0:1 Гол: Шиманьски, 23 (0:1)«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон«Динамо»: Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н`Жи (Евгеньев, 69).Предупреждения: Зуев (26), Н`Жи (30), Ордец (34), Ташаев (51), Давиташвили (72), Паршивлюк (90)Удаления: Зуев (45), Ордец (66).

«Ростов» — «Тамбов» 1:2

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт хозяевами уже на 7-й минуте. Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Бьорн Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу.

На 53-й минуте Мелкадзе на фланге обокрал Козлова, после чего Георгий ворвался в штрафную «Ростова», сблизился с вратарём и пробил точно в дальний угол ворот, сравняв счет.

А на 70-й минуте последовал заброс к штрафной «Ростова», Мелкадзе из-под Козлова головой сделал скидку к лицевой, Килин догнал мяч и вырезал передачу в центр, откуда Обухов беспрепятственно головой пробил точно в цель.

После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».

РПЛ. 16-й тур «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 1:2 (1:0) Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0). Мелкадзе, 52 (1:1). Обухов, 71 (1:2)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Глебов, Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 86), Килин, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78)Предупреждения: Осипенко, 33. Костюков, 41. Сигурдарсон, 56. Хаджикадунич, 60. Мелкадзе, 64. Ойеволе, 82

«Спартак» М — «Крылья Советов» 2:0

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Спартаковцы разыграли по центру, Бакаев мягко забросил мяч между трёх защитников, Понсе ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил мимо Рыжикова.

На 71-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Срджн Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Мешков после видеопросмотра удалил серба.

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На 82-й минуте «Крылья» остались вдевятером и заработали пенальти в свои ворота.

Зобнин вырезал подачу в штрафную самарцев, Рыжиков ошибся на выходе, Понсе бил по пустым воротам, а защитник Максим Карпов по-волейбольному вынес мяч руками из пустых ворот, за что получил красную карточку.

Зелимхан Бакаев с «точки» на исполнение пробил в угол — Рыжиков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.

РПЛ. 16-й тур «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (1:0) Голы: Понсе, 3 (1:0). Бакаев, 83 — с пенальти (2:0)«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Гапонов, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Мирзов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Шюррле, 77)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов (Радонич, 63), Полуяхтов, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский, Соболев (Гынсарь, 74)Предупреждения: Бакаев, 76. Крал, 80Удаления: Мияйлович, 71 (удар соперника ногой). Карпов, 81 (фол последней надежды)

«Оренбург» — «Уфа»

10 ноября, 11:30 мск

«Арсенал» — «Зенит»

10 ноября, 14:00 мск

«Сочи» — ЦСКА

10 ноября, 16:30 мск

«Локомотив» М — «Краснодар»

10 ноября, 19:00 мск