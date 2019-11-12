Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»

Голы Фабиньо, Мо Салаха и Садио Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1 на «Энфилде» в воскресенье, позволив мерсисайдцам обогнать преследователя на восемь очков

У «Ливерпуля» и раньше бывали серьезные преимущества над конкурентами в гонке за столь желанным для мерсисайдцев 19-м чемпионском титулом. Так что же случилось с клубом в прошлом?

Команда Юргена Клоппа лидирует в Премьер-лиге, удерживает отрыв в восемь очков после победы над чемпионами «Манчестер Сити» на «Энфилде» в Супер-Воскресенье.

Тем не менее, «Ливерпуль» также имел преимущество в семь очков в середине прошлого сезона, но «Сити» все равно обогнал его на финише, в то время как Кенни Далглиш, Жерар Улье, Рафаэль Бенитес и Брендан Роджерс со своими командами также в свое время имели преимущества разной величины в чемпионской гонке.

Автор Sky Sports Ричард Морган пытается понять, почему же «Ливерпуль» так подвержен провалам, и какие уроки Клопп, чья команда рекордно успешно стартовала в этом сезоне АПЛ, может извлечь из этих прошлых кризисов, чтобы в следующем мае они наконец стали чемпионами?

Сезон 1990/91

Тренер: Кенни Далглиш

Крупнейшее преимущество: 8 очков после 13 матчей

Итоговое место: второе

Отставание от чемпиона: 7 очков

Для «Ливерпуля» все началось безупречно: всепобеждающая команда Далглиша начала защищу титула, одержав восемь побед подряд, в том числе со счетом 4:0 над сильнейшим соперником — «Манчестер Юнайтед», на «Энфилде» в сентябре.

Кенни Далглиш globallookpress.com

Этот победный старт закончился ничьей 1:1 в Норвиче 20 октября, в тот же день, когда «Юнайтед» прервал серию побед из восьми матчей. Тем не менее, к середине ноября «Ливерпуль» удерживал значительное преимущество в восемь очков над «Арсеналом», набрав 37 очков из возможных 39. При этом большинство экспертов предсказывали неизбежность 19-го титула АПЛ для мерсисайдцев.

На этот раз, похоже, «Ливерпуль» полон решимости не позволить потенциальным соперникам даже помечтать о чемпионском титуле. На «Энфилде» «Манчестер Юнайтед», которому жизненно необходимы были три очка, чтобы возглавить таблицу, играл в изобретательный комбинационный футбол, который в других обстоятельствах мог бы принести им комфортную победу. Здесь они проиграли 0:4. The Times, 16 сентября 1990 г.

Тем не менее, 15-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» завершилась проигрышем «Арсеналу» со счетом 0:3 в декабре — одно из восьми поражений, которые они потерпят, набрав еще 39 очков в оставшихся 25 матчах, чтобы финишировать на втором месте.

Сразу за чемпионами Джорджа Грэма, которые завоевали титул даже несмотря на 2 очка, на которые их оштрафовали после драки на поле с «Юнайтед» в октябре прошлого года.

В конце концов, смесь самоуверенности, несвоевременных травм ключевых игроков, стареющего состава и шокирующей отставки Далглиша в феврале 1991 года привели к провалу «красных», которые до сих пор ждут титула № 19.

Сезон 2002/03

Тренер: Жерар Улье

Крупнейшее преимущество: 7 очков после 12 матчей (сыграли на игру больше, чем шедший вторым «Арсенал»)

Итоговое место: пятое

Отставание от чемпиона: 19 очков

После того, как в прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал вторым после «Арсенала», многие ожидали, что мерсисайдцы сделают следующий шаг и завоют титул Премьер-лиги.

После двенадцати матчей без поражений команда Улье обогнала чемпионов на семь баллов, набрав 30 очков, но выездное поражение со счетом 0:1 от «Мидлсбро» 9 ноября сильно сбило команду с курса.

Жерар Улье globallookpress.com

«Ливерпуль» не смог выиграть ни одну из своих следующих 11 игр в АПЛ, и выиграл только две из следующих 16. В результате такого невероятного коллапса они в какой-то момент отставали на 17 очков от «Арсенала», а «Манчестер Юнайтед» в итоге лишил «канониров» титула, завоевав чемпионство.

Так что мечты о долгожданном первом титуле с 1990 года были развеяны — в основном из-за чрезмерно оборонительного футбола и плохой летней трансферной кампании, в ходе которой состав пополнили Эль-Хаджи Диуф, Брюно Шейру и Салиф Дьяо.

Сезон 2008/09

Тренер: Рафаэль Бенитес

Крупнейшее преимущество: 4 очка после 21 матча («МЮ» отставал на 5 очков, сыграв только 19 матчей)

Итоговое место: второе

Отставание от чемпиона: 4 очка

Для «Ливерпуля» все начиналось гладко — в первых 10 матчах они оставались непобедимыми, создав приятное преимущество в восемь очков над чемпионами «Манчестер Юнайтед».

Затем состоялась пресс-конференция перед поездкой в ​​Сток 10 января, после которой команда Бенитеса не смогла выиграть ни в одной из своих следующих трех игр, уступив при этом первое место «Юнайтед», и так и не сумев больше вернуть лидирующую позицию в этом сезоне.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Всеми принято винить Бенитеса и его гневную речь про «факты» (Наставник «Ливерпуля» 4 минуты излагал факты о том, что только сэр Алекс Фергюсон может в АПЛ жаловаться на судей и расписание, и ему всегда идут навстречу — прим. LiveSport.Ru) в том, что клуб не смог достойно закончить сезон, но это слишком упрощенное объяснение.

Все прогнозы на АПЛ

По правде говоря, «Ливерпуль» просто не справился с давлением, пытаясь удержать прущий напролом «Юнайтед» во второй половине сезона — команда сэра Алекса Фергюсона выиграла 11 матчей в лиге подряд между Рождеством и 4 марта — что в конечном итоге сказалось на результате.

В то время как «Ливерпуль» потерпел только два поражения за всю кампанию — на два меньше, чем «Юнайтед», они также выиграли лишь 11 раз, поскольку их излишне осторожная тактика, особенно дома, в матчах с командах, которые они обязаны были побеждать, обошлась им слишком дорого.

Сезон 2013/14

Тренер: Брендан Роджерс

Крупнейшее преимущество: 5 очков после 35 матчей («Ман Сити» отставал на 6 очков, сыграв только 34 матча)

Итоговое место: второе

Отставание от чемпиона: 2 очка

В сезоне 2013/14 оставалось лишь три игры и «Ливерпуль» находился буквально в нескольких шагах от долгожданного титула — команде Роджерса нужно было набрать только семь очков, чтобы гарантировать чемпионство.

Путь к титулу преграждали домашние матчи с «Челси» и «Ньюкаслом». с промежуточной поездкой в гости к ​​«Кристал Пэласу».

Брендан Роджерс globallookpress.com

Первый из этих тестов — визит «Челси», идущего вторым, — было самым сложным, но мерсисайдцы могли свести этот матч вничью и все равно стать чемпионами, выиграв два последних матча против немотивированных середняков.

Мало того, команда Роджерса определенно находилась в полосе удач, после победы в 11 встречах АПЛ подряд, и ждала встречи с ослабленным «Челси», которому приходилось держать в уме ответный полуфинал Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» тремя днями позже.

Так что может пойти не так? Что ж, несмотря на 73-процентное владение мячом и 26 ударов по воротам, хозяева просто не смогли сломить хорошо подготовленных и тактически дисциплинированных соперников.

Демба Ба воспользовался печально известным промахом Стивена Джеррарда, чтобы забить первый гола, а Виллиан сделал счет 2:0 в добавленное время, отправив Жозе Моуринью в победный забег на бровке «Энфилда», и передав инициативу в чемпионской гонке в руки «Манчестер Сити».

Брендан Роджерс и Жозе Моуринью globallookpress.com

Это был настоящий подарок для команды Мануэля Пеллегрини, которая с удовольствием приняла его, выиграв свои последние четыре матча, в то время как «Ливерпуль» и вовсе затем самоуничтожился на «Селхерст Парк», разбазарив преимущество 3:0 и сыграв с «Кристал Пэласом» вничью, чтобы в итоге отстать от чемпиона всего на два очка.

Календарь и таблица АПЛ

Для фанатов «красных» это всегда будет упущенной возможностью, о которой больно вспоминать.

Сезон 2018/19

Тренер: Юрген Клопп

Крупнейшее преимущество: 9 очков после 20 матчей («Ман Сити» отставал на 10 очков, сыграв только 19 матчей)

Итоговое место: второе

Отставание от чемпиона: 1 очко

Когда «Ливерпуль» закончил 2018 год разгромом «Арсенала» со счетом 5:1, записав на свой счет девятую победу в Премьер-лиге подряд, они на 10 очков обогнали «Манчестер Сити», хотя и сыграли на игру больше чем чемпионы.

Поражение на «Этихаде» в их следующем матче на рубеже года, сократило этот разрыв до четырех очков, но команда Клоппа все еще была на вершине таблицы. Когда они через месяц направились в гости к своим заклятым соперникам — «Эвертону», преимущество сократилось уже до одного очка.

Юрген Клопп и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Безголевая ничья на «Гудисон Парк» дала команде Пепа Гвардиолы возможность наконец-то вернуть судьбу титула в свои руки. Они не упустили этот шанс, одержав 14 последовательных побед, чтобы обогнать «красных» в таблице АПЛ всего на одно очко.

Невероятно, но «Ливерпуль» проиграл всего один матч за весь тот сезон, и набранные ими 97 очков позволили бы мерсисайдцам стать чемпионами в любом сезоне Премьер-лиги, за исключением сезонов выигранных «Сити» в 2018 и 2019 годах.

В этом случае кажется странным подчеркивать ошибки «Ливерпуля», если они вообще были. Вместо этого хочется отдать должное блестящей игре «Сити», который набрал удивительные 98 очков.

Все футбольные трансферы

Тем не менее, Клопп и компания беспокоятся о возможном повторении истории. Если семиочкового гандикапа на полпути было недостаточно, чтобы удержать «Сити» в прошлом сезоне, будет ли достаточно преимущества в девять очков над командой Гвардиолы после 12 игр? 0