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    Стерлинг не сыграет с Черногорией из-за конфликта с Гомесом

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    Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Как сообщает пресс-служба национальной команды, у игрока возник конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом во время тренировки.

    Наставник англичан Гарет Саутгейт не стал подтверждать факт конфликта двух футболистов во время тренировки, однако заявил, что отношения между игроками натянуты, так как эмоции после важного поединка в АПЛ еще не стухли. Также было принято решение дать Стерлингу передохнуть.

    «Мы приняли решение не рассматривать Рахима на матч против Черногории в четверг. Одной из самых больших проблем является то, что мы не смогли разделить соперничество клубов в лагере национальной команды. К сожалению, эмоции после вчерашней игры между "Ливерпулем" и "Сити" все еще бурлят», — сказал тренер.

    Матч между сборными Англии и Черногории состоится 14 ноября. Для выхода в финальную часть Евро-2020 англичанам достаточно набрать один пункт в двух матчах. 0

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