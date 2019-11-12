Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»

Команда Юргена Клоппа лидирует в Премьер-лиге, удерживает отрыв в восемь очков после победы над чемпионами «Манчестер Сити» на «Энфилде» в Супер-Воскресенье.
Тем не менее, «Ливерпуль» также имел преимущество в семь очков в середине прошлого сезона, но «Сити» все равно обогнал его на финише, в то время как Кенни Далглиш, Жерар Улье, Рафаэль Бенитес и Брендан Роджерс со своими командами также в свое время имели преимущества разной величины в чемпионской гонке.
Автор Sky Sports Ричард Морган пытается понять, почему же «Ливерпуль» так подвержен провалам, и какие уроки Клопп, чья команда рекордно успешно стартовала в этом сезоне АПЛ, может извлечь из этих прошлых кризисов, чтобы в следующем мае они наконец стали чемпионами?
Сезон 1990/91
Тренер: Кенни Далглиш
Крупнейшее преимущество: 8 очков после 13 матчей
Итоговое место: второе
Отставание от чемпиона: 7 очков
Для «Ливерпуля» все началось безупречно: всепобеждающая команда Далглиша начала защищу титула, одержав восемь побед подряд, в том числе со счетом 4:0 над сильнейшим соперником — «Манчестер Юнайтед», на «Энфилде» в сентябре.
Этот победный старт закончился ничьей 1:1 в Норвиче 20 октября, в тот же день, когда «Юнайтед» прервал серию побед из восьми матчей. Тем не менее, к середине ноября «Ливерпуль» удерживал значительное преимущество в восемь очков над «Арсеналом», набрав 37 очков из возможных 39. При этом большинство экспертов предсказывали неизбежность 19-го титула АПЛ для мерсисайдцев.
Тем не менее, 15-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» завершилась проигрышем «Арсеналу» со счетом 0:3 в декабре — одно из восьми поражений, которые они потерпят, набрав еще 39 очков в оставшихся 25 матчах, чтобы финишировать на втором месте.
Сразу за чемпионами Джорджа Грэма, которые завоевали титул даже несмотря на 2 очка, на которые их оштрафовали после драки на поле с «Юнайтед» в октябре прошлого года.
В конце концов, смесь самоуверенности, несвоевременных травм ключевых игроков, стареющего состава и шокирующей отставки Далглиша в феврале 1991 года привели к провалу «красных», которые до сих пор ждут титула № 19.
Сезон 2002/03
Тренер: Жерар Улье
Крупнейшее преимущество: 7 очков после 12 матчей (сыграли на игру больше, чем шедший вторым «Арсенал»)
Итоговое место: пятое
Отставание от чемпиона: 19 очков
После того, как в прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал вторым после «Арсенала», многие ожидали, что мерсисайдцы сделают следующий шаг и завоют титул Премьер-лиги.
После двенадцати матчей без поражений команда Улье обогнала чемпионов на семь баллов, набрав 30 очков, но выездное поражение со счетом 0:1 от «Мидлсбро» 9 ноября сильно сбило команду с курса.
«Ливерпуль» не смог выиграть ни одну из своих следующих 11 игр в АПЛ, и выиграл только две из следующих 16. В результате такого невероятного коллапса они в какой-то момент отставали на 17 очков от «Арсенала», а «Манчестер Юнайтед» в итоге лишил «канониров» титула, завоевав чемпионство.
Так что мечты о долгожданном первом титуле с 1990 года были развеяны — в основном из-за чрезмерно оборонительного футбола и плохой летней трансферной кампании, в ходе которой состав пополнили Эль-Хаджи Диуф, Брюно Шейру и Салиф Дьяо.
Сезон 2008/09
Тренер: Рафаэль Бенитес
Крупнейшее преимущество: 4 очка после 21 матча («МЮ» отставал на 5 очков, сыграв только 19 матчей)
Итоговое место: второе
Отставание от чемпиона: 4 очка
Для «Ливерпуля» все начиналось гладко — в первых 10 матчах они оставались непобедимыми, создав приятное преимущество в восемь очков над чемпионами «Манчестер Юнайтед».
Затем состоялась пресс-конференция перед поездкой в Сток 10 января, после которой команда Бенитеса не смогла выиграть ни в одной из своих следующих трех игр, уступив при этом первое место «Юнайтед», и так и не сумев больше вернуть лидирующую позицию в этом сезоне.
Всеми принято винить Бенитеса и его гневную речь про «факты» (Наставник «Ливерпуля» 4 минуты излагал факты о том, что только сэр Алекс Фергюсон может в АПЛ жаловаться на судей и расписание, и ему всегда идут навстречу — прим. LiveSport.Ru) в том, что клуб не смог достойно закончить сезон, но это слишком упрощенное объяснение.
По правде говоря, «Ливерпуль» просто не справился с давлением, пытаясь удержать прущий напролом «Юнайтед» во второй половине сезона — команда сэра Алекса Фергюсона выиграла 11 матчей в лиге подряд между Рождеством и 4 марта — что в конечном итоге сказалось на результате.
В то время как «Ливерпуль» потерпел только два поражения за всю кампанию — на два меньше, чем «Юнайтед», они также выиграли лишь 11 раз, поскольку их излишне осторожная тактика, особенно дома, в матчах с командах, которые они обязаны были побеждать, обошлась им слишком дорого.
Сезон 2013/14
Тренер: Брендан Роджерс
Крупнейшее преимущество: 5 очков после 35 матчей («Ман Сити» отставал на 6 очков, сыграв только 34 матча)
Итоговое место: второе
Отставание от чемпиона: 2 очка
В сезоне 2013/14 оставалось лишь три игры и «Ливерпуль» находился буквально в нескольких шагах от долгожданного титула — команде Роджерса нужно было набрать только семь очков, чтобы гарантировать чемпионство.
Путь к титулу преграждали домашние матчи с «Челси» и «Ньюкаслом». с промежуточной поездкой в гости к «Кристал Пэласу».
Первый из этих тестов — визит «Челси», идущего вторым, — было самым сложным, но мерсисайдцы могли свести этот матч вничью и все равно стать чемпионами, выиграв два последних матча против немотивированных середняков.
Мало того, команда Роджерса определенно находилась в полосе удач, после победы в 11 встречах АПЛ подряд, и ждала встречи с ослабленным «Челси», которому приходилось держать в уме ответный полуфинал Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» тремя днями позже.
Так что может пойти не так? Что ж, несмотря на 73-процентное владение мячом и 26 ударов по воротам, хозяева просто не смогли сломить хорошо подготовленных и тактически дисциплинированных соперников.
Демба Ба воспользовался печально известным промахом Стивена Джеррарда, чтобы забить первый гола, а Виллиан сделал счет 2:0 в добавленное время, отправив Жозе Моуринью в победный забег на бровке «Энфилда», и передав инициативу в чемпионской гонке в руки «Манчестер Сити».
Это был настоящий подарок для команды Мануэля Пеллегрини, которая с удовольствием приняла его, выиграв свои последние четыре матча, в то время как «Ливерпуль» и вовсе затем самоуничтожился на «Селхерст Парк», разбазарив преимущество 3:0 и сыграв с «Кристал Пэласом» вничью, чтобы в итоге отстать от чемпиона всего на два очка.
Для фанатов «красных» это всегда будет упущенной возможностью, о которой больно вспоминать.
Сезон 2018/19
Тренер: Юрген Клопп
Крупнейшее преимущество: 9 очков после 20 матчей («Ман Сити» отставал на 10 очков, сыграв только 19 матчей)
Итоговое место: второе
Отставание от чемпиона: 1 очко
Когда «Ливерпуль» закончил 2018 год разгромом «Арсенала» со счетом 5:1, записав на свой счет девятую победу в Премьер-лиге подряд, они на 10 очков обогнали «Манчестер Сити», хотя и сыграли на игру больше чем чемпионы.
Поражение на «Этихаде» в их следующем матче на рубеже года, сократило этот разрыв до четырех очков, но команда Клоппа все еще была на вершине таблицы. Когда они через месяц направились в гости к своим заклятым соперникам — «Эвертону», преимущество сократилось уже до одного очка.
Безголевая ничья на «Гудисон Парк» дала команде Пепа Гвардиолы возможность наконец-то вернуть судьбу титула в свои руки. Они не упустили этот шанс, одержав 14 последовательных побед, чтобы обогнать «красных» в таблице АПЛ всего на одно очко.
Невероятно, но «Ливерпуль» проиграл всего один матч за весь тот сезон, и набранные ими 97 очков позволили бы мерсисайдцам стать чемпионами в любом сезоне Премьер-лиги, за исключением сезонов выигранных «Сити» в 2018 и 2019 годах.
В этом случае кажется странным подчеркивать ошибки «Ливерпуля», если они вообще были. Вместо этого хочется отдать должное блестящей игре «Сити», который набрал удивительные 98 очков.
Тем не менее, Клопп и компания беспокоятся о возможном повторении истории. Если семиочкового гандикапа на полпути было недостаточно, чтобы удержать «Сити» в прошлом сезоне, будет ли достаточно преимущества в девять очков над командой Гвардиолы после 12 игр? 0